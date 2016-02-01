Уважаемые разработчики!

Прошу рассмотреть предложение добавить к аккаунту неограниченный блек-лист по IP адресам. На уровне аккаунта - достаточно, не надо к каждой кампании. С доступом через API. 25 IP адресов для блек листа это очень мало.

А уж дальше маркетологи в союзе с программистами (да хоть тот же кликфрог) найдут способ вычислить фродовые сетки (типа той же ClickBot).

Т.е. отдайте возможность настраивать анти-скликовую функцию своим же клиентам. Массы энтузиастов примерно за полгода решат эту проблему.

Коллеги, я прошу под этим постом оставлять комментарии со своими мыслями.