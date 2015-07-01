При рекламе офлайнового магазина (продажа одежды) в областном центре Беларуси в настройках кампании нет возможности выбрать только областной город.
Выбирается только вместе с другими городами области, что не есть хорошо для бизнеса, т.к. клиенты не поедут за 50-150км чтобы сделать покупку.
Во всех объявлениях кампании в текстах указано название города, также оно есть в быстрых ссылках, и тем не менее 50-70% кликов (и заполнений контактной формы) идут не из целевого города. В продажи такая активность не конвертируется.
Как можно решить проблему и оставить трафик только из целевого города (областного центра в Беларуси)
спасибо!