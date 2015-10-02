Добрый день! Я загружаю компанию через Директ Коммандер. Лимита минус слов не достаточно. Слышала, что можно добавлять минус слова, которые не влезли в общий список, в группы объявлений, кто то может помочь мне? А то я блондинка, не могу сама разобраться.
Добрый день! Я загружаю компанию через Директ Коммандер. Лимита минус слов не достаточно. Слышала, что можно добавлять минус слова, которые не влезли в общий список, в группы объявлений, кто то может помочь мне? А то я блондинка, не могу сама разобраться.
Кто уже почувствовал возможности разных стратегий ведения рекламы в измененном директе? Поделитесь опытом, please.
Здравствуйте. "Играюсь" корректировками ставок по возрасту и полу. Подскажите пож. о:
1. Среднюю погрешность (в %) в опредении пола, возраста. Есть ли зависимость погрешности от ГЕО,тематики, времени суток и т.д.
2. Как формируется ставка на неопределенных (пол, возраст) пользователей? На них идет базовая или + коэффициенты?
Есть где-нибудь подробная документация на статистику Яндекс.Директ?
В частности, интересует как считаются итоговые значения.
Насколько я понимаю, там везде используются не средние значение, а средние взвешенные величины?
Для примера:
Позиция Тип устройства Фраза Показы Клики CTR (%)
-------------------------
спецразмещение десктоп слон 29 6 20.69
спецразмещение планшеты слон 1 1 100.00
спецразмещение мобильные слон 1 0 0.00
прочее десктоп слон 2 0 0.00
прочее мобильные слон 1 0 0.00
Итоговое (скажем так) CTR по фразе "слон" получается (отображается в отчете) отнюдь не просто среднее арифмитическое по CTR равное 24.1%, а взвешенное - как веса используются Показы, т.е.
SUM(20.69*29 + 100*1 + 0*1 + 0*2 + 0*1) / SUM(29+1+1+2+1) = 20.6%
Та же фигня со всем остальным (средней итоговой ценой за клик, ср. глубиной просмотра и т.д.).
Чтобы не раскапывать каждый параметр эмпирическим путем, есть где-нибудь документация как и чего используется в качестве вещественных весов для каждого среднего "итого"?
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, нужно ли прописывать ключевики по словам ПРОСПЕКТ, ПР-КТ и ПР? или достаточно по одной форме, и Яндекс воспринимает эти все, как одну?
Добрый день,
Когда в Интерфейса задаём ставки для РСЯ охват 100%, то там где данных по словам нету, то ставится 0.01
http://storage4.static.it
Можно ли поставить для подобных слов определённую ставку?
Если сначала поставить Ставку на все слова допустим 1.00 у.е, применить. А после поставить 100% охвата, то всё равно там где данных нет и стояло 1.00 у.е. скидывается на 0.01 и получаем картинку как на скриншоте.
А тогда как задать для таких фраз ставку?
Здравствуйте! Есть 150 рекламных кампаний, настроенных под РСЯ.
Как разом поменять цену клика сразу во всех кампаниях?
Для поиска используется брокер, но для РСЯ брокера нет..
Мой сайт не предусмотрен для показа на мобильниках, можно ли как то отключить трафик с планшетов и мобильников?
Прошу не бить, если создал тему повторно.
Добрый день.
В кампании типа "Реклама мобильных приложений" использую трекинг через систему Апсфлаер. В интерфейсе Директа и Апсфлаера количество кликов отличается: в Апсфлаере больше в 2 раза...
С чем это может быть связано? Теряюсь в догадках((
Добрый день. Подскажите как добавить словосочетание - Дом 2 в минус слова в компании , если сфера деятельности в строительстве домов? Нужны слова и дом и цифра 2 но рекламироваться по запросу телепередачи не хочется!
Заранее спасибо.
Подскажите есть ли сервис помогающий:
1. автоматически изменять цену на товар в рекламном объявлении при ее изменении на сайте
2. останавливать рекламное объявление если товар кончился
Здравствуйте. Возникла некоторая проблема. Дело в том, что нам необходимо сделать для 100 городов по 10 одинаковых для каждого города объявлений, ведущих на разные целевые страницы. Для каждого из 10 объявлений есть отдельные ключевые слова. Группы объявлений отпадают, т.к. у каждого объявления строго свои ключи. Значит ли это то, что мы будем вынуждены создать 100 отдельных кампаний на поиске под каждый город, а в каждой кампании настроить свой геотаргетинг? В этом случае постоянно распределять бюджет между 100 кампаниями будет очень неудобно. Или стоит сделать ожну кампанию с 1000 объявлений и в каждой десятке объявлений настраивать свой гео-таргетинг? Каким образом можно структурировать объявления для 100 городов?
Добрый день! Такая у нас история: есть кампания в тематике "масл кары". По прогнозу бюджета общая стоимость затрат при нахождении в спецразмещении на месяц составила порядка 20-28 тысяч рублей. Окей, настроили кампанию со стратегией "Наивысшая доступная позиция", установили размер максимальной ставки в 60 рублей. По мере проведения кампании корретировали ставки, но показы шли вяло (в отличии от прогноза). В итоге за месяц общая сумма затрат составила 558 рублей. Не совсем понятно, с чем может быть связано такое расхождение с прогнозом?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как решить небольшую задачку.
Нужно изменить структуру действующей рекламной кампании, перераспределить ключевые слова между группами объявлений. Как сделать без потери ключевыми словами накопленного CTRа?
Текущая структура:
Группа объявлений1:
фитнес на Авиамоторной
аэробика на Авиамоторной
сайкл на Авиамоторной
Группа объявлений2:
фитнес в Перово
аэробика в Перово
сайкл в Перово
Хотелось бы такую структуру:
Группа объявлений1:
фитнес на Авиамоторной
фитнес в Перово
Группа объявлений2:
аэробика на Авимоторной
аэробика в Перово
Группа объявлений3:
сайкл на Авиамоторной
сайкл в Перово
Файл с новыми объявлениями готов, нужно понять, как его правильно загрузить.
Добрый день, коллеги. Сразу к делу. Я новичек, почему в компании мне показывает директ 8 кликов, а в ключевиках только 1 я нашел клик. Я не там смотрю?
Мне важно понимать куда уходят средства.
Заранее приношу извинения, если не нашел раздел.
Добрый день. Сегодня мою компанию в Директе принудительно перевели с у.е. на рубли при этом обменный курс 1у.е. = 25.42 руб. Когда платил рублями и переводил в у.е., то курс был 30 рублей. Меня обманули? Или я что-то не понимаю, объясните пожалуйста.
В компаниях было 29.92 у.е. а теперь лишь 760.68 рублей.
Здравствуйте уважаемые, есть кто занимается ведением множества кампаний? Кто какими сервисами пользуется для автоматизации и упрощения работы?
Добрый день !!! Расскажите пожалуйста, как поднять мои объявления в поиске ? Я их сам найти не могу... сколько нужно денег ?
хочу зачислить средства через вем мани, но нет пункта оплаты через веб мани, прикрепляю скрин, помогите пожалуйста
Коллеги, доброго времени суток.
Есть клиент, которому важно уменьшать дневной бюджет на выходные. Есть ли какие-либо решения для данной ситуации? Заранее спасибо за помощь.