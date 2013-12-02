1. Плиты перекрытия !ПК –уточнения наименования вида «ПК 60 15 8»
2. Плиты пустотные !ПК –уточнения наименования вида «ПК 60 15 8»
3. Плиты железобетонные !ПК –уточнения наименования вида «ПК 60 15 8»
4. Плиты «и так далее» !ПК –уточнения наименования вида «ПК 60 15 8»
5. Плиты !ПК –перекрытия –пустотные –уточнения наименования вида «ПК 60 15 8»
6. Плиты перекрытия [!ПК !60] –уточнения наименования вида «ПК 60 15 8»
7. Плиты пустотные [!ПК !60] –уточнения наименования вида «ПК 60 15 8»
8. Плиты железобетонные [!ПК !60] –уточнения наименования вида «ПК 60 15 8»
9. Плиты «и так далее» [!ПК !60] –уточнения наименования вида «ПК 60 15 8»
10. Плиты [!ПК !60] –перекрытия –пустотные –уточнения наименования вида «ПК 60 15 8»
6. Плиты перекрытия [!ПК !60 !15 !8]
7. Плиты пустотные [!ПК !60 !15 !8]
8. Плиты железобетонные [!ПК !60 !15 !8]
9. Плиты «и так далее» [!ПК !60 !15 !8]
10. Плиты [!ПК !60 !15 !8] –перекрытия –пустотные;
11. [!ПК !60 !15 !8] –плиты;
Объявления типовые (меняются только наименования) и имеют следующие характеристики:
1. Заголовок и текст содержат вхождение ключевой фразы;
2. Указаны основные конкурентные преимущества (Товар от производителя, Низкая цена, ГОСТ, Доставка 1 день);
3. Заголовок (если хватает символов) указывает на регион продажи товара (Москва)
4. Прописаны быстрые ссылки;
5. Указан адрес и телефон компании;
Пример нашего объявления:
Пример объявлений конкурентов:
Настройки рекламной кампании:
1. Регион показа «Москва»;
2. Стратегия «Показ в блоке по минимальной цене «Спецразмещение»;
3. Показы по дополнительным релевантным фразам отключены;
4. Показы на тематических площадках отключены;
5. Добавлено максимально возможное кол-во (4025 символов из 4096 возможных) наиболее частотных минус-слов;
6. Мы используем сервис автоматического обновления (каждые 5 минут +10%) ставок для входа в Спецразмещение;
7. Мы вручную обновляем ставки (+15% для входа в Спецразмещение, не более 15 у.е за клик) 1 раз в день;
Важные моменты:
1. Ставка для входа в Спецразмещение по рассматриваемым (и большинству других) КФ не выше 15 у.е;
2. Частотность всех КФ с указанием наименования в данном регионе около 50 показов в месяц;
3. Рекламодателей по указанным КФ более 15;
4. Большинство рекламодателей не показывает объявления отдельно по каждому наименованию;
5. Мы добавили «внутренние минус-слова», чтобы исключить конкуренцию за показы собственных объявлений;
Мы считаем, что технически настроили рекламную кампанию правильно. Почему тогда по большинству КФ (не только с указанием наименования) объявления очень часто выпадают из Спецразмещения? Исключения составляют совсем уже ВЧ. Наиболее очевидное предположение, что сервис обновления ставок по факту не меняет цены по КФ с нужной периодичностью, а обновления ставок в ручную 1 раз в день недостаточно. Правильно ли мы подозреваем сервис, или проблема в чем-то другом?