Рассмотрим ситуацию. Существует наименование товара плиты перекрытия ПК 63 15 18. Мы хотим рекламироваться отдельно по КФ:
1. Плиты перекрытия -ПК -!63 -!15 -!8
2. Плиты перекрытия ПК -!63 -!15 -!8
3. Плиты перекрытия [!ПК !63] -!15 -!8
4. Плиты [!ПК !63] -!15 -!8 -перекрытия
5. [!ПК !63 !15 !8]
Мы создали под каждую ключевую фразу рекламное объявление.
Средние ставки для входа в Спецразмещение по прогнозу бюджета Яндекс.Директ следующие (ставки из интерфейса отличаются не сильно):
Условия показа рекламы на поиске Яндекс следующие:
1. Стратегия "Показ в блоке по минимальной цене. Спецразмещение", Регион "Москва";
2. Показы по релевантным фразам отключены;
3. Каждые 5 минут автоматически обновляем ставки (с помощью сервиса) со стратегией "Спецразмещение +10%";
После запуска кампании по запросу плиты перекрытия ПК 63 15 8 мы видим следующую ситуацию:
1. Объявление с КФ плиты перекрытия -ПК -!63 -!15 -!8 не показывается (правильно);
2. Объявление с КФ плиты перекрытия ПК -!63 -!15 -!8 не показывается (правильно);
3. Объявление с КФ плиты перекрытия [!ПК !63] -!15 -!8 не показывается (правильно);
4. Объявление с КФ плиты [!ПК !63] -!15 -!8 -перекрытия не показывается (правильно);
5. Объявление с КФ [!ПК !63 !15 !8] показывается по позиции 1ГП-3ГП (а не на позиции 3СП, как мы ожидали);
6. Практическим путем установлено, что отдельных объявлений конкурентов в заданном регионе по КФ [!ПК !63 !15 !8] нет;
7. Фактический CTR КФ [!ПК !63 !15 !8] выше среднего CTR по прогнозу Яндекс.Директ;
Правильно ли мы понимаем, что объявление с КФ [!ПК !63 !15 !8] выпадает из Спецразмещения, поскольку:
1. Запрос плиты перекрытия ПК 63 15 8 в Объявлении №5 является вложенным, и ставка для него ниже, чем мы выставляем для основного запроса;
2. + КФ [!ПК !63 !15 !8] низкочастотная, собственной накопленной статистики недостаточно, система применяет прогнозный CTR более широкой фразы;
3. Исходя и п.2 мы не имеем (пока не накопим достаточной статистики) преимущества высокого CTR по КФ [!ПК !63 !15 !8];
4. Исходя и п.1 и п.2 мы проигрываем в сравнении произведений Ставка*CTR конкурентам, которые рекламируются по широкой КФ плиты перекрытия ПК;
Правильно ли мы понимаем, чтобы показываться по запросу плиты перекрытия ПК 63 15 8 на 3-й позиции Спецразмещения, нам необходимо создать объявление, включающее данный запрос?