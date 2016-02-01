Клуб Директа

февраль 2016
Фавикон не отображается в поисковике яндекса
VGN
1 февраля 2016, 12:38

Почему фавикон не отображается в поисковике яндекса? К примеру в гугле отображается.

2 комментария
Будет ли поддержка ⚡(amp html) Яндекс Директом?
admin@skanvordoff.ru
1 февраля 2016, 12:38

Будет ли поддержка ⚡(amp html) Яндекс Директом?

В частности ведутся ли работы по реализации соответствующего расширения как например у многих ваших конкурентов https://github.com/ampproject/amphtml/tree/master/ads

1 комментарий
Предложения против склика
elama-15928758
1 февраля 2016, 12:42

Уважаемые разработчики!

Прошу рассмотреть предложение добавить к аккаунту неограниченный блек-лист по IP адресам. На уровне аккаунта - достаточно, не надо к каждой кампании. С доступом через API. 25 IP адресов для блек листа это очень мало.

А уж дальше маркетологи в союзе с программистами (да хоть тот же кликфрог) найдут способ вычислить фродовые сетки (типа той же ClickBot).

Т.е. отдайте возможность настраивать анти-скликовую функцию своим же клиентам. Массы энтузиастов примерно за полгода решат эту проблему.  

Коллеги, я прошу под этим постом оставлять комментарии со своими мыслями.

8 комментариев
Разные кампании для спецразмещения и гарантии, одинаковые ключи
maxsysoeff
1 февраля 2016, 12:43

Здравствуйте

Есть обьявление по ключевому словосочетанию "купить холодильник"(пример).

Стоимость спецразмещения и гарантии сильно отличается. Поэтому хочется на постоянной основе крутиться в гарантии и иногда в спецразмещении, чтобы постепенно повысить CTR спецразмещения икак-нибудь в него пробиться.

Есть мысль создать две кампании, с разными стратегиями показов: только для гарантии и только для спецразмещения соответсвенно. Будут ли конкурировать обьявления, когда будут одновременно активны в обеих кампаниях?

Здравая ли это мысль? Какие еще есть варианты пробиться в спецразмещение?

Заранее благодарен за уделенное время.

4 комментария
спецразмещение
Как сделать аудит РК, если подрядчик не дает доступов к Директу и Метрике?
irina.shcherbak
2 февраля 2016, 13:16

Добрый день!

Возникла такая проблема. Обратился рекламодатель, который не доволен работой текущего подрядчика по контексту. Я согласилась сделать для них аудит РК, но подрядчик доступы не дает ссылаясь, что у него РК всех клиентов в одном аккаунте. И тоже самое с Метрикой - всех клиентов они отслеживают через один аккаунт. Наверное это потому-что у них какая-то автоматизированная система контекстной рекламы.

Что бы сделать хоть какой-то анализ придется просить выгрузку статистики. Но так как раньше я по выгруженной статистике аудитов не делала, у меня возник вопрос: как лучше сформулировать запрос текущему подрядчику на выгрузку статистики, что бы получить все необходимые данные для полноценного аудита? 

3 комментария
статистика
Не работает подстановка части текста в заголовок
Александр Хитро
3 февраля 2016, 19:34

Здравствуйте.

На одном из аккаунтов 21 рекламная кампания общим объёмом 9 197 объявлений, из которых 1 817 объявлений с длиной ключевой фразы, превышающей 33 символа. Остаток фразы переносится формулами Экселя в текст объявления. 

В настройках всех рекламных кампаний убрана галочка "Отключить подстановку части текста в заголовок", тем не менее, по абсолютному большинству рабочих ключевых фраз длиной более 33 символов показываются объявления без переноса части текста в загловок.

Как решить проблему?

Спасибо.

12 комментариев
создание объявления
Почему Директ добавляет ! к предлогам в минус-словах?
neformal1979
4 февраля 2016, 18:49

Всем привет! Интересует такая ситуация, которая не дает мне покоя. Почему когда добавляешь минус-слова (предлоги и в таком роде) для фраз компании или объявлений, то Директ всегда добавляет восклицательный знак типа -!какую?

Но что еще интереснее, я встречал такой вопрос при прохождении сертификации специалистов Яндекс.Директ:

Ключевая фраза: выбрать школу -как -фото -профиль. По какому запросу объявление будет показано? Варианты ответов:

1. Как выбрать школу в Москве.

2. Какую выбрать школу.

3. Во всех перечисленных случаях.

Исходя из логики и правил, правильный ответ (2). Но учитывая, что Яндекс.Директ автоматически добавляет к предлогам, наречиям и т.д. восклицательный знак - правильный ответ (3). Никак не могу понять! Что скажете об этом?

2 комментария
минус-слова,операторы
{PHRASE} в отчетах по UTM
fantomm59
4 февраля 2016, 18:49

Добрый день, подскажите пожалуйста в отчетах по UTM фигурирует графа {PHRASE} что это такое ???? Реклама на поиске

6 комментариев
Метрика
Как дать объявление в "городе, которого нет"
trunov.goscha2016
5 февраля 2016, 13:12

Мне требуеться дать объявление к примеру в г.Кореновск, Кореновский район.

К сожалению, ни города не рнайона нет в директе.

Как быть в этом случае, какие варианты работы - объявление нужно подать именно через директ.

1 комментарий
геотаргетинг
Метрика не показывает по каким поисковым фразам переходят из директа специально?
infomult
9 февраля 2016, 12:21

Метрика не показывает по каким поисковым фразам переходят из директа специально?

В компании счетчик подцеплен.

А в вебвизоре тишина

Что нужно сделать чтобы понять что ко мне идут по нужным ключам?

6 комментариев
Метрика
Почему меняются сред. цена за клик так сильно?
velkoldin
9 февраля 2016, 12:22

Почему так сильно могла вырасти цена за клик? :( ничего не менял, и если изменение цен в районе рубля туда-сюда я понимаю, то как можно объяснить и избежать такое увеличение цен? Как можно вернуться к результату 1 февраля или 4го? :)

7 комментариев
средняя цена клика,CTR
Новые лимиты на ключевые фразы и минус-слова
Наталья
9 февраля 2016, 18:30

В Директе начали действовать новые лимиты на ключевые фразы и минус-слова. Раньше лимит на группу объявлений составлял 4096 символов. Теперь это же ограничение — 4096 символов — применяется уже не ко всей группе, а к каждой фразе и заданным для неё минус-словам.

При этом в группу можно добавить до 200 фраз. Вы по-прежнему можете создавать отдельные списки минус-слов для группы (до 4096 символов) и для кампании (до 20 000 символов).

Лимиты действуют как при работе в интерфейсе, так и при управлении кампаниями с помощью Коммандера, API или импорта файла.

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группа объявлений,ключевые фразы,минус-слова
Вопрос про CTR
s-g.ru
10 февраля 2016, 14:16

Алгоритм ранжирования:

Ставка * CTR 

где CTR - накопленный (или прогнозируемый) показатель для каждого блока в отдельности.

Рассчитывается по формуле:

CTR (блок) = число_кликов_блок / число_показов_блок *100%

Вопрос:

Есть ли очистка CTR от влияния ставки и, возможно, конкурентов.

Объяснение вопроса:

Представим себе 1 блок, внутри которого конкуренты написали абсолютно одинаковые объявления (CTR объявлений одинаковый).

Но выставили разные ставки и заняли позиции по убыванию этих ставок. 

Через месяц конкурент, находящийся на первом месте, уменьшает ставку, но за счет накопленного CTR, все равно остается на первом месте.

Возможно ли такое? 

4 комментария
CTR
Учет количества кликов по рекламе
top.zhukov
10 февраля 2016, 14:31

По данным директа количество кликов за день по объявлениям 23, отчет в метрике показывает уже 19 визитов по рекламе, а в вебвизоре их всего 17.

Почему такие разные цифры? Разве это нормально?

1 комментарий
статистика
Как правильно составить рекламную кампанию или где рекламироваться в моем случае?
dombay.host
11 февраля 2016, 20:30

Доброго времени суток. Никак не поборю рекламную кампанию. Ситуация следующая:

мы закупаем оптом продукты питания(сыр и яйцо), настроили рекламную кампанию в директе, но результата практически нет с дневным бюджетом в 1000 рублей. Уже и так и сяк ее оптимизировали, проблема остаеться та же. Все дело в том, что я не знаю. как правильно формулировать запросы в таких случаях. мы используем запросы "продам сыр оптом. куда продать яйцо оптом" и т.п. но так как текст и заголовок объявления на должны соответсововать ключевому запросу. то обьявление по ключу " продам сыр оптом" должно так и звучать. А пользователь вводя фразу "продам сыр оптом" имеет ввиду, что он продает сыр сам. и получаеться что на наше объявление он не кликнет. Запросов именно в тематике "хочу продать оптом сыр и яйцо" очень мало, поэтому дорожим каждым запросом. просто убдать запросы подобного рода не вариант. Вот подскажите, как рекламироваться по таким запросам именно на поиске? И второй вопрос, возможно для таких вот двузначных запросов существует другой вид привлечения ЦА из интернета? Если есть опыт, помогите, подскажите! Заранее благодарны!

8 комментариев
подбор слов
Изучение параметра {PHRASE}
Федоров Вячеслав
11 февраля 2016, 21:15

Добрый день. 

Не смог найти в интернете достаточно правдивый ответ на этот вопрос, поэтому задаю его здесь.

С недавнего времени очень большое количество трафика из Яндекс Директ помечается параметром {PHRASE}.

Прочитав пару постом в Клубе Яндекса я увидел пока 2 объяснения:

- это роботы
- это клики из интерфейса, прогноза бюджета и других источников не связанных с прямой рекламой на поиске.

Прикрепляю скриншот системы колтрекинга, в котором настроена передача меток utm_term{keyword}.

Как видно все поисковые запросы передаются нормально и очень заметно огромное количество кликов по неизвестным фразам. Отсюда вытекают вопросы:

- если это роботы, то почему списываются деньги за клики и почему фиксируются звонки?
- если это не роботы, то почему яндекс директ не передает инфу по такому большому количеству кликов?

10 комментариев
статистика
Цена клика
denissavateeff
15 февраля 2016, 14:25

Компания настроена только на РСЯ с ценой клика 0,10 у.е. , был один клик по фразе и списалось 0,11 у.е. Почему так?

2 комментария
цена клика
Испортили Директ Коммандер
plennikov.den
15 февраля 2016, 14:26

Извиняюсь, но последние изменения касательно API баллов внесенные в Директ Коммандер кажутся мне крайне дурацкими. Предположим, мне нужно удалить несколько десятков ключевых фраз в кампаниях через фильтр. Удаляю, далее пытаюсь отправить на сервер. Из 5 кампаний отправляется 1 с половиной от силы. На остальные не хватает баллов. Хотя их было 64000, и какие-то особо глобальные изменения я не вносил. Идиотизм. Надеюсь, люди, занимающиеся этой программой, осознают это.

1 комментарий
Коммандер
Динамические объявления
ceraopt
16 февраля 2016, 13:55

Здравствуйте, подскажите пожалуйста.

Создал динамические объявления, можно как-то увидеть по каким запросам показываются объявления, на какие страницы?

5 комментариев
динамические объявления
простой вопрос
logistock
16 февраля 2016, 19:48

Добрый день!

Начинаю разбираться с Директом.

Если есть 2 запроса: "Акустика" и "Акустика купить", то показываться будет тот, у кого выше ставка?

Спасибо!

2 комментария
подбор слов