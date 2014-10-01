Я начинающий маркетолог. Мне надо продвинуть свой бренд. Хочу использовать директ для этого. Но получается я буду продвигать бренд в рамках общего сайта. Я не против, что от моих действий и другие бренды могут подняться. Но вопрос в том, как на это может отреагировать начальство, когда узнает. Оплачивать собираюсь сам, из своих личных денег(сумма небольшая, это для начала, тем более че позориться? я не хочу бегать за гендиром и предлагать вложить свои 700-1000 рублей на продвижение сайта)

Не возникнет ли у меня проблем с яндекс? т.к. доступа к сайту у меня не будет.

Как это выглядит с моральной точки зрения?