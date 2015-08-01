Клуб Директа

август 2015
Использование одинаковых ключевых слов для разных объявлений
Hypn
1 августа 2015, 12:51

Буду очень рад развернутому ответу на следующий вопрос.

В рамках одной компании, при использовании одинаковых ключевых слов в объявлениях (заголовках), как будут показываться данные объявления ? 

т.е они будут ранжироватся и система через некаторе время выберет объявление с самыми высокими показателям и будет показывать только его ?  (если да, то какая пропорция их ранжирования изначально, 50 на 50 ? )  и можно ли оставить объявление с более низким показателем. если да, то какая у них будет пропорция показа ?

так же, есть ли варианты где,  в рамках одной поисковой выдачи будут показы разные объявления с одинаковыми ключевыми словами в рамкой одной рекламной компании ?

 

 

 

5 комментариев
создание кампании,правила показа,создание объявления
Как посчитать какую часть трафика "съедает" контекст у органики?
mango.agency
8 августа 2015, 01:06
Добрый день!
Подскажите, где я могу получить хотя  бы усредненную статистику по тому, какую часть трафика (общего на поиске) "съедает" контекст у сео? и как распределяется кликабельность от позиции объявления или позиции сайта в органической выдаче?
Я уверен проводились подобные исследования.

Заранее благодарен!
2 комментария
Увеличение количества показов без переходом ( новые правила отображения?)
sartogosm2008
8 августа 2015, 01:07

Добрый день!

с 5 августа резко увеличилось количество показов, а количество переходов осталось прежним.

Стали разбираться с поддержкой - оказалось изменили правила отображения в интерфыейсе+ общей стастке.

Эти доп показы - не учитываются при определение стр для цены клика.

Они исходят от группы площадок объединенной под "yandex.ru" в мастере отчетов. Группа же "яндекс" отображает инфу как раньше.

 

Отсюда вопрос, какие конкретно площадки входят в группу, как вернуть просмотр статистики к прежнему виду, как отключить показы на этих "лишних" площадках?

 

Alex_soldier, Вашему вниманию!

Спасибо!

1 комментарий
Новая Москва
shop-chop
8 августа 2015, 01:07

Какие отношения у яндекс.директа к территории "новой москвы"?

1 комментарий
Перезапуск объявлений
shop-chop
8 августа 2015, 01:07

 

Есть компания, в ней 1000 объявлений.

 

100 из-за первоначально заданной низкой ставки набрали низкий цтр.

 

Хочу их перезапустить с высокой ставкой.

 

Как быстро и просто это сделать? (командер, эксель)

8 комментариев
Услуга первой помощи
bfdir
10 августа 2015, 13:13

Добрый день! Скажите, возможно ли получить услугу первой помощи, если у меня всего одна РК, но больше пяти объявлений?
Есть ощущение, что что-то упускаю, т.к. с продажами стало совсем печально.

5 комментариев
Как полностью отключить показ на мобильных устройствах?
f1re5tarter
31 августа 2015, 17:50

Как отключить показ на мобильных устройствах для всей кампании. И есть ли возможность отключения отдельных типов устройств? Например отключить смартфоны, но оставить включенными планшеты.

3 комментария
Конверсия в директе
nikolai-batov
31 августа 2015, 17:53

Добрый день, скажите откуда в статистике директа берется конверсия, если мной условия не проставлялись!

В метрике конверсии тоже нет, но статистике в директе есть 2 конверсии.

Буду благодарен за ответ.

1 комментарий
Корректировка пересечений Директ.Коммандер
directer-pro
31 августа 2015, 17:54

После изменения алгоритма корректировки пересечений ключевых слов в Директ.Коммандере появился простой вопрос. Вот простой пример:

1) купить ford focus
2) купить ford focus тормозные колодки

По старому алгоритму минусовки минусовалось бы так:

1) купить ford focus -тормозные -колодки
2) купить ford focus тормозные колодки


Сейчас Директ вообще эти фразы не сминусует

В итоге человек,который запрашивает "купить в ford focus тормозные колодки"
получает объявление с ключом "купить ford focus"

 

Вопрос зачем изменили правила корректировки если все так плохо.

1 комментарий
Пожалуйста, срочно помощь нужна советом! Туплю)
dolgiyM
31 августа 2015, 17:55

Друзья помогите советом. Настраиваю рекламу на запрос "продать квартиру", как мне отминусовать слово -продана. Нужно ли в кавычки на него ставить? Минусовать хочу по всей компании. Если так сделать -"продана". Сработает ли данное минус слово? 
Прошу ответить, тех, кто реально знает, что говорит, буду благодарен.

1 комментарий
Директ коммандер
KarinaCUP
31 августа 2015, 17:58

Постоянно нет подключения к серверу.

Пререзагружала и прогу и инет и комп. Ничего не меняется. компанию делаю первый раз, не понимаю как это можно исправить. 

1 комментарий
Коммандер
Заголовок не указан
Yul4enock
31 августа 2015, 17:59

Доброго времени суток!

Помогите, пожалуйста, новичку. У меня запущена кампания. Показы идут уже неделю. За это время было 5236 показа, 64 клика и ни одного заказа.

В моем случае это нормальное количество показов и кликов или необходимо как-то оптимизировать кампанию?

Почему отсутствуют заказы? Это проблема сайта или 64 клика недостаточно?

Может быть, посоветуете что-нибудь по улучшению сайта? www.hity-sezona.ru/naushniki

Заранее спасибо за помощь!

3 комментария
Как поменять валюту в директе?
t9894416
31 августа 2015, 17:59

Как поменять валюту в директе?

Рубли на долары?

2 комментария
"if not" в ТОП 10
ysrostov
31 августа 2015, 18:07

Здравствуйте. 

Типичная ситуация - есть компания с большим количеством объявлений по множеству регионов и достаточно большому количеству ключевых слов релевантных СЯ рекламируемого сайта. 

 

В части регионов и по части ключевых слов сайт попадает в ТОП 10 по органической выдаче в yandex.ru


Существут ли какой-нибуть оптимальный алгоритм (кроме проверки вручную, что в случае BIG DATA невозможно)  проверки и отключения тех объявлений по тем регионам по ключевым словам которых сайт выдается в органической выдаче в ТОП 10?

2 комментария
Клики = конверсия + ?
yatsenko-vs
31 августа 2015, 18:10

В Яндекс.Директ коэффициент конверсии контекстной рекламы равняется в среднем 2%. А что собой представляют остальные клики, кто их совершает и зачем? И есть ли статистика для остальных кликов не ведущих в продаже?

6 комментариев
Показы только во время графика работы?
service.apple.centre
31 августа 2015, 18:10

Пиарю Сервисный центр, естественно у него есть свое время работы и выходной день. Стоит ли показывать рекламу только во время его работы? Показывать ли в выходной день?

 

2 комментария
Пониженный CTR при показах с изображениями
service.apple.centre
31 августа 2015, 18:10

Анализировал кампанию. И включил сортировку по показу изображений и без изображений.

Получились очень интересно. Выходит, что показывать изображение не выгодно и дело не в плохих фотографиях. Думаю, что при просмотре объявления с изображением, у пользователя возникает мысль о спаме.

 

Будет интересно услушать ваше мнение и посмотреть на вашу статистику. 

3 комментария
статистика,CTR
помогите! Можно ли настроить 301 редирект?
direct20000
31 августа 2015, 18:11

Посоветуйте пожалуйста, но только те кто действительно разбирается в данном вопросе.

Мы переводим старый интернет-магазин на Битрикс, соответственно ссылки на категории товаров и карточки товаров станут другими, хотя домен останется прежним. За годы работы магазина в рекламных кампаниях в Директ и адвордс  накоплена статистика и хороший CTR по примерно 10К ключевых слов, в основном низкочастотных.

1 Вопрос. Слетит ли статистика и просядет ли трафик, если мы мы поменяем во всех объявлениях адреса ссылок на новые, но на том же домене?

2 вопрос. Что лучше сделать -3 варианта. Пожалуйста ответьте отдельно по Директу и Адвордс.

- а) поменять на новом сайте ссылки на старые? - такая возможность техническая есть, но это затруднительно.

б) поменять ссылки в рекламных кампаниях

г) настроить 301 редирект на новом сайте, и не менять в рекламных кампаниях URL. При клике на объявление браузер перенаправит посетителя со старого адреса карточки товара на новую на том же домене. Слышал что вроде как нужно какой то шаблон отслеживания настраивать? Напишите подробнее пожалуйста, как лучше поступить.

 

Редирект 301 мы все равно будем делать, чтобы естественные ссылки на наш сайт  на других сайтах не слетели. Поэтому этот вариант был бы предпочтительнее. Возможно я не знаю каких то подводных камней. Не хотелось бы чтобы трафик просел или цена клика выросла. Речь идет о крупных суммах.

Спасибо заранее!

2 комментария
Уменьшилось число показов объявлений
uralremdetal-reklama
31 августа 2015, 18:12

Добрый день , как увеличть число показов объявлений??

2 комментария
Конфликт между ключами в разных компаниях.
chriss69
31 августа 2015, 18:12

Здравствуйте, у нас возникла такая дилема на работе.

Не будут ли конкурировать между собой одинаковые ключи из поиска и рся?

1 комментарий