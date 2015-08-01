Буду очень рад развернутому ответу на следующий вопрос.

В рамках одной компании, при использовании одинаковых ключевых слов в объявлениях (заголовках), как будут показываться данные объявления ?

т.е они будут ранжироватся и система через некаторе время выберет объявление с самыми высокими показателям и будет показывать только его ? (если да, то какая пропорция их ранжирования изначально, 50 на 50 ? ) и можно ли оставить объявление с более низким показателем. если да, то какая у них будет пропорция показа ?

так же, есть ли варианты где, в рамках одной поисковой выдачи будут показы разные объявления с одинаковыми ключевыми словами в рамкой одной рекламной компании ?