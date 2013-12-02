Клуб Директа

декабрь 2013
Помогите правильно создать объявление
agrodetalbiz
2 декабря 2013, 12:44

У меня тематика тракторные запчасти. С названием той или иной позиции идёт каталожный номер. Так вот я сделал объявление
Заголовок * Дёшево вал коленчатый МТЗ,ЮМЗ,Т40

Ключевые фразы *
Вал коленчатый Т-25, Вал коленчатый T-40 А-0620, купить коленчатый вал мтз, Вал коленчатый МТЗ А-0778, Вал коленчатый Т-16, коленвал Д240, Вал коленчатый ЮМЗ Д03-С08А, вал коленчатый мтз -0778 -купить 

 правильно ли это?

1 комментарий
CTR отдельных объявлений
da.elfsight
5 декабря 2013, 18:13

Я что-то никак не найду удобного способа разложить рядом объявления из одной группы и посмотреть у них CTR.

Может быть подскажет удобный вариант?

 

Интересно, планируется ли ввести параметр CTR у отдельных объявлений в Коммандере?
 

Спасибо!

4 комментария
группы объявлений
Группы объявлений
elenavalvol
6 декабря 2013, 14:30

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, следующее: у нас имеются группы объявлений (их достаточно много) в каждой группе по одному объявлению как можно массово в каждую группу добавить еще по одному объявлению с помощью коммандера. Пробовала с помощью файла xls - как описано в справке, но в итоге не получается, либо дублируются группы либо перезаписываются. Расскажите кто как делал? Заранее огромное спасибо.

3 комментария
группы объявлений
Массовая простановка цен
web-present
9 декабря 2013, 12:57

Возможно ли массово проставить цены входа в спецразмещение (не 1-е место)?
Неужели проставлять по одному? :[

1 комментарий
конструктор ставок,ставки
Пара вопросов по ретаргетингу
vladvishnyakov
9 декабря 2013, 13:06

Добрый день

По ретаргетингу есть два вопроса

1. Как бы его автоматизировать? Т.е. как можно выгружать список страниц и текстов для объявлений и автоматом создавать для них объявления.

2. Как потом отменить ретаргетинг? Допустим, создал я кампанию с рекламой свитера. И показываею этот свитер бедолаге-пользователю по всему Интернету. Как потом отменить кампанию для этого пользователя. Например, если он этот свитер давно купил?

Спасибо.

9 комментариев
ретаргетинг
Показ объявления только в спец размещении
afalinrb
10 декабря 2013, 15:50

Мне необходимо показывать мои объявления только в спец показах. я ставлю стратегию Показ в блоке по минимальной цене = спец размещение. При этом ставку значительно больше суммы входа в спец размещения. Я периодически проверяю размешение объявления все находятся в спец размещении но статистика показывает что мои объявления показываются и в гарантийных показах. Как мне поступить?

 

14 комментариев
стратегия,показ в блоке по минимальной цене
Цена клика по позициям
krash-dmitrij
11 декабря 2013, 15:03

Добрый день, у меня такой вопросец.

Вот, например, добавляю я в кампанию ключевик в широком соответствии, пусть это будет ipad air.

Яндекс (или системы типа Seopult для ведения контекстной рекламы) показывают мне цену клика по позициям (то есть вход в гарантию, вход в спецразмещение, цена 1-ого места и т.д.), так вот как понимать эту цену клика ?

Ведь это ключевик с широким соответствием и потенциально может быть показан по куче разных запросов (ремонт ipad air, купить ipad air, отличия ipad air от ipad 4 и т.д.). В РК других рекламодателей может присутствовать именно этот же широкий ключевик, а у кого-то будет использован ключевик с точным соответствием, но такой, который включается в рассматриваемый широкий. Масса ведь всяких вариаций. Яндекс все-все это учитывает? Или меня куда-то понесло в рассуждениях?

Может ли получиться так, что задав цену, которую показывает мне Яндекс, я не буду показываться (ну при условии, что цена не росла) ?

Заранее спасибо за ответ.

1 комментарий
подбор слов,ценообразование
CTR в Rambler
uptrend-mebel2
11 декабря 2013, 15:40

Добрый день!

Хотел бы узнать ваше мнение по такому вопросу:

Во всех поисковиках наши объявления находятся в спецразмещении. Средний CTR за неделю поиска Яндекса и Mail.ru составляет 13-14%, средний СTR в Рамблер - 2-3%, средний CTR в Bing - 4-5%. И такая стастика на протяжении длительного времени.

Понятно, что при формировании фактической стоимости клика учитывается только CTR на поиске Яндекса и беспокоиться по поводу низкого CTR в других поисковиках не стоит.

Но очень интересно узнать почему такая значительная разница )

Очевидно, что в Рамблер CTR будет ниже, так как там в блоке 4 объявления, а не 3. Но данный фактор не может создать такую большую разницу!

Неужели поведение аудитории разных поисковиков так сильно отличается? Или просто в статистику Раблера и Bing попадают показы каких-то других площадок?

Что вы думаете по этому поводу?

Спасибо за ответ и высказанные мнения!

 

2 комментария
Рекламные объявления выпадают из Спецразмещения
plusmedia2
12 декабря 2013, 14:33

 

Клиент занимается продажей ЖБИ. Каждая товарная категория содержит сотни наименований. Ситуация на примере 1 наименования "Плиты перекрытия ПК".

 

Мы создали отдельные объявления под каждую из следующих ключевых фраз:

  

 

1. Плиты перекрытия !ПК –уточнения наименования вида «ПК 60 15 8»

2. Плиты пустотные !ПК –уточнения наименования вида «ПК 60 15 8»

3. Плиты железобетонные !ПК –уточнения наименования вида «ПК 60 15 8»

4. Плиты «и так далее» !ПК –уточнения наименования вида «ПК 60 15 8»

5. Плиты !ПК –перекрытия –пустотные –уточнения наименования вида «ПК 60 15 8»

 

6. Плиты перекрытия [!ПК !60] –уточнения наименования вида «ПК 60 15 8»

7. Плиты пустотные [!ПК !60] –уточнения наименования вида «ПК 60 15 8»

8. Плиты железобетонные [!ПК !60] –уточнения наименования вида «ПК 60 15 8»

9. Плиты «и так далее» [!ПК !60] –уточнения наименования вида «ПК 60 15 8»

10. Плиты [!ПК !60] –перекрытия –пустотные –уточнения наименования вида «ПК 60 15 8»

 

6. Плиты перекрытия [!ПК !60 !15 !8]

7. Плиты пустотные [!ПК !60 !15 !8]

8. Плиты железобетонные [!ПК !60 !15 !8]

9. Плиты «и так далее» [!ПК !60 !15 !8]

10. Плиты [!ПК !60 !15 !8] –перекрытия –пустотные;

11. [!ПК !60 !15 !8] –плиты;

 

Объявления типовые (меняются только наименования) и имеют следующие характеристики:

1. Заголовок и текст содержат вхождение ключевой фразы;

2. Указаны основные конкурентные преимущества (Товар от производителя, Низкая цена, ГОСТ, Доставка 1 день);

3. Заголовок (если хватает символов) указывает на регион продажи товара (Москва)

4. Прописаны быстрые ссылки;

5. Указан адрес и телефон компании;

 

Пример нашего объявления:

 

Пример объявлений конкурентов:

 

Настройки рекламной кампании:

1. Регион показа «Москва»;

2. Стратегия «Показ в блоке по минимальной цене «Спецразмещение»;

3. Показы по дополнительным релевантным фразам отключены;

4. Показы на тематических площадках отключены;

5. Добавлено максимально возможное кол-во (4025 символов из 4096 возможных) наиболее частотных минус-слов;

6. Мы используем сервис автоматического обновления (каждые 5 минут +10%) ставок для входа в Спецразмещение;

7. Мы вручную обновляем ставки (+15% для входа в Спецразмещение, не более 15 у.е за клик) 1 раз в день;

 

Важные моменты:

1. Ставка для входа в Спецразмещение по рассматриваемым (и большинству других) КФ не выше 15 у.е;

2. Частотность всех КФ с указанием наименования в данном регионе около 50 показов в месяц;

3. Рекламодателей по указанным КФ более 15;

4. Большинство рекламодателей не показывает объявления отдельно по каждому наименованию;

5. Мы добавили «внутренние минус-слова», чтобы исключить конкуренцию за показы собственных объявлений;

 

Мы считаем, что технически настроили рекламную кампанию правильно. Почему тогда по большинству КФ (не только с указанием наименования) объявления очень часто выпадают из Спецразмещения? Исключения составляют совсем уже ВЧ. Наиболее очевидное предположение, что сервис обновления ставок по факту не меняет цены по КФ с нужной периодичностью, а обновления ставок в ручную 1 раз в день недостаточно. Правильно ли мы подозреваем сервис, или проблема в чем-то другом?

 

 

10 комментариев
спецразмещение,правила показа
Автокорректировка списка минус-слов
zhu372
14 декабря 2013, 01:32

Здравствуйте!

Когда делаю групповое редактирование объявлений, мне показывают автоматически скорректированный список ключевых слов.

Как я понимаю, это делается для того, чтобы пересекающиеся ключевые фразы не конкурировали между собой в рамках одного объявления.

 

У меня несколько вопросов:

1 Насколько это актуально для кампании, которая построена по принципу "одна ключевая фраза = одно объявление"?

2. Если актуально, то как можно провести эту корректировку в кампании, где 1 тысяча объявлений?

При единовременном редактировании указанного количества объявлений браузеры или вылетают с ошибкой, или печально висят.

 

Спасибо!

12 комментариев
Помощь по ретаргетингу
wifisystem
14 декабря 2013, 22:34

Подскажите, пожалуйста, как сделать следующее

Что есть

Есть обьявления со спецпредложением для пользователей, которые уже были на сайте через ретаргетинг

Что нужно

Создать новое обьявление, которое бы не пересекалось с предыдущим. То есть, показывать его только тем пользователям, которые никогда еще не были на сайте.

 

Пробовал сделать через ретаргетинг, с условием, что не достигнута ни одна из целей,  но сделать такое обьявление не дают, пишут В условии должна присутствовать хотя бы одна выполненная цель

13 комментариев
Целевой звонок
К. Денис
15 декабря 2013, 16:26

Добрый день,

Достаточно ли будет покупки у Яндекса одного номера, чтобы отследить статистику по звонкам, в рамках одного аккаунта в Директе, но по всем кампаниям, именно раздельно по кампаниям?

за день: 

Кампания 1 - 5 звонков

Кампаний 2 - 10 звонков 

Или статистика будет общей, т.е. столько-то звонков с одного аккаунта и всех его Кампаний?

11 комментариев
целевой звонок
РСЯ (статистика по позициям)
elenavalvol
16 декабря 2013, 11:08

Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, разобраться с позициями в кампаниях, настроенных только на тематические показы. Где это можно просмотреть в статистике по кампании.

1 комментарий
статистика,РСЯ
Цены входа в СП
barhatova.work1
16 декабря 2013, 14:50

Здравствуйте! Раньше у меня на многих КС цена входа в СП и 1СП была 0,03, а теперь 0,05. У кого-нибудь есть в данный момент цены входа в СП 0,03. Просто надо понять - это мои кампании так просели или что-то поменялось в Яндексе?

22 комментария
Новая лицензия
Tdoctorru
17 декабря 2013, 17:38

Добрый день. В конце прошлой недели мы получили новую бессрочную лицензию на новых бланках. Нам надо ее Вам направить или нет? Если надо выслать, то на какой адрес мы должны направить сканы?

 

С уважением, Лидия.

1 комментарий
Ложный уровень конверсии в Яндекс-Директе (Яндекс-Метрика правильно показывает)
super.wedstyle
17 декабря 2013, 18:46

Здравствуйте!

Не подскажите, почему конверсия странно считает?

1. Оформлена цель - "Оформлен заказ".

Конверсия по ней нормально показывается - как в Яндекс-Директе, так и в Метрике.

2. Недавно завел новую цель - составная цель "Покупка " - прописал 5 шагов, в том числе первый шаг, когда человек просматривает каталог товаров.

Ненормальный уровень конверсс отражается в Яндекс-Директе - порядка 100%. При этом в Метрике нормально отображется конверсия, то есть показывается реальный уровень.

 

Ощущение, что для Яндекс-директа - при срабатывании первой цели из составной цели уже засчитывается за конверсию.

Пришлось временно отключить составную цель.

 

Не подскажите, что сделать? Чтобы в интерфейсе Яндекс-директа отображалсь нормально конверсия?

7 комментариев
статистика,конверсия
Как начинающий хотел бы задать вопрос:
mr.payo
18 декабря 2013, 13:53
  • "Фраза, регион, ставка и метки не указываются в дополнительных объявлениях группы. Эти поля в строке №___ будут проигнорированы."-что это значит?
1 комментарий
создание кампании,создание объявления
Ограниченный доступ для агентских аккаунтов
T-D-H
23 декабря 2013, 13:54

Добрый день.

Не знаю, куда об этом спрашивать, поиск толком ничего не дал.

 

У нас агентский аккаунт, создано несколько клиентов.

Вопрос в следующем: можно ли создать пользователя, которому дать возможность только смотреть объявления, статистику и т.д., но запретить что-либо менять?

Насчет обычного - клиентского аккаунта - я понял, что такой возможности нет. Насчет агентского так и не понял. Представители агентства имеют все права, как я понял. Можно ли запретить им редактирование/удаление и как это сделать?

 

3 комментария
агентский аккаунт
Можно помечтать?
grunt007
24 декабря 2013, 11:25

Влюблен в Директ Возможно, безответно.

Замечательная система, не хватает мне пары штрихов. Сабж?

 

При выгрузке-загрузке в Excel (или .csv) не выгружаются общие минусы на объявление (теперь на группу). По этой причине этот функционал директа я не использую, а хочется же! Сейчас, когда появились группы, это стало еще более актуально.

Возможно, формат экспорта несколько устарел с появлением групп и колонки "Доп. объявление группы". По аналогии должна появиться колонка "Доп. фраза группы" и тогда отпадет необходимость дублировать текст-заголовок-другие_параметры в каждой строке. И соответственно, в "основной" строке на группу можно выгрузить и общие минус-слова на группу.

Сейчас же легко попасть в ситуацию "неопределенности", если в группе с несколькими фразами по одной из них объявление откорректировать, то используется первое объявление из группы. Ну и вообще - избыточные данные в файле.

 

Методы API CreateNewWordstatReport-GetWordstatReport ущербны по сравнению с данными с сервера wordstat.yandex.ru!

А именно: с сайта я могу пройти вглубь статистики на 40 страниц по 50 строк на каждой, что дает 2000 фраз. Путем разных ухищрений можно залезть еще глубже. При наличии ограничения в 10000 символов на минус-слова (это 1000-1200 слов) большего в общем-то и не надо.

А методы же возвращают стабильно 300 строк. Дискриминация.

Второе: на сайте есть Дата Последеного Обновления статистики, которой тоже не хватает в данных, вовращаемых методом.

 

Возвращаясь к теме. Раз вы ставите ограничения (балльные, и на количество вызовов) на API, может сделать его более ценным чем сервер wordstat?

В идеале, хочется:

- управление детализацией возврщаемых данных (передаем либо количество фраз короторое хотим, либо частотность)

- дату актуальности статистики

- опции-параметры метода для получения статистики показов по закавыченным и точным формам сразу одним запросом (например запрашиваем: купить товар, а получаем цифры сразу по: купить товар, !купить !товар и "купить товар", и аналогично для вложенных фраз, цифры для: купить товар недорого, !купить !товар !недорого, "купить товар недорого")

- возможность получать статистику не только за последний месяц, но и за квартал и год (очень актуально для сезонных тем)

И пускай он хоть сутки формируется Ну а пока, ничего не остается кроме как парсить и парсить вордстат, и никакие защиты тут не помогут...

 

Спасибо. Мечтать не вредно же?

2 комментария
идеи и предложения
Правила РСЯ
i-kreativru
24 декабря 2013, 12:12

Здравствуйте!

 

Очень интересует вопрос - какие есть ограничения для РСЯ. Тематика - интернет магазин для взросых. Что будет работать, а что нет?

 

Спасибо!

6 комментариев
тематика,РСЯ