Клуб Директа

май 2014
Интересная ситуация. Как так?
DEMVLA
5 мая 2014, 12:34

Добрый день! Я начинающий рекламодатель. Был бы благодарен, если кто то поделился бы своим опытом. Такой вопрос. Во время создания компании в Директе , я заметил интересную вещь.

Возьмем запрос "купить слона".

цена 1-го спецразмещения 57.00
вход в спецразмещение 52.80
цена 1-го места 115.70
вход в гарантию 26.20
как так получается? Почему цена 1 места в гарантии выше цены 1 спецразмещения? Ведь спецразмещение "круче" , оно сразу на виду у покупателя. И цена клика там обычно намного выше, почему в этом случае исключение?

 

7 комментариев
правила показа,CTR,ценообразование
Почему такая стоимость 1 спецразмещения?
j2.by
5 мая 2014, 13:16

Почему вход в спецразмещен 1.37 уе, а 1 сперазмещен 34.88 ? 

2 комментария
правила показа,CTR,ценообразование
Дополнительные релевантные фразы в отчетах
ovchinnikov-mn
6 мая 2014, 11:53

Добрый день.

 

Не смог найти возможность отключить статистику по доп. релевантным фразам в Директе.

 

Сами доп. рел. фразы посмотрел через заказ отчетов. Даже при том, что "CTR, накопленный по дополнительным ключевым фразам, не влияет на CTR исходной ключевой фразы и объявления в целом", хотелось бы посмотреть, статистику исключительно по вручную внесенным в кампанию фразам. 

 

6 комментариев
дополнительные релевантные фразы,статистика
Разбиение фразы, ковычки, максимальный охват и цена.
Никита
7 мая 2014, 14:14

Много написано было тут про ковычки. Но остаётся много непонятного.

 

Процитирую уточнение от "Дмитрий Кин":

"Я рекламирую брэнд. Моя задача, чтобы как можно большее число пользователей интернета узнало о моём брэнде."

 

Я рекламирую новый товар. Например, аксессуар для телевизоров.

Мне не важно, чтобы запрос пользователя повторялся в заголовке.

Мне нужно, чтобы он увидел мое объявление о полезном аксессуаре.

Но я не хочу платить $5 за клик по ВысокоЧастотному и ВысокоКонкурентному словам.

 

• Например:

телевизор

телевизор купить

телевизор купить в митино

телевизор samsung

телевизор samsung 40

телевизор samsung LT19C350EX

телевизор samsung LT19C350EX купить в москве

 

Что делать?

В одно объявление запихивать все слова из вордстата и они сами отминусуются между собой? А самые жирные слова - в кавычки?

Можно каждый ключевик из вордстата запихнуть в кавычки. А остальные хвосты отсекутся. Но по сумме отсечённых мелочей может набегать приличное количество запросов.

Прорабатывать каждый мелочный запрос, с опечатками, ошибками, максимальным хвостом? Как его проработать - кавычками, минусами? 

Если делать одно объявление на 1 запрос - то не отминусуешь всё вручную. Рехнёшься. А в ковычки - упускаешь хвост и порядок слов.

 

Чем сильнее углубляешься - тем сильнее путаница.

3 комментария
кавычки,операторы
переход по быстрой ссылке
masha.bulganina
7 мая 2014, 14:21

А вот подскажите такой вопрос:

 

если посетитель перешел по быстрой ссылке из поиска по ключевому запросу,

 

(имеется в виду, что на поиске посетитель стал набирать ключевое слово и перешел сразу по всплывающей ссылке, без нажатия на кнопку найти)

 

возможно его потом отловить с помощью РСЯ?

3 комментария
РСЯ
Перевод денег между компаниями автоматически
mailkerch
7 мая 2014, 19:06

Всем привет!

Нужен скрипт, или может софт, который сможет автоматически переводить деньги с одной кампании на другую если у той закончились средства или в указанное время.

 

если есть такя информация прошу поделиться думаю всем будет полезно

6 комментариев
перенос средств
Настройка объявлений по ретаргетингу
russai2
8 мая 2014, 12:49

Добрый день!

У меня в РК два объявления, первое обычное показывается по стратегии недельного бюджета, второе объявление настроенно показ по ретаргентингу, цель настроенна посещение сайта, ключевые слова как в первом так и во втором объявлении одинаковые.

Вопрос конкурируют ли ключевики если да то почему???

11 комментариев
ретаргетинг,стратегия
оповещение о превышении расходов
bobbiew
8 мая 2014, 19:00

Здравствуйте.

можно ли через апи яндекс-директа получить оповещение на электронную почту о резком превышении дневного расхода? имеется в виду, что используется стратегия "Показ в блоке по минимальной цене"?

2 комментария
API
Как правильно указать модель товара при подборе ключевых запросов?
ptaha-ya
10 мая 2014, 11:34

Уважаемые коллеги! Приветствую! 

Хочу продать слона. Но не простого, а модельного, с маркировкой ВР 100 k. Возникли вопросы:

1. Можно ли ограничиться ключевым запросом "Купите слона  ВР 100 k", или нужны вариации "ВР 100k", "ВР100 k", "ВР100k"?

2. Имеет ли для выдачи значение, в английской или русской раскладке я набираю маркировку? 


Заранее спасибо за ответы.

5 комментариев
подбор слов
Оптимальная цена клика
myroute
10 мая 2014, 11:35

Доброго времени суток!

 

Подскажите как Выбрать оптимальную цену клика при "Прогнозе Бюджета" ?

Можно ли по величине приращения (дельте) цены клика и соотвествующей дельте роста CTR выбрать оптимальный бюджет для конкретного запроса?

 

2 комментария
CTR,ценообразование
Ограничение словоформ запросов в кампании
myroute
12 мая 2014, 11:24

Доброго времени суток

 

Подскажите пожалуйста стоит ли ограничивать жестко все словоформы моих ВЧ запросов?

В "Прогнозе бюджета" проверил, что это очень приятно снижает бюджет!

 

ДА и закавычивание стоит применять ли к дорогим ВЧ запросам, чтобы отсеить мусор и снизить бюджет РК?

7 комментариев
подбор слов,CTR,кавычки,ограничение словоформы,операторы,ценообразование,создание кампании
Дневной бюджет
korenewdima
12 мая 2014, 12:52

Получилось так, что деньги на директе почти кончились и один день объявления практически не показывались.

После того как положил деньги, показов стало значительно меньше, хотя ставки я не трогал.

И вот ещё у меня что - 

"Дневной бюджет:300.00 руб. (осталось 277.60 руб.) "

 

Показывает осталось 277, хотя на балансе больше 1000, в чём может быть проблема?

6 комментариев
дневной бюджет
Настройки на тематических площадках РСЯ
biocomfort.ru
13 мая 2014, 11:48

Здравствуйте!

 

В настройках на тем. площадках РСЯ есть пункт -

Максимальная цена за клик от максимальной цены на поиске.


Вопрос:


Откуда берётся значение "максимальная цена на поиске".


Спасибо!

5 комментариев
РСЯ,ценообразование
Резко увеличились показы низкочастотного запроса
ksandr.spb
13 мая 2014, 12:12

CTR по кампании был около 6%. Поднял максимальные ставки, количество показов одного низкочастотника с 1 в месяц подскочило до 900 (!) за день (фраза заключена в кавычки, при этом, как оказалось, с небольшой ошибкой, т.е. вероятность, что нормальный человек введет такую фразу почти нулевая), а тут количество показов подскочило в 900 раз, кликов не было, CTR по всей кампании упал почти вдвое. Что могло произойти? Не иначе чем диверсия какая-то. Можно ли "спасти" кампанию? 

п.с. количество показов по остальным объявлениям адекватное

10 комментариев
статистика,правила показа,CTR
Вопрос по статистике
Vladvv
14 мая 2014, 11:42

Захожу в статистику по действующей кампании. Выбираю статистику "по площадкам".

Наблюдаю следующее: есть площадка "Яндекс", и по ней нормальные показатели; есть площадка "yandex.ru", по которой статистика чахлая, всего несколько показов. Гео у меня Питер. 

Не пойму, чем эти площадки друг от друга отличаются, может, кто-то знает?

7 комментариев
статистика
Вывод содержания меток в Метрике?
К. Денис
14 мая 2014, 19:25

Добрый день,

А нельзя ли в Метрике вывести содержание метки utm_content в конструкторе отчётов?
Насколько вижу, там есть + Метки URL -> Метки UTM и можно выбрать только "Количество различных значений".
А если хотим увидеть содержание метки?

 

2 комментария
Метрика
Возрастание цены клика
yugova.lida
15 мая 2014, 11:38

По каким причинам нарастает цена клика?! То есть например сначала цена клика минимальная была 0.11 уе, а уже через неделю стала 0.17 уе, а через 2 дня повысилась до 20 уе.

5 комментариев
CTR,ценообразование
директ в яндекс картах
Maxim
15 мая 2014, 11:50

В яндекс картах в выдаче слева есть надпись директ и там как я понимаю выводиться реклама из директа под буквами, а ниже уже идёт реклама оплаченная напрямую у яндекс карт а уже потом остальные выдачи, подскажите как попасть в рекламу директа? На сколько я понимаю это считаеться обычным РСЯ и определяеться так же по охвату + смотрят входит ли ваш адрес в зону показа самой карты (т.е. в объявлении соответственно должен быть указн и адрес, что бы яндекс карты смогли сопоставить вас с яндекс директом) или я ошибаюсь и нужно что то еще? 
Та же может быть кто то знает как происходит ранжирование в обычной выдаче яндекс карт? Мне почему то кажеться что не по отзывам... 

4 комментария
правила показа
Как поднять CTR в объявлениях, если СЧ в тематике - 30-130 в мес.?
steelbear2007
15 мая 2014, 13:51

 

Добрый день!

С Директом знакома, но практики мало.

Рекламируемая продукция расчитана не на массовую аудиторию (в Директе присутствуют в среднем 10 производителей). Важно, что рекламируемся именно как производители оборудования и оно новое (нами же и производится). Но присутствует ещё много компаний, которые не производят, а продают либо это же новое оборудование как дилеры, либо аналогичное оборудование б/у. Получается ситуация, что при уточнённых запросах кликов у меня очень мало, при введении ВЧ их становиться больше, но ситуация с CTR и особенно с конверсией всё равно не радует. Конкуренты подмешивают в ключевики "что попало" и их объявления "вылезают" гораздо чаще (хотя конверсия у них тогда тоже небольшая должна быть). Я же пытаюсь следовать рекомендациям Директа (и спецов) и объявления делаю уточнёнными, но добиться реального количества кликов при адекватном бюджете не получается. Выходит, что конкуренты имеют большие (ударение на "о") бюджеты и выход для меня только увеличивать стоимость клика? Получается, что в достаточно узкой тематике при наличии конкурентов, чьи объявления имеют больший CTR за счёт больших ставок (а не грамотного составления) оптимизировать бюджет нереально.. У меня сложилось впечатление, что мои "уточнялки" и попытки сделать объявление релевантным НЧ запросам просто бессмысленны.... Подскажите, пожалуйста, как быть?

8 комментариев
подбор слов,CTR
двухсловный запрос в вордстате
vn-kama
15 мая 2014, 15:21

Привет, уважаемые.

Запрашиваю в вордстате запрос: "светильник светильник" (с кавычками)
и вордс выдает мне все двухсловные сочентания со словом 'светильник'.
И все бы хорошо, да вдруг заметил что некоторых сочетаний в выдаче нет.

Например светильник монтировать - 81 показ/мес,

светильник подвесить -59 показов.

2000 других сочетаний в выдаче есть  а этих нет

Регион стоит москва и область.

 

Кто сталивался? Что не так? Откройте pls глаза на истину.

7 комментариев
подбор слов,Wordstat