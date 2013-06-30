Настройка рекламной кампании и анализ статистики

Настройка рекламной кампании, в первую очередь, касается раздела параметров и особенностей показа объявления. Некорректно настроенные параметры, в том числе, могут приводить к скачкам в количестве показов или кликов рекламных объявлений. Изменения в количестве показов и кликов можно отследить и проанализировать с помощью отчетов статистики Директа.

Если у вас появились вопросы касательно настройки параметров рекламной кампании и анализа статистики, задайте их, пожалуйста, в комментарии к данному сообщению, мы поможем разобраться.