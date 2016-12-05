Клуб Директа

декабрь 2016
Неверные ключи при показе объявления
ainonovo
5 декабря 2016, 13:27

Ненашел как вам написать, поэтому пишу сюда.

https://metrika.yandex.ru/stat/visor?sort=-ym%3As%3AdateTime&id=36743460

гей сайты архив

архив министерства обороны рф официальный сайт

архив красноусольский

тобольский архив

по таким запросам переходят на мой сайт с моего же объявления в директе.

у меня и рядом нет таких, да и других тоже.

Пожалуйста разберитесь, или в чем мои ошибки?

11 комментариев
Великий и ужасный Яндекс Директ. Способ "грабежа" клиентов в Директе и многое другое.
gibraltarus
5 декабря 2016, 13:28

Наболело! Ну, то есть, вот, самым натуральным образом лежу себе и болею. Не то от повышенной температуры, не то от боли головной, не то от "делать нечего"... В общем, решил я вынести на суд широкой общественности результаты моего взаимодействия с Яндекс Директом в последние годы.

Вы прочтёте здесь...

1. Про периодически возникающее беспричинное отсутствие показов объявлений в Директе. Не только моих, а вообще всех.

2. Про эксперимент, выявивший полную некомпетентность менеджеров Директа.

3. Про то, как Директ, фактически, ограбил меня, показывая объявления по нерелевантным фразам, подбирая их по нерабочему алгоритму.

4. О причинах, по которым я более не желаю работать с Директом.

Приятного чтения!

Флуктуации CTR и показы объявлений

Сколько лет я даю рекламу на Яндексе, за давностью уж и не вспомню. Кончно, бывали всякие вещи. Опять же, за давностью и не вспомню, какие именно. Однако, в последние лет пять у меня бюджетики весьма скромные - не более десятки, в среднем, в месяц. Стало быть, и проблем возникает минимум. Что там..., если месячный рекламный бюджет меньше, чем сумма, необходимая на ежегодную закупку носков? Но, хоть и не слишком активно, а на рекламные кампании я всё-таки поглядываю иногда. Деньги, понятно, смешные, но не на помойке найденные, а заработанные. Потому хочется, чтобы тратились они не только во благо владельцев Яндекса, а и для собственной пользы в том числе.

И вот, года два назад, в ходе этих самых поглядываний, я обнаружил странные флуктуации CTR, каковых ранее не наблюдалось. Стал смотреть, что случилось. Сразу ничего не понял. Конкуренция не изменилась (давно уж знаю даже и то, кто во сколько просыпается), кампании я не трогал, а CTR, таки, прыгает тыдым-сюдым. И странно как-то он прыгает. Впрочем, особо заморачиваться было лень. Ну прыгает, да и пусть прыгает. Реклама, в общем, работает, звонки есть, чего дёргаться?

Однако, это стало повторяться. И однажды, увидев очередное резкое падение CTR чуть не до нуля, я собрав волю в кулак (лень же...), полез в поисковую строку и забил туда несколько запросов. И узрел интересное: по некоторым запросам я не увидел в поиске вообще никакой рекламы - ни своих объявлений, ни объявлений конкурентов. Ни вверху, ни внизу. Ни на первой странице выдачи, ни на пятой. Однако...!

Изумившись, я нашёл, как написать в саппорт и написал. Не дождавшись ответа, решил, что письмо не дошло, наверное. Ну а тем временем показы возобновились. Каково же было моё удивление, когда из саппорта на следующий день ответ, таки, пришёл! И нафига он уже был нужен? Общий смысл ответа был следующим. В вежливой форме мне объяснили, что, когда дураку что-то мерещится, он, если хочет, чтобы его слова принимали всерьёз, должен это своё видение зафиксировать.

Святая наивность! В следующий раз, когда такое дело приключилось, я, чтобы не казаться дураком, скриншоты сделал и в саппорт отослал. Заодно и рассказал, что случаются такие вещи, хоть и не регулярно, но чаще всего в такое-то время суток, что вижу я это таким-то и таким-то образом. И что вы думаете? Саппорт ответил мне, что ничего они такого не видят, что всё у них работает отлично и, что те, кто поумнее, сразу звонят в поддержку, когда у них проблемы.

Надо ли говорить, что и после звонка в поддержку ничего не изменилось? Нет, я позвонил и выслал скриншот в течение минуты. После этого объявления не показывались ещё пару-тройку часов. Но объявления по-прежнему иногда не показываются. Я просто перестал обращать на это внимание. Как и перестал всерьёз воспринимать поддержку Директа. Да и, когда тебе каждый раз тупые отписки шлют, кроме ненужного руководства по Директу, ничего не содержащие... Обидно же, когда тебя за идиота держат. То есть, саппорт, априори, считает, что всё происходит исключительно по причине криворукости пользователя. И никто там никогда не берёт на себя труда даже подумать, что проблема не в том, что пользователь дурак, а в работе Директа. И особенно это странно в свете следующей истории.

Эксперимент

Однажды сотрудник Яндекса уговорил меня воспользоваться услугами персонального менеджера. Я не видел в том решительно никакого проку, но решил попробовать. Действительно, какое-то время мне даже никто не мешал. Потом поступило предложение помочь мне настроить рекламную кампанию. Я очень удивился и поинтересовался, как же, не зная специфики по моей теме, они собираются это делать. В общем, мне никто ничего разумного по этому поводу не сказал, хотя я даже пообщался на эту тему с каким-то яндексоидным начальником. Но я решил всё-таки попробовать, ибо один довод казался мне более-менее разумным. Я подумал, что, теоретически, совершенное знание алгоритмов работы Директа может дать какой-то интересный результат.

Договорились мы следующим образом. Они, менеджеры Яндекса, настраивают свою рекламную кампанию по своему же разумению. Мои кампании никто не трогает. Затем я дожидаюсь "полки" в показах рекламы по моей тематике, чтобы исключить влияние сезонных факторов, отключаю свои кампании и на две недели включаю кампании, настроенные менеджерами Яндекса.

Ну, дождался. Ну, включил. Звонки прекратились практически совершенно, а количество кликов по рекламе упало на порядок (в 10 раз). Когда я выключил менеджерские кампании (они по сей час у меня ещё висят, можно посмотреть) и включил свои, всё тут же вернулось, появились клики и звонки от клиентов.

Грабёж Директа

Раньше, чтобы не ковыряться в статистике, я включал на пару недель в работающих кампаниях показ по дополнительным релевантным фразам, а потом смотрел статистику и некоторые фразы добавлял в кампанию, после чего эту фичу отключал. И это работало, так как показы действительно происходили по релевантным фраам. Ну, стоило каких-то небольших денег, но, зато, избавляло от необходимости рутинной работы по подбору фраз вручную или изучения интерфейса известной специализированной программы.

И так же, 14 ноября сего, 2016-го, года я включил эту функцию в одной из своих кампаний, недельку посидел над нею, наблюдая статистику ежечасно (я описал причины, по которым не слишком-то верю Яндексу), убедился, что всё нормально, и с 21 числа перестал следить сликом пристально. А зря, ибо в обед количество показов увеличилось раз в сто и, несмотря на то, что, поняв, откуда "ветер дует", показы по дополнительным релевантным фразам я отключил сразу же, недельный бюджет улетел весь, причём, часа за три. Среднедневное количество кликов в итоге увеличилось в 67 раз. Неплохо, если учесть, что это за три из семи заданных в настройках часов работы кампании.

Разумеется, не дожидаясь конца дня, я отписал в саппорт письмо с просьбой разобраться в причинах очевидной фигни. Наивный! Я надеялся, что работник саппорта Директа полезет в отчёты, посмотрит и скажет что-то типа "Не переживай, мы всё поняли, деньги вернём в такой-то срок". Всё-таки, вопрос-то финансовый.

Вместо этого, причём, только на третий день, 23 ноября, я получил огромную портянку, содержащую, по большей части, руководство по Директу. Короче, меня опять обозвали дураком и рассказали, как мне с этим горем лучше бороться. Кому интересно, полный текст могу переслать на электронку.

Но дело в том, что, не дождавшись письменного ответа, я позвонил в саппорт, где мне сказали, что заявки обрабатываются в порядке очереди и, что никто не знает, когда очередь дойдёт до моей заявки. Единственным, что я выяснил полезного в ходе этого разговора, оказалось то, что я могу включить требование возврата денег на счёт в ответ на письмо из поддержки, которое я непременно когда-нибудь да получу.

Ну, кто похитрее, тот, надо полагать, уже, примерно, понял, что произошло с показами. Я тоже, примерно, понял сразу же, но расскажу, что именно приключилось.

В кампании было всего-то 4 активных объявления.

M-117770623 Бухгалтерские услуги в Воронеже

M-117889418 Бухгалтерское сопровождение

M-126518782 Бухгалтерский аутсорсинг

№ M-266719262 Бухгалтерские услуги ООО, ИП, НКО

Фразы к ним были настроены лишь те, где есть прямое вхождение (на уровне словоформ) слов "бухгалтерский", "услуга", "сопровождение" и "аутсорсинг". Их там было, короче, смешное количество, как и кликов по ним. А вот список фраз, по которым Директ, после недельных размышлений, решил почему-то показать эти объявления.

налог ру
кабинет личный налоговый
+в 2016 год налог
+в налог учет
+для бухгалтерия начинающий
1с программа
2 купить ндфл
2016 год ндфл
2016 налогообложение
6 доход
адрес бухгалтерия
баланс бухгалтерский предприятие
бух проводка
бухгалтерия расчет
бухгалтерский документ
год зарплата
ип налогообложение
квартал 3 ндс
налог таблица
налоговый оптимизация
налогом помощь
ндс сдавать
ндфл отчет
отчет работа
отчет упрощенка
счет 2016 бухгалтерский
учет бухгалтерский воронеж

27 фраз, по которым было списано более 2 600 рублей (мой недельный бюджет на рекламу). Фразы отсортированы по цене вопроса. Вверху - самые дорогие. Как видите, никакого отношения к моей тематике этот набор фраз не имеет. Более того, это всё - информационные, а не коммерческие запросы. С хрена ль я должен за такое платить? Мягко говоря, алгоритм Директа по подбору ключевиков сработал неправильно. Однако, в телефонном разговоре специалистка саппорта рассказала мне, что фразы эти вполне себе релевантные, а показ по ним приключился исключительно благодаря моим настройкам.

Короче, отписал я в саппорт длиинное письмо, где подробно описал, что случилось, приложил отчёты из Директа, этот список фраз, ссылки на кампании и на документы Яндекса, где написано, как работает сервис показа по дополнительным релевантным запросам, определено то, какие запросы являются релевантными и даже имеются примеры таких запросов.

Это всё я отправил 23 ноября. Прошла неделя - ни ответа, ни привета. Я написал письмо с просьбой, если деньги вернут, вернуть их сразу на карту, с которой они пришли. Позвонил в саппорт. Там сказали, что мой запрос отправлен на обработку куда-то во глубину недр Яндекса, а того, когда по нему случится какой-нибудь ответ, никто не ведает. Я поинтересовался, почему нельзя было это мне сообщить сразу. И мне пришло сегодня же письмо с описанием судьбы моего запроса, а также с сообщением о том, что деньги, если вдруг..., они смогут вернуть только на счёт кампании, а на карту вернуть никак не смогут, ибо по ним уже есть какие-то там акты. Бред, короче, какой-то.

Это в точности то же самое, что оплатить в Интернет-магазине что-то нужное и полезное, получить вместо этого что-то ненужное и бесполезное, а в ответ на отказ от получения товара и просьбу вернуть деньги услышать, то товар уже оплачен, чек на него уже выбит, а потому возврат денег невозможен.

Цитирую часть своего ответа. А что? Директ взял с меня деньги на то, что мне не нужно, вторую неделю не может сказать ни "да", ни "нет" хотя бы про то, релевантны фразы или нет, а деньги вернуть и вовсе отказывается.

Я не желаю более работать с Яндекс Директом

1. При такой организации работы, Гугл сожрёт Яндекс рано или поздно. И никакой административный ресурс тут не поможет. К чему быть со слабыми?

2. Бюджет у меня ограничен. Какая мне тогда разница, Директ или Эдвордс? Я ничего не теряю. Заодно и сравню отдачу от того и другого. Три года почти в Гугле рекламу не давал.

3. Я считаю, что понёс от взаимодействия с Директом и его сотрудниками, как материальный, так и моральный ущерб. Поведение Директа, как делового партнёра, в общем, оскорбительно. Стало быть, до тех пор, пока ущерб не будет как-то компенсирован, или же до тех пор, пока буджет мой будет ограничен, я буду нести деньги не Яндексу, а Гуглу. Небольшие деньги, 100-120 тысяч в год, но, во-первых, это тоже деньги, во-вторых, я же наверняка не один такой.

Полагаю, однако, возможным на этом закончить сие занимательное повествование.

P. S.

Я злобный мудак, который, ко всем прочим своим бедам, считает, что знает про настройку Директа всё. Не надо помогать мне в этом деле. У Яндекса есть отличная (тут надо отдать должное) справочная система и система оповещений об изменениях, а я умею читать и даже задавать вопросы, если чего-то не понял.

Если я что-то сделал или чего-то не сделал в настройках Директа, то это не по незнанию того, как что-то сделать, а потому только, что имел какой-то резон сделать что-то или чего-то не сделать. Вот этот самый резон может быть предметом обсуждения, так как я не Господь - могу ошибаться.  И мне интересно будет чужое мнение. То есть, можно поинтересоваться, почему я то-то сделал или не сделал, а потом, по результату ответа, обозвать меня болваном. Это назыается "обсуждение". Ну а на все "полезные" советы, вроде советов mega-autoservice2016, буду реагировать фактически подтверждёнными обвинениями в идиотизме. Да и сами такие советы - идиотизм в чистом виде.

И я нашёл уже 3 довольно странные ошибки в интерфейсе этого форума (клуба или как его там...). Представьте себе, сколько их в Директе! Их надо устранять, а не обвинять пользователя в неумении пользоваться Директом.

Да, для пущей понятности происходящего... Я не настраиваю кампании для клиентов за деньги. Я делаю это исключительно в личных целях.

95 комментариев
Что будет если ссылка с рекламы в Директе ведет на 404 страницу ?
sinushin.m
5 декабря 2016, 13:29

Добрый день. У меня интернет магазин. Хочу разместить рекламную кампанию по артикулам товаров на сайте. Количество товаров на сайте ежедневно меняется, товары что были ранее в продаже -  деактивируются и соответственно пропадают с сайта, вместо них появляется 404 страница.  

Собственно вопрос если я создам рекламные обьявления по артикулам товаров и потом какие либо ссылки перестанут работать, т.е вести на 404 страницу что произойдет ? Яндекс поймет это и выключит это обьявление из выдачи ? Или Яндекс ничего не будет делать и люди будут идти на 404 страницу с рекламы ? 

2 комментария
рекламная кампания,Вопросы
Нет показов. Не пойму почему.
mm13showroom
5 декабря 2016, 13:29

Приветствую, создал сегодня несколько отдельных компаний по горячим, околоцелевым ВЧ и НЧ запросам в поиске. Также отдельно 3 компании на РСЯ по ВЧ запросам. Все настроил правильно, однако показов нет. Куда копать и на что думать?

Кампании по поиску:(№ 23408864), (№ 23409210), (№ 23410300), (№ 23411586), (№ 23411684), (№ 23414528)

Кампании по РСЯ:(№ 23412602), (№ 23416698), (№ 23416843)

P.S.: кампании все сегодня создал на новом акккаунте.

3 комментария
показы в РСЯ,трафик с РСЯ,Показы на поиске,показы
Можно ли в РСЯ настроить кол-во показов 1 пользователю?
makros3300
5 декабря 2016, 13:31

Можно ли в РСЯ настроить кол-во показов 1 пользователю?

Подскажите пож-ста кто знает

10 комментариев
показы в РСЯ
Помогите с детальной настройкой показов объявлений на поиске - или у меня сломается мозг...
dipmos
6 декабря 2016, 12:50

Помогите решить один затык с детальной настройкой показов объявлений на поиске Яндекса.
Суть проблемы:
Есть ряд ключевых фраз со словом и словоформами "Бригада" и объявления к ним. Одна фраза - одно объявление.

Пример ключевых фраз:

Ищу бригаду строителей

Требуется бригада для ремонта квартиры
Ищу бригаду для строительства дома

Требуются опытные бригады на стройку

Объявления, имеющие эти ключевые фразы также показываются если задать запрос, состоящий из одного слова «Бригада». Это не целевой для нас запрос, его используют для поиска фильма с одноимённым названием.

Вопрос:

Как настроить показы, какие и как операторы использовать, чтобы объявления не показывались при запросе «Бригада».

Подчеркиваю – именно по запросу, состоящему из одного слова «Бригада».

Если его минусовать, то перестанут показываться все объявления содержащие в ключах это слово и его словоформы.

Подскажите решение.

Спасибо!

6 комментариев
Снижение трафика на поиске
Имя Фамилия
6 декабря 2016, 12:50

Есть РК на поиске, которая стабильно давала заявки. По прошествии двух недель были выявлены нерелевантные ключи (ключи были скорее теплые, чем горячие, поэтому на старте РК решили их все-таки оставить и потестировать), на клики по которым тратилась почти половина дневного бюджета. Глядя на отчет "UTM-метки" в метрике, так же стало ясно, что они, к тому же, и неконверсионные. Убрали данные ключи в архив.

Трафик стал более чистый и качественный: увеличилось время, проведенное на сайте; снизился показатель отказов. НО с этим и  резко пропали заявки, хотя по конверсионным ключам так же продолжают идти показы и ставки хватает, чтобы показываться в спец. размещении. Все конверсии были с первого захода, то есть, в теории, мы не могли удалить те ключи, с которых посетитель зашел в первый раз и познакомился с нами, а затем перешел еще раз и оформил заказ. С технической стороны все настройки остались неизменными, только были перенесены в архив нерелевантные ключи. Как думаете, в чем может быть проблема?

Занимаемся сувенирной шоколадной продукцией. Сейчас, как раз-таки, самый сезон для заказа, спрос упасть не мог (по крайней мере, в это слабо верится)).

1 комментарий
оптимизация,падение трафика
Парадокс при настройке на мин. возм. позицию, кто может прокомментировать?
prodam-notebook-ru
7 декабря 2016, 11:18

Есть 3 позиции фраз, где хоть какую большую цену за клик выставляю, а показы только в гарантии , в спец-размещение не поднимается. В остальных позициях всё работает.

Кто нибудь может обьяснить сабж ?

3 комментария
спецразмещение,показ в блоке по минимальной цене
Не идут показы графических обьявлений и РСЯ
Постоялец
7 декабря 2016, 11:24

Создано несколько групп обьявлений на РСЯ, ставка указана на охват 100% аудитории. Но второй день нет ни одного показа, как так?

1 комментарий
Конфликтная ситуация с подрядчиками по настройки и ведению РК
interavtotsenter.newpeople2016
8 декабря 2016, 14:18

Добрый день!

Возникла конфликтная ситуация с агентством по ведению и настройки кампании.

Суть вопроса в том, что нам  настроили  в рамках одного аккаунта единственную кампанию (Поиск+РСЯ+Конкуренты и вся продуктовая линейка в одной кучи)). Тематика: автомобильный бренд. Мы официальные дилеры бренда ХХХ.

На мою просьбу, разделить кампании, мне ответили, это только за дополнительную плату.

На мое возражение, что это не профессионально, цитирую ответ:

«при необходимости запуска кампании с бюджетом, мЕньшим чем
показывает прогноз Яндекса (прогноз суммы бюджета по нужным запросам),
из нашего опыта, - лучше настраивать общую кампанию на всю сумму
небольшого бюджета.
В этом случае система Яндекса распределяет автоматически выделенный бюджет в
"правильной" (с точки зрения выставленной стратегии) пропорции.
При этом, стоимость клика в РСЯ ниже, чем в Поиске.

У нас есть следующее предложение:
текущую кампанию реализовать в заданном виде, а на следующий период -
настроить две раздельные кампании»

Вопрос к Яндек Директу и ко всем специалистам: Существует ли какая служба по независимой оценки кампании?

Спасибо за ответ 

milena.kuryleva@interautonn.ru

4 комментария
Размещение 1 места/гарантированных показов
tema-est
8 декабря 2016, 14:19

От чего зависит расположение блока, содержащего  1 место/гарантированные показы? В каких случаях он выводится справо от результатов поиска и в каких снизу? Возможно ли как-то повлиять на его расположение?

2 комментария
спецразмещение
реклама мобильного приложения
artem.rogozhin.sem
8 декабря 2016, 14:20

Здравствуйте.

Такой вопрос. Есть обычная поисковая кампания. Мы хотим запустить еще одну кампанию с теми же фразами, но для рекламы мобильного приложения.

Фразы из этих кампаний будут конкурировать между собой? Или можно одновремеено показывать обычное поисковое объявление и рекламу приложения?

1 комментарий
мобильное приложение
Как настроить продвинутый ретаргетинг в Яндекс.Директ, используя цели и сегменты Яндекс.Метрики (Видеоинструкция)
avinnikvm
8 декабря 2016, 16:26

Приветствую, Коллеги!

Подготовили подробную видеоинструкцию, в которой рассказали, как можно быстро настроить в Яндекс Директ эффективные ретаргетинговые кампании на основе целей и сегментов из Яндекс.Метрики.

Содержание видеоинструкции с таймингом:

0:37 Что такое ретаргетинг (для начинающих)
1:07 Традиционный и продвинутый способ ретаргетинга в Яндекс.Директ
2:01 В чем эффективность сегментов Яндекс.Метрики для ретаргетинга
5:03 Что нужно для настройки продвинутого ретаргетинга в Яндекс.Директ
6:11 Как связать аккаунты Яндекс.Метрики и Яндекс.Директа
8:53 Как в Яндекс.Метрике создать сегмент для ретаргетинга в Яндекс.Директ
11:43 Создание аудитории для ретаргетинга в Яндекс.Директ на основе данных из Яндекс.Метрики
13:15 Как настроить Цель в Яндекс.Метрике
15:55 Способы создания ретаргетинговой рекламной кампании в Яндекс.Директ
18:06 Какие необходимо задавать настройки ретаргетинговой кампании в Яндекс.Директ
23:15 Пример создания графических рекламных объявлений для ретаргетинговой кампании в Яндекс.Директ
29:08 Ошибки при создании ретаргетинговых кампаний в Яндекс.Директ

Нет комментариев
ретаргетинг,Метрика,яндекс.метрика
Нужны ли низкочастотные фразы на поиске? Гуру контекста вы нужны нам!
granit1090
9 декабря 2016, 12:38

Вопрос может показаться простым на первый взгляд, но не всё так просто.

Попробую задать вопрос на конкретной тематике, чтобы получить конкретный, а не абстрактный ответ.

Тематика, Пластиковые окна. Регион СПБ.

Задача: получать заявки с контекстной рекламы (желательно до 1500 руб). Бюджет 100 000 руб.

Важно получать заявки по адекватно минимальной цене, и тут собственно возникает диссонанс, т.к. запросов огромное кол-во, а времени и сил обрабатывать все низкочастотные фразы нет, что же делать?

К примеру возмём несколько базовых запросов: пластиковые окна купить, пластиковые окна спб, пвх окна цена, остекление двухкомнатной, и так далее. Есть ли СМЫСЛ их дробить до 1 показа в месяц и писать отдельные заголовки объявлений, если в заголовок влазить 33 символа, а при подходе в 56 символов в заголовке, текст объявления становится короче и в него можно меньше поместить информации? Если есть смысл в таком избыточном дроблении, есть ли у кого-то реальная статистика по такому подходу?

Как бы вы сами выполнили это конкретную задачу пошагово? Собирали бы вы все низкочастотные фразы, или запустили по общим базовым запросами рекламу?

3 комментария
цена на поиске,низкочастотные,объявления релевантность,заголовок и текст
На сколько влияет CTR фразы на цену клика?
granit1090
9 декабря 2016, 12:38

На сколько в % соотношении падает цена клика, при всех равных (конкуренты, спрос, время суток) по ключевой фразе?

Прошу не учитывать конкуренцию, время суток, и все остальные факторы, кроме CTR и цены

1. Например: по фразе: купить окна пвх в спб недорого, БУДЕТ 5 кликов за 28 дней, и CTR этой фразы будет 80%, при том что цена клика изначально была 100 рублей, какая будет цена клика у этой фразы когда по ней будет 5 кликов и 80% CTR?

2. Например: по фразе: купить окна пвх, БУДЕТ 500 кликов за 28 дней, и CTR этой фразы будет 22%, при том что цена клика изначально была 500 рублей, какая будет цена клика у этой фразы когда по ней будет 500 кликов и 22% CTR?

Есть ли какая то формула, по которой цена клика высчитывается?

4 комментария
учет кликов,цена клика,CTR,конструктор ставок,цена на поиске
Учитывается ли CTR внутри фразы или нет? 
granit1090
9 декабря 2016, 12:38

В кампании только одна ключевая фраза купить слона. Условно конкурентов нет, и все остальные запросы исключены.

По запросу купить слона  CTR 50% (10 показов 5 кликов)

Но когда пользователи вводят запрос, купить слона недорого они так же видят моё объявление, и кликают на него чаще чем по поисковому запросу купить слона и CTR этой фразы 100% (из 10 показов 10 кликов) . В среднем у фразы купить слона 75% CTR.

Вопрос, директ учитывает CTR внутри фразы или нет? 

3 комментария
CTR,цена на поиске,ключевики
почему при запросе в яндексе показывается другое мое объявление?
melnica059
12 декабря 2016, 14:20

В директе есть одно из 15ти объявлений моих на тему запчастей касаемо именно лобовых стекол, но при запросе в поисковике выдает моё объявление о замене фильтров. Что не так? Объявление составлено с присутствием ключевых фраз. А объявление про замену фильтров выдает о лобовых стеклах или тормозных колодках.

5 комментариев
Как узнать почему кампания не пошла модерацию?
q89276132673
12 декабря 2016, 15:40

Написали письмо на почту, что кампания не прошла модерацию. 

"Посмотреть причины отклонения, а также исправить объявления вы можете в интерфейсе:  и ссылка"

Когда перехожу по ссылке там просто установки цен кликов и никакх объяснений нет

Подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо.

7 комментариев
Почему не прошло модерацию
Из адвордс в директ
zenit-4ik1
13 декабря 2016, 12:21

  Можно ли сейчас как то перенести из адвордса в директ кампании? до обновления в адвордсе знаю можно было, когда объявления по другому выглядели а сейчас?

3 комментария
Автоматически добавленная фраза, как убрать.
Chelovechegggggg
14 декабря 2016, 15:36

Добрый день.

В настройках РК включена опция "Авторасширение фраз". В принципе удобная функция, но не могу понять, как отключить ее скажем по конкретной фразе. Например:

Фраза: лестница на металлическом косоуре .  В отчете вижу что было очень много показов по запросу "лестница". Просто запрос "лестница" мне не подходит, вообще не релевантный. В минус я тоже слово "лестница" не могу добавить.  Как избавиться от таких нерелевантных запросов?

7 комментариев