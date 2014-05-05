Добрый день! Я начинающий рекламодатель. Был бы благодарен, если кто то поделился бы своим опытом. Такой вопрос. Во время создания компании в Директе , я заметил интересную вещь.
Возьмем запрос "купить слона".
Добрый день! Я начинающий рекламодатель. Был бы благодарен, если кто то поделился бы своим опытом. Такой вопрос. Во время создания компании в Директе , я заметил интересную вещь.
Возьмем запрос "купить слона".
Почему вход в спецразмещен 1.37 уе, а 1 сперазмещен 34.88 ?
Добрый день.
Не смог найти возможность отключить статистику по доп. релевантным фразам в Директе.
Сами доп. рел. фразы посмотрел через заказ отчетов. Даже при том, что "CTR, накопленный по дополнительным ключевым фразам, не влияет на CTR исходной ключевой фразы и объявления в целом", хотелось бы посмотреть, статистику исключительно по вручную внесенным в кампанию фразам.
Много написано было тут про ковычки. Но остаётся много непонятного.
Процитирую уточнение от "Дмитрий Кин":
"Я рекламирую брэнд. Моя задача, чтобы как можно большее число пользователей интернета узнало о моём брэнде."
Я рекламирую новый товар. Например, аксессуар для телевизоров.
Мне не важно, чтобы запрос пользователя повторялся в заголовке.
Мне нужно, чтобы он увидел мое объявление о полезном аксессуаре.
Но я не хочу платить $5 за клик по ВысокоЧастотному и ВысокоКонкурентному словам.
• Например:
телевизор
телевизор купить
телевизор купить в митино
телевизор samsung
телевизор samsung 40
телевизор samsung LT19C350EX
телевизор samsung LT19C350EX купить в москве
Что делать?
В одно объявление запихивать все слова из вордстата и они сами отминусуются между собой? А самые жирные слова - в кавычки?
Можно каждый ключевик из вордстата запихнуть в кавычки. А остальные хвосты отсекутся. Но по сумме отсечённых мелочей может набегать приличное количество запросов.
Прорабатывать каждый мелочный запрос, с опечатками, ошибками, максимальным хвостом? Как его проработать - кавычками, минусами?
Если делать одно объявление на 1 запрос - то не отминусуешь всё вручную. Рехнёшься. А в ковычки - упускаешь хвост и порядок слов.
Чем сильнее углубляешься - тем сильнее путаница.
А вот подскажите такой вопрос:
если посетитель перешел по быстрой ссылке из поиска по ключевому запросу,
(имеется в виду, что на поиске посетитель стал набирать ключевое слово и перешел сразу по всплывающей ссылке, без нажатия на кнопку найти)
возможно его потом отловить с помощью РСЯ?
Всем привет!
Нужен скрипт, или может софт, который сможет автоматически переводить деньги с одной кампании на другую если у той закончились средства или в указанное время.
если есть такя информация прошу поделиться думаю всем будет полезно
Добрый день!
У меня в РК два объявления, первое обычное показывается по стратегии недельного бюджета, второе объявление настроенно показ по ретаргентингу, цель настроенна посещение сайта, ключевые слова как в первом так и во втором объявлении одинаковые.
Вопрос конкурируют ли ключевики если да то почему???
Здравствуйте.
можно ли через апи яндекс-директа получить оповещение на электронную почту о резком превышении дневного расхода? имеется в виду, что используется стратегия "Показ в блоке по минимальной цене"?
Уважаемые коллеги! Приветствую!
Хочу продать слона. Но не простого, а модельного, с маркировкой ВР 100 k. Возникли вопросы:
1. Можно ли ограничиться ключевым запросом "Купите слона ВР 100 k", или нужны вариации "ВР 100k", "ВР100 k", "ВР100k"?
2. Имеет ли для выдачи значение, в английской или русской раскладке я набираю маркировку?
Заранее спасибо за ответы.
Доброго времени суток!
Подскажите как Выбрать оптимальную цену клика при "Прогнозе Бюджета" ?
Можно ли по величине приращения (дельте) цены клика и соотвествующей дельте роста CTR выбрать оптимальный бюджет для конкретного запроса?
Доброго времени суток
Подскажите пожалуйста стоит ли ограничивать жестко все словоформы моих ВЧ запросов?
В "Прогнозе бюджета" проверил, что это очень приятно снижает бюджет!
ДА и закавычивание стоит применять ли к дорогим ВЧ запросам, чтобы отсеить мусор и снизить бюджет РК?
Получилось так, что деньги на директе почти кончились и один день объявления практически не показывались.
После того как положил деньги, показов стало значительно меньше, хотя ставки я не трогал.
И вот ещё у меня что -
|"Дневной бюджет:
|300.00 руб. (осталось 277.60 руб.) "
Показывает осталось 277, хотя на балансе больше 1000, в чём может быть проблема?
Здравствуйте!
В настройках на тем. площадках РСЯ есть пункт -
Максимальная цена за клик от максимальной цены на поиске.
Вопрос:
Откуда берётся значение "максимальная цена на поиске".
Спасибо!
CTR по кампании был около 6%. Поднял максимальные ставки, количество показов одного низкочастотника с 1 в месяц подскочило до 900 (!) за день (фраза заключена в кавычки, при этом, как оказалось, с небольшой ошибкой, т.е. вероятность, что нормальный человек введет такую фразу почти нулевая), а тут количество показов подскочило в 900 раз, кликов не было, CTR по всей кампании упал почти вдвое. Что могло произойти? Не иначе чем диверсия какая-то. Можно ли "спасти" кампанию?
п.с. количество показов по остальным объявлениям адекватное
Захожу в статистику по действующей кампании. Выбираю статистику "по площадкам".
Наблюдаю следующее: есть площадка "Яндекс", и по ней нормальные показатели; есть площадка "yandex.ru", по которой статистика чахлая, всего несколько показов. Гео у меня Питер.
Не пойму, чем эти площадки друг от друга отличаются, может, кто-то знает?
Добрый день,
А нельзя ли в Метрике вывести содержание метки utm_content в конструкторе отчётов?
Насколько вижу, там есть + Метки URL -> Метки UTM и можно выбрать только "Количество различных значений".
А если хотим увидеть содержание метки?
По каким причинам нарастает цена клика?! То есть например сначала цена клика минимальная была 0.11 уе, а уже через неделю стала 0.17 уе, а через 2 дня повысилась до 20 уе.
В яндекс картах в выдаче слева есть надпись директ и там как я понимаю выводиться реклама из директа под буквами, а ниже уже идёт реклама оплаченная напрямую у яндекс карт а уже потом остальные выдачи, подскажите как попасть в рекламу директа? На сколько я понимаю это считаеться обычным РСЯ и определяеться так же по охвату + смотрят входит ли ваш адрес в зону показа самой карты (т.е. в объявлении соответственно должен быть указн и адрес, что бы яндекс карты смогли сопоставить вас с яндекс директом) или я ошибаюсь и нужно что то еще?
Та же может быть кто то знает как происходит ранжирование в обычной выдаче яндекс карт? Мне почему то кажеться что не по отзывам...
Добрый день!
С Директом знакома, но практики мало.
Рекламируемая продукция расчитана не на массовую аудиторию (в Директе присутствуют в среднем 10 производителей). Важно, что рекламируемся именно как производители оборудования и оно новое (нами же и производится). Но присутствует ещё много компаний, которые не производят, а продают либо это же новое оборудование как дилеры, либо аналогичное оборудование б/у. Получается ситуация, что при уточнённых запросах кликов у меня очень мало, при введении ВЧ их становиться больше, но ситуация с CTR и особенно с конверсией всё равно не радует. Конкуренты подмешивают в ключевики "что попало" и их объявления "вылезают" гораздо чаще (хотя конверсия у них тогда тоже небольшая должна быть). Я же пытаюсь следовать рекомендациям Директа (и спецов) и объявления делаю уточнёнными, но добиться реального количества кликов при адекватном бюджете не получается. Выходит, что конкуренты имеют большие (ударение на "о") бюджеты и выход для меня только увеличивать стоимость клика? Получается, что в достаточно узкой тематике при наличии конкурентов, чьи объявления имеют больший CTR за счёт больших ставок (а не грамотного составления) оптимизировать бюджет нереально.. У меня сложилось впечатление, что мои "уточнялки" и попытки сделать объявление релевантным НЧ запросам просто бессмысленны.... Подскажите, пожалуйста, как быть?
Привет, уважаемые.
Запрашиваю в вордстате запрос: "светильник светильник" (с кавычками)
и вордс выдает мне все двухсловные сочентания со словом 'светильник'.
И все бы хорошо, да вдруг заметил что некоторых сочетаний в выдаче нет.
Например светильник монтировать - 81 показ/мес,
светильник подвесить -59 показов.
2000 других сочетаний в выдаче есть а этих нет
Регион стоит москва и область.
Кто сталивался? Что не так? Откройте pls глаза на истину.