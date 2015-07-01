Клуб Директа

июль 2015
Гео-таргетинг кампаний
sand9888
1 июля 2015, 16:33

При рекламе офлайнового магазина (продажа одежды) в областном центре Беларуси в настройках кампании нет возможности выбрать только областной город.

Выбирается только вместе с другими городами области, что не есть хорошо для бизнеса, т.к. клиенты не поедут за 50-150км чтобы сделать покупку.

Во всех объявлениях кампании в текстах указано название города, также оно есть в быстрых ссылках, и тем не менее 50-70% кликов (и заполнений контактной формы) идут не из целевого города. В продажи такая активность не конвертируется.

Как можно решить проблему и оставить трафик только из целевого города (областного центра в Беларуси)

спасибо!

1 комментарий
географический таргетинг
Важные вопросы
shop-chop
1 июля 2015, 16:33

1. Большие компании (большая семантика пример: 1000 ключей, от коря до)

До какого количества запросов в месяц (по вордстату) оптимально добавлять слова? до 100 запросов? до 50? до 30? до 15?

Ведь нулевые показы объявлений влияют на компанию? (насколько сильно)


2. Полезно ли сочетать в одном объявлении точную и не точную форму запроса? 

купить слона

"купить слона"


3. Как правильно задать начальную ставку на все объявления (допустим у нас 1000 объявлений, со ставками входа в разнобой от 1 до 10 рублей)?

Если например она у нас общая. Мы знаем что можем платить от 1 до 10рублей за переход.

Если мы зададим 1 рубль на все объявления - начнуться показы где можно за 1 руб, но просядет цтр.

Если мы задаим 10 руб на все объявления - будет много показов и много цтр - но мы будем переплачивать. (общее число кликов с компании)

Какая стратения эффективна? Как выбрать оптимально начальную ставку от 1 до 10?


4. Какой есть софт, сервисы для автоматического написания объявлений?

4 комментария
создание кампании,стратегия,CTR,подбор слов
РСЯ без предпочтений
info@yd24.ru
2 июля 2015, 12:22

Добрый вечер.

Подскажите следующую вещь: как лучше создавать кампании, которые только по интересам откручиваются в РСЯ, не учитывая предпочтения. Создали 2 идентичные кампании в РСЯ - одну учитывая, другая не учитывает предпочтения пользователей, остальное все один в один. Та, которая учитывает - по ней много трафика, которая на учитывает - еле наскребает пару кликов в день. У нас в кампаниях около десятка групп, в каждой группе по 50-100 ключевых фраз. Несколько объявлений на каждую группу для  теста.

Подскажите, как правильнее делить эти два вида РСЯ кампании? и в чем тонкости настройки?

1 комментарий
статистика,РСЯ
Как объединить кампании с добавлением объявлений на идентичные ключи?
Антон Дмитриевич
2 июля 2015, 14:10

Доброго времени суток, друзья!

У меня возникла проблема. Есть *.xls файлы с кампаниями для Директа с идентичными ключами, но разными объявлениями. Различаются только заголовки, объявления и быстрые ссылки. Кампании создавались с целью создания нескольких объявлений на группу ключей. Но в самый ответственный момент я не нашел способа получить искомый результат!

Подскажите, есть ли способ соединения кампаний с добавлением объявлений на идентичные ключи, а не их заменой?

Спасибо!

5 комментариев
создание кампании,группы объявлений,excel,объявления
Автоматизированные XLS (с формулами)
shop-chop
3 июля 2015, 12:37

Поделитесь хорошими. Спасибо.

1 комментарий
excel,xls файл
Автоматизированные сервисы и агенты Директа - есть ли какие то предпочтения, рекомендации от Я ?
anstrem
7 июля 2015, 12:33

Есть вагон и маленькая тележка сервисов предлагающих вести в той или иной степени автоматизированно компании в Я.Директе.

Вопрос: существует ли какая то их градация, сертификация от самого Яндекса ? Или может есть какие то рекомендации или наоборот черные списки, чтобы не вляпаться в кого-нибудь не дай бог

 

Вторая часть вопроса связана с их функционалом, большинство предлагают роботов удерживающих объявления на нужной позиции...

ИМХО как то бедновато это, подскажит есть какие нибудь нормальные системы, которые автоматически маркируют все объявления и отслеживают конверсии в заказы + устанавливают ставки не тупо для удержания некой позиции, а согласуясь с установленным % маржинальности или средней выручки с заказа для данной кампании, чтобы не торговать себе в убыток ?

+ автоматом собирают ключевые слова по которым клиенты приходят на сайт, но которых не было в кампании + отфильтровывают неэффективные и автоматом добавляют минус слова ?

 

 

 

 

 

4 комментария
создание кампании,минус-слова,эффективность,создание объявления
Влияет ли на CTR объявления, которые какое то долгое время не показываются?
sascha.kurbatov
7 июля 2015, 18:06

Собственно вопрос такой - Влияет ли на CTR объявления, которые какое то долгое время не показываются?

Т.е. статистика по ним равна нулю.

Спасибо.

8 комментариев
CTR
Помогите с рекламой
belpugachi
9 июля 2015, 16:36

Доброго всем. Создал сайт http://belpugachi.ru/ на вордпрессе, теперь нужно прорекламировать. Что скажите про сайт?как вам?информативный?

Какое количество обьявлений нужно создать ? Либо в одном обьявлении прописать все включевые слова по теме? и подскажите какую стратегию выбрать? и возможно такое, что  для каждого отдельного обьявления можно прописать стратегию.

Буду признателен за комментарии)))

6 комментариев
создание кампании,эксперименты,сайт
Как выбрать массовую начальную ставку?
shop-chop
10 июля 2015, 12:57

две компании по 1000 объявлений (1000 ключей)

ключи смешанные, горячие, тёплые, холодные.

 

1. кампания: продажа стандартных айфонов.

2. кампания: продажа очень дорогих грузовиков.

 

как выбрать общую начальную ставку?

конверсии сайта и обращения мы не знаем - запуск с полного нуля.

6 комментариев
мастер цен,управление ставками,единая цена
РСЯ и поведенческий таргетинг
splendid79
13 июля 2015, 13:22

Добрый день, интересует 2 вопроса по РСЯ.

 

1) В параметрах РК есть галочка "Не учитывать предпочтения пользователя".
Правильно ли я понимаю если ее оставить не включать, то таргетирование на площадках будет как поведенческое, так и контекстное. Или только поведенческое?

2) Есть ли какие-то различия в составлении именно ключевых фраз при включенной или выключенным параметром "Не учитывать предпочтения пользователя"?

7 комментариев
РСЯ
Расчет конверсии в процентах в общей статистике Директа
WEDSTYLE-IMIKS
15 июля 2015, 14:02

Здравствуйте!

Хотел спросить, про расчет конверсии.

В общей статистике Директа, где рассчитываются конверсии ощущение, что неверный расчет конверсии. Я поделил число конверсий на общее число кликов за день и умножил на 100 и получил конверсию в процентах за день. Сравнил со значениями от Директа и не совпадают конверсии.

Не знаете почему?

4 комментария
Метрика,статистика,конверсия
оператор [ ]
ht-olpiaz
16 июля 2015, 12:29

Как я понял, этот оператор все же существует (хоть он и отсутствует на соответствующей странице помощи). Хотелось бы уточнить информацию о его свойствах.

 

Например, я задал ключевую фразу [Париж Лондон].

Очевидно, что:

на запрос "все летят париж лондон" - она сработает.

на запрос "все летят лондон париж" - она не сработает, т.к. нарушен порядок слов.

 

Однако:

На запрос "все летят из парижа в лондон" - она уже не сработывает, хоть в - это и предлог, который Яндекс обычно опускает (без оператора +).

На запрос "все летят париж сегодня лондон" - она НЕ срабатывает.

Наверное так и задумано?

 

В таком случае, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность составить ключевую фразу [Париж Лондон] таким образом, чтобы между ними могли оказываться любые другие слова, и КФ при этом срабатывала. Т.е. чтобы условие о порядке слов касалось только относительно этих указанных двух слов: Париж указан раньше Лондона в запросе, но между ними могут быть другие слова.

Возможно ли такое?

3 комментария
операторы
Резко снизилось число заказчиков
elvira.qwe
17 июля 2015, 15:31

Добрый день!
Создали новый сайт, стали работать с яндекс директом с самого начала лета через сайт получали массу заказов . А сейчас за две недели один просчет и все. Мы не проффесионалы в этой области, мог бы кто-то подсказать почему снизилось число заказчиков? 

наш сайт: http://zabor-v-spb.ru/

 

7 комментариев
сайт,эксперименты,эффективность
Оценка рекламы
ВЭД КЛИМАТ КОНДИЦИОНЕРЫ
20 июля 2015, 13:05

Добрый день! Я даю рекламу сам и через рекламное агенство понемногу 300-700 рублей несколько раз месяц, вроде переходы есть, деньги списываются, а результата ноль.. Мне предлагает другое агенство составлять ихними силами подбор слов за 5000 плюс оплачивать сам директ. Вопрос - можно самому настроить директ или лучше заплатить агенству?Не подскажите как улучшить самому рекламу, клининговые услуги на сайте uborka-kvartir63.ru. Надо изменять сайт или менять чаще заголовки в директе? И как лучше оценивать рекламу?

9 комментариев
создание кампании,подбор слов,эффективность,создание объявления
Помогите новичку:))
sm7770550
23 июля 2015, 11:53

Добрый день. Подскажите какими средствами наиболее эфективно, просто и помаксимуму недорого загрузить РК с составом более 1 000 000 ключей и соответственно более 1 000 000 обьявлений? 

11 комментариев
новичкам Директа
Реклама в РСЯ - странный всплеск/падение
tfxru15
28 июля 2015, 15:34

Добрый день!

Пытаюсь разобраться с РСЯ. Заметил интересную вещь - после того как создал компанию, настроил там всё и запустил идёт в первые два дня просто шквал показов, кликов и даже есть заказы. Но потом, на третий и четвёртый день происходит спад. Если в целом по компании то раза в два, если смотреть по объявлениям то где-то спад в 10 раз, где-то небольшой рост. Но тем не менее динамика такова. И дальше уже роста показов/кликов нет несмотря на, как мне кажется, нормальный CTR компании 0.3 - 0.45%.

Максимальную цену за клик поднимал - нет эффекта. Пробовал менять тексты объявления - нет эффекта. Картинки к объявленям менял - нет эффекта. Запросы немного менять пытался - добавлял/убирал минус-слова также без эффекта. Галку в настройках компании у "" ставил/снимал - нет эффекта.

Но если взять эту компанию и тупо скопировать в новую компанию, не меняя ни объявления ни цены ни запросы ничего, то новая-старая компания точно так-же первые два дня идёт бодро а затем сливается. Что это за эффект такой необычный? У всех такое происходит или только у начинающих в РСЯ?

Поделитесь своими наблюдениями пожалуйста!

4 комментария