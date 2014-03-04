Любое действие в интернете — это обмен данными. Каждый раз, когда вы запускаете видеоролик, посылаете сообщение в социальной сети или открываете любимый сайт, ваш компьютер отправляет запрос к нужному серверу и получает от него ответ. Как правило, обмен данными происходит по протоколу HTTP. Этот протокол не только устанавливает правила обмена информацией, но и служит транспортом для передачи данных — с его помощью браузер загружает содержимое сайта на ваш компьютер или смартфон.