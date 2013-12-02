Добрый день, у меня такой вопросец.

Вот, например, добавляю я в кампанию ключевик в широком соответствии, пусть это будет ipad air.

Яндекс (или системы типа Seopult для ведения контекстной рекламы) показывают мне цену клика по позициям (то есть вход в гарантию, вход в спецразмещение, цена 1-ого места и т.д.), так вот как понимать эту цену клика ?

Ведь это ключевик с широким соответствием и потенциально может быть показан по куче разных запросов (ремонт ipad air, купить ipad air, отличия ipad air от ipad 4 и т.д.). В РК других рекламодателей может присутствовать именно этот же широкий ключевик, а у кого-то будет использован ключевик с точным соответствием, но такой, который включается в рассматриваемый широкий. Масса ведь всяких вариаций. Яндекс все-все это учитывает? Или меня куда-то понесло в рассуждениях?

Может ли получиться так, что задав цену, которую показывает мне Яндекс, я не буду показываться (ну при условии, что цена не росла) ?

Заранее спасибо за ответ.