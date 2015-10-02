Есть где-нибудь подробная документация на статистику Яндекс.Директ?

В частности, интересует как считаются итоговые значения.

Насколько я понимаю, там везде используются не средние значение, а средние взвешенные величины?

Для примера:

Позиция Тип устройства Фраза Показы Клики CTR (%) ------------------------- ------------------------- ----------------------- спецразмещение десктоп слон 29 6 20.69 спецразмещение планшеты слон 1 1 100.00 спецразмещение мобильные слон 1 0 0.00 прочее десктоп слон 2 0 0.00 прочее мобильные слон 1 0 0.00

Итоговое (скажем так) CTR по фразе "слон" получается (отображается в отчете) отнюдь не просто среднее арифмитическое по CTR равное 24.1%, а взвешенное - как веса используются Показы, т.е.

SUM(20.69*29 + 100*1 + 0*1 + 0*2 + 0*1) / SUM(29+1+1+2+1) = 20.6%

Та же фигня со всем остальным (средней итоговой ценой за клик, ср. глубиной просмотра и т.д.).

Чтобы не раскапывать каждый параметр эмпирическим путем, есть где-нибудь документация как и чего используется в качестве вещественных весов для каждого среднего "итого"?