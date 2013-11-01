Клуб Директа

ноябрь 2013
Виды CTR и их влияние
tookello
1 ноября 2013, 11:13

CTR - один из ключевых статистических показателей контекстной рекламы. Хотелось бы владеть вопросом досконально. Для затравки могу предложить свой пост-вопрос с форума Директа http://forum.direct.yandex.ru/?mid=1831258#1831258

 

Ключевые вопросы следующие:

1) Какие виды CTR существуют?

2) Какое влияние они оказывают на ценообразование и в какой мере?

 

Буду признателен за Ваши ответы и мнения.

10 комментариев
статистика,CTR,ценообразование
Отставание статистики: прогноз обновлений
daria.owldi
1 ноября 2013, 18:40
Добрый день!
В некоторых рекламных кампаниях, к сожалению, все еще сохраняется отставание статистики.
Пожалуйста, не переживайте. Мы уже устранили основные причины задержки обновления данных, и в ближайшие несколько дней статистика обновится.
2 комментария
статистика
не целевые но заинтересованные клиенты
Никита Кобылин
5 ноября 2013, 12:23

Здравствуйте друзья, это мой первый пост. Не судите строго..

 

 проблема:  допустим есть ниша - продажа удобрений гуматы, по вордстату запросов 5000 в месяц, при ctr 1% я получу 50 кликов, при моей конверсии с тот же 1% это пол клиента.

 

 решение: если я продаю удобрения значит моя целевая аудитория это люди которые занимаются земледелием и садоводством в не промышленных масштабах. И люди ищущие по запросам, "купить поливочный шланг" "купить лопату" "купить рассаду" и т.д. Является потенциально заинтересованной аудиторией. Надеюсь я понятно передал смысл

 

 вопрос: как мне обрабатывать эти запросы объявлениями, ключ в заголовке и в тексте написать предложение, типа:

 Ищете поливочный шланг?

 Не забудьте купить удобрения для Вашего огорода. Заходите

 

 Подскажите как быть в данной ситуации и обрабатывают ли подобные запросы кто либо вообще. Это очень актуально для любой ниши где горячий запрос и все синонимы запроса общий ожидаемый трафик не окупит РК в принципе.

 

Спасибо.

2 комментария
Правильная группировка НЧ запросов и ценообразование
plusmedia2
5 ноября 2013, 12:53

 

Рассмотрим ситуацию. Существует наименование товара плиты перекрытия ПК 63 15 18. Мы хотим рекламироваться отдельно по КФ:

 

1. Плиты перекрытия -ПК -!63 -!15 -!8

2. Плиты перекрытия ПК -!63 -!15 -!8

3. Плиты перекрытия [!ПК !63] -!15 -!8

4. Плиты [!ПК !63] -!15 -!8 -перекрытия

5. [!ПК !63 !15 !8]

 

Мы создали под каждую ключевую фразу рекламное объявление. 


Средние ставки для входа в Спецразмещение по прогнозу бюджета Яндекс.Директ следующие (ставки из интерфейса отличаются не сильно):

 

 

Условия показа рекламы на поиске Яндекс следующие:


1. Стратегия "Показ в блоке по минимальной цене. Спецразмещение", Регион "Москва";

2. Показы по релевантным фразам отключены;

3. Каждые 5 минут автоматически обновляем ставки (с помощью сервиса) со стратегией "Спецразмещение +10%";

 

После запуска кампании по запросу плиты перекрытия ПК 63 15 8 мы видим следующую ситуацию:

 

1. Объявление с КФ плиты перекрытия -ПК -!63 -!15 -!8 не показывается (правильно);

2. Объявление с КФ плиты перекрытия ПК -!63 -!15 -!8 не показывается (правильно);

3. Объявление с КФ плиты перекрытия [!ПК !63] -!15 -!8 не показывается (правильно);

4. Объявление с КФ плиты [!ПК !63] -!15 -!8 -перекрытия не показывается (правильно);

5. Объявление с КФ [!ПК !63 !15 !8] показывается по позиции 1ГП-3ГП (а не на позиции 3СП, как мы ожидали);

6. Практическим путем установлено, что отдельных объявлений конкурентов в заданном регионе по КФ [!ПК !63 !15 !8] нет;

7. Фактический CTR КФ [!ПК !63 !15 !8] выше среднего CTR по прогнозу Яндекс.Директ;


Правильно ли мы понимаем, что объявление с КФ [!ПК !63 !15 !8] выпадает из Спецразмещения, поскольку:


1. Запрос плиты перекрытия ПК 63 15 8 в Объявлении №5 является вложенным, и ставка для него ниже, чем мы выставляем для основного запроса;

2. + КФ [!ПК !63 !15 !8] низкочастотная, собственной накопленной статистики недостаточно, система применяет прогнозный CTR более широкой фразы;

3. Исходя и п.2 мы не имеем (пока не накопим достаточной статистики) преимущества высокого CTR по КФ [!ПК !63 !15 !8];

4. Исходя и п.1 и п.2 мы проигрываем в сравнении произведений Ставка*CTR конкурентам, которые рекламируются по широкой КФ плиты перекрытия ПК;


Правильно ли мы понимаем, чтобы показываться по запросу плиты перекрытия ПК 63 15 8 на 3-й позиции Спецразмещения, нам необходимо создать объявление, включающее данный запрос?

17 комментариев
создание кампании,правила показа,НЧ,создание объявления
Доработка директ коммандера
veb.agent007
6 ноября 2013, 12:15

Добрый день! Начал тестировать Ваши группы объявлений. В целом очень доволен юзабельностью и интерфейсом.

Но, к сожалению, пока их добавлять можно только через коммандер. Поэтому создал через него группу объявлений. Добавил ключевые слова. Но обнаружил, что он не отминусовал пересечения слов автоматически, как это делается в интерфейсе директа. Просьба добавить подобный фунционал в коммандер, либо поставьте тупо галочку "Отминусовать пересечения ключевых слов после выгрузки объявления". тогда если на локальной машине не хватает мощностей на такие операции, то все произойдет на вашей стороне после выгрузки инфы из коммандера.

Также хотел сказать, что функционал можно добавить и в инерфейс. Очень удобны ваши всплывающие окна. Например, как с быстрыми ссылками.

3 комментария
группы объявлений,Коммандер
подскажите нубасу)
kamogredeshi
6 ноября 2013, 12:40

 

 ситуация такая:

1) создал певрую кампанию.. отредактировал.. запустил.. остановил)))

2) создал вторую кампанию уже 3 обьявления.. запустил))) остановил

3) создал новые обьявления в 1й кампании ключи которой пересекаются с 1м обьявлением в этой кампании созданным в п.1

захожу в статистику по фразам там только 1е обьявление ( которое кслову остановлено) статистики по новым ключам нету никакой. их вообще там нету

 

 

создавать все заново все что-то не хочется)

 и еще вопрос как перевести деньги с кампании в другую кампанию

 

 

3 комментария
создание кампании,правила показа,CTR
первый опыт
kamogredeshi
7 ноября 2013, 11:50

подскажите какие показатели для сайта визитки считаются хорошими. сегодня наконецтаки запустил рекламу. поделитесь опытом

 

 

 

18 комментариев
визитка,эффективность
Изменение цен при изменении CTR
global-medical
11 ноября 2013, 12:00

Доброго дня всем!

Встречал когда-то давно где-то в форумах похожую тему, но не могу найти сейчас. Ситуация: провёл определённую работу по оптимизации объявлений, кроме того сменил стратегиб с 1 позиции в спец.размещении на вход в СР по минимальной цене и получил следующее:

ключевая фраза "1"

CTR         был   2,02 стал 3,45

цена 1СР было 0,81 стало 0,45

СР           было 0,81 стало 0,45

1место     было 2,11 стало 1,0

ВГ            было 0,1  стало 0,6

 

ключевая фраза "2"

CTR         был   0,56  стал 8,56

цена 1СР было 5,03 стало 1,88

СР           было 5,03 стало 0,36

1место     было 1,75 стало 1,79

ВГ            было 0,18  стало 0,01

 

ключевая фраза "3"

CTR         был   0,51  стал 0,75

цена 1СР было 1,47 стало 1,75

СР           было 1,47 стало 1,75

1место     было 0,30 стало 0,30

ВГ            было 0,09 стало 0,15

 

ключевая фраза "4"

CTR         был   1,50  стал 0,81 (((

цена 1СР было 3,25 стало 1,30

СР           было 1,34 стало 1,30

1место     было 0,1 стало 0,30

ВГ            было 0,03 стало 0,15

Собственно вопросы:

1. по фразе 1 произошло повышение цены входа в гарантию. Вроде как это плохо. Почему это происходит?

2. по фразе 2 вроде как при отличной динамике увелицилась цена первого места. Оно врде бы мне всёравно, но почему и как это может аукнуться в будущем?

3. по фразе 3. при незначительном улучшении CTR произошёл рост цен как для СР так и ВГ. Это только внешний фактор (активность конкурентов) или внутренний тоже?

4. по фразе 4 перестарался, получил худший показатель CTR, но при этом цена снизились в СР, но выросла для ГП. Почему?

 

Помогите понять что происходит. Если ткнёте носом в ссылки на форуме где такое уже обсуждалось тоже буду рад.

Спасибо

22 комментария
CTR,ценообразование
"детям" и "ребенку" — больше чем синонимы?
overdrivex
12 ноября 2013, 13:51

 

Я правильно понял, что яндекс счтает эти слова не синонимами, а разными формами написания одного слова, поэтому даже при отключённом пункте "Показы по дополнительным релевантным фразам", при указании в ключевой фразе одного из этих слов (без оператора !), показы будут происходить по обоим вариантам?

 
1 комментарий
подбор слов,ключевые слова
Callback при загрузке баннера
RybarTem
12 ноября 2013, 14:16

На странице загружается несколько я.баннеров. Можно ли отследить момент загрузки баннера и узнать загрузился ли он.

2 комментария
партнер РСЯ
Заголовок не указан
alexeevr89
12 ноября 2013, 15:34

Ксения, скажите пожалуйста, почему у меня нет графы ОХВАТ?

4 комментария
охват,правила показа,ценообразование
Какая из ключевых фраз приоритетней?
Менеджер Awagro Style
13 ноября 2013, 11:44

2 одинаковых объявления с одинаковыми ключевыми фразами:

в одном из них фразу закавычить ( напр., "купить кровать")

во втором оставить в широком соответствии, отминусовав неподходящие варианты (напр., купить кровать -кованая, -железная)

Какая из ключевых фраз будет приоритетней и какое объявление будет показываться, если будет введен в поиске запрос купить кровать?

Или объявления будут показываться в произвольном порядке, а потом только то, у которого будет выше CTR?

6 комментариев
правила показа,CTR
Ретаргетинг объявлений
adrindo
14 ноября 2013, 11:19

Здравствуйте. Интересует настройка ретаргетинга объявлений. Саму технология, как сделать и тд я понял. А вот что насчет ключевых фраз на объявления для ретаргетинга? 1)Нужно под каждое объявление, ключ сделать объявление-ретаргетинг или 2)достаточно все ключи из кампании добавить в объявление ретаргетинга? И так с каждым объявлением-ретаргетингом...) 

Как лучше, я предполагаю что второе действие лучше...но предполагаю) 

 

5 комментариев
ретаргетинг,подбор слов,ключевые слова
Импорт кампаний из direct в adwords
Лапин Алексей
14 ноября 2013, 11:22

Друзья, я лишь недавно с прискорбием узнал о том, что летом мерзкий гугл припкрыл лавочку по импорту кампаний из яндекса. Как вы справляетесь с этой задачей? Есть чем поделиться? Может быть скрипт по преобразованию или сервис?

5 комментариев
импорт кампаний
О влиянии CTR на стоимость
Дмитрий Алимов
18 ноября 2013, 16:12

В одной кампании размещено два объявления. У одного из них CTR очень низкий (предположим 0,0001 %).

У второго объявления CTR хороший (предположим 10 %).

Соответствено средний CTR всей кампании в целом тоже очень низкий.

Вопрос: влияют ли общий CTR кампании и наличие в кампании такого плохого объявления

на стоимость показов хорошего объявления в спецразмещении?

3 комментария
CTR,ценообразование
Приоритет
andreypatsino
20 ноября 2013, 12:53

Здравствуйте.

Есть два конкурента - А и Б. 

У А выбран регион Россия, у Б, например, Урал.

Ставка - одинаковая. Кого покажет Яндекс, если запрос введет человек с Урала?

6 комментариев
правила показа,географический таргетинг
Как бороться с повышением цены?
andreypatsino
20 ноября 2013, 12:55

К примеру, я сделал ставку 1 уе. Мой конкурент - 2 уе. Я делаю ставку 3 уе, в то время как мой конкурент ставит, например, 1. В результате у меня большой расход, в то время как у конкурента - намного ниже. Как бороться с этим? Как прощупать почву? Есть ли алгоритм?

16 комментариев
ценообразование
Переключатель формы Адрес и телефон, по умолчанию сделать в "Нет" ?
К. Денис
20 ноября 2013, 17:18

Добрый день,

Подскажите, когда в интерфейсе мы выделяем все объявления (хотим сделать массовое редактирование), и нажимаешь Редактировать, открываются все объявления.
В каждом объявление есть пункт:
Адрес и телефон (Да/Нет) Укажите адрес для показа объявления на Яндекс.Картах

Адрес и телефон мы не прописывали, и видимо переключатель по умолчанию стоит в позиции ДА и форма Адрес и телефон открыта, хоть и пуста

Если массово редактировать все объявления, то эта открытая форма, очень тормозить интерфейс в браузере, когда переключать стоит в позиции ДА.

Можно ли через Эксель или еще как-то задать, чтобы переключать был в позиции "Нет" ?

3 комментария
адрес телефон,визитка
Откуда изначально берется ставка, если нет конкурентов ?
ОСНОВНОЙ
21 ноября 2013, 12:50

Добрый день !

есть фраза, по которой точно нет объявлений конкурентов в спецразмещении. В гарантии есть.

Откуда Яндекс берет первоначальную ставку ? Причем немаленкую, аж 2 уе ?

 

13 комментариев
правила показа,ценообразование
Настройка показов в РСЯ
Аркаша
21 ноября 2013, 19:28

Добрый день, Ребята, подскажите плз - что все-таки ставить в настройках показов на РСЯ в разделенной кампании..

Понятно, что я хочу получить максимум кликов за минимум денег, но как это сделать в упор не понимаю

7 комментариев
независимое управление,стратегия,РСЯ