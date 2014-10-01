Добрый день. Подскажите, у кого есть какая статистика (или опыт) насколько CTR первого места в спецразмещении отличается от третьего спецразмещения?
Добрый день, ответьте пожалуйста мне на такой вопрос!
Стоит задача чтобы в заявке которая приходит на почту после заполнения на сайте были отображены след.данные:
Источник, какое ключевое слово/объявление, пол, возраст
Очень прошу вас помочь с проблемой в данном вопросе
Заранее большое спасибо
Кампания работала, проработала 20 дней в среднем..после чего начался спад показов и кликов соответственно. Параллельно с ней еще две кампании работали. Ситуация с ними аналогичная...все в один период с 19.09.14 начали терять показы. При этом абсолютно ничего в кампаниях не изменилось.
Нужно дать человеку доступ к директу, но чтоб он не мог редактировать объявления и скачивать компанию в excel. Только изменение ставок и пополнение баланса. Как быть?
Добрый день, коллеги,
Никак не могу понять в чем проблема. При загрузке большого колличества объяевлений (227) вылезает ошибка. Такого плана:
|Объявление M-7 не существует.
|Объявление M-13 не существует.
|Объявление M-16 не существует.
|Объявление M-28 не существует.
|Объявление M-125 не существует.
|Объявление M-180 не существует.
|Объявление M-210 не существует.
|Объявление M-324 не существует.
Может кто сталкивался?
Не пойму с сентября вскочили цены на клики. Вот допустим фраза (укладка ламината) была самой дорогой (1у.е) ну это и понятно она как бы общая. Но почему вдруг фраза (укладка ламината цена) стала дорожее ее да не просто дороже а аж на 2 у.е., то же самое с ключом (укладка ламината стоимость). Ведь у меня даже специально создано для каждого ключа отдельное объявление, чтобы немного снизить цену за клик.
Цена не падает даже после 00-00 когда вообще ни кто не рекламируется с такой фразой.
Может быть сможете подсказать, как через Яндекс метрику делать учет переходов по определенным запросам?
Например, есть запросы: лечение алкоголизма, вывод алкоголика из запоя, алко зависимость.
Нужно посчитать все переходы по запросам, которые содержат в себе "алко" и сделать распределение по поисковикам.
Не знаете, как это можно сделать средствами Метрики?
Я начинающий маркетолог. Мне надо продвинуть свой бренд. Хочу использовать директ для этого. Но получается я буду продвигать бренд в рамках общего сайта. Я не против, что от моих действий и другие бренды могут подняться. Но вопрос в том, как на это может отреагировать начальство, когда узнает. Оплачивать собираюсь сам, из своих личных денег(сумма небольшая, это для начала, тем более че позориться? я не хочу бегать за гендиром и предлагать вложить свои 700-1000 рублей на продвижение сайта)
Не возникнет ли у меня проблем с яндекс? т.к. доступа к сайту у меня не будет.
Как это выглядит с моральной точки зрения?
У меня есть школа танцев довольно известная в городе, хочу чтобы она постоянно мелькала в поиске нашего города, т.к. постоянно идёт набор в группы, а также мы выступаем на любых мероприятиях.
Подскажите, какую стратегию рекламной кампании выбрать, чтобы не дорого и эффективно работала реклама?! Спасибо!
P.S: Я в этом деле новичок!
Настраиваю компанию. У меня два объявления по одному ключевику с одинаковыми настройками и таргетингом. Показов еще не было, но они имеют разную цену в спецразмещении. Почему так происходит?
Доброго времени суток. Подскажите, запустил компанию пару месяцев назад на типографию, сначало все было хорошо, на сайте времени нормально проводили и 5-15 кликов в день и 3-4 звонка в день... но почему-то примерно последние 3-4 недели клики возросли до 25-40, звонков не стало и по вебвизору очень много кратковременных заходов (0-10 секунд), деньги с директа кушаются, а результат пропал... цены на сайте приемлимые, только вот до их просмотра не доходит (человек защел на сайт, мышкой провел и вышел через 3-6 секунд), подскажите, что я не так делаю, почему такое происходит, сайт то вроде внешне нормальный...
Использую live версию api яндекс директа. Делаю оценку запросом, а потом проверяю через https://direct.yandex.ru/
Прочитал описания стратегий. Насколько я понял, обе работают по одному и тому же принципу.
1) Средняя цена конверсия - тут я указываю цену, которую я готов
платить за конверсию. Система подбирает мои ключевые слова и площадки в РСЯ
таким образом, что бы показывались по тем, что приводят к достижению
цели за указанную мною цену конверсии?
2) Недельный бюджет: максимальная конверсия цели
Тоже самое, только я указываю еще недельный бюджет.
Здравствуйте!
Вопрос такой. У меня есть бюджет, допустим, 10000 рублей/месяц на кампанию. больше я тратитть не могу. Но хочу, чтобы клиенты приходили равномерно. Но стратегию выбираю Показ по минимальной цене Гарантия и Спецразмещение. Стратегия недельный бюджет мне не нравится, т.к. в ней нельзя регулировать как хочу. Мне нужно чтобы по стратегии По минимальной цене мою кампанию показали на 500 рублей в день и показы остановились на этот день до следующих суток. Как это сделать?
Заранее благодарю.
Здравствуйте, мне нужно понять, сколько приблизительно клиентов купит товар через интернет-магазин, если я вложу в директ 9000т. руб в неделю? Есть хоть какая-то статистика?
Подскажите как правильно сделать запрос только по одному ключевому слову?
Тоесть мне нужно:
стулья 2390запросов
стулья купить 679запросов
деревянные стулья купить 124запроса
что то типа токого
Здравствуйте!
Помогите разобраться. Есть кампания в РСЯ, крутится стабильно. периодически добавляю обьявления и ключи.
12 октября число показов, а соответственно и трафик упали почти в 2 раза. С моей стороны никаких изменений не было. Что за чудо хз. По всем площадкам просадка примерно одинакова. Техподдержка отписалась стандартно, мол такое бывает...
Полное ощущение, что по большинству ключевых слов резко сузился охват.
Кто что может посоветовать?
-б/у - директ не пропускает
как отсеять это б/у?
Добавить просто -бу ? )
Спасибо
Вот уже пошел второй месяц как я открыл интернет магазин, пользуюсь всеми доступными методами ,а продажа за два месяца всего одна, это нормально для начала, или уже стоит бить тревогу? подскажите пожалуйста, реклама и на яндекс директе и в гугле. Просто набраться терпения и ждать или что то не так?
Почему цена спецразмещения постоянно растет, а никаких объявлений конкурентов я там не вижу? (т.е. наше объявление единственное). Кто поднимает эту планку?