Здравствуйте друзья, это мой первый пост. Не судите строго..

проблема: допустим есть ниша - продажа удобрений гуматы, по вордстату запросов 5000 в месяц, при ctr 1% я получу 50 кликов, при моей конверсии с тот же 1% это пол клиента.

решение: если я продаю удобрения значит моя целевая аудитория это люди которые занимаются земледелием и садоводством в не промышленных масштабах. И люди ищущие по запросам, "купить поливочный шланг" "купить лопату" "купить рассаду" и т.д. Является потенциально заинтересованной аудиторией. Надеюсь я понятно передал смысл

вопрос: как мне обрабатывать эти запросы объявлениями, ключ в заголовке и в тексте написать предложение, типа:

Ищете поливочный шланг?

Не забудьте купить удобрения для Вашего огорода. Заходите

Подскажите как быть в данной ситуации и обрабатывают ли подобные запросы кто либо вообще. Это очень актуально для любой ниши где горячий запрос и все синонимы запроса общий ожидаемый трафик не окупит РК в принципе.

Спасибо.