Клуб Директа

Клуб Директа

Настройка рекламной кампании и анализ статистики

Настройка рекламной кампании, в первую очередь, касается раздела параметров и особенностей показа объявления. Некорректно настроенные параметры, в том числе, могут приводить к скачкам в количестве показов или кликов рекламных объявлений. Изменения в количестве показов и кликов можно отследить и проанализировать с помощью отчетов статистики Директа.

Если у вас появились вопросы касательно настройки параметров рекламной кампании и анализа статистики, задайте их, пожалуйста, в комментарии к данному сообщению, мы поможем разобраться.  

776 комментариев
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slevaivishe
27 января 2016, 23:36

Скорее всего этот вопрос можно отнести к этой теме или может быть открыть новую "ценообразование запросов"

 

Если ли закономерность между количеством слов в заголовке объявления  на цену за клик?

 

При заведении нового объявления, пробовал несколько вариантов и обнаружил, что при увеличении слов (на два слова) в заголовке объявления изменяются цены входа в СР и входа в ГП: с 3.60 до 4.17 и с 1.64 до 2.03 соответственно (пробовал несколько раз с использованием разных слов)

Правда, после отправки на модерацию, при редактировании объявления цена не изменяется.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Алексей, не стоит искать зависимость между количеством слов в заголовке объявления и ценой каждого запроса в этом объявлении.

Чем выше релевантность запросов и текста + заголовка объявления, тем, как правило, ниже в итоге будут цены. 

Спасибо за идею нового раздела, подумаем :)

anton.rogatyh
27 января 2016, 23:36

Подскажите пожалуйста, если рекламма уже запущена, как можно изменить ключевое слово или каким образом перекинуть деньги с одной рекламмы на другую?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте, Антон.

Изменить ключевые запросы Вы можете в режиме редактирования объявления.

О переносе средств между кампаниями можно почитать здесь: http://direct.yandex.ru/help/?id=1126105#1126115

torgah111
27 января 2016, 23:36

Где можно минус-слова вписать ? При составлении объявление под ключевыми словами небыло выбора минус-слов.

gotuwobef
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте, интересует вопрос по по стратегии и цене клика. В компании 

10227854 стоит стратегия "Наивысшая доступная позиция" цена клика вход в гарантию не более 5 руб, но по статистике средняя цена клика 40 руб, это из за стратегии такая высокая цена клика? И какую лучше выбирать стратегию для компаний по РСЯ?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

Очевидно, Вы смотрите статистику за всю неделю показов. Величина средней цены клика обусловлена тем, что в другие дни у запросов были установлены другие значения ставок. Например, у запроса пейнтбол в санкт петербурге цена 1го сентября была установлена ставка в размере 48.80 рублей, а у запроса пейнтбол игра - 90 руб. 

Вы можете включить в кампании стратегию Независимое управление для разных типов площадок, отключить показы на поиске и управлять размещением рекламы на РСЯ.

 

gotuwobef
27 января 2016, 23:36

Да, статистика за неделю, просто в  этой компании изначально общая ставка была 5.00 и она запущена только со второго сентября. Спасибо за совет по стратегии.

info@italia-viaggi.ru
17 мая 2017, 10:19
yndx-Ksuzhi,
 Подскажите, а напрямую за помощью с настройкой рекламной кампании где и к кому лучше обратиться? За деньги, но не дорого... Спасибо!
promgazvolga
15 мая 2018, 23:23
yndx-Ksuzhi,
 Здравствуйте Необходимо продвигать сайт в Яндекс директ ищем сотрудников для продвижения 
seooptimizator01
1 июня 2018, 01:39
info@italia-viaggi.ru,
 seooptimizator01@yandex.ru напишите, обсудим

seooptimizator01
1 июня 2018, 01:40
promgazvolga,
seooptimizator01@yandex.ru напишите, обсудим

kovrimira
27 января 2016, 23:36

Стоит ли надеяться хотя бы на средний CTR при наличии нескольких тысяч ключевых фраз?

 

К примеру, можно сделать РК лишь по горячим ключевикам, где конкретно из запроса понятно, что люди хотят это купить. Например "купить холодильник".

И если в рекламном блоке лишь такие фразы, то CTR будет хороший (15-20% для спец. размещения, 6-10% для гарантии)

 

Но что будет, если найти и прописать ещё 2000 ключевиков? Там уже будут холодные запросы, такие как "техника на кухню", "бытовая техника" и всё самое прочее.

 

Эти ключевики не являются "горячими". Они, конечно, будут давать эффект - приводить какое-то кол-во дополнительных посетителей на сайт. Но очевидно, что при наличии таких общих ключевых фраз CTR блока (не важно какого) будет намного ниже среднего.

 

Не повлияет ли это на рост цен в данном блоке ?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Сергей, пользуясь Вашим примером запроса "купить холодильник", он высокочастотный (http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&page=1&t=купить+холодильник&geo=&text_geo=),  по такого рода запросам может произойти много показов объявления и мало кликов, что в итоге приведет к уменьшению показателя CTR.

Уже обсуждалось то, что запросы должны быть точными и целевыми, а текст и заголовок объявления - релевантными этим запросам и конкретными. Тогда пользователь, введя запрос в поисковую строку, увидит, в том числе, в объявлениях Директа, ответ на свой вопрос.

Почитайте, пожалуйста, раздел в Помощи о том, как можно повысить эффективность рекламной кампании: https://direct.yandex.ru/help/?id=991164

kovrimira
27 января 2016, 23:36

Ксения,

 

я чуток не так выразился. Я понимаю, что нужно точные запросы. Просто не расписывал это в деталях.

 

Я говорю о том, что в случае с холоднильником можно подобрать такую фразу, как "вывоз старых холодильников". И сделать объявление "Надоел старый холодильник? Купите новый". И т.п.

 

Клики будут, но их будет явно мало, т.к. запрос совсем уж холодный.

 

И вот стоит ли брать такие запросы...

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Сергей, по очень точным запросам, будет, предположительно, мало показов, также как и кликов. Пробуйте, экспериментируйте.

Почитайте, пожалуйста, раздел, в котором описывается эффективность кампаний и то, на что она может влиять: http://help.yandex.ru/direct/?id=990431#991166

azbukamorze.com
27 января 2016, 23:36

"Горячий" - это высокочастотный, а "холодный" - низкочастотный? :)  По идее как раз второй тип запросов хорошо подходит под продаж. Вплоть до запросов конкретных моделей техники.

Ирина Дворядкина (Ваксман)
27 января 2016, 23:36

Я так понимаю, что "горячий" - это напрямую связаный с темой Вашей страницы. Так если Вы продаете холодильники, "горячим" будет ключ "купить холодильник". А общие "виды холодильников", "бытовая техника" - холодные, потому что люди, которые их ищут, вряд ли хотят купить холодильник 

wukukosy
27 января 2016, 23:36

Подскажите как полностью отключить поиск по дополнительным фразам, убрал галочку, но дополнительные запросы остались.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Если Вы отключили саму функцию в параметрах  рекламной кампании, показов по ДРФ быть уже не должно. Если Вы видите обратное, укажите номер кампании, пожалуйста.

wukukosy
27 января 2016, 23:36

Чехлы, браслеты (РФ) - Поиск (№ 10009013)

Чехлы, браслеты (РФ) - РСЯ (№ 10009016)

Чехлы, браслеты (СПб) - Поиск (№ 10009014)

В этих компаниях метрика показывает много лишних запросов.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Пожалуйста, либо более полно указывайте свой вопрос, либо обратитесь в службу поддержки.

 

wukukosy
27 января 2016, 23:36

Вы попросили указать номер компании в которыж показывают ДРФ, хотя они отключены 

Чехлы, браслеты (РФ) - Поиск (№ 10009013)

Чехлы, браслеты (РФ) - РСЯ (№ 10009016)

Чехлы, браслеты (СПб) - Поиск (№ 10009014)

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Извините, пожалуйста, сразу не вспомнила Ваше первое сообщение.

Итак, кампания 10009013 сейчас отклюнена на модерации, показы не идут. Судя по данным статистики Директа (отчет фразы по дням), с самого начала показов кампании, показов по ДРФ не было.  

Кампания 10009016 - судя по данным статистики Директа (отчет фразы по дням), показов по ДРФ нет совсем.  

Кампания 10009014 - если проверить статистику по тому же отчету, также нет данных по показам рекламы по ДРФ. И сейчас показы кампании остановлены.

В связи с вышеизложенным, прокомментируйте, пожалуйста, как Вы видите, что идут показы по ДРФ?

wukukosy
27 января 2016, 23:36

Могу ошибаться и запросы которые метрика показывает не являются ДРФ. Например запросы по которым были переходы: "чехлы на айфона в калининграде", "ebay чехлы на айфон", "чехлы на айфон в курске", "чехлы на айфон сваровски"... хотя в компании N-10009013 таких запросов нет, подскажите как избавиться от таких линших запросов?

 

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Уточните, пожалуйста, эти запросы Вы видите под заголовком Топ поисковых фраз?

Тогда это не дополнительные релевантные фразы. Там отображается Топ-20 популярных поисковых запросов, введенных пользователем в поисковой системе, по которым был осуществлен показ рекламного объявления и переход по нему на сайт рекламодателя.

 

Почему бывают «левые фразы»

1. Несколько запросов за 1 визит пользователя. В отчеты Метрики попадет только самый первый запрос.

2. Переход с РСЯ по объявлению, показанному по условиям поведенческого таргетинга. На площадке РСЯ одновременно могут показываться объявления и по запросу, и по поведенческому таргетингу. Пользователь мог ввести определенный запрос, увидеть объявление, показывающееся по условию поведенческого таргетинга. Метрика покажет в отчете поисковый запрос

3. Автокоррекция поиска, например при запросе «gkfcnbrjdst jryf» поиск восстановит раскладку в «пластиковые окна», однако при переходе на сайт по рекламе в реферере останется «gkfcnbrjdst jryf» и эта поисковая фраза попадает в отчеты метрики

 

Со стороны Метрики ошибки нет — именно в таком виде Метрика может получать referer со страницы поиска. Неправильный referer мог быть отправлен по различным причинам: вследствие ошибки в браузере пользователя (например, вызванной дополнениями или плагинами), из-за наличия на его компьютере вирусов, подменяющих результаты поиска. Кроме того, referer может быть подделан самим пользователем. Подобные переходы есть только с браузера Internet Explorer, возможно, это связано с каким-либо плагином.

slevaivishe
27 января 2016, 23:36

Ксения,

при настройке объявления есть опция ретаргетинг.

после установки условий, на странице назначения цены за клик, после установки ставок для разных запросов, появляется блок установки цен ретаргетинга:

 

Только на тематических площадках                Для всех фраз на площадках:%пусто%

Условие: "посещение сайта" (ретаргетинг)                                                        %0.01% 

 

Изначально установлено именно так. При редактировании цены %0.01%  или установки %пусто% на число, принимает, отрицая только ноль и меньше. 


Какой логикой нужно оперировать, задавая цену в данной графе? Цена не подвержена торгам?Цена - это за клик или показ?


В разделе помощи http://help.yandex.ru/direct/?id=1127528&ncrnd=6228 данный пункт не освещен

kovrimira
27 января 2016, 23:36

Вопрос: 

В сервисе wordstat.yandex.ru вбиваю фразу - подарок ребенку 15 лет.

Получаю количество в месяц - 65

 

вбиваю эту же фразу, но в кавычках (т.е. чтобы была именно эта фраза с возможнными словоформами из входящих слов). 

Получаю количество в месяц - 2.

 

Как так? Ведь это самый-самый низкочастотник и с кавычками должно быть то же самое кол-во показов.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Сергей,  оператор кавычки "" позволяет учитывать в подсчете показы только по запросу "подарок ребенку 15 лет" и всем его словоформам, и не учитывать показы по запросам, содержащим словосочетание с заданным словом.

Запрос: подарок ребенку 15 лет позволяет учитывать в подсчете показы по данному запросу, всем его словоформам и всем уточнениям, например, подарок ребенку 15 лет выбрать.

 

kovrimira
27 января 2016, 23:36

Получается, что яндекс не до самых мелких запросов разбивает ключевые фразы?   Здесь получился предел разбиения до фразы "подарок ребенку 15 лет".


Хотя на самом деле это не самая низкочастотяная фраза

Alex_soldier
27 января 2016, 23:36
Wordstat формирует узел, только если по точной фразе есть более-менее массовый и устойчивый спрос.
Соответственно, в списке, который вы видите, обычно 5-10% аудитории
(если все закавычить и подсчитать сумму).
kovrimira
27 января 2016, 23:36

O_O

 

т.е. делать кампанию из огромного количества ключевых фраз....и все они закавыченные - это неразумно? Т.к. теряется огромная аудитория, которую Яндекс в вордстате явно не показывает.

 

 

Alex_soldier
27 января 2016, 23:36
Тотальное закавычивание упускает массу пользователей по широкому соответствию.
Но если бюджет сильно ограничен, почему бы и нет.
ywyrypovyp
27 января 2016, 23:36

Добрый день, не могу разобратсья как правильно настроить ретаргетинг на цель "корзина", для этого создал отдельную компанию с одним объявлением на цель "корзина" но без ключевого слова, так и нужно делать или как-то делается ретаргетинг для конкретной компании?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте. Ретаргетинг - это настройка условий, по которым пользователям, уже посетившим Ваш сайт ранее, будет еще раз показано объявление.

Объявления показываются по условиям ретаргетинга только на тематических площадках Рекламной сети Яндекса.

Для настройки условий ретаргетинга в Директе используется счетчик Яндекс.Метрики.

Выбор аудитории производится по указанным в счетчике целям. Цели определяются исходя из задачи, которую необходимо решить. Когда пользователи посещают целевые страницы, они добавляются к группе, которая увидит Ваше объявление. Реклама показывается пользователям на основании данных об их взаимодействии с целями — выполнили они их или нет, и если выполнили, то все цели или только одну.

Запросы для ретаргетинга не требуются, так как в противном случае показы будут идти не по условиям ретаргетинга, а по запросам.

ywyrypovyp
27 января 2016, 23:36

То есть если например хочу показать объявление тому кто посетил корзину сайта, цель корзина настроена в метрике, мне нужно создать как бы пустое объявление с ретаргетингом этой цели и тогда прикреплять к каждому объявлению ретаргетинг не нужно?

kovrimira
27 января 2016, 23:36

Предположим, я занимаюсь продажей холодильников. Собрал огромное количество ключевиков. От высокочастотных до низкочастотных.

 

И теперь имею следующую картину:

1) Есть объявление с ключевой фразой - купить холодильник. Ставка - $0.5

2) Есть объявление с ключевой фразой - купить супер модный холодильник дешево. Ставка - $0.2

3) Ни по одному из объявлений ещё не было показов. Кампании лишь стартуют.

 

Предположим, кто-то вбивает в поиск - купить супер модный холодильник дешево. Какое выведется объявление? Предполагаю, что второе (оно точно совпадает по фразе). Но клика не произошло. Имеем для второго объявления 1 клик. Для первого объявления - 0 кликов.


Что будет, когда кто-то в следующий раз вобьёт - купить супер модный холодильник дешево? Будет ли снова показано второе объявление или Яндекс решит, что стоит показать его по первому объявлению?


Идея в том, чтобы на каждую фразу иметь свое объявление. Но использовать минус-слова (для первого объявления) очень ресурсозатратно (таких случаев с различными ключевиками может быть уйма).

 

Могу ли я надеяться на то, что разбив все ключевики по разным объявлениям, они действительно будут показываться именно по этим объявлениям?

 

kovrimira
27 января 2016, 23:36

Какие-нибудь идеи ? )

kovrimira
27 января 2016, 23:36

Ксения, пожалуйста, дайте здесь ответ

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Сергей, я не вполне понимаю причину Вашего беспокойства. Идея сделать отдельное объявление на каждый запрос кажется вполне разумной и обоснованной. 

 

Если в рамках объявления есть точный запрос (в кавычках) и общий, то при вводе точного запроса пользователем, ему будет показано объявление по запросу в кавычках, несмотря на произведение ставки на CTR.

Если же в рамках кампании есть два объявления, в которых есть два запроса - точный и общий, система будет исходить из произведения CTR на ставку.

Менеджер Awagro Style
27 января 2016, 23:36

Похожая ситуация.

Если будет ключевое слово "матрасы" (в кавычках) в одном объявлении, а во втором объявлении будет ключевое слово матрасы (без кавычек), то какое в таком случае будет показано объявление, когда пользователь введет запрос матрасы?

azbukamorze.com
27 января 2016, 23:36

То из них, что имеет наибольшее произведение CTR на ставку.

 

( а если пользователь введет "матрасы" (в кавычках), то система будет выбирать и объявления с "матрасы" в кавычках. )

tezei
27 января 2016, 23:36

Добрый день!

1. Правильно ли я понимаю, что объявление, сделанное по запросу:

колготки pretty polly 

будет показываться и по запросу:

колготки pretty polly suspended

2. Правильно ли я понимаю, что если для запроса 

колготки pretty polly

я поставлю цену 1го спецразмещения, то для ВСЕХ запросов, содержащих эту фразу я буду в 1м спецразмещении

3. Если я понимаю все правильно, тогда почему у меня запрос по фразе 

колготки pretty polly 

находится на первом месте СПЕЦРАЗМЕЩЕНИЯ

а запрос по фразе

колготки pretty polly suspended 

находится на 1м месте ГАРАНТИИ

Заранее спасибо за ответ!

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

1. Все верно.

2. Не вполне так.

Действующая на поиске – это цена, которая может быть списана в текущий момент при клике на объявление со страницы результатов поиска по запросу, точно соответствующему ключевой фразе.

В интерфейсе рекламной кампании Вы назначаете ставки запросам и при точном соответствии запроса и ключевой фразы, показы будут идти на выбранной позиции в соответствии с выставленной ставкой.

tezei
27 января 2016, 23:36

Ксения, спасибо за ответ.

Внимательно почитал справку и действительно, так и есть. Это крутая тонкость Директа, буду теперь знать и использовать.

Правда в справке не указано, какая сумма будет списываться в таком случае при клике по объявлению. Ведь я указывал максимальную ставку за спецразмещение по точной фразе. А меня показали по неточной фразе и в гарантии.

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Добрый день.

В интерфейсе в графе "цена на поиске" в онлайн режиме указывается, какая цена будет списана за клик по конкретному запросу.

tezei
27 января 2016, 23:36

Т.е. вне зависимости от запроса и его позиции, цена будет единой? Скажем запрос "pretty polly", ставлю 1 у.е. за спецразмещение. Цена на поиске, например, написана 0,8 у.е. Покупатель вводит запрос "колготки pretty polly", т.к. запрос совпадает не точно, что яндекс может показать меня в гарантии. Тогда при клике на объявлении будут списаны те же 0,8 у.е.? Хотя фраза и позиция соверешенно не те, за которые я указывал ставку?

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36
Возможно не вполне корректно выразилась, но в графе "цена на поиске" будет указана стоимость по тому запросу, который прописан в рекламной кампании.
Количество и ставки конкурентов по вложенным запросам могут отличаться, предсказать это мы не можем. При этом со счета никогда не будет списано больше, чем указанная Вами максимальная ставка.
tezei
27 января 2016, 23:36

ОК, я понял, спасибо. Будем иметь в виду и использовать :)

Денис Бессонов
27 января 2016, 23:36

 рекламная компания № 5641599

  в качестве теста положил 100у.е. с 18 по 19 влючительно 07.2013г.  в этот период у меня было два оплаченных заказа на 120 у.е. и 50 у.е. итого 170у.е.- стоимость данного тавара 85 у.е. и того чистая прибыль составила 85 у.е. но на рекламу я потратил 100 у.е. и того получается что рекламма убыточна 15 у.е. прибыли = 0

вывод рекламма работает, но в убыток. Подскажите кто может мне помочь настроить рекламму правильно под ключ? Желатьльно адреса/телефоны координаты с ответом на почту milanoit@yandex.ru зарание спасибо.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте, Денис.

Некоторые комментарии по рекламной кампании.

Рекламная кампания состоит из одного большого объявления.Минусы:

- текст обо всем сразу. 

В одном тексте Вы пишете одновременно о компании, которая производит / предлагает продукты, о точке продажи, о доставке. Ни слова про сам продукт - что именно Вы продаете и рекламируете. Лучше все-таки создать несколько рекламных текстов, каждый из которых будет рассказывать о чем-то конкретном. 

- для одного объявления подобраны запросы, которые не вполне связаны друг с другом и с самим текстом. Релевантность запроса и объявления низкая. Пользователь, вводя свой запрос в поисковую строку, увидев Ваше объявление, может быть не уверенным, что найдет на сайте то, что искал.

- переход по объявлению на одну и ту же страницу сайта.

Пользователь, который искал, к примеру, брюки, попадет на главную сайта и будет вынужден начинать свой поиск заново. Большинство пользователей предпочитает целевое попадание.

Попробуйте придумать группы запросов, для каждой из которых подобрать целевые текст и заголовок, ссылку-переход на сайт.

Показы рекламы идут по всей России, а время работы организации в визитке указано с 10 до 20 по московскому времени.

dazdrop
27 января 2016, 23:36

Настраивайте рекламу на более релевантные фразы(это можно помотреть в настройке ключевых фраз), с боьшей посещаемостью - желательно в спецразмещении, если только у Вас не специфичный продукт(товар,услуги).

Еще Вы должны помнить, что Ваши конкуренты (особенно крупные компании с большим бюджетом), то максимум Ваш - это показы в гарантии, т.к. думаю, что врядли вы потянете такой бюджет по рекламе.

А поскольку Яндексу далеко наплевать на малый бизнес, для них предпочтение отдается только деньгам, то думаю, что для начинающего бизнес раскрутка в Яндекс Директе - удовольствие очень дорогое.

SolominkaMed1
27 января 2016, 23:36

Директ опять последний год занимается "разводом" клиентов. Про склик давно все молчат: у нас все хорошо, прям как у Собянина.

Склик помогает Яндексу обогощаться и никогда серьезно бороться с ним он не будет.

Так что потратили Вы свои деньги на оплату роботов, а не потенциальных клиентов.

А советов Вам тут дадут сколько угодно, лишь бы "развести" на бабки.

bikov.alexander
27 января 2016, 23:36

Скажите пожалуйста, если в рекламной компании много объявлений и у некоторых высокий цтр 2-10, а у остальных менее 1%, то цтр в целом по комании не высокий (менее 1%). Будут ли из-за этого объявления дороже или цена будет выше только на самих объявлениях с низким цтр?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36
Здравствуйте, Александр.
Некоторая путаница в понятиях. То, о чем Вы, скорее, спрашиваете - это минимальная цена, действующая на поиске: http://direct.yandex.ru/help/?id=990431#990620
Объявления сами по себе стать дороже никак не могут, однако цена может повыситься для тех запросов, у которых низкий CTR.
Про ценообразование в блоках можно почитать здесь: http://direct.yandex.ru/help/?id=990431#990449
bikov.alexander
27 января 2016, 23:36
Здравствуйте, Ксения! Спасибо за Вашт ответ и интересные ссылки. Я вчера читал про влияние CTR на стоимость объявлений, и понял следующее: если напимер существует 2 одинаковых объявления по ключевому слову скажем "купить автомобиль" и в обоих объявлениях ставки одинаковые, скажем 1 уе, если одно объявление кликнут 4 раза, а другое ни разу, то то которое кликали подешевеет чуть ли не в несколько раз по сравнению с другим. Если Вам интересны обсуждения которые я вчера читал, могу прислать ссылку завтра. (сегодня пользуюсь планшетом, не умею выделять и копировать :-) )
Добряков Кирилл
27 января 2016, 23:36

да

bikov.alexander
27 января 2016, 23:36

Добрый воечер, Ксения!

У меня следующий вопрос: Существует кампания, где стратегия была наивысшая доступная позиция, которая показывается в москве и области по будням с 9 до 18, при этом в день где-то 40-50 кликов и средняя цена клика 1,40-1,70 уе., Я хочу попробывать поменять стратегию показов на недельный пакет кликов и указал там, что хочу 250 кликов в неделю при макс ставке 1 уе. Буду ли я получать это количество кликов и кто будет моя аудитория (где будут показы). И если бы к примеру я выбрал что хочу 250 кликов в неделю при макс цене клика скажем 0,1 уе, получал бы я это количество или нет?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36
Здравствуйте, Александр.
Стратегия "Недельный пакет кликов" автоматическая, т.е. управление показами осуществляет система. Для того, что система максимально эффективно управляла показами, от Вас требуется максимально точно настроить ее параметры и не вносить в них изменения (выдержать по крайней мере неделю и оценить результаты).
Данная стратегия позволяет получить фиксированное количество кликов по минимальной цене. Она удобна для рекламодателей, которые хотят платить за клики как можно меньше, но получать желаемый результат.
Если Вы зададите слишком жесткое ограничение по цене клика или слишком большое число кликов, может возникнуть ситуация, когда система не сможет получить желаемое число кликов в неделю.
Ответить Вам точно на вопрос (будете ли Вы получать указанное число кликов при заданных условиях) я не смогу, как минимум, очень сложно предсказать поведение пользователей, количество конкурентов, использующих аналогичные Вашим запросы.
Показы будут происходить в соответствии с Правилами Показов: http://legal.yandex.ru/direct_display_rules/ и настройками параметров рекламной кампании.  Посмотреть в онлайн режиме, сколько фактически Вы платите за каждый переход на Ваш сайт, можно в интерфейсе рекламной кампании, в графе "на поиске".
kostya-bug
27 января 2016, 23:36

Ксения, добрый день!

Подскажите, если я выбираю стратегию "Показ в блоке по минимальной цене - В спецразмещении и «гарантии»"

Ставлю ставку за клик достаточную для спецразмещения, допустим 1 уе, но чтобы попасть в гарантию достаточно 0,5 уе, правильно ли я понимаю, что объявление попадет в спецразмещение, хоть ставка в гаранте будет меньше?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36
Здравствуйте, Костя.
Теоретически верно - если Вашей ставки достаточно для показа в блоке спецразмещения, объявление будет показано в этом блоке по конкретному запросу.
Однако, стратегия не может гарантировать размещение объявления на последней позиции в блоке, т.к. позиция внутри выбранного блока зависит от CTR по данной фразе в Вашем объявлении и аналогичного CTR конкурентов. Поэтому возможна ситуация, при которой минимальная возможная цена для попадания в блок будет обеспечивать сразу первую позицию.
Опять же, если несколько рекламодателей выбирают данную стратегию, позицию с наименьшей ценой будет занимать объявление по запросу с лучшим CTR.
kostya-bug
27 января 2016, 23:36

Ксения, если я вас правильно понял, то данная стратегия стремиться разместить мое объявление сначала в спецразмещении за минимальную сумму, но если есть конкурент с такой же стратегией и с более высоким СТР чем у меня, то я туда не попадаю. Далее если моей ставки хватает на более высокую позицию в спецразмещении, то я попадаю на более высокую позицию за большие деньги? Если ставки не хватает, то попадаю в гарантию по такой же схеме?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36
Стратегия стремится разместить объявление по запросу в выбранном блоке на последней позиции и по минимальной цене.
Если у конкурента CTR у конкретного запроса выше, последнее место в блоке займет его объявление, если при этом назначенной ставки у Вашего запроса достаточно, Вы останетесь в блоке спецразмещения.
Когда ставки не хватает для входа ни в один из выбранных блоков, объявление показывается на доступной по назначенной цене позиции.
kostya-bug
27 января 2016, 23:36

отлично! Благодарю, Ксения!

Еще накопилось несколько вопросов, буду очень признателен за помощь:

1. возможно ли увидеть статистику цены клика на ключевые запросы, допустим за последний месяц или за неделю? Если свою кампанию я только начинаю

2. В дальнейшем смогу ли я видеть по каким ключевым запросам были показы моих объявлений, но не было кликов?

3. Как в минус-слова добавить фразу единую, а то ее все время разбивает на отдельные слова?

4. Если на объявлении ключевая фраза дизайн проект квартиры будет ли это объявление выпадать на запрос дизайн проект? Если да, то по какой фразе будет определяться стоимость клика?

 

Заранее благодарю!

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Костя, давайте по порядку.
Во всех отчетах статистики рекламной кампании за выбранный временной период Вы можете отслеживать:
число показов;
число кликов;
CTR;
расход;
среднюю цену клика.
Соответственно, увидеть данные только по цене клика по конкретному запросу в конкретный момент времени Вы не сможете. Увидеть в отчетах запросы, по которым были только показы, Вы сможете.

Про статистику: https://direct.yandex.ru/help/?id=990418, https://direct.yandex.ru/help/?id=990436

В минус-слова добавляются именно слова, а не фразы, система всегда будет разбивать их. Если Вы хотите добавить в минус-слова слово, например, в определенной падежной форме, поставьте сразу после знака минус восклицательный знак: -!слово

Про минус-слова и использование операторов формы подбора слов: https://direct.yandex.ru/help/?id=990419

Ровно противоположная ситуация: если к объявлению будет добавлен запрос: дизайн проект, то могут быть показы по запросу: дизайн проект квартиры.
Ключевое слово дизайн проект более широкое и включает в себя все уточнения и словоформы. Воспольузйтесь, пожалуйста, сервисом "Подбор слов", чтобы посмотреть статистику показов и уточнения ключевых слов: http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&page=1&t=дизайн+проект&geo=&text_geo=

Про подбор слов: https://direct.yandex.ru/help/?id=990414

kostya-bug
27 января 2016, 23:36

Ксения, огромное вам спасибо, но некоторые вопросы остались:

1. Есть ли общая статистика цены клика по конкретному запросу? Не только моя, а в общем, за последний год или месяц, день, как история формирования цены?

Поясню - мне это необходимо, чтобы понимать на сколько может изменяться цена клика, где примерный его максимум и минимум по конкретному запросу.

2. Не совсем понял про запросы. То что запрос дизайн проект включает дизайн проект квартиры, это я понимаю, но противоположная ситуация немного другая, ведь мой запрос более уточненный - дизайн проект квартиры, разве он может включать в себя более широкий запрос?

3. И как в данном случае определяется цена клика - допустим у объявления ключевая фраза дизайн проект цена 1уе, но происходит клик на запрос более уточненный дизайн проект квартиры, допустим цена 0,5уе. Какая будет итоговая цена клика? И тот же вопрос с противоположной ситуацией 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Костя, добрый день.

1. Такой статистики мы не можем предоставить.

2. Более широкие запросы включают в себя более точные, все верно. Прошу прощения, некорректно поняла Ваш первый вопрос.

3. Цена входа в гарантированные показы на первой странице результатов поиска зависит от:

  • кликабельности вашего объявления по данному ключевому слову или в данной рубрике каталога;
  • кликабельности и ставок конкурентов по этому слову или в данной рубрике каталога (включая товарные предложения Яндекс.Маркета);

Цена входа в спецразмещение на странице результатов поиска зависит от:

  • CTR вашего объявления по данному ключевому слову или в данной рубрике каталога;
  • ставок конкурентов по этому слову.

Если показ и клик идут по конкретному запросу, который используется в кампании, списана будет цена в пределах максимальной ставки, которую указал сам рекламодатель.

kostya-bug
27 января 2016, 23:36

Благодарю в который раз :)

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

была рада Вам помочь :)

Сергей Шмелёв
27 января 2016, 23:36

Разъясните пожалуйста по вопросу цены за клик,это моё первое объявление так что не судите строго!

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Сергей, я не вполне понимаю Ваш вопрос. Уточните, пожалуйста, что именно требуется разъяснить в вопросе цены за клик.

Сергей Шмелёв
27 января 2016, 23:36

В объявлении я установил в графе "Установить цену клика для всех фраз на странице"     0.30, результат работы объявления мне крайне не понятен! ТАМ ОДНИ НУЛИ по всем категориям, объясните пожалуйста, что мне нужно исправить и чего я не понимаю! напишите номер скайпа если есть такая возможность

№ 8548235
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Сергей, я Вам в позапрошлом комментарии указала ссылки на наш Хелп про установку цены клика и описание того, как устроены ценообразование и правила проказа в Директе. Скажите, пожалуйста, Вы ознакомились с материалами?

В интерфейсе Вы видите действующие цены в каждом блоке показов на текущий момент для каждого запроса. Выставляя свою ставку у запросов, Вы определяете, в каком блоке хотите показывать свое объявление. Если Вы хотите показывать объявления в блоке гарантированные показы, свою ставку лучше назначить с небольшим превышением над текущей ценой входа в блок. Если спецразмещение - соответствующе для спецразмщения. Если Вашей цены недостаточно для показов в каком-либо блоке, показы будут идти на странице "Все объявления" или в РСЯ, если она не отключена от показов. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с указанными материалами по ссылкам, и после этого мы сможем с Вами обсудить уже более конкретные вопросы.

Сергей Шмелёв
27 января 2016, 23:36

Здрасти! Объясните пож-то, что это цифры? минимальная цена за клик по данной ключевой фразе?

http://mepic.ru/view/?id=6472d7e78ff4b16b4f2cd72319ea1c56

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Сергей,  в интерфейсе назначения ставок указаны:

  • цена 1-го спецразмещения, которая обеспечит Вашему объявлению первую позицию слева непосредственно над результатами поиска;
  • цена входа в спецразмещение, которая обеспечит Вашему объявлению показы на позиции слева непосредственно над результатами поиска;
  • цена 1-го места, которая обеспечит Вашему объявлению первую позицию под результатами поиска на 1-ой странице;
  • цена входа в гарантированные показы, обеспечивающая объявлению гарантированные статические показы под результатами поиска на 1-ой странице при совпадении пользовательского запроса с Вашим ключевым словом.

Механизм назначения цены я Вам уже описала ранее.

Цена, которую Вы фактически заплатите за клик, исходя из скриншота, указывается в графе "на поиске".

Сергей Шмелёв
27 января 2016, 23:36

Что означает пункт в разделе "Статистика" "цена цели,руб"

Спасибо

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте, Сергей.

Если Вы установите на сайт счетчик Метрики под тем же логином, под которым размещаете рекламу, Вы сможете в статистике Директа отслеживать некоторые данные Метрики по Вашей рекламе. Метрика работает по традиционному принципу онлайн-счетчиков: код, установленный на страницах вашего сайта, регистрирует каждое посещение, собирая данные о нем. Обладая информацией о показах Вашей рекламы и кликах по ней, а также о посещаемости Вашего сайта, Директ предоставляет статистику о привлеченных посетителях. Это дает возможность проводить анализ привлеченной аудитории в разрезах рекламных кампаний, объявлений, ключевых слов, регионов, площадок для выявления наиболее эффективных средств рекламы.

Цель — это желаемый результат проведения рекламной кампании, во время настройки счетчика Метрики Вы можете задать цели. Целью может являться:

  1. Конкретная страница или страницы сайта, попадание на которые является желаемым для вас действием. Например, в качестве таких целей могут быть указаны:

страница подтверждения заказа (для интернет-магазина);
страница завершения регистрации (для форума);
страница подтверждения добавления адреса e-mail в подписку на рассылку;
посещение страниц раздела «Контакты» и/или схемы проезда;
посещение страницы со списком дилеров, торгующих вашей продукцией;
нажатие на ссылку «Скачать прайс-лист»;
скачивание презентаций о ваших товарах;
добавление комментария.

2. Определенное количество страниц, просмотр которого является для Вас индикатором успешности рекламной кампании. Например, Вы считаете, что пользователь, просмотревший не менее 5-ти страниц на Вашем сайте, является успешно привлеченным рекламной кампанией.

Опираясь на все вышесказанного, я могу ответить на Ваш вопрос: цена цели (у.е.) — это стоимостной показатель, который рассчитывается, исходя из потраченного бюджета, отнесенного к количеству дошедших до цели визитов. Показатель позволяет оценить денежные затраты на привлечение одного клиента.

Полезные ссылки:

http://direct.yandex.ru/help/?id=990427

http://direct.yandex.ru/help/?id=990418

Сергей Шмелёв
27 января 2016, 23:36

Который раз привет Ксения! Подскажи пожалуйста, что обозначают цифры отмеченные стрелками на скриншоте

 http://mepic.ru/view/?id=8bd3e62654b469da301a8e903f33ca08 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Сергей, я Вам отправляла ссылки, по которым Вы бы нашли ответ на свой вопрос. Одна из них: http://direct.yandex.ru/help/?id=990418 Буду признательна, если Вы все-таки будете знакомиться с информацией из нашей Помощи. 

Если в рекламной кампании подключена Метрика, во всех статистических отчетах, для оценки эффективности рекламной кампании, дополнительно отображаются следующие данные:

  • конверсия (%) — это доля визитов пользователей на сайт, в рамках которых они выполнили цели (побывали хотя бы раз в соответствующих местах сайта, или просмотрели указанное число страниц), по отношению ко всем визитам на сайт по рекламе Директа. Данный показатель характеризует эффективность рекламы и ее способность привлекать посетителей к желаемым действиям.
  • цена цели (у.е.) — стоимостной показатель, который рассчитывается, исходя из потраченного бюджета, отнесенного к количеству дошедших до цели визитов. Показатель позволяет оценить денежные затраты на привлечение одного клиента.
fivarti2011
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте, Ксения!
Вопрос по настройке объявлений:  в моем аккаунте несколько объявлений, основное "про прокат автомобилей", и дополнительные по "прокат автомобилей"Марка", то есть если клиент ищет прокат автомобиля - хочу показывать первое объявление, а если ищет Прокат автомобиля Форд - то второе. Как это можно реализовать? У меня всегда только первое показывается...

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Добрый день.

Например, Вы можете дополнительно добавить к запросу прокат автомобилей минус-слова, в которых будут отражены все марки, по которым Вам важно показывать другое объявление.

fivarti2011
27 января 2016, 23:36

Спасибо!

 

Foreverjoy
27 января 2016, 23:36

Добрый день!

Есть вопросик по директу, может вы мне сможете помочь разрешить его.

На данный момент есть 2 кампании одна закавычена и идет по поисковину, другая по рся, вопрос в том как и где можно отследить площадки где показываются мои обьявления с рся вообще посмотреть по ним статистику и отключить те площадки с которых нет вообще переходов

burokratometr
27 января 2016, 23:36

Ксения доброго дня. Компания 8731287. В директ командере создал группы 315333199 объявлений, с разбивкой по регионам. Задал время показа, но при смене в параметрах часового пояса - меняет время во всех кампаниях. Я что то  не так делаю? Или изначально при создании компании надо как то подругому указывать геотаргетинг?

johnyh88
27 января 2016, 23:36
Добрый день,
Я правильно понял, что вы сделали следующее:
  1. Изменили временной таргетинг в кампании 8731287;
  2. Изменили часовой пояс в настройках временного таргетинга этой же кампании;
  3. Отправили изменения из Директ Коммандера на сервер;
  4. Увидели, что настройки временного таргетинга показывают неправильные интервалы, причём во всех кампаниях.

Или под "меняет время во всех кампаниях" - имеется ввиду что-то другое?
burokratometr
27 января 2016, 23:36

Доброго дня. Алгоритм действий был следующий. в браузере создал компанию. Выделил нужные регионы. установил время показа с 7 до 23. По умолчанию стоял часовой пояс Москва. Далее выгрузил в командер. создал группы и разбил каждое объявление в группе под отдельный регион. Но при попытке поменять часовой пояс в одном из объявлений группы, он автоматически менял пояс во всех объявлениях. в итоге выставить разные часовые пояса в группе не удалось, пришлось время показа сделать везде круглосуточно. отсюда возникает вопрос, зачем тогда разбивать на группы, или разбивку по регионам надо делать на уровне кампаний, а не на уровне групп? (это я про командер).

johnyh88
27 января 2016, 23:36
Но при попытке поменять часовой пояс в одном из объявлений группы, он автоматически менял пояс во всех объявлениях

В данный момент, настройки временного таргетинга и часового пояса - общие на всю кампанию. И настраивать их можно только в параметрах кампании. То есть, видимо, вы вошли в Коммандере в таб "Параметры кампании" и там поменяли настройки часового пояса. Поэтому тот факт, что время показа изменилось во всех объявлениях – это корректное поведение.

отсюда возникает вопрос, зачем тогда разбивать на группы, или разбивку по регионам надо делать на уровне кампаний, а не на уровне групп? 

Да, вы правы, если вам необходимо в разных регионах настроить разный временной таргетинг – имеет смысл разбивать по регионам на уровне кампаний.

serrgey999
27 января 2016, 23:36

Ксения, как правельно выбрать ключевые слова для привлечения рефералов в почтовик с заданиями, сёрфингом итд? Кроме как "Заработок в интернете" "Сайт для заработка денег" итд ничего в голову не лезит, цена за клик нереальная выходит....

serrgey999
27 января 2016, 23:36

Подскажите пожалуйста почему компанию №9807043 отклонили?

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

1. Уточните, пожалуйста, запросы, про которые Вы пишите. Я вижу, что по некоторым запросам сегодня была изменена ставка, как в большую, так и в меньшую сторону.

2. Фавикон подгружается с Вашего сайта автоматически, изначально он показывался только у сайтов в основных результатах поиска. http://adv.ya.ru/replies.xml?item_no=1102

upakkom
27 января 2016, 23:36

спасибо.

inorodtseva.lara
27 января 2016, 23:36

Лариса inorodtseva.lara@yandex.ru

 

Здравствуйте! Не могу понять, почему у меня отсутствует в настройках параметров "гарантированные показы", да и вообще, не показываются варианты интерфейса,а только один и, мне кажется, не лучший

kostya-bug
27 января 2016, 23:36

Добрый вечер!

Подскажите, пожалуйста, все ли сервисы и функции Директа, Статистики и Метрики работают исправно и отображаются корректно на Ipade?

 

Заранее благодарю!

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте, Костя!

Веб-интерфейс Директа (кроме загрузки картинок), статистики и Метрики должны поддерживаться на любом устройстве. Если возникнут сложности, обязательно пишите.

kostya-bug
27 января 2016, 23:36

Ксения, спасибо!

Вопрос по услуге "целевой звонк" - виртуальный номер целевого звонка можно подключать только на городские номера или на мобильные тоже?

Есть ли дополнительные условия для подключения этой услуги (например минимальный бюджет кампани и др)?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Костя, про целевой звонок можно почитать в Клубе Яндекс.Метрики и в Помощи сервиса.

kostya-bug
27 января 2016, 23:36

благодарю!

gekalo.oleg
27 января 2016, 23:36

как изменить время пока компаний?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

В параметрах рекламной кампании есть пункт Временной таргетинг. Изменение времени показа всех объявлений в одной кампании находится там.

katylexz
27 января 2016, 23:36

Ответьте, пожалуйста. Допустим есть 2 объявления. 

1. купить холодильник в москве

2. купить холодильник

Регион показов у обоих объявлений Москва.

Какое объявление будет из них показано при запросе "купить холодильник в москве"? Будет ли учитываться при этом CTR каждого объявления или же будет показываться первое объявление?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

Показы зависят от того, как были добавлены два запроса.

Если в рамках объявления есть точный запрос (в кавычках) и общий, то при вводе пользователем точного запроса, ему будет показано объявление по запросу в кавычках, несмотря на произведение ставки на CTR.

Если же в рамках кампании есть два объявления, в которых есть два запроса - точный и общий, система будет исходить из произведения CTR на ставку.

katylexz
27 января 2016, 23:36

Ксения, спасибо за ответ. Ответьте, пожалуйста, почему объявление показывается мало, если по прогнозу должно показываться не меньше 1000 раз  в день? 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Елена, сервис подбора слов анализирует статистику по каждому запросу и предлагает Вам прогнозные расчеты, на которые можно ориентироваться при создании рекламной кампании. Используя вордстат, обратите, пожалуйста, внимание на дату обновления данных. Количество показов может уменьшиться в связи с сезонностью спроса и колебаниями активности реальных пользователей.

Также объявление может показываться реже при недостаточном размере выставленной ставки или при частых изменениях в рекламной кампании (время на модерацию и на активизацию).

Мне кажется, не стоит воспринимать показатель количества показов рекламных объявлений, как наиболее существенный. Важнее то, сколько пользователей пришло к Вам на сайт и что это за пользователи (напсколько они ориентированы на покупку/звонок).

kovrimira
27 января 2016, 23:36

Подскажите, пожалуйста, верны ли мои мысли здесь?

*************************

Яндексу абсолютно не важно значение CTR для какой-то настроенной рекламной кампании, .т.к

а) Яндекс обращает внимание лишь на CTR конкретной/каждой ключевой фразы

б) Яндекс обращает внимание на общий CTR в какой-либо рекламном блоке (Спец, гарантия, тематика)

в) CTR какой-либо кампании - это просто средняя цифра, необходимая лишь для клиента. Но она никак не влияет на снижение цен. Клиент просто захотел закинуть вот эти фразы в эту кампанию и видеть по ней потом средний CTR.

г) Если CTR кампании низкий (сотые доли процентов), то это ни о чем не говорит, т.к. внутри кампании может быть настроено 1000 объявлений. А следовательно - может быть несколько тысяч ключевых фраз. И все это в одной кампании. И в этой кампании могут быть фразы с очень высоким CTR. Просто он потом усредняется за счет огромного количества других ключевиков.

 

д) Яндекс понижает цену за клик по фразе на основании 2х данных:

- CTR самой этой фразы

 -средний CTR рекламного блока, где находится фраза

Формула рассчета никому неизвестна =)

 

е) Яндекс повышает цену за клик лишь в одном случае - если CTR фразы очень низкий (скажем, ниже 0.5%). И Яндекс НЕ повышает цену за клик, если CTR по фразе хороший, но CTR по рекламной блоку плохой (0.5% и ниже)

 

 

kovrimira
27 января 2016, 23:36

Очень жду ответа здесь

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Сергей, добрый день.

Немного некорректно поставлены вопросы. 

Вам нужно четко понимать логику ценообразования в Директе, которую мы указываем в Помощи.

Цена входа в гарантированные показы на первой странице результатов поиска зависит от:

  • кликабельности Вашего объявления по данному ключевому слову или в данной рубрике каталога;
  • кликабельности и ставок конкурентов по этому слову или в данной рубрике каталога, включая товарные предложения Яндекс.Маркета;

Цена входа в спецразмещение на странице результатов поиска зависит от:

  • CTR Вашего объявления по данному ключевому слову или в данной рубрике каталога;
  • ставок конкурентов по этому слову.

Отбор объявлений для показа на всех позициях осуществляется с учетом кликабельности, коэффициента качества и ставки за клик. Объявления с наилучшими показателями попадают на статические позиции и в спецразмещение и располагаются в порядке убывания цены за клик. Подробнее об этом смотрите в правилах показа.

Также следует помнить про минимальную цену за клик, которая может повышаться при низкой эффективности кампаний по рекламируемому домену.

Минимальная цена, действующая на поиске — это цена за клик, при которой возможны показы объявления на страницах результатов поиска Яндекса, поисковых сервисов Яндекса.

Для внутренней оценки эффективности в системе используется дополнительный параметр, влияющий на минимальную цену за клик, действующую на поиске. Значение этого параметра зависит от большого количества показателей, которые пересчитываются в режиме реального времени в процессе работы рекламных кампаний. В число основных показателей входят общие статистические данные по рекламируемому домену или номеру телефона (если он есть в «виртуальной визитке»).

Если эффективность кампаний окажется ниже определенного уровня, минимальная цена за клик, действующая на поиске, будет автоматически увеличена. После этого при повышении качества рекламы она будет автоматически уменьшаться, пока не снизится до 30 копеек.

kovrimira
27 января 2016, 23:36

Ксения,но я же правильно отметил, что Яндекс не образает внимание на такое понятие как "CTR настроенной кампании". Эта цифра нужна лишь клиенту. Так ?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Сергей, общие статистические данные по рекламируемому домену - это, в том числе, и статистика показов и кликов (кликабельность) всех кампаний, и этот показатель имеет значение при пересчете минимальной цены, действующей на поиске.

pereezdplus78
27 января 2016, 23:36

в компании больше 500 объявлений, каждое - больше сотни фраз.

Как быстро заменить адрес страницы (везде один и тот же) во всех объявлениях?

 

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Добрый день.

Например, с помощью файлов формата Microsoft Excel (xls-файлы). Еще удобнее будет использовать Директ Коммандер.

 

pereezdplus78
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте!

Был компания, работала 2 года.

Сейчас решил перевести эту компанию на другой домен.

В объявлениях исправил все урлы.

Однако на старый урл продолжают приходить клики из директа.

В статистике фраза "не определена".

Откуда могут быть эти переходы и как их перевести на новый урл?

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Добрый день.

Вы мне очень поможете, если укажете номера рекламных кампаний.

Дмитрий Бобровников
27 января 2016, 23:36

Добрый день!

 

Беспокоят следующие вопросы. Буду очень признателен за Ваши ответы:

1. Запрос "чехол для iPad купить" (1800 показов по Москве) взял в кавычки, составил объявление с заголовком как запрос и с использованием этих же слов в тексте объявления, что дало низкую стартовую цену на показ в спецразмещении. Прошло всего 3 показа, а мне пришло письмо что мое объявление вытеснено из спецразмещения. С чем это может быть связано, ведь оно вроде как очень даже релевантно запросу и всего то прошло 3 показа? Неужели конкуренты так давят ценой?!

2. Моя рекламная компания № 7352843. Интересно услышать Ваш комментарий. Я закавычиваю запросы, использую очень точные заголовки и тексты объявлений под запросы + всякие "завлекалочки" + смотрю что показывают конкуренты и в связи с этим также корректирую свои объявления, но в некоторых объявлениях не особо удовлетворен результатом: показов явно больше кликов. Особенно по запросам "чехлы для айфон 5" и всем запросах связанным с наклейками. Интересно узнать ваше мнение с чем опять же связан такой результат + как его можно улучшить?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

Цена входа в спецразмещение на странице результатов поиска зависит от:

  • CTR Вашего объявления по данному ключевому слову или в данной рубрике каталога;
  • ставок конкурентов по этому слову.

Данные о цене клика обновляются каждые 15 минут. Цены могут несколько раз измениться в течение дня, и установленной Вами ставки может оказаться недостаточно.

По второму вопросу - показов, как правило, всегда бывает больше кликов, за редким исключением. Обратила внимание, что в кампании отключены показы на тематических РСЯ, уточните, пожалуйста, почему? Вы можете добавить к своим объявлениям изображения чехлов, что, как мне кажется, можнт сильно помочь в увеличении числа переходов на сайт: благодаря более высокой кликабельности иллюстрированные объявления, как правило, показываются чаще, чем такие же объявления без иллюстраций. В среднем они приносят рекламодателям в 2,6 раза больше кликов по сравнению с простыми текстовыми. Подробнее: http://adv.ya.ru/replies.xml?item_no=1385

Подробнее о добавлении изображений к объявлениям для показов на РСЯ: https://direct.yandex.ru/help/?id=1127766

 

Дмитрий Бобровников
27 января 2016, 23:36

Спасибо)

 

Насчет первого вопроса:

Вы согласны что в данном случае вылет по причине CTR здесь мало вероятен, т.к. 

а) Было всего 3 показа по среднечастотному запросу

б) Это первая компания на данном домене по данному запросу, т.е. ctr еще как таковой не сформирован

в) запрос был продублирован в заголовок и текст объявления, что повышает его релевантность запросу и снижает цену клика

 

Скорее всего это цены конкурентов?

 

Насчет второго вопроса

Да я отключил сеть, т.к. для нее нужно составлять отдельные объявления которые будут "ловить внимание" пользователей. В выдаче же пользователь ищет наиболее релевантный ответ на свой запрос. По этой причине считаю что объявления для сети и поисковой выдачи должны быть разные. Поэтому и отключил чтобы не снижать себе ctr малорезультативными просмотрами моих объявлений через РСЯ. 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Дмитрий, информация о ценообразовании в Директе приведена в нашей Помощи, например, https://direct.yandex.ru/help/?id=990422.

По поводу показов в РСЯ, во-первых, у Вас продолжаются показы на поисковых площадках РСЯ. Во-вторых, CTR объявлений на тематических площадках не влияет на стоимость клика на поисковых площадках РСЯ и на поиске Яндекса.

Подробнее про РСЯ: https://direct.yandex.ru/help/?id=990432, https://direct.yandex.ru/help/?id=990409

slavik.nazarov
27 января 2016, 23:36

Как распределить бюджет по дням.

Для примера: 1000 превлечённых в месяц, примерно 33 в день.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

Распределить бюджет по дням не получится, Вы можете выбрать стратегию с недельным ограничением по сумме бюджета.

Для качественного использования денежных средств, лучше создавать рекламную кампанию с точными запросами, релевантными заголовку и тексту объявлений. Почитайте, пожалуйста, наши рекомендации по созданию эффективной рекламной кампании: http://direct.yandex.ru/help/?id=991164

irbis16
27 января 2016, 23:36
В настройках кампании была галочка учет внешними системами статистики, добавил еще галочку разметка ссылок.
В течение дня в ссылках yclid так и не появилось:
http://dverport.ru/dveri-v-nalichii/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs3NDU2NzAyOzIyMTUzMDY5ODt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=5648062128674046770
И в Метрике переходы по фразам таких объявлений учитываются в поисковых фразах, в переходы по рекламе не попадают.
 кампании 7456702
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

На данный момент еще не разобрались с возникшей в кампании ситуацией. Обязательно отпишусь Вам по факту решения.

gk.avto-legion
27 января 2016, 23:36

подскажите, как мне изменить позицию размещения  из спецразмещения в гарантированные

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

Путем назначения соответствующей цены за клик по запросам.

http://direct.yandex.ru/help/?id=990415

http://direct.yandex.ru/help/?id=990422

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

Для того, чтобы разобраться в ситуации, мне нужен номер кампании, а также сам запрос. Укажите данные, пожалуйста.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Добрый день.

Это Клуб, посвященный Яндекс.Директу и размещению рекламы. Вы спрашиваете о результатах основного поиска Яндекса. С этими вопросами Вам лучше обратиться в Клуб  Яндекс для Вебмастеров.

В связи с тем, что Ваше сообщение противоречит правилам Клуба, оно будет удалено. 

"В клубе запрещено:

  • Размещать записи, не соответствующие теме клуба.
  • Рамещать комментарии, не соответствующие теме сообщения."
компания
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте. У меня такой вопрос, захожу в саму рекламную кампанию и в строке обхъявления вижу, допустим за сегодняшний день:

"показов 4, клик 1, CTR 25"  

Окей. Потом захожу и смотрю по этому же дню и объявлению в статистику детальную по кампании и вижу там такое:

"показов 40, кликов 0, CTR 0"


Что это за расхождения, как их понимать и где правда? :)


Спасибо.


Alex_soldier
27 января 2016, 23:36
Напротив фразы - показы и клики на Поиске Яндекса за последние 28 дней (CTR участвует в ценообразовании).
В статистике - показы и клики на всех площадках за выбранный временной интервал.
компания
27 января 2016, 23:36

Не совсем понял, CTR в статистике не участвует в ценообразовании? Так?

Alex_soldier
27 января 2016, 23:36
В статистике вы видите общее значение по всем площадкам - как бы "в целом по больнице".
Оно может быть любым.
А в ценообразовании используются его составляющие по-отдельности.
компания
27 января 2016, 23:36

Простите, что так непонятно задаю вопрос, попробую еще разок:

Если у меня в статситике низкий CTR за указанный принудительно период 28 дней, а в кампании высокий CTR за тот же период, то я хочу понять, на какое значение CTR мне ориентироваться, принимая решение, например о том, стоит или нет отключать объявление.

Чтобы это решение принять я должен понимать, соответсвенно, какое CTR значение влияет на цену, то которое в компании или то, которое в статистике, ибо разница между ними может быть просто коллосальная.

Вот есть у вас по статистике значение CTR = 0,3 а по кампании CTR = 25   --  при таких показателях цена за клик будет падать (ведь есть значение низкого CTR ) или наоборот повышаться (ведь есть также и высокое значение)?

 

Спасибо 

 

 

Alex_soldier
27 января 2016, 23:36
Картина такая:
на каждом типе размещений / блоков используется свой CTR, который участвует в ценообразовании именно на нем.

При этом цифры 0,3 и 25 сами по себе ни о чем не говорят - у конкурентов могут быть как лучшие, так и худшие значения.
Система ориентируется на среднее.

Останавливать объявления лучше не по CTR, а по конверсии.
Вдруг именно по этому слабенькому запросу к вам идет львиная доля клиентов?

Но независимо от всего, нужно работать над улучшением - искать и отсекать мусор, повышать релевантность и привлекательность текстов, совершенствовать посадочные страницы на сайте.
компания
27 января 2016, 23:36

Ну что то вы такое пишите уж чересчур... ну скажем если у меня объявление 1000 человек видит а 1 кликает и изменение объявления не помогает, то держать такую фигню смысла не вижу. Такой запрос счиатю должен быть удален.


А какой CTR по вашем уличному мнению может служить основанием для отключения?

 

и еще

 

Ставки становятся дороже в зависимости от общего CTR или по каждому объявлению отдельно?

Alex_soldier
27 января 2016, 23:36
> 1000 человек видит а 1 кликает
А если при этом он в основном и покупает?
Некоторые рекламодатели принципиально прибегают к подобной тактике - одноцентовый трафик, наплевать на CTR, хоть сколько-то кликов в день, кто-то нет-нет да и сделает заказ.

Но если вы боретесь за позиции и цену клика, низкий CTR фразы может подпортить статистику всему домену.
Тут на усмотрение рекламодателя, но опять же без конверсии лучше это не решать.

Раньше фразы отключались автоматически при CTR = 0,5%
Также был психологический предел CTR = 1 %
Еще есть средний CTR, который выдает прогноз бюджета по фразе.
Вот вам 3 опорные точки для анализа.

Ставка - это число, которое вы вписываете в окошко напротив фразы.
Цена - количество денег, которое в данный момент необходимо заплатить за клик в данной позиции.

Соответственно, цены вычисляются по каждой ключевой фразе, с учетом настроек, конкуренции, эффективности (по этой фразе и в целом домену), прогнозной составляющей.
katylexz
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте. Почему на странице "все объявления" в директе, по ключевым словам из второго объявления показывается первое объявление, а не второе? Объявления № M-207208459 и № M-207221550. 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Добрый день,

На поиске Яндекса отбор объявлений происходит исходя из произведения CTR на ставку. На странице "все объявления" отбираются баннеры также исходя из произведения CTR на ставку, а показываются на странице в порядке убывания цены за клик.

katylexz
27 января 2016, 23:36

Ксения, я не о порядке показа на странице имела ввиду. Разница в ключевых словах в написании города. В первом объявлени в ключевых словах город указан сокращенно, а во втором объявлении город указан полностью.

Почему показывается объявление с сокращенным названием города если вводить фразу с полным названием города, ведь должно показываться при запросе объявление с полным названием.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Это совершенно нормальная ситуация.

В Правилах показа мы рассказываем, как происходит отбор и распределение объявлений в разных местах поиска, пункты 2.9, 3.9 и другие.  

katylexz
27 января 2016, 23:36

Ксения, это итак понятно все.Порядок показа по убыванию цены клика тут же не причем и вообще порядок размещения на странице "все объявления" понятен.

 Почему на данных местах у меня показавается объявление не соответствующее ключевой фразе? Что в этом нормального? Это как если по запросу "купить сапоги теплые зимние в калуге", показывается просто объявление "купить сапоги", при том, что есть отдельное объявление по ключевой фразе "купить сапоги теплые зимние в калуге". Почему не показывается объявление с соответствующими ключевыми словами?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

 

Если в рамках кампании есть два объявления, в которых есть два запроса - более точный и более общий, система будет исходить из произведения CTR на ставку, в данном случае так и происходит по некоторым запросам.

 

fashion2customer
27 января 2016, 23:36

Ксения, в приостановленной кампании хочу поменять интерфейс на профессиональный-это возможно?Или надо новую кампанию начинать?Если возможно,то где надо нажать-не могу найти.Заранее спасибо.

daria.owldi
27 января 2016, 23:36

На странице "Мои кампании" в самом низу Вы найдете ссылку "Вы пользуетесь Легким интерфейсом. Перейти в профессиональный." Просто кликните.

 

korobko23
27 января 2016, 23:36

Добрый день, Ксения! Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано отсутствие статистики в метрике по заходам на сайт через директ? Раньше такая статистика велась, но после модернизации сайта, показываются только прямые заходы, из поисковых систем, по ссылкам на сайтах, а вот из директа статистики нет. Вчера возобновил кампанию, были клики, но метрика не отображает...

daria.owldi
27 января 2016, 23:36

Добрый вечер. По техническим причинам в Метрике не полностью собраны данные за вчера и сегодня.

Ситуация, которую Вы описали, скорее всего связана с этим. Наши специалисты уже устранили причину поломки, в ближайшее время данные в отчетах будут отображаться корректно.

Приносим извинения за доставленные неудобства.

Если такое повторится, пожалуйста, напишите команде Метрики (http://clubs.ya.ru/metrika/), указав адрес сайта или номер счетчика.

korobko23
27 января 2016, 23:36

Спасибо!

fisherman-vrn
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте! Почему-то не могу переключить стратегию показов на максимальную конверсию по цели, хотя метрика установлена и цель задана. В чем может быть проблема?

Alex_soldier
27 января 2016, 23:36

Там есть доп.условия: http://help.yandex.ru/direct/?id=990426

fashion2customer
27 января 2016, 23:36

День добрый.Подбираю для кампании ключевые слова и фразы.В вордстате.Вчера программа начала у меня после каждого моего введения слова запрашивать код.Видимо программа решила,что я робот.Как с этим бороться???

tarasoffevgen
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, есть ли в Украине персональные менеджеры Яндекс Директ, которые могли бы вести мои кампании?

Звонить в Россию и разговаривать с персональными менеджерами из России не удобно...

Бюджет 500 000 - 550 000 грн. в месяц.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Добрый день.

Дублирующий комментарий удален, в соответствии с правилами Клуба.

Конечно, в Украине есть персональные менеджеры, которые могут Вам помочь. Ознакомиться с условиями работы с менеджером, а также оставить свою заявку можно здесь: http://welcome.advertising.yandex.ru/direct/servicing.xml#about

fotobar99
27 января 2016, 23:36

Добрый день, не могли бы вы посмотреть мою компанию N 7603811 и сказать в чем причина что по запросам мое объявление в самом низу первой страницы? как его поднять? спасибо,Игорь

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте, Игорь.

Выставленные Вами ставки за клик по запросам соответствуют попаданию в блок гарантированных показов. Если Вы хотите, чтобы объявления покаывались выше, в блоке спецразмещения, например, нужно повысить ставки за клик.

О том, как назначаются ставки за клик можно почитать в Помощи Яндекс.Директа:

https://direct.yandex.ru/help/?id=990415

https://direct.yandex.ru/help/?id=990422

 

metodlazarya
27 января 2016, 23:36

Скажите, пожалуйста. Что я могу менять в объявлении, кампании, которая уже запущена, без последующей отправки на модерацию?

Alex_soldier
27 января 2016, 23:36

* Останавливать, Возобновлять, Архивировать объявления и кампании

* Менять настройки в Параметрах кампании (кроме Визитки)

* Добавлять и удалять минус-слова на всех уровнях

* Добавлять операторы + и ! и "" и []

* Убирать операторы ! и "" (с первым возможны вариации)

* Добавлять слова к фразе (плюс-слова)

Дмитрий
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

Рекламная кампания № М-235312028 

 Показы настроены на "лучшие позиции" круглосуточно. Захожу с других компьютеров и свое объявление вижу ну очень редко, можно сказать, если повезет! А при показе объявлений по запросу "совместные покупки" мое объявление вообще не видно в списке...

Как обычно, вопрос, как сделать чтоб у объявления было больше кликов, просмотров?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Добрый день, Дмитрий.

Скажите, пожалуйста, а ориентировочный бюджет Ваших запросов Вы просчитывали?

Лучшие позиции - это может быть и спецразмещение, воспользуйтесь, пожалуйста, нашим инструментов https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=ForecastByWords, чтобы посмотреть на суммы бюджета. Вполне возможно, что той суммы, которую Вы указали в параметрах рекламной кампании, недостаточно для показов объявления на первой странице результатов поиска.

 

Если Вы хотите точнее настроить показы своей рекламной кампании и показывать объявления эффективнее, Вам лучше перейти в Профессиональный интерфейс (сейчас Вы используете Легкий). Изменить вид интерфейса можно здесь: https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=chooseInterfaceType 

Не забудьте, пожалуйста, почитать об условиях перехода и различиях в интерфейсах.

playmar99
27 января 2016, 23:36

Доброе утро,
Я сделал
        кампанию
        - №
        7652886, как я
        ее можно активировать? Как отправит на модерацию ? Как
            я могу оставить
            номер счета
            для зарядки?
            Где?

 

Мне нужно
                срочно
                ответ.

спасибоМне нужно
                    срочно
                    ответ.

спасибо

kembro
27 января 2016, 23:36

Добрый день, Ксения.

На странице http://legal.yandex.ru/direct_display_rules/ в пункте 1 есть определение— "Цена за Клик — цена Клика, установленная Рекламодателем."
 
В пункте 3.5 сказано —"Объявления в Спецразмещении и в Гарантированных показах располагаются в порядке убывания Цены за Клик"

В пункте 3.9 сказано— "3.9. Отбор объявлений для показа на Рекламных местах, указанных в п. 2.9 Правил,
 и их распределение по страницам осуществляется в порядке уменьшения произведения Кликабельности и Цены за Клик.
При этом порядковое место объявления на странице определяется в соответствии с установленной Ценой за Клик, т.е.
 отобранные объявления размещаются на каждой странице в порядке уменьшения Цены за Клик."


Исходя из этого следует, что объявления в спецразмещении и на странице "все объявления" располагаются в порядке убывания цены за клик, но как тогда возникает ситуация когда порядок в спецразмещении и на странице все объявления разный?


Например в спецразмещении объвления располагаются
объявление1 —место1
объявление2— место2
объявление3— место3
на странице "Все объявления"
объявление3 — место1
объявление1 —место2
объявление2— место3

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Добрый день.

Не забывайте, пожалуйста, о том, что мы предлагаем рекламодателям несколько разных стратегий показов рекламных объявлений. Возьмем, к примеру, стратегию показ в блоке по минимальной цене, позицию с наименьшей ценой будет занимать объявление с лучшим CTR, и на странице "Все объявления" порядок объявлений будет уже другим. Или стратегия недельный бюджет, для которой рекламодатель установил жесткое ограничение по недельной сумме бюджета, и объявление показывается только на странице "Все объявления" итд.

 

Dr-AV
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте, Ксения!

Давно пытаюсь найти осмысленный ответ на вопрос, аналогичный заданному пользователем kembro. Пока безуспешно. К сожалению, и Ваш ответ на вопрос этого пользователя не даёт понятного объяснения. kembro ссылается на конкретные пункты из официального документа Яндекс «Правила показа» (в актуальной редакции это пункты 3.4 и 3.7). В этих пунктах очень конкретно говорится, что и в Спецразмещении, и в Гарантии, и на странице «Все объявления» объявления располагаются в порядке убывания Цены за Клик. В «Правилах» я не нашёл никаких оговорок, что в зависимости от выбранной стратегии этот порядок может как-то меняться. При этом, Цена за Клик – цена, заданная рекламодателем (а не автоброкером или ещё каким-нибудь роботом).

Объясните, пожалуйста, как в рамки положений и формулировок официального документа «Правила показа», на который ссылается ещё более официальный документ «Оферта на оказание услуг «Яндекс.Директ», укладывается ситуация, когда в Спецразмещении и на странице «Все объявления» одни и те же объявления, отсортированные по убыванию заданных рекламодателями ставок, располагаются в разном порядке? Возможно, в «Правилах показа» (или «Оферте») есть какой-то пункт, объясняющий данную ситуацию?

Я понимаю, что пытаюсь реанимировать обсуждение почти двухлетней давности, но не хотел полностью дублировать вопрос kembro.

Очень надеюсь, что мой вопрос не останется без ответа. Спасибо.

korchevskyy
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

На страницу сайта есть две формы, одна вверху другая внизу. Нижняя форма установлена непосредственно на странице, на ней настроена цель события в метрике и данные приходят отлично. Но верхняя форма установлена как кнопка по нажатию на которую открывается модальное окно в котором открывается аналогичная форма, но когда устанавливаешь на неё код события он не отрабатывает, можно ли это как-то обойти?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

Если у страницы с аналогичной формой имеется определенная уникальная ссылка, Вы можете установить посещение данной страницы как цель в счетчике Метрики.

Подробнее, мне кажется, Вам подскажут в Клубе Метрики.

korchevskyy
27 января 2016, 23:36

Спасибо за ответ!

alisenok
27 января 2016, 23:36

Добрый день,

думаю, вопрос уже понднимался, но не смогла быстро найти (все таки форум был нагляднее).

Если я добавляю к одному объявлению несколько пересекающихся запросов, то минус слова расставлются автоматически. Есть ли такой же механизм для всех объявлений в кампании в целом?

Надеюсь понятно объяснила, но на всякий случай пример.

На каждый запрос свое объявление: 1)интернет-магазин сумок 2) купить сумку 3) купить сумку интернет-магазин

Так вот, что бы объявления не конкрурировали, необходимо в запросе 1-обявления поставить -купить, во втором -интернет-магазин.

Есть ли какой-то механизм, что бы директ это сделал сам, в рамках одной РК, но разных объявлений??

Alex_soldier
27 января 2016, 23:36

Вы можете выбрать галочками несколько объявлений,

это называется  режим мультиредактирования.

В нем на шаге назначения ставок также автоматически добавляются минус-слова.

 

Хотя в самоконкуренции в Директе ничего особо плохого нет (в отличие от Гугл).

cpentyc
27 января 2016, 23:36

Проверьте компанию № 7496121

До этого 10 долларов хватило на месяц и было много звонков. На днях доплатил деньги. Кликов стало в 2-3 раза больше Потратилось половина денег. В вебвизоре регион у посетителей стоит казахстан, а раньше был казахстан - петропавловск. и с 77 кликов ни одног звонка. 

vitklik-treningi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте!

Выставляю цену за клик или сразу на всю кампанию, или постранично на объявления, но цена клика через некоторое время всегда возвращается на 0,01 у.е. Соответственно - обявления (по такой то цене) практически не показываются. Что я делаю не так?

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

Укажите номер кампании, пожалуйста. На всякий случай уточню, на кнопку "Сохранить" нажимаете после выставления цен на каждой странице?

vitklik-treningi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте! 

Да, я пробовал и на всю компанию и на страницу в отдельности. Кнопку СОХРАНИТЬ, конечно нажимал после выставления цены за клик. Кампания №

№ 7261948

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Дублирующий комментарий удалила.

Спасибо за номер кампании, будем разбираться.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

Судя по логам, к кампании подключено управление по API. Очевидно, оно настроено таким образом, что каждый раз меняет ставки на 0,01 у.е.

По всем вопросам, связанным с API, обращайтесь, пожалуйста, службу поддержки API Яндекс.Директа по адресу: api@direct.yandex.ru.

В письме укажите следующие данные:
  • логин пользователя, от имени которого выполняется обращение к сервису;
  • точное время запроса;
  • название метода и код вызова метода;
  • ответ сервера и код ответа;
  • пояснение к возникшей проблеме.
vitklik-treningi
27 января 2016, 23:36

спасибо большое! буду разбираться

cpentyc
27 января 2016, 23:36

Можно ли задать список площадок на которых я хочу рекламироватсья?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте, Сергей.

Задать такой список невозможно. Вы можете отказаться от показов на сайтах рекламной сети, добавив адрес сайта в список запрещенных площадок в расширенных настройках параметров рекламной кампании или кликнув на крестик рядом с названием сайта на странице статистики по рекламным площадкам.

Вы можете регулировать расход бюджета в РСЯ, ограничивая стоимость клика. Максимальная стоимость указывается в процентах от максимальной ставки на поиске, не больше 100%.

Для более тонкой настройки существует стратегия «Независимое управление для разных типов площадок». Она позволяет вручную назначать стоимость клика для тематических площадок РСЯ.

andreyfalaleev63
27 января 2016, 23:36

Добрый день!

Скажите, а могу ли я установить динамическую максимальную цену за клик?

Например, возможен ли такой сценарий:

Сегодня ориентировочная цена 1-го спецразмещения по некоторой фразе - 10 руб. и максимальная цена за клик у меня установлена как 15 руб.

А через неделю ориентировочная цена 1-го спецразмещения по этой же фразе увеличивается до 20 руб., и максимальная цена за клик автоматом тоже увеличится до 20 руб., чтобы объявление не выпадало из показов.

Если это возможно, буду благодарен за подсказку, где такое поведение настроить.

Спасибо!

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте, Андрей.

Такой прямой возможности автоматической настройки ставок у нас нет. Однако я рекомендую Вам ознакомиться с принципами работы Автоброкера. Он стремится всегда понижать заявленную Вами максимальную цену клика, назначая при каждом показе минимальную достаточную цену клика так, чтобы обеспечить объявлению наилучшую возможную позицию с учетом при включенном Автоброкере.   Иначе говоря, Вы можете задать любому запросу такую максимальную ставку, которую вообще готовы платить за клик. В пределах этого ограничения Автоброкер и будет работать.

kirkir2
27 января 2016, 23:36

Ксения, добрый день. В чем причина низкой кликабельности объявления? Просмотров достаточно, объявление стоит высоко, а кликабельность равна 0,13%. Компания 7795171. Заранее спасибо.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

Кликабельность, или показатель CTR - это процентное соотношение кликов к показам. Если просмотров много, а кликов - не очень, показатель будет низким, это означает, что в рекламной кампании возможно используются ВЧ-запросы (поэтому показов много), для них подобраны тексты и заголовки, которые не вполне релевантны самим запросам, поэтому пользователи не переходят по объявлением на сайт. В данном случае речь идет уже о повышении общей эффективности всей кампании.  А о том, как повысить эффективность рекламной кампании можно почитать здесь: https://direct.yandex.ru/help/?id=991164 

Alex_soldier
27 января 2016, 23:36

Проверьте через Мастер отчетов в Статистике, на каких площадках произошли данные показы.

На ценообразование на поиске Яндекса будут влиять только цифры по этой площадке.

 

Вообще же, на CTR влияет позиция объявления, текст, расширения, ключевые фразы.

Когда-то сделал небольшой обзор по способам улучшения:

http://DirectFAQ.ru?how_increase_ctr

detskiekolyaski29
27 января 2016, 23:36

Ксения обьясните по подробнее, что такое "минус слова" в настройках компании???

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

Минус-слова — это слова, по запросам с которыми рекламное объявление показываться не будет. Вы добавляете их к запросу, используемому в рекламной кампании, чтобы исключить показы (и клики) объявления по таким уточнения, которые не касаются Вашего бизнеса.

Например, если Вы продаете детские коляски, то минус-слова для запроса "коляска" могут быть: инвалидная, бу, куклы, видео, инструкция итд.

Посмотреть, какие слова-уточнения используются с запросом можно тут: http://wordstat.yandex.ru/#!/?words=коляска

Подробнее о подборе запросов и минус-слов к ним написано здесь: https://direct.yandex.ru/help/?id=990419

uvd
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте, не понимаю как такое может быть???


Ситуация: создал объявление 3.11 оплатить смог только 8.11 пока ехал до компьютера деньги кончились...
Статистика показывает что посещения и клики в директе были, а посещений в статистике на странице нету. Страница вновь созданная на сегодняшний день посещений не имела... Тоесть как минимум должна была иметь посещения по количеству кликов.


Отсюда вопрос в чем проблема? Почему нет посещений?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Номер кампании, пожалуйста.

 

uvd
27 января 2016, 23:36

Кампания № 7810655

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Переходы по Вашему рекламному объявлению произошли не через поиск Яндекса, а на сайтах тематических площадок РСЯ.

В кампании используются довольно высокочастотные запросы и без минус-слов, например : http://wordstat.yandex.ru/#!/?regions=225&words=путевки в италию

Зайдите, пожалуйста, в отчет статистики «Фразы по дням», в разделе "Показать дополнительные настройки", уберите флажок с "Всего" и установите на "Поиск" и "Контекст". Вы увидите количество показов и кликов на тематических площадках ("Контекст"). Посмотреть, сколько показов и кликов, какого объявления и на какой тематической площадке было, можно с помощью Мастера отчетов, выделив в нем флажками "объявления", "площадки" (тематические), по дням. Можно также выделить "фразы", но объем данных может быть слишком большим. Результаты можно отфильтровать от максимального значения к минимальному, нажав на "Показы" или на "Клики". 

На странице назначения ставок указываются показы и клики сделанные на страницах результатов основного поиска Яндекса за последние 28 дней работы объявления, поскольку в расчете цены за клик учитывается CTR только с этой площадки и за этот период. Т.е. на странице назначения ставок не учитываются показы и клики, сделанные на партнерских сайтах Рекламной сети Яндекса. При этом во всех отчетах статистики можно посмотреть количество кликов, сделанное на всех площадках – как поисковых, так и тематических за весь период работы объявления.

uvd
27 января 2016, 23:36

Все верно, я так и делаю просматривая статистику в директе...

Вопрос с том что где-то, кто-то сделал клик, но не пришел на рекламируемую страницу, там стоит отдельный счетчик достаточно с подробной статой, но ни одного захода небыло зафиксировано!

В компании значится 29 кликов следственно должно быть и 29 заходов на страницу.

Но этого не произошло!!!

Я работаю с несколькими рекламными площадками и могу с уверенностью сказать что счетчик работает.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

К сожалению, я не смогу прокомментировать данные, поведение и корректность установки сторонних счетчиков. Если на сайте установлен счетчик Яндекс.Метрики, давайте обсудим возникшую ситуацию на основании его данных.

Со стороны Директа все корректо: в кампании довольно высокочастотные запросы, без минус-слов, уточнений или операторов, широкий географический таргетинг - показы по всей России; установлены ставки, соответствующие попаданию в блоки показов; установлены стандартные ограничения для показов на тематических  площадках.

Alex_soldier
27 января 2016, 23:36

Количество кликов и количество заходов на страницу обычно у разных счетчиков считаются по-разному.

Какой счетчик используете вы?

 

Если сайт был недоступен, либо переходы из данного источника вызывали сбой в CMS, счетчик их не смог бы посчитать.

uvd
27 января 2016, 23:36

Счетчик свой который считает все, что только можно сосчитать.
Не может быть такого чтоб на 1 странице считал на другой нет... По другим страницам с других рекламных площадок все считается... Тоесть сайт доступен. В эти полчаса нагрузка на сайт была маленькая всего 150 заходов.

Чуть раннее этот счетчик и страница получали переходы с другой рекламной площадки...

Alex_soldier
27 января 2016, 23:36

> Если сайт был недоступен, либо переходы из данного источника вызывали сбой в CMS, счетчик их не смог бы посчитать.


Недоступность сайта можно попробовать проверить напрямую по логам (access_log).

Сбои - аналогично (error_log), либо пропробовать самому перейти, кликнув по объявлению в интерфейсе (к искажению могли привести метки в URL).

 

По коду счетчик в начале или в конце страницы?

На чем он написан?

nevastarter
27 января 2016, 23:36

 Что делает эта функция: копировать или, если внутри обьявления, копировать обьявления?

Спасибо, жду ответа. Инструкций не нашел(

Alex_soldier
27 января 2016, 23:36

В режиме редактирования функция копирования заполняет поля из предыдущего отредактированного объявления.

 

Если нажать на ссылку Копировать при просмотре списка объявлений на странице кампании, то откроется окно добавления новго объявления в кампанию, и тоже все поля будут уже заполнены хначениями из того, которое вы копируете. 

murat351
27 января 2016, 23:36

беру набор слов 

"цена контроль доступа"

в подборе слов яндекса - 188 показов в месяц

получсается в среднем, 6-7 показов в день

 чудеса статистики

смотрю расходы на рекламу и не верю своим глазам ))

цена контроль доступа   2.00 руб.16.11.2013, сб 142

142 показа за 1 день

и именно тогда,  когда  я поднял ставку с 2 руб до до 57 руб за  клик

Alex_soldier
27 января 2016, 23:36

Посмотрите в отчетах статистики, на каких площадках были эти показы.

Подбор слов дает прогноз только на поиске Яндекса.

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

Я прошу Вас не дублировать комментарии, Ваш вопрос получен, и с ним разбираются.

Комментарий-дубль будет удален.

k105264l
27 января 2016, 23:36

Добрый день!

Как мне использовать  конструктор ставок для разных объявлений ?

Сейчас получается только назначать для всех сразу.

Не вижу где можно их либо разделить либо задавать для отдельных объявлений отдельные ставки не вручную.

Спасибо

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

На сегодняшний день инструмент "Цены для всей кампании" не может функционировать подобным образом. Вы можете назначить единую цену для всех фраз в кампании, либо выбрать определенный блок показов и указать дополнительный процент увеличения.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Есть несколько необычный вариант решения Вашей задачи.

Вы можете назначить каждому объявлению определенную метку. Выгружая список объявлений по определенной метке, Вы сможете назначить именно этим объявлениям на странице определенную цену и определенный блок показа.

sdelairu
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте!

У меня вопрос по анализу статистики рекламной кампании №7828444. Вчера и сегодня почему-то перестала показываться статистика в Метрике. Счетчик Метрики на сайте стоит, реклама работает уже более 2-х недель, и раньше все в Метрике отображалось.

А сейчас, когда выбираю, например, "Директ - Сводка", то пишет красным шрифтом, что нету данных за выбранный период. Период выбирался "вчера" и "сегодня".

Я еще раз проверил счетчик, все вроде должно быть норм.

Что делать?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте, Андрей.

На данный момент я вижу, что счетчик Метрики установлен на сайт под одним логином, а кампания в Директе, про которую Вы пишите - под другим.

Существует несколько способов настроить поступление статистики из счетчика Метрики, созданного под другим логином:

  • укажите необходимый номер счётчика в параметрах рекламной кампании Яндекс.Директа. Для этого в меню "Расширенные настройки" найдите пункт "Дополнительные счётчики Метрики" и введите один или несколько номеров счётчиков через запятую. Можно указать до 5 счетчиков;
  • перенесите счетчик под аккаунт Директа. Для этого обратитесь в службу поддержки Яндекс.Метрики support@metrika.yandex.ru .
sdelairu
27 января 2016, 23:36

Спасибо. Действительно, в настройках кампании я не указывал номер счетчика.

Но самое интересное. что кампания и счетчик были созданы с одного и того же аккаунта, т.е. под одним логином. Я изменил кампанию с помощью Экселя, и после этого счетчик перестал работать. МОжет, причина в этом?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

Нет, в этом не может крыться причина. Сам счетчик работает корректно, но факт остается фактом - логины разные.

sdelairu
27 января 2016, 23:36

Спасибо! После добавления номера счетчика в параметры кампании Метрика заработала.

Интересно, какие это разные логины? Можете, пожалуйста, их написать тут или прислать на sdelairu@yandex.ru?

И еще я заметил большую разницу в показаниях статистики рекламной кампании и Метрики по этой же кампании. Например, за 2.12.2013:

 - для кампании №7828444 - общее количество кликов по статистике = 149; количество визитов Метрики в "директ-сводке" = 19;

 - для кампании №7724748 - общее количество кликов по статистике = 168; количество визитов Метрики в "директ-сводке" = 17.

Дело в том, что на прошлой неделе мы поменяли ссылки в объявлениях этих рекламных кампаний с прямых на партнерские. Т.е. раньше объявления вели непосредственно на целевую страницу с кодом Метрики. А сейчас они сначала ведут на партнерский сайт (на нем Метрика не установлена), а уже с него автоматом перекидываются на целевую страничку.

Может, это влияет, и часть статистики теряется на этом промежуточном партнерском сайте?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

Сообщить логины не могу, так как если счетчик устанавливали Вы, Вы должны их знать :)

По поводу различий в данных, а также технического рода вопросов: https://direct.yandex.ru/help/?id=990427

http://help.yandex.ru/metrika/qanda/reports-qanda.xml#direct-stat

А за более подробными ответами по работе Метрики можно сходить в Клуб  Яндекс.Метрики

sdelairu
27 января 2016, 23:36

Спасибо, задам вопросы в клубе Метрики.

А что будет страшного, если узнаю логины? Я уже писал, что устанавливал все под одним логином - sdelairu (под каким сейчас пишу эти сообщения).

А откуда там другой логин - понятия не имею, у меня несколько аккаунтов в Яндексе, вот и хочу узнать который из них. Даже если это окажеться не мой логин, то максимум что возможно, - написать туда письмо. Я же не прошу пароли раскрывать ;-)

fx-media-biz
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте! Как можно посмотреть процент охвата аудитории при создании бюджета и установки цен на клик? Раньше вроде в системе она выводилась автоматический рядом с колонкой "на поиске"

Alex_soldier
27 января 2016, 23:36
На поиске он был отменен после того, как правая колонка стала плавающей (вниз).
tekar-dot-ru
27 января 2016, 23:36

Кампания № 7410401

Кампания настроена на всю Россию. Скажите, будет ли эффективнее вместо одной кампании сделать несколько на каждый регион? Будет ли при этом меньше расходоваться бюджет?

Наткнулась на статью о том, что минимальгная стоимость клика по фразе в Барнауле, к примеру, ниже чем та же в Москве. Но если эти регионы объединены в одну кампанию (вся Россия, как у меня), но списываться со счета будет стоимость "московского" клика, а не регионального. Так ли это?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

Лучше  сделать несколько кампаний и каждую показывать в отдельном регионе, а еще лучше также выделить наиболее крупные города и для таких городов сделать отдельные кампании. Уточнение географического региона повышает эффективность Вашей рекламы. Ключевые слова/словосочетания конкурируют по величине ставки только в тех регионах, в которых они показываются, чем больше площадь показов, тем плотнее конкуренция. При показе объявления автоброкер, если он включен, будет снижать цену клика, учитывая только реально показывающиеся в данном регионе объявления.

tekar-dot-ru
27 января 2016, 23:36

Ксения, поясните, пожалуйста..

"Ключевые слова/словосочетания конкурируют по величине ставки только в тех регионах, в которых они показываются" - значит, независимо от того, где кликают на мое объявление, если регион показа - вся Россия, стоимость будет списываться как для Москвы? или я вас не правильно поняла?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

За каждый клик будет списываться та стоимость, которая указана на странице назначения ставок рядом с каждым запросом. Точное ее значение указано в графе "на поиске".

Стоимость кликов в блоках указана с учетом того, чтобы показы шли в соответствующем блоке во всех регионах, которые входят в географический таргетинг, т.е. это максимальная ставка. Является ли эта ставка максимальной именно в Москве, я Вам ответить не смогу. 

Alex_soldier
27 января 2016, 23:36
Была как-то тема про разбивку по регионам на Форуме:
http://forum.direct.yandex.ru/?mid=1862462
zdor24
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте, Ксения могли бы прокуонсультировать.

В компании № 7238277 упали клики примерно в 2 раза. С чем это может быть связано?

1. Добавил ключевики

2. CTR почти осталься прежним

3.Бюджет не менялся

4.ср.Цена за клик падает

 

Спасибо большое!

 

Alex_soldier
27 января 2016, 23:36
Могло измениться конкурентное окружение,
либо, если задаете бюджет на неделю, после добавления новых фраз понизились общие позиции показов и их объем.
vahasvadba
27 января 2016, 23:36

Моя рекламная компания №8036280 " Дед Мороз и Снегурочка на домашнем празднике"  

Почему в рекламе модераторы ставят "+18".? Дедушка Мороз и Снегурочка едут поздравлять детишек. Мы проводим только детские домашние праздники. На сайте  (и в рекламной компании) так и написано. 

НАши Дедушка Мороз и Снегурочка не ездят к большим тетям и дядям в ресторан.

 Проясните пожалуйста ситуацию, почему в рекламе стоит пометка "+18"?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

В Помощи Директа подробно описан этот момент, ознакомьтесь, пожалуйста: http://help.yandex.ru/direct/?id=990430#1127877

pilot-profi
27 января 2016, 23:36

Подскажите, пожалуйста, за какой период отображается статистика показов и кликов в самих  параметрах рекламной компании?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

Уточните, пожалуйста, свой вопрос, в каком разделе параметров рекламной кампани Вы видите данные статистики?

pilot-profi
27 января 2016, 23:36

Когда заходишь в саму кампанию, там, где можно редактировать цены.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

То, о чем Вы говорите, это страница назначения цен. Страница с параметрами рекламной кампании совсем другая.

На странице назначения ставок указываются показы и клики сделанные на страницах результатов основного поиска Яндекса за последние 28 дней работы объявления, поскольку в расчете цены за клик учитывается CTR только с этой площадки и за этот период. Т.е. на странице назначения ставок не учитываются показы и клики, сделанные на партнерских сайтах Рекламной сети Яндекса. При этом во всех отчетах статистики можно посмотреть количество кликов, сделанное на всех площадках – как поисковых, так и тематических за весь период работы объявления.

pilot-profi
27 января 2016, 23:36

Спасибо, теперь я поняла, почему статистика отличается и почему в итоге получается такой низкий CTR. В связи с этим вопрос: как проще всего отключить неэффективные тематические площадки (их очень много, отключать вручную каждую очень долго) и оставить эффективные, их как раз мало.

Alex_soldier
27 января 2016, 23:36
Площадки удобнее всего помечать галочками в разделе "Статистика - по площадкам", предварительно отсортировав их по убываю столбца "Показы".
Тогда вы обработаете сперва наиболее злостные, а на мелочевку ниже можно пока и не обращать внимания.
Александр Агеев
27 января 2016, 23:36

Добрый вечер, у меня на яндексе директе сделано 1 объявление, буквально вчера я добавил второе объявление, всё это происходит в рамках 1 рекламной компании, но я столкнулся с проблемой, что в метрике у меня отображается статистика только по 1 обьявлению, в то время как по второму тишина...... Подскажите как настроить???

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.  Укажите, пожалуйста, номер кампании.

ruslan.filipow
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте, посоветуйте выбрать стратегию. Нужно максимальное количество кликов. От чего отталкиватся и какую цену за клик ставить? Спасибо заранее

ayuna.saldamaeva
27 января 2016, 23:36

Приветствую! В первой компании я рекламу по просмотру в % сама регулировала, а во второй автоматом стало на выбор Низкий Средний Высокий. Так , какова гарантия в ВЫСОКОМ приоритете, что она в спецразмещение попадет.Если приоритет ВЫСОКИЙ, то значит попадает в 1 спецразмещение ?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36
Здравствуйте.
Высокий приоритет фразы не обеспечивает высокую позицию в гарантированных показах или спецразмещении. Эта настройка означает, что при распределении бюджета у фразы будет больше веса по сравнению с другими фразами.
refact.r1
27 января 2016, 23:36

Добрый день, Ксения!

У меня вопросы по зависимости цены клика от CTR.

1) Есть кампания по продаже автомобилей. (До нас эту кампанию вели другие и наша цель была понизить цену клика и увеличить CTR). В первую неделю было много показов по поиску, а CTR низкий - 1-2%, хотя цена клика была больше входа в спецразмещение. Затем мы сообразили, что по поиску Яндекса CTR хороший - 15%, а понижается за счёт других партнёров по поиску. В результате мы приняли решение отключить этих партнёров и общая картина по кампании стала приятней.

Теперь мучает вопрос: Действительно ли мы уменьшили цену клика за счёт увеличения CTR? И не потеряли ли мы дополнительные клики по той же цене?

 

2) Второй вопрос.

У нас есть объявление по шаблону ( несколько ключевых запросов и одно объявление которое меняется в зависимости от запроса). И у этого объявления средний CTR около 5%. Но у этого объявления есть запросы у которых CTR около 30%. 

Будет ли лучше если мы запросы с хорошим CTR выделим и сделаем отдельное объявление? Сработает ли тут теория о понижении цены клика с повышением CTR???

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36
Здравствуйте.
Что Вы имеете в виду, говоря про партнеров по поиску, которых Вы отключили? 

Не стоит так серьезно ориентироваться на показатель CTR объявления, кроме того, скопировать запросы из разных объявлений в одно без потери накопленного CTR не получится.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом Помощи, где мы пишем о повышении эффективности рекламной кампании: http://direct.yandex.ru/help/?id=991164
refact.r1
27 января 2016, 23:36

Про партнёров может я неправильно выразился. Наверно будет правильно сказать "поисковые площадки". К примеру:

1) auto.yandex.ru  было около 300 показов и 1 клик. 

2) www.avito.ru было 1900 показов и 3 клика

3) images.yandex.ru было 1000 показов и 2 клика.

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Добрый день. Спасибо за уточнение, теперь понятно. Не забывайте, пожалуйста, о том, что в расчете цены за клик учитывается CTR только в отношении показов и кликов, сделанных на страницах результатов основного поиска Яндекса за последние 28 дней работы объявления. Отключаемые партнеры РСЯ никак не могут воздействовать ни на CTR, ни на цены за клик.

Возвращаясь к Вашему вопросу. Возможно, кампания какое-то время не показывалась, и Вы внесли изменения в тексты и запросы (уточнения, минус-слова итд). Потом кампания была запущена, и постепенно ее результаты и показатели улучшились.

Мне кажется, Вы можете включать показы на плошадках обратно, а для получения более качественных результатов, воспользоваться стратегией Независимое управление для разных типов площадок, добавить к объявлениям изображения для показов в РСЯ.

refact.r1
27 января 2016, 23:36

В том то и дело, что я перед запуском разделил кампании по поиску и РСЯ. Но эти площадки засчитались как поисковые. Возможно это связано с автомобильной тематикой, на других кампаниях этого не замечал!

refact.r1
27 января 2016, 23:36

Пока читал об эффективности РК возник ещё вопрос. Правильно ли я понял следующее:

В спецразмещении и гарантии объявления располагаются в порядке уменьшения произведения CTR на цену клика. А на странице "Все объявления" только в порядке уменьшения цены клика? 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Да, верно. Если подробнее, то при отборе объявлений для показа на странице "Все объявления" учитывается ключевая фраза/слово (без стоп-слов (http://direct.yandex.ru/help/?id=990397#990402)), коэффициент качества, кликабельность и цена за клик, указанная рекламодателем.

Отбор объявлений для показа на странице "Все объявления" и их распределение по страницам осуществляется в порядке уменьшения произведения кликабельности и цены за клик. При этом порядковое место объявления на странице определяется в соответствии с установленной ценой за клик, т.е. отобранные объявления размещаются на каждой странице в порядке уменьшения цены за клик.

refact.r1
27 января 2016, 23:36

Так, ещё немного и я пойму ))), Если моё объявление выходит в спецразмещении на 3 месте, а на странице "Все объявления" оно же выходит на 5 месте. Получается моё объявление за счёт хорошего CTR вытеснило двух конкурентов. Так?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте. Извините, пожалуйста, за длительность ожидания ответа.

Не совсем так, для блока спецразмещения CTR считается отдельно. Показы и клики, осуществленные на странице "Все объявления" не участвуют в рассчете CTR, т.к. данное место показов не является частью основного поиска Яндекса.

refact.r1
27 января 2016, 23:36

Спасибо!

Абдрахманов Руслан
27 января 2016, 23:36

Здравстуйте почему в моей кампании 8219160 было 13 кликов а в яндекс метрике(вебвизор) отображается всего 3 клика.Сайт Vegabel.ru

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

Статистика Директа регистрирует клики по объявлениям, которые не были отфильтрованы системой защиты. Только по этим учтенным кликам в статистике Директа подсчитываются глубина просмотра, конверсия и цена цели.

Метрика, в отличие от Директа, регистрирует не клики, а визиты (сессии), и по ним строятся все отчеты Метрики.

Количество кликов, учтенных в Директе, и количество визитов, отображаемых в отчетах Метрики, может отличаться. Это происходит потому, что в один визит может попасть несколько кликов по объявлению или клик вообще может не зарегистрироваться Метрикой как визит, если счетчик Метрики не был загружен при просмотре сайта.

Причины, по которым клик или просмотр иногда может быть не зачтен Метрикой:

  • некорректная установка кода счетчика;
  • наличие в браузере, ОС пользователя или на корпоративном прокси-сервере блокировщика рекламы, который может содержать правила для блокировки счетчиков;
  • технические проблемы — удаленность сервера, обслуживающего вызов счетчика, и загруженность канала интернет-провайдера.
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Обратите также, пожалуйста, внимание, что лучше смотреть данные с помощью отчета Источники - Директ сводка.

directnastroyka
27 января 2016, 23:36

Всем добрый день. Имеетя такой вопрос:

Дано (к примеру):

1) настроенная рекламная кампания

2) стратегия – показ в блоке по минимальной цене

3) таргетирование – вся Россия

4) цена за вход в спец (СП) в Москве – 30р

5) цена за вход в спец в Новосибирске – 11р

6) Выставленная максимальная цена за клик в настройках кампании – 35р

 

Правильно ли я полагаю, что при всех других равных условиях

1)      Я буду показываться в спецразмещении и в Москве, и в Новосибирске

2)      Это будет именно вход в спецразмещение (преимущественно в большинстве случаев)!!!

3)      При клике из Москвы я заплачу 30р

4)      При клике из Новосибирска я заплачу 11р

 

 

Ранее уже обсуждались подобные вопросы, но нигде не увидел конкретного ответа, меняется ли фактическая цена клика в каком-либо регионе, если стоит таргетирование по Всей России + стратегия “показ в блоке по минимальной цене”

directnastroyka
27 января 2016, 23:36

Все еще в надежде на получение ответа от специалистов форума )

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

При включенном автоброкере и при географическом таргетинге на всю Россию, Вы устанавливаете ставку, соответствующую входу в спецразмещение, и фактическая стоимость клика в Москве и Новосибирске может различаться.

Показы будут идти в блоке спецразмещения во всех городах (в зоне географического таргетинга), где установленной ставки достаточно для входа в спецразмещение.

refact.r1
27 января 2016, 23:36

Добрый день!

У меня вопро с минус словом "как".

Допустим есть запрос: чистить зубы

и мне не нужно, что бы оно выходило по запросу: как чистить зубы

Как это сделать правильно?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

Как - это стоп-слово. "Стоп-слова — это служебные части речи и местоимения, а также любые слова, не несущие дополнительного смысла, которые автоматически исключаются из запроса пользователя при отборе объявлений для показа. Например, при запросе пользователя “Как и когда купить слона” для показа будут отобраны объявления, у которых в ключевых словах присутствует фраза “Купить слона”. “Как”, “и”, “когда” будут в этом случае являться стоп-словами."

refact.r1
27 января 2016, 23:36

Я понял, что если использую запрос: как чистить зубы, то оно покажеться по ключевой фразе: Чистить зубы. Мне же, нужно обратное! Чтобы оно не показывалось. (чистить зубы -как) не помогает.

refact.r1
27 января 2016, 23:36

Я тут порылся и сам вроде нашёл ответ. Чтобы запрос не выходил со словом "как", нужно добавить его в список минус слов и поставить перед ним восклицательный знак. Пример:

чистить зубы -!как

Подтвердите пожалуйста если я прав! Спасибо.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

Да, минус-слова можно минусовать таким образом.

optimist3107
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте, Ксения!

У меня такой вопрос, каким образом можно понять в каком блоке и на каком месте, было показано объяаление, по которому произошел переход на сайт?

Заранее благодарен за ответ))

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

Вы можете воспользоваться Мастером отчетов, но предоставить точную информацию о том, в каком именно блоке и на каком месте блока произошел показ и клик он также не сможет.

optimist3107
27 января 2016, 23:36

Спасибо.  У меня еще вопрос:

Предположим у меня стратегия - недельный бюджет, максимальное кол-во кликов, бюджет на неделю 2000руб. Кол-во кликов в день от 10 до 20. Т.к. я не могу узнать где показываются мои объявления, то могу только предположить, учитывая небольшой бюджет, что места показов моих объявлений - вход в гарантию и динамические показы. Собственно вопрос: при увиличении бюджета, например вдвое, к чему будет стремится программа, показу в тех же местах, что и раньше, но в большем количестве, или к показу на лучших местах? Ведь показ на лучших местах положительноповлияет на CTR, а значит и на стоимость одного клика и соответственно на кол-во кликов за указанный бюджет.

Если коротко: удвоение бюджета при той же стратегии приведет к улучшению мест показа или для этого надо менять стратегию?

кампания № 7997064

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

Используется автоматическая стратегия или нет, кампания должна быть качественно составлена, т.к. эффективность размещения также может влиять на стоимость перехода на сайт. Тексты и заголовки должны быть релевантны ключевым словам и словосочетаниям, точно отвечать на запросы пользователей. Сами ключевые слова и словосочетания должны соответствовать тематике, с минус-словами, с использованием операторов формы подбора слов.

Если очень коротко - да, увеличение бюджета может привести к улучшению мест показа, но сразу же замечу, сложно предсказать, насколько лучше и насколько чаще. Перед тем, как указывать ограничение суммы бюджета в параметрах работы стратегии, просчитать примерную сумму месячного бюджета, например, с помощью инструмента Прогноз бюджета. Полученные данные помогут сориентироваться о том, какой может быть средняя сумма бюджета в неделю.

Разделы Помощи:

http://direct.yandex.ru/help/?id=991164 про эффективность

http://direct.yandex.ru/help/?id=1112270 про наши стратегии

optimist3107
27 января 2016, 23:36

Спасибо большое за оперативный ответ!

raiseskills
27 января 2016, 23:36

 

Помогите разобраться! Составил компанию в EXEL модерацию прошла все ок 
делал все так чтоб было - запрос тайт и текст соответсвуют запросу пример ниже

Налоговый Консалтинг!

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а по факту на запрос - налоговый консалтинг выходит в яндексе следующее
совсем не точ то надо пример ниже 
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помгите разобраться может я какую то функцию не отключил буду признателен! мои данные страница в ВК (лучше будет если напишете туда) 
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yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.
Либо Вы на один и тот запрос (пересекающийся или вложенный) создали разные объявления в одной кампании, либо кто-то, кроме Вас, рекламирует указанный домен.
Ответить точно не смогу, пока не увижу рекламную кампанию, сообщите, пожалуйста, ее номер.

raiseskills
27 января 2016, 23:36

Спасибо за ответ Ксения номер компании № 7984805

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте, Александр.

Не за что.

А что с кампанией?

raiseskills
27 января 2016, 23:36

Вот история пепеписки

Мой вопрос

Помогите разобраться! Составил компанию в EXEL модерацию прошла все ок 
делал все так чтоб было - запрос тайт и текст соответсвуют запросу пример ниже

Налоговый Консалтинг!

Налоговый консалтинг большой опыт. Полное налоговое сопровождение недорого

Адрес и телефонmd-consult.ru
а по факту на запрос - налоговый консалтинг выходит в яндексе следующее
совсем не точ то надо пример ниже 
Жалоба на Налоговую Проверку!Жалоба на выездную налоговую проверку. Составление и подача документовАдрес и телефонmd-consult.ru АвиамоторнаяНа карте


помгите разобраться может я какую то функцию не отключил буду признателен! мои данные страница в ВК (лучше будет если напишете туда) 
http://vk.com/s.erdnigoryaev                     или на почту 
Ваш ответЗдравствуйте. 
Либо Вы на один и тот запрос (пересекающийся или вложенный) создали разные объявления в одной кампании, либо кто-то, кроме Вас, рекламирует указанный домен. 
Ответить точно не смогу, пока не увижу рекламную кампанию, сообщите, пожалуйста, ее номер.
мой ответ 
Спасибо за ответ Ксения номер компании № 7984805 
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

Сейчас показывается только одно объявление на поиске из Вашей рекламной кампании. Возможно, раньше объявления в рекламной кампании конфликтовали друг с другом, так как там есть одинаковые запросы. 

directnastroyka
27 января 2016, 23:36

Ксения, доброго времени суток. Есть такой вопрос

 

1) в настройках кампании стоит стратегия "показ в блоке поминимальной цене - только спецразмещение"

2) тематические площадки выключены

3) релевантные фразы выключены 

 Смотрю в мастере отчетов статистику по позициям, где показывались объявления...и вижу, что "прочее" (что как бы обозначает позицию гарантии) имеет некоторые показатели.

Фото -  http://screencast.com/t/npgnmB8VX

 Т.е. я все же показывалсяв гарантии? Если что - номер кампании - 8352812

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

Прежде всего, позиция "Прочее" - это не только блок гарантированных показов. Мы обсуждали данную тему под меткой CTR.

Позиция объявления зависит от цены за клик. Стратегия не может гарантировать размещение в блоке гарантированных показов, в спецразмещении или на первом месте под результатами поиска, если указанной цены за клик недостаточно для входа на эти позиции. Отбор в блок производится с учетом CTR на ставку за клик, соответственно, при наличии конкурентов с более высоким CTR возможна ситуация, при которой минимальная цена для попадания в блок будет обеспечивать сразу первую позицию.

Ознакомьтесь, пожалуйста, с описанием стратегии, в особенности с блоком текста под заголовком "Обратите внимание", там мы указываем возможные исключения в работе стратегии.

ashat.mashanov
27 января 2016, 23:36

здравствуйте, в чем отличие рекламы в выдаче, с рекламой на тематических площадках? что необходимо учесть если надо настроить только тематическиц площадки?

refact.r1
27 января 2016, 23:36

Объясню по простому:

реклама в выдаче - это когда пользователь набирает в поисковике запрос и ему показываются ваши объявления.

Реклама на тематических площадках - это когда ты недавно искал например "купить компьютер", а потом тебя преследует реклама компютеров на других сайтах (партнёрах Яндекса).

 

А вот по поводу настройки РСЯ мне тоже интересно. Нигде не нашёл ни описания, ни форумов на эту тему. Может есть какие нибудь секреты создания хороших объявлений, добавление слов которые увеличивают кликабельность (как "скидка" или "бесплатно" на поиске)???

И влияет ли СТР объявления у РСЯ на цену клика в РСЯ. По логике должно, ведь Яндексу выгодно показывать хорошие объявления? 

ashat.mashanov
27 января 2016, 23:36

Спасибо за ответ. Знакомые посоветовали, что лучше настроить отдельно на поисковике и отдельно на рся, уже все настроили, вот тпереь будем изучать... что и как на что влияет

m9184551296
27 января 2016, 23:36

Доброго дня люди добрый Обращаясь к Вам за помощью : Для рекламной компании подбираю ключевики, помогите! Представьте(а может это так) что вы приобрели квартиру в новостройке и хотите найти мастеров для выполнения отделочных работ. Пришлите  фразы как бы вы искали! Всег Вам доброго будьте счастливы. Благодарю

vtope.by
27 января 2016, 23:36

Доброго времени суток.

Подскажите пожалуйста можно ли предоставить гостевой доступ не ко всему аккаунту директа, а только к определенной кампании или кампаниям? 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

ЗДравствуйте.

Директ не предполагает предоставление гостевого доступа: полный доступ со всеми правами и ко всем кампаниям.

Про добавление и регистрацию представителей мы пишем здесь: https://direct.yandex.ru/help/?id=1055578

pagan14
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте!

Подскажите, как сделать так, чтобы в рекламном блоке перед заголовком объявления был логотип компании - иконка сайта?

заранее спасибо!

Денис
27 января 2016, 23:36

И снова про минус-слова.

Создаю новую кампанию в Екселе (с группами).

Там есть поле "Минус-слова на кампанию:"

Как праивльно туда добавлять слова? Через запятую или нет, с минусами или без? Или не важно и Яндекс сам разберется? (если с минусами, то Ексель воспринимает это как формулу и не дает сохранить)

И еще как в этом же поле отминусовать стоп-слова типа "чем"? Логично предположить, что так: -+чем (потому, что -!чем отминусует только эту форму и оставит "чему", "чего" и т.п.), но не встречал такого использования.

В общем, приведите, пожалуйста, пример как в ячейке "Минус-слова на кампанию" задать эти минус слова: бесплатно, скачать, чем, можно, как

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Денис, здравствуйте.

В описании управления кампанией с помощью xls-файлов указано:

"Минус-слова на кампанию

  • В строку добавляются единые минус-слова для всей рекламной кампании. Минус-слова перечисляются через запятую и отделяются друг от друга пробелом, писать их можно как со знаком «-», так и без него.

    Максимально допустимое количество символов — 4096."

Стоп-слова в список минус-слов можно добавить с помощью операторов + или !

Сергей Шмелёв
27 января 2016, 23:36

Приветствую! Как правильно назначить цену при таком раскладе как на скриншоте

http://mepic.ru/view/?id=6db46d770060fb8088b2f14ab7b36078

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Сергей, если Вы хотите показывать свое объявление в блоке гарантии, то ставку нужно назначать чуть выше, чем указанная в интерфейсе цена входа в блок гарантированных показов. Если в блоке спецразмещения, то, соответственно, вы ориентируетесь на цену входа в спецразмещение.

directnastroyka
27 января 2016, 23:36

Коллеги, добрый день. Давно мучает меня такой вопрос - насколько детальны должны быть фразы в РСЯ ?

 

Допустим, у нас есть фразы:

построить дом

построить дом в Новосибирске

построить дом под ключ

построить дом в Новосибирске под ключ

 

и т.д.

 

нужно ли все эти слова включать в список ключевых слов в РСЯ, дабы увеличить шанс показа по какой-либо фразе?

Вопрос появился после того как месяца 2 назад в яндекс директе был проведен такой эксперимент:

 

- была создана РСЯ кампания со всеми всеми ключами

- была создана РСЯ кампания лишь с однофразниками и двуфразниками

 

Одинакомые текста, пускались одновременно, цена одинаковая.

По итогам недели получилось, что первая кампания набрала бОльшее количество кликов.

 

Собственно, очень интересно, кто как отбрает ключи для РСЯ кампаний ?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

Подходы у каждого рекламодателя свои. Вы можете ознакомиться со всеми обсуждениями о РСЯ здесь в Клубе, просмотрев материалы под меткой РСЯ.

Если Вы найдете сообщение с близкой тематикой вопроса, можно посмотреть комментарии с ответами и задать свой вопрос в таком сообщении.

kokol55
27 января 2016, 23:36

люди скажите пожалуйста когда выставляю ставки что за текст зеленым написан? там вроде минус слова но откуда им взяться если я не выставлял никаких минус слов и поиск по релевантным фразам тоже включен в настройках компании а мне а там еще минус слова какраз те которые мне нужны. что делать?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

Скорее всего, все запросы в объявлении на втором шаге были взаимно отфильтрованы, удалены пересечения, которые и были добавлены в качестве минус-слов.

kokol55
27 января 2016, 23:36
А если я даже пробывал убрать из настроек компании все минус слова всеравно они там появлялись ( зеленым когда ставки делаю)
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

А зачем Вы их убирали?

Наша система всегда будет добавлять минус-слова, если она видит пересечения между запросами.

Про подбор эффективных ключевых слов мы пишем здесь: http://direct.yandex.ru/help/?id=990419

kokol55
27 января 2016, 23:36
Что такое пересечения?
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Например, в объявлении есть три запроса:

купить холодильник

холодильник

купить промышленный холодильник

Эти запросы могут "конкурировать" друг с другом, если не убрать пересечения между ними. Система добавит минус-слова и получится так:

купить холодильник -промышленный

холодильник -купить -промышленный

купить промышленный холодильник

Если Вы с ее решением не согласны, Вам лучше провести дополнительную работу над ключевыми словами и убрать некоторые высокочастотные и широкие запросы.

kokol55
27 января 2016, 23:36
А я понял. Но такие минус слова не уменьшают кол-во показов моих обьявлений
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Если глобально и в общем  - нет, однако уменьшают количество показов объявления по тому или иному запросу. Если в объявлении есть более широкий запрос и более точный, из широкого лучше убрать слово-уточнение, которое уже используется в другом запросе.

kokol55
27 января 2016, 23:36
Спасибо понял. А подскажи еще пожалуйста почему веб визор из метрики показывает что люди ко мне заходят по тем запросам каких ключевиков у меня неи
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

 Метка Метрика, запись Вопрос по соответствию поисковых фраз ключевым словам

kokol55
27 января 2016, 23:36
А что дают кавычки ?
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

Например, Вы хотите показывать объявление только по запросу лимонад со льдом и ни по каким больше уточнениям этого запроса, например, мятный лимонад со льдом.

Тогда Вы забираете запрос в кавычки: "лимонад со льдом".

Выдержка из Помощи:

Оператор " " (кавычки). Позволяет учитывать в подсчете показы только по этому слову (фразе) и всем его словоформам, и не учитывать показы по запросам, содержащим словосочетание с заданным словом.

fei-optom
27 января 2016, 23:36

Ксения, здрасьте :)

 

Вопрос такой: научился создавать кучу объявлений, используя шаблоны, пользуясь Excel'ем.

Туда я вставляю ключевые слова, но не могу вставить ключевые слова с нужными мне операторами ("" или "!"), операторы просто исчезают :( Поэтому сидет тут на днях вручную вводил кавычи для 500 ключевиков :(

Что делать? Может как-то с помощью командера можно решить этот вопрос? Или прямо из интерфейса можно ли сделать (как в adwords)? 

Заранее спасибо за ответ, мадемуазель.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

Расскажите, пожалуйста, когда именно исчезали операторы? При введении в строку excel? Или уже на моменте загрузки файла в интерфейс?

 

fei-optom
27 января 2016, 23:36

Когда из любого текстового редактора копируешь, фразы вставляются, а кавычки нет. например:

 

"ключ"

"ключ здоровья"

 

скопированные из нотепада++ превратятся в простые ключи без кавычек :(

 

вышел из положения жестко ппц :) записал макрос, который выполняет определенные действия, и дав ему цикл, автоматом проставил все кавычки :-O

 

За коммандер спасибо, буду терь его юзать! 

 

Ауфидерзейн :)

Alex_soldier
27 января 2016, 23:36

просто ставьте перед плюсами и кавычками пробел, тогда Excel все переварит.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

В Коммандере через массовое изменение фраз (поиск и замену) можно приписывать любое значение (в т.ч. операторы) к началу или концу фразы: http://help.yandex.ru/direct-commander/advanced/search-and-replace-in-phrases.xml

Соответственно, если надо взять фразы в кавычки, тогда надо сначала добавить символ " к началу фраз, а затем к концу.

directnastroyka
27 января 2016, 23:36

Ксения, правильно ли я понимаю, что если я поставлю ценник "3 спецразмещение - 0.02" (по факту - чуть ниже, чем 3-й спец), то  буду размещаться на 1-м месте в гарантии (при условии что пройду туда по ценнику тоже) и заставлю тем самым рекламодателя на 3-м месте платить практически максимальную выставленную им ставку?

 

Просто как сделать это со 2-м или 1-м местом спецразмещения понятно - в систему управления ставками задавать стратегию цены на ппру центов ниже. А вот действует ли это правило для 3-го спецразмещения?

gsites-direct
27 января 2016, 23:36

Добрый вечер!

 

Вопрос по функции "Дополнительные счетчики Метрики".

Если указать в этом поле только один (чужой) счетчик Метрики - то обсчет статистики по счетчику в своем аккаунте не происходит. Имеется ввиду, что рекламные переходы как рекламные не воспринимаются. Если указать в этом поле два счетчика - свой и чужой, то тогда все в порядке.

Так и должно быть? Или это техническая ошибка? Если нет, то значит в заблуждение ввело название функции и вспомогательный текст, специально перечитал, "дополнительные счетчики" вроде бы не подразумевает в том числе и свой.

Спасибо.

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

Спасибо за предоставленную обратную связь по названию функции.

Чтобы все отоборажалось корректно, как Вы и написали ранее, требуется указать оба номера счетчика в настройках рекламной кампании.

neifeld.advert
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте!

Я открыла свою первую компанию. И изначально к визитной карточке поставила не верный номер тел. И теперь при поиске объявлений выскакивает старый номер хотя я изменила карточку и вроде изменила ее во всех объявлений.когда оно изменится?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Добрый день.

Укажите, пожалуйста, номер кампании.

neifeld.advert
27 января 2016, 23:36

Прошла ночь и вроде все изменилось правильно стало.спасибо. 

kartashov.al.and
27 января 2016, 23:36

Доброго времени суток!

А как учитывается геоНЕзависимость запроса при показе объявления?

Если пользователь ищет по геоНЕзависимому запросу, а у меня в настройках таргетинга кампании указан регион, к примеру "Тверь", а сам пользователь, например, из Курска - будет ли ему показано объявление, которое я даю по этому ключу?

Вроде логично, что не будет, но всё же..

Если учитывать исключительно геотаргетинг/региональность - каков примерный алгоритм того - будет ли пользователю показано объявление или нет?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте.

Объявление показывается только в том регионе, который Вы выбрали для показа этого объявления, в описанном случае это город Тверь. Если пользователь из Курска изменит здесь город показа на Тверь, он также увидит Ваше объявление. 

kartashov.al.and
27 января 2016, 23:36

Отлично!

Спасибо за оперативный ответ!

leonowwa85
27 января 2016, 23:36

Здравствуйте. Можно ли объединить несколько кампаний в одну и как это сделать?

yndx-Ksuzhi