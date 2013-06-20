Клуб Директа

июнь 2013
Заголовок не указан
yndx-Ksuzhi
20 июня 2013, 15:55

Мы уверены, что вы прочитали эти правила и понимаете необходимость их соблюдения.

Создать новое сообщение может любой залогиненный в Яндекс.Директе пользователь, вступивший в наш Клуб. В заголовке укажите тему: она раскрывает основную мысль, вас лучше и быстрее поймут, а сообщение будет проще найти.

В Клубе часто задают похожие вопросы, перед размещением своего, воспользуйтесь поиском, фильтрацией по меткам. Приветствуется добавление меток к новым сообщениям.

В клубе запрещено:

  • Размещать материалы эротического характера или порнографического содержания, а также подстрекающего к насилию или совершению противоправных действий.
  • Размещать контент (текст, графика, видео и т.д), содержащий оскорбления в адрес конкретных лиц или организаций, клевету или ненормативную лексику.
  • Размещать ссылки, ведущие на сайты, распространяющие вирусы. 
  • Размещать рекламу (даже в качестве совета).
  • Размещать записи, не соответствующие теме клуба.
  • Размещать комментарии, не соответствующие теме сообщения.
  • Размещать одну и ту же запись в разных тредах, создавая новые сообщения или комментарии. Флудить.

В случае нарушения правил ваши записи могут быть удалены, а вы сами – исключены из клуба.

Обратите внимание, Клуб премодерируемый, опубликованы будут только те сообщения, которые интересны большинству участников Клуба, ответ на свой вопрос вы получите здесь в любом случае. Модерация новых сообщений осуществляется ежедневно с 11 утра до 19 вечера (московское время).

 

Нет комментариев
Почему моя реклама не показывается?
yndx-Ksuzhi
20 июня 2013, 16:00

Объявление может быть показано на поиске Яндекса, на сайтах-участниках Рекламной сети Яндекса и на некоторых других наших сервисах. Все подробности описаны в правилах показа.

Вы можете увидеть своё объявление на поиске Яндекса, если введете в поисковую строку одну из ключевых фраз, которые были для него подобраны. В зависимости от ставки, качества объявления и количества конкурентов, показы могут идти:

  • над результатами поиска в спецразмещении,
  • под результатами поиска или справа,
  • на странице всех объявлений (попасть на неё можно по ссылке «Все объявления», находящейся над результатами поиска или под рекламным блоком справа).

После начала показов вы сможете начать следить за статистикой посещаемости вашего сайта или страницы-визитки.

Причины, по которым вы можете не видеть свое объявление, бывают разными. Если вы используете Легкий вариант интерфейса, у нас есть небольшая шпаргалка определения причины отсутствия показов.

Ваши действия:

1. Проверить страницу «Все объявления», возможно, показы объявления идут на этой странице.

2. Если в вашей кампании настроен географический таргетинг, стоит проверить, что регион показа объявлений и регион, выбранный в настройках вашего логина на Яндексе, совпадают. Чтобы изменить регион в настройках вашего логина, зайдите на главную страницу Яндекса и нажмите на ссылку «Настройка» в правом верхнем углу. 

3. Вспомнить, как давно вносились какие-либо изменения:

- в рекламные объявления (заголовок, текст, ссылка, запросы),

- в ставки рекламной кампании,

- в стратегию показов рекламной кампании,

- в параметры рекламной кампании.

В некоторых случаях время активизации изменений может занимать 2-3 часа. В случае изменения параметров работы стратегии или самой стратегии, возможно падение числа показов объявлений на первые два дня работы новых параметров стратегии.  В данном случае придется просто подождать.

4. Обратить внимание на сумму бюджета, который вы указали в параметрах кампании для стратегии показов. Если сумма составляет 300 рублей или немногим выше, ее может быть недостаточно для эффективных показов рекламных объявлений. Воспользуйтесь инструментом «Прогноз бюджета», чтобы рассчитать ориентировочную месячную стоимость размещения. Используя получившийся результат, укажите более корректную сумму бюджета для работы стратегии.

5. Просмотреть запросы в кампании. Если используются высокочастотные запросы и без подобранных минус-слов / операторов формы подбора слов, например, фотограф / ремонт машин / покупка квартиры, объявления могут в том числе показываются по всем возможным уточнениям таких ключевых слов, например, фотограф николай контакты / ремонт машин самостоятельно / покупка квартиры документы. Соответственно, вы можете получить много показов и много кликов от посетителей, которые, скорее всего, сразу уйдут с сайта, не найдя на посадочной странице то,что они искали на самом деле. Проверьте свои запросы с помощью нашего инструмента «Подбор слов», посмотрите, по каким уточнениям ваших запросов могут показываться ваши объявления. Ненужные и нецелевые слова-уточнения лучше добавить в качестве минус-слов к запросу, почитать об этом подробнее можно здесь: http://help.yandex.ru/direct-light/efficiency.xml#keywords

Если наша инструкция не смогла вам помочь и некоторые вопросы вы хотели бы обсудить подробнее, укажите их, пожалуйста, в комментарии к данному сообщению, мы обязательно поможем разобраться.

870 комментариев
Модерация рекламной кампании
yndx-Ksuzhi
20 июня 2013, 16:03

Рекламные материалы – текст, ключевые слова, ссылка и страница-визитка (если есть), модерируются обычно в течение двух часов. Режим работы группы модерации: 7 дней в неделю с 9 до 24 часов.

Перед тем как задать свой вопрос, ознакомьтесь, пожалуйста, с основными вопросами про модерацию в нашей Помощи Директа. Реклама некоторых товаров и услуг ограничивается действующим законодательством. Ознакомиться со списком таких товаров и услуг, а также с правилами размещения рекламы можно здесь.

Задать вопрос вы можете сотрудникам службы поддержки через форму обратной связи, вашему персональному менеджеру или в комментарии к данному сообщению, указав номер рекламной кампании.

2507 комментариев
Оплата рекламы
yndx-Ksuzhi
20 июня 2013, 16:05

В нашей Помощи есть разделы, посвященные вопросам оплаты рекламной кампании:
способы оплаты рекламной кампании;

перенос средств между кампаниями,

отсроченный платеж;

возврат денежных средств;

заключение договора, история взаиморасчетов с Яндексом.

Если вы не нашли ответа на свой вопрос, задайте его, пожалуйста, в комментарии к данному сообщению или группе по работе с платежами по электронной почте info@balance.yandex.ru (ответ будет дан в течение дня) или по телефонам (с 09:00 до 20:00):
+7 495 739-22-22, доб. 2345 (Москва); 8 800 333-96-39 (звонок из регионов России бесплатный).

313 комментариев
договор,отсроченный платеж,оплата счета,возврат средств,акт,перенос
Претензии к чужой рекламе
yndx-Ksuzhi
20 июня 2013, 16:06

Мы заботимся о том, чтобы в Яндекс.Директе размещались только качественные рекламные материалы, которые не противоречат требованиям законодательства РФ и соответствуют нашим правилам.

Если вы считаете, что реклама противоречит нашим требованиям, пришлите, пожалуйста, сообщение об этом. Укажите заголовок и текст объявления, ссылку на сайт и запрос, по которому идут показы.   Отправить такое сообщение можно с помощью формы обратной связи. Каждая отправленная заявка рассматривается в обязательном порядке, и по каждой будет предпринят соответствующй комплекс действий и мер. Также вы можете написать комментарий к данному сообщению.

Хотим предупредить, что мы не сможем сообщить Вам о результатах проведенной проверки, так как в соответствии с пунктом 4.3 Оферты на оказание услуг «Яндекс.Директ» Яндекс обязуется обеспечить конфиденциальность в отношении рекламодателя и его рекламных кампаний.

322 комментария
модерация,чужая реклама,претензии к рекламе
Это официальный клуб Яндекс.Директа
yndx-Ksuzhi
20 июня 2013, 16:15

Добро пожаловать! Задавайте вопросы и делитесь своим опытом. 

Обратите внимание на специальные разделы для наиболее часто обсуждаемых вопросов. Если ваш вопрос касается какой-либо из этих тем, не создавайте, пожалуйста, новое сообщение, а задайте его в комментарии:
Модерация,
Оплата кампании, перенос и возврат средств,
Настройка рекламной кампании и анализ статистики,
Претензии к чужой рекламе,
Почему моя реклама не показывается? 
Ответы на наиболее частые вопросы новичков

Если вы не хотите публично обсуждать свой вопрос или для его решения требуется персональная информация, лучше обратиться в службу поддержки Яндекс.Директа через форму обратной связи.

Если у вас есть вопрос, связанный с API Яндекс.Директа, обратитесь, пожалуйста к сотрудникам службы поддержки через форму обратной связи.

Клубы на темы, которые могут быть вам интересны:   Блог рекламных технологий, Метрика,
Вебмастерам 

 

63 комментария
Настройка рекламной кампании и анализ статистики
yndx-Ksuzhi
30 июня 2013, 01:33

Настройка рекламной кампании, в первую очередь, касается раздела параметров и особенностей показа объявления. Некорректно настроенные параметры, в том числе, могут приводить к скачкам в количестве показов или кликов рекламных объявлений. Изменения в количестве показов и кликов можно отследить и проанализировать с помощью отчетов статистики Директа.

Если у вас появились вопросы касательно настройки параметров рекламной кампании и анализа статистики, задайте их, пожалуйста, в комментарии к данному сообщению, мы поможем разобраться.  

775 комментариев
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