1. Большие компании (большая семантика пример: 1000 ключей, от коря до)

До какого количества запросов в месяц (по вордстату) оптимально добавлять слова? до 100 запросов? до 50? до 30? до 15?

Ведь нулевые показы объявлений влияют на компанию? (насколько сильно)





2. Полезно ли сочетать в одном объявлении точную и не точную форму запроса?

купить слона

"купить слона"





3. Как правильно задать начальную ставку на все объявления (допустим у нас 1000 объявлений, со ставками входа в разнобой от 1 до 10 рублей)?

Если например она у нас общая. Мы знаем что можем платить от 1 до 10рублей за переход.

Если мы зададим 1 рубль на все объявления - начнуться показы где можно за 1 руб, но просядет цтр.

Если мы задаим 10 руб на все объявления - будет много показов и много цтр - но мы будем переплачивать. (общее число кликов с компании)

Какая стратения эффективна? Как выбрать оптимально начальную ставку от 1 до 10?





4. Какой есть софт, сервисы для автоматического написания объявлений?