Много написано было тут про ковычки. Но остаётся много непонятного.

Процитирую уточнение от "Дмитрий Кин":

"Я рекламирую брэнд. Моя задача, чтобы как можно большее число пользователей интернета узнало о моём брэнде."

Я рекламирую новый товар. Например, аксессуар для телевизоров.

Мне не важно, чтобы запрос пользователя повторялся в заголовке.

Мне нужно, чтобы он увидел мое объявление о полезном аксессуаре.

Но я не хочу платить $5 за клик по ВысокоЧастотному и ВысокоКонкурентному словам.

• Например:

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Что делать?

В одно объявление запихивать все слова из вордстата и они сами отминусуются между собой? А самые жирные слова - в кавычки?

Можно каждый ключевик из вордстата запихнуть в кавычки. А остальные хвосты отсекутся. Но по сумме отсечённых мелочей может набегать приличное количество запросов.

Прорабатывать каждый мелочный запрос, с опечатками, ошибками, максимальным хвостом? Как его проработать - кавычками, минусами?

Если делать одно объявление на 1 запрос - то не отминусуешь всё вручную. Рехнёшься. А в ковычки - упускаешь хвост и порядок слов.

Чем сильнее углубляешься - тем сильнее путаница.