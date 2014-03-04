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Блог Яндекса

март 2014
На почте обед, идите в баню
4 марта 2014, 11:07
Яндекс проанализировал данные о времени работы почти полутора миллионов российских организаций и узнал, кто работает круглые сутки, а кто отдыхает три дня в неделю с перерывами на обед. Исследование проводилось на основе данных Яндекс.Справочника — крупнейшего каталога организаций в рунете.
О некорректном отображении страницы результатов поиска
5 марта 2014, 13:36
На прошлой неделе мы начали получать от пользователей жалобы на некорректное отображение страницы результатов поиска Яндекса. У некоторых пользователей она выглядела так, будто в Яндексе что-то сломалось:
Облако в новом облике
5 марта 2014, 14:39
Наш облачный сервис Яндекс.Диск был запущен весной 2012 года и с тех пор прошёл несколько важных этапов развития: выход из бета-версии, появление мобильных приложений, открытие возможности покупки дополнительного места. Сегодня мы сделали ещё один шаг вперёд — Яндекс.Диск обновил дизайн веб-версии.
Противодействие здравому смыслу
6 марта 2014, 16:27
10 декабря 2013 года прокурор обратился в Центральный районный суд Хабаровска с иском о противодействии экстремизму. 5 февраля было вынесено решение суда — «Ростелеком» обязан заблокировать доступ к нескольким ресурсам. В их числе — Яндекс и Кинопоиск. Решение должно вступить в силу с 12 марта — если до этого момента его не оспорят заинтересованные лица или кто-то из участников дела.
Женские и мужские слова в поиске
7 марта 2014, 13:51
Яндекс проанализировал поисковые запросы мужчин и женщин и выявил типично «женские» и типично «мужские» слова. Кроме интереса женщин к воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства, а мужчин — к технике и компьютерам, мы обнаружили и несколько других, менее очевидных и более забавных фактов.
Что такое протокол HTTPS, и как он защищает вас в интернете
12 марта 2014, 13:12

Любое действие в интернете — это обмен данными. Каждый раз, когда вы запускаете видеоролик, посылаете сообщение в социальной сети или открываете любимый сайт, ваш компьютер отправляет запрос к нужному серверу и получает от него ответ. Как правило, обмен данными происходит по протоколу HTTP. Этот протокол не только устанавливает правила обмена информацией, но и служит транспортом для передачи данных — с его помощью браузер загружает содержимое сайта на ваш компьютер или смартфон.

Новые возможности Яндекс.Такси
13 марта 2014, 13:30

Недавно мы добавили в приложение Яндекс.Такси для Android расчёт ориентировочной стоимости поездки, а сегодня у нашего сервиса появилась ещё одна приятная возможность. Теперь вызвать Яндекс.Такси можно не только с помощью мобильных приложений или через сайт taxi.yandex.ru, но и по смс.

Крейсер «Аврора» и Летний сад на панорамах Яндекс.Карт
14 марта 2014, 15:28
На Яндекс.Картах обновились панорамы Санкт-Петербурга. Весной и летом 2013 года мы отсняли более 2000 километров улиц Петербурга и пригородов: Пушкина, Павловска, Вырицы, Стрельны, Ломоносова, Кронштадта, Петергофа. Часть панорам обновили, а, например, панорамы Вырицы появились на Картах впервые.
На каких языках программирования пишут в Яндексе
19 марта 2014, 15:02
«Когда-то давно, семь с лишним лет назад, я пришёл на собеседование в Яндекс. Собеседовали по С++, взяли.
Изменения на сервисах Яндекса
21 марта 2014, 21:22
Задача Яндекса — делать сервисы для людей. Сервисы, которые хорошо знают мир вокруг и понимают интересы пользователей. Яндекс — международная компания. Сейчас мы работаем в России, Украине, Беларуси, Казахстане и Турции. Технологии и базовые продукты для всех рынков одинаковы. Но для каждой из этих стран мы разрабатываем свои сервисы таким образом, чтобы они решали местные, локальные задачи, соответствовали миру вокруг наших пользователей.
Самые популярные исполнители на Яндекс.Музыке
25 марта 2014, 12:10
В 2013 году российские пользователи Яндекс.Музыки более двух с половиной миллиардов раз прослушали композиции 18 тысяч разных исполнителей. Из этих тысяч мы выбрали 20 самых популярных по количеству прослушиваний — в целом по России и в каждом из регионов в отдельности.
Как платные парковки повлияли на московские пробки
27 марта 2014, 13:16
По ощущениям многих автомобилистов, в последние полтора-два месяца ситуация на дорогах Москвы стала немного лучше, хотя до хорошей ей ещё далеко. Это можно объяснять самыми разными причинами — или их комбинацией. Например, тёплой малоснежной зимой или Олимпиадой, на время которой многие уезжали в Сочи. Мы проанализировали влияние ещё одного фактора — введения платных парковок в центре Москвы.
Яндекс в смартфонах Nokia на Android
28 марта 2014, 16:02
Раньше люди выбирали телефон по характеристикам. Сравнивали размеры экрана, мегапиксели камер, объём памяти, качество звука, время работы без подзарядки. Сегодня, когда даже самые простые смартфоны умеют почти всё, технические характеристики отходят на второй план, а на выбор влияют дополнительные факторы. Такие, как простота использования и полезная «начинка». Важно, чтобы приложения в новом телефоне были не просто балластом, а открывали возможности для использования смартфона в соответствии с вашими потребностями.
Яндекс.Почта о стандартах массовых рассылок
31 марта 2014, 14:40
Каждый день в Яндекс.Почту приходят сотни миллионов писем. Около 90 % из них — это рассылки и уведомления, от которых даже не всегда можно отписаться. Непрошеная корреспонденция заполняет почтовые ящики и мешает в них ориентироваться.