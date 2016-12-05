Наболело! Ну, то есть, вот, самым натуральным образом лежу себе и болею. Не то от повышенной температуры, не то от боли головной, не то от "делать нечего"... В общем, решил я вынести на суд широкой общественности результаты моего взаимодействия с Яндекс Директом в последние годы.

Вы прочтёте здесь...

1. Про периодически возникающее беспричинное отсутствие показов объявлений в Директе. Не только моих, а вообще всех.

2. Про эксперимент, выявивший полную некомпетентность менеджеров Директа.

3. Про то, как Директ, фактически, ограбил меня, показывая объявления по нерелевантным фразам, подбирая их по нерабочему алгоритму.

4. О причинах, по которым я более не желаю работать с Директом.

Приятного чтения!

Флуктуации CTR и показы объявлений

Сколько лет я даю рекламу на Яндексе, за давностью уж и не вспомню. Кончно, бывали всякие вещи. Опять же, за давностью и не вспомню, какие именно. Однако, в последние лет пять у меня бюджетики весьма скромные - не более десятки, в среднем, в месяц. Стало быть, и проблем возникает минимум. Что там..., если месячный рекламный бюджет меньше, чем сумма, необходимая на ежегодную закупку носков? Но, хоть и не слишком активно, а на рекламные кампании я всё-таки поглядываю иногда. Деньги, понятно, смешные, но не на помойке найденные, а заработанные. Потому хочется, чтобы тратились они не только во благо владельцев Яндекса, а и для собственной пользы в том числе.

И вот, года два назад, в ходе этих самых поглядываний, я обнаружил странные флуктуации CTR, каковых ранее не наблюдалось. Стал смотреть, что случилось. Сразу ничего не понял. Конкуренция не изменилась (давно уж знаю даже и то, кто во сколько просыпается), кампании я не трогал, а CTR, таки, прыгает тыдым-сюдым. И странно как-то он прыгает. Впрочем, особо заморачиваться было лень. Ну прыгает, да и пусть прыгает. Реклама, в общем, работает, звонки есть, чего дёргаться?

Однако, это стало повторяться. И однажды, увидев очередное резкое падение CTR чуть не до нуля, я собрав волю в кулак (лень же...), полез в поисковую строку и забил туда несколько запросов. И узрел интересное: по некоторым запросам я не увидел в поиске вообще никакой рекламы - ни своих объявлений, ни объявлений конкурентов. Ни вверху, ни внизу. Ни на первой странице выдачи, ни на пятой. Однако...!

Изумившись, я нашёл, как написать в саппорт и написал. Не дождавшись ответа, решил, что письмо не дошло, наверное. Ну а тем временем показы возобновились. Каково же было моё удивление, когда из саппорта на следующий день ответ, таки, пришёл! И нафига он уже был нужен? Общий смысл ответа был следующим. В вежливой форме мне объяснили, что, когда дураку что-то мерещится, он, если хочет, чтобы его слова принимали всерьёз, должен это своё видение зафиксировать.

Святая наивность! В следующий раз, когда такое дело приключилось, я, чтобы не казаться дураком, скриншоты сделал и в саппорт отослал. Заодно и рассказал, что случаются такие вещи, хоть и не регулярно, но чаще всего в такое-то время суток, что вижу я это таким-то и таким-то образом. И что вы думаете? Саппорт ответил мне, что ничего они такого не видят, что всё у них работает отлично и, что те, кто поумнее, сразу звонят в поддержку, когда у них проблемы.

Надо ли говорить, что и после звонка в поддержку ничего не изменилось? Нет, я позвонил и выслал скриншот в течение минуты. После этого объявления не показывались ещё пару-тройку часов. Но объявления по-прежнему иногда не показываются. Я просто перестал обращать на это внимание. Как и перестал всерьёз воспринимать поддержку Директа. Да и, когда тебе каждый раз тупые отписки шлют, кроме ненужного руководства по Директу, ничего не содержащие... Обидно же, когда тебя за идиота держат. То есть, саппорт, априори, считает, что всё происходит исключительно по причине криворукости пользователя. И никто там никогда не берёт на себя труда даже подумать, что проблема не в том, что пользователь дурак, а в работе Директа. И особенно это странно в свете следующей истории.

Эксперимент

Однажды сотрудник Яндекса уговорил меня воспользоваться услугами персонального менеджера. Я не видел в том решительно никакого проку, но решил попробовать. Действительно, какое-то время мне даже никто не мешал. Потом поступило предложение помочь мне настроить рекламную кампанию. Я очень удивился и поинтересовался, как же, не зная специфики по моей теме, они собираются это делать. В общем, мне никто ничего разумного по этому поводу не сказал, хотя я даже пообщался на эту тему с каким-то яндексоидным начальником. Но я решил всё-таки попробовать, ибо один довод казался мне более-менее разумным. Я подумал, что, теоретически, совершенное знание алгоритмов работы Директа может дать какой-то интересный результат.

Договорились мы следующим образом. Они, менеджеры Яндекса, настраивают свою рекламную кампанию по своему же разумению. Мои кампании никто не трогает. Затем я дожидаюсь "полки" в показах рекламы по моей тематике, чтобы исключить влияние сезонных факторов, отключаю свои кампании и на две недели включаю кампании, настроенные менеджерами Яндекса.

Ну, дождался. Ну, включил. Звонки прекратились практически совершенно, а количество кликов по рекламе упало на порядок (в 10 раз). Когда я выключил менеджерские кампании (они по сей час у меня ещё висят, можно посмотреть) и включил свои, всё тут же вернулось, появились клики и звонки от клиентов.

Грабёж Директа

Раньше, чтобы не ковыряться в статистике, я включал на пару недель в работающих кампаниях показ по дополнительным релевантным фразам, а потом смотрел статистику и некоторые фразы добавлял в кампанию, после чего эту фичу отключал. И это работало, так как показы действительно происходили по релевантным фраам. Ну, стоило каких-то небольших денег, но, зато, избавляло от необходимости рутинной работы по подбору фраз вручную или изучения интерфейса известной специализированной программы.

И так же, 14 ноября сего, 2016-го, года я включил эту функцию в одной из своих кампаний, недельку посидел над нею, наблюдая статистику ежечасно (я описал причины, по которым не слишком-то верю Яндексу), убедился, что всё нормально, и с 21 числа перестал следить сликом пристально. А зря, ибо в обед количество показов увеличилось раз в сто и, несмотря на то, что, поняв, откуда "ветер дует", показы по дополнительным релевантным фразам я отключил сразу же, недельный бюджет улетел весь, причём, часа за три. Среднедневное количество кликов в итоге увеличилось в 67 раз. Неплохо, если учесть, что это за три из семи заданных в настройках часов работы кампании.

Разумеется, не дожидаясь конца дня, я отписал в саппорт письмо с просьбой разобраться в причинах очевидной фигни. Наивный! Я надеялся, что работник саппорта Директа полезет в отчёты, посмотрит и скажет что-то типа "Не переживай, мы всё поняли, деньги вернём в такой-то срок". Всё-таки, вопрос-то финансовый.

Вместо этого, причём, только на третий день, 23 ноября, я получил огромную портянку, содержащую, по большей части, руководство по Директу. Короче, меня опять обозвали дураком и рассказали, как мне с этим горем лучше бороться. Кому интересно, полный текст могу переслать на электронку.

Но дело в том, что, не дождавшись письменного ответа, я позвонил в саппорт, где мне сказали, что заявки обрабатываются в порядке очереди и, что никто не знает, когда очередь дойдёт до моей заявки. Единственным, что я выяснил полезного в ходе этого разговора, оказалось то, что я могу включить требование возврата денег на счёт в ответ на письмо из поддержки, которое я непременно когда-нибудь да получу.

Ну, кто похитрее, тот, надо полагать, уже, примерно, понял, что произошло с показами. Я тоже, примерно, понял сразу же, но расскажу, что именно приключилось.

В кампании было всего-то 4 активных объявления.

M-117770623 Бухгалтерские услуги в Воронеже

M-117889418 Бухгалтерское сопровождение

M-126518782 Бухгалтерский аутсорсинг

№ M-266719262 Бухгалтерские услуги ООО, ИП, НКО

Фразы к ним были настроены лишь те, где есть прямое вхождение (на уровне словоформ) слов "бухгалтерский", "услуга", "сопровождение" и "аутсорсинг". Их там было, короче, смешное количество, как и кликов по ним. А вот список фраз, по которым Директ, после недельных размышлений, решил почему-то показать эти объявления.

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27 фраз, по которым было списано более 2 600 рублей (мой недельный бюджет на рекламу). Фразы отсортированы по цене вопроса. Вверху - самые дорогие. Как видите, никакого отношения к моей тематике этот набор фраз не имеет. Более того, это всё - информационные, а не коммерческие запросы. С хрена ль я должен за такое платить? Мягко говоря, алгоритм Директа по подбору ключевиков сработал неправильно. Однако, в телефонном разговоре специалистка саппорта рассказала мне, что фразы эти вполне себе релевантные, а показ по ним приключился исключительно благодаря моим настройкам.

Короче, отписал я в саппорт длиинное письмо, где подробно описал, что случилось, приложил отчёты из Директа, этот список фраз, ссылки на кампании и на документы Яндекса, где написано, как работает сервис показа по дополнительным релевантным запросам, определено то, какие запросы являются релевантными и даже имеются примеры таких запросов.

Это всё я отправил 23 ноября. Прошла неделя - ни ответа, ни привета. Я написал письмо с просьбой, если деньги вернут, вернуть их сразу на карту, с которой они пришли. Позвонил в саппорт. Там сказали, что мой запрос отправлен на обработку куда-то во глубину недр Яндекса, а того, когда по нему случится какой-нибудь ответ, никто не ведает. Я поинтересовался, почему нельзя было это мне сообщить сразу. И мне пришло сегодня же письмо с описанием судьбы моего запроса, а также с сообщением о том, что деньги, если вдруг..., они смогут вернуть только на счёт кампании, а на карту вернуть никак не смогут, ибо по ним уже есть какие-то там акты. Бред, короче, какой-то.

Это в точности то же самое, что оплатить в Интернет-магазине что-то нужное и полезное, получить вместо этого что-то ненужное и бесполезное, а в ответ на отказ от получения товара и просьбу вернуть деньги услышать, то товар уже оплачен, чек на него уже выбит, а потому возврат денег невозможен.

Цитирую часть своего ответа. А что? Директ взял с меня деньги на то, что мне не нужно, вторую неделю не может сказать ни "да", ни "нет" хотя бы про то, релевантны фразы или нет, а деньги вернуть и вовсе отказывается.

Я не желаю более работать с Яндекс Директом

1. При такой организации работы, Гугл сожрёт Яндекс рано или поздно. И никакой административный ресурс тут не поможет. К чему быть со слабыми?

2. Бюджет у меня ограничен. Какая мне тогда разница, Директ или Эдвордс? Я ничего не теряю. Заодно и сравню отдачу от того и другого. Три года почти в Гугле рекламу не давал.

3. Я считаю, что понёс от взаимодействия с Директом и его сотрудниками, как материальный, так и моральный ущерб. Поведение Директа, как делового партнёра, в общем, оскорбительно. Стало быть, до тех пор, пока ущерб не будет как-то компенсирован, или же до тех пор, пока буджет мой будет ограничен, я буду нести деньги не Яндексу, а Гуглу. Небольшие деньги, 100-120 тысяч в год, но, во-первых, это тоже деньги, во-вторых, я же наверняка не один такой.

Полагаю, однако, возможным на этом закончить сие занимательное повествование.

P. S.

Я злобный мудак, который, ко всем прочим своим бедам, считает, что знает про настройку Директа всё. Не надо помогать мне в этом деле. У Яндекса есть отличная (тут надо отдать должное) справочная система и система оповещений об изменениях, а я умею читать и даже задавать вопросы, если чего-то не понял.

Если я что-то сделал или чего-то не сделал в настройках Директа, то это не по незнанию того, как что-то сделать, а потому только, что имел какой-то резон сделать что-то или чего-то не сделать. Вот этот самый резон может быть предметом обсуждения, так как я не Господь - могу ошибаться. И мне интересно будет чужое мнение. То есть, можно поинтересоваться, почему я то-то сделал или не сделал, а потом, по результату ответа, обозвать меня болваном. Это назыается "обсуждение". Ну а на все "полезные" советы, вроде советов mega-autoservice2016, буду реагировать фактически подтверждёнными обвинениями в идиотизме. Да и сами такие советы - идиотизм в чистом виде.

И я нашёл уже 3 довольно странные ошибки в интерфейсе этого форума (клуба или как его там...). Представьте себе, сколько их в Директе! Их надо устранять, а не обвинять пользователя в неумении пользоваться Директом.

Да, для пущей понятности происходящего... Я не настраиваю кампании для клиентов за деньги. Я делаю это исключительно в личных целях.