Почему фавикон не отображается в поисковике яндекса? К примеру в гугле отображается.
Будет ли поддержка ⚡(amp html) Яндекс Директом?
В частности ведутся ли работы по реализации соответствующего расширения как например у многих ваших конкурентов https://github.com/ampproject/amphtml/tree/master/ads
Уважаемые разработчики!
Прошу рассмотреть предложение добавить к аккаунту неограниченный блек-лист по IP адресам. На уровне аккаунта - достаточно, не надо к каждой кампании. С доступом через API. 25 IP адресов для блек листа это очень мало.
А уж дальше маркетологи в союзе с программистами (да хоть тот же кликфрог) найдут способ вычислить фродовые сетки (типа той же ClickBot).
Т.е. отдайте возможность настраивать анти-скликовую функцию своим же клиентам. Массы энтузиастов примерно за полгода решат эту проблему.
Коллеги, я прошу под этим постом оставлять комментарии со своими мыслями.
Здравствуйте
Есть обьявление по ключевому словосочетанию "купить холодильник"(пример).
Стоимость спецразмещения и гарантии сильно отличается. Поэтому хочется на постоянной основе крутиться в гарантии и иногда в спецразмещении, чтобы постепенно повысить CTR спецразмещения икак-нибудь в него пробиться.
Есть мысль создать две кампании, с разными стратегиями показов: только для гарантии и только для спецразмещения соответсвенно. Будут ли конкурировать обьявления, когда будут одновременно активны в обеих кампаниях?
Здравая ли это мысль? Какие еще есть варианты пробиться в спецразмещение?
Заранее благодарен за уделенное время.
Добрый день!
Возникла такая проблема. Обратился рекламодатель, который не доволен работой текущего подрядчика по контексту. Я согласилась сделать для них аудит РК, но подрядчик доступы не дает ссылаясь, что у него РК всех клиентов в одном аккаунте. И тоже самое с Метрикой - всех клиентов они отслеживают через один аккаунт. Наверное это потому-что у них какая-то автоматизированная система контекстной рекламы.
Что бы сделать хоть какой-то анализ придется просить выгрузку статистики. Но так как раньше я по выгруженной статистике аудитов не делала, у меня возник вопрос: как лучше сформулировать запрос текущему подрядчику на выгрузку статистики, что бы получить все необходимые данные для полноценного аудита?
Здравствуйте.
На одном из аккаунтов 21 рекламная кампания общим объёмом 9 197 объявлений, из которых 1 817 объявлений с длиной ключевой фразы, превышающей 33 символа. Остаток фразы переносится формулами Экселя в текст объявления.
В настройках всех рекламных кампаний убрана галочка "Отключить подстановку части текста в заголовок", тем не менее, по абсолютному большинству рабочих ключевых фраз длиной более 33 символов показываются объявления без переноса части текста в загловок.
Как решить проблему?
Спасибо.
Всем привет! Интересует такая ситуация, которая не дает мне покоя. Почему когда добавляешь минус-слова (предлоги и в таком роде) для фраз компании или объявлений, то Директ всегда добавляет восклицательный знак типа -!какую?
Но что еще интереснее, я встречал такой вопрос при прохождении сертификации специалистов Яндекс.Директ:
Ключевая фраза: выбрать школу -как -фото -профиль. По какому запросу объявление будет показано? Варианты ответов:
1. Как выбрать школу в Москве.
2. Какую выбрать школу.
3. Во всех перечисленных случаях.
Исходя из логики и правил, правильный ответ (2). Но учитывая, что Яндекс.Директ автоматически добавляет к предлогам, наречиям и т.д. восклицательный знак - правильный ответ (3). Никак не могу понять! Что скажете об этом?
Добрый день, подскажите пожалуйста в отчетах по UTM фигурирует графа {PHRASE} что это такое ???? Реклама на поиске
Мне требуеться дать объявление к примеру в г.Кореновск, Кореновский район.
К сожалению, ни города не рнайона нет в директе.
Как быть в этом случае, какие варианты работы - объявление нужно подать именно через директ.
Метрика не показывает по каким поисковым фразам переходят из директа специально?
В компании счетчик подцеплен.
А в вебвизоре тишина
Что нужно сделать чтобы понять что ко мне идут по нужным ключам?
Почему так сильно могла вырасти цена за клик? :( ничего не менял, и если изменение цен в районе рубля туда-сюда я понимаю, то как можно объяснить и избежать такое увеличение цен? Как можно вернуться к результату 1 февраля или 4го? :)
В Директе начали действовать новые лимиты на ключевые фразы и минус-слова. Раньше лимит на группу объявлений составлял 4096 символов. Теперь это же ограничение — 4096 символов — применяется уже не ко всей группе, а к каждой фразе и заданным для неё минус-словам.
При этом в группу можно добавить до 200 фраз. Вы по-прежнему можете создавать отдельные списки минус-слов для группы (до 4096 символов) и для кампании (до 20 000 символов).
Лимиты действуют как при работе в интерфейсе, так и при управлении кампаниями с помощью Коммандера, API или импорта файла.
Алгоритм ранжирования:
Ставка * CTR
где CTR - накопленный (или прогнозируемый) показатель для каждого блока в отдельности.
Рассчитывается по формуле:
CTR (блок) = число_кликов_блок / число_показов_блок *100%
Вопрос:
Есть ли очистка CTR от влияния ставки и, возможно, конкурентов.
Объяснение вопроса:
Представим себе 1 блок, внутри которого конкуренты написали абсолютно одинаковые объявления (CTR объявлений одинаковый).
Но выставили разные ставки и заняли позиции по убыванию этих ставок.
Через месяц конкурент, находящийся на первом месте, уменьшает ставку, но за счет накопленного CTR, все равно остается на первом месте.
Возможно ли такое?
По данным директа количество кликов за день по объявлениям 23, отчет в метрике показывает уже 19 визитов по рекламе, а в вебвизоре их всего 17.
Почему такие разные цифры? Разве это нормально?
Доброго времени суток. Никак не поборю рекламную кампанию. Ситуация следующая:
мы закупаем оптом продукты питания(сыр и яйцо), настроили рекламную кампанию в директе, но результата практически нет с дневным бюджетом в 1000 рублей. Уже и так и сяк ее оптимизировали, проблема остаеться та же. Все дело в том, что я не знаю. как правильно формулировать запросы в таких случаях. мы используем запросы "продам сыр оптом. куда продать яйцо оптом" и т.п. но так как текст и заголовок объявления на должны соответсововать ключевому запросу. то обьявление по ключу " продам сыр оптом" должно так и звучать. А пользователь вводя фразу "продам сыр оптом" имеет ввиду, что он продает сыр сам. и получаеться что на наше объявление он не кликнет. Запросов именно в тематике "хочу продать оптом сыр и яйцо" очень мало, поэтому дорожим каждым запросом. просто убдать запросы подобного рода не вариант. Вот подскажите, как рекламироваться по таким запросам именно на поиске? И второй вопрос, возможно для таких вот двузначных запросов существует другой вид привлечения ЦА из интернета? Если есть опыт, помогите, подскажите! Заранее благодарны!
Добрый день.
Не смог найти в интернете достаточно правдивый ответ на этот вопрос, поэтому задаю его здесь.
С недавнего времени очень большое количество трафика из Яндекс Директ помечается параметром {PHRASE}.
Прочитав пару постом в Клубе Яндекса я увидел пока 2 объяснения:
- это роботы
- это клики из интерфейса, прогноза бюджета и других источников не связанных с прямой рекламой на поиске.
Прикрепляю скриншот системы колтрекинга, в котором настроена передача меток utm_term{keyword}.
Как видно все поисковые запросы передаются нормально и очень заметно огромное количество кликов по неизвестным фразам. Отсюда вытекают вопросы:
- если это роботы, то почему списываются деньги за клики и почему фиксируются звонки?
- если это не роботы, то почему яндекс директ не передает инфу по такому большому количеству кликов?
Компания настроена только на РСЯ с ценой клика 0,10 у.е. , был один клик по фразе и списалось 0,11 у.е. Почему так?
Извиняюсь, но последние изменения касательно API баллов внесенные в Директ Коммандер кажутся мне крайне дурацкими. Предположим, мне нужно удалить несколько десятков ключевых фраз в кампаниях через фильтр. Удаляю, далее пытаюсь отправить на сервер. Из 5 кампаний отправляется 1 с половиной от силы. На остальные не хватает баллов. Хотя их было 64000, и какие-то особо глобальные изменения я не вносил. Идиотизм. Надеюсь, люди, занимающиеся этой программой, осознают это.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Создал динамические объявления, можно как-то увидеть по каким запросам показываются объявления, на какие страницы?
Добрый день!
Начинаю разбираться с Директом.
Если есть 2 запроса: "Акустика" и "Акустика купить", то показываться будет тот, у кого выше ставка?
Спасибо!