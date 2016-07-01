Можно предположить, что интерфейс директа считает это разными словоформами одного слова, но тогда почему у сервиса wordstat другое "мнение"?
Создал новую компанию. Сделал 700 объявлений 1 ключ = 1 объявление. CTR по нулям. Показов тоже ноль. Подскажите как сделать так, что бы были показы и клики.
Стратегия: под результатами поиска, на наивысшей доступной позиции.
Доброго!
Стоимость клика в Брянской и Орловской областях за вход в спец размещение (далее СР) по 350 руб.
Если объеденить их вместе, то стоимость клика становится 370 руб.
Если добавить еще несколько областей, то стоимость клика за вход в СР будет 400 руб. (хотя по отдельности, стоимость не превышает 350 руб.)
Сколько я буду платить за клик, например, в Орловской области, за вход в СР если объеденить несколько областей? 350 руб. или как и показывает Яндекс 400 руб.?
Или это усредненое значение, а платить я буду столько, сколько по факту стоит клик в области?
Такая ситуация. Подал обьявку "Ремонтные работы" фраза "Ванна под ключ". В общей статистике показывает что было кликов 16 и естественно отнимает какуе то сумму из бюджета. А в той колонке где фраза, показывает что было показов 6, и 0 кликов. Как это понимать? Почему такое не соответствие?
И еще! Стоимость клика должна отличаться от "Москва и область" и если ставлю просто г. "Химки" ?
Допустим есть объявление с заголовком "Футляры для очков оптом". Заголовок полностью повторяет ключевую фразу. На поиске вводя этот запрос вижу другой заголовок объявления "Очки оптом". И так происходит со многими моими объявлениями, что бы это могло означать?
что такое метки и как их заполнять ?
Всем привет. Поискал инфу тут и на других форумах. Понял, что очень низкочастотные запросы не плохо, если аккаунт уже с хорошей кармой. Вопрос в потраченном времени. У меня есть около 10 тысяч ключей и там есть, как нулевые, так и горячие. Вопрос в том, что кейколлектор не правильно отображает частотность. То есть он пишет 0, я вбиваю этот запрос в вордстат и он пишет - 100. То есть явно не 0, но проверять каждый запрос в вордстате, тоже не вариант. А я смотрю на ключи и уже сам знаю, что во многих, где стоит 0, по факту будет не 0.
Отсюда вопрос, как бы узнать более точную частотность. Может надо изменить настройки кея, сейчас у меня базовая частотность и скоростной съем частотностей через Yandex.Direct. Написано, что со сбором Вордстата совпадает на 100%.
Пока единственный вариант, который мне видится, это залить все, что есть, а через 1-2 месяца почистить все с 0 показов.
Читая форумы и смотря видео, я уяснил, что на одно объявление одна поисковая фраза. Но никто не рассказал зачем это. Так ли важно в 1 объявление 1 поисковую фразу? Если я на 1 объявление запихну максимум фраз, то на сколько это скажется на продуктивности, чем если бы я сделал много одинаковых объявлений у каждого из которых будет одна поисковая фраза. Может кто пробывал?
Заранее спасибо!
Удачного дня!
Добрый день знатоки. В общем столкнулся с проблемой что отчет в Яндекс Метрике(Директ Расходы) не отображает реальные данные. Приведу данные для сравнение одних и тех же компаний за выбранный период
с 30.06.2016 с рекламной кампании - test001002003 было получено 83 уникальные заявки, это по обычному отчету по UTM-меткам.
с 30.06.2016 с рекламной кампании - test001002003 было получено 59 уникальных заявки, это по отчету (Директ Расходы)
Причем отчет по Директ расходам показывает явно заниженные данные колличеству заявок.
В общем вопрос в том какой из отчетов врет и как этого избежать или исправить ? Как сделать что бы данные полноценно подтягивались в отчет Директ Расходы.
Подскажите, правда ли у РК или сайта, или аккаунта снизится какой либо из важный показателей, если у меня будет мног оключевиком, по которым нет запросов совсем? Хочу решить стоит ли к напарсенным ключевикам добавлять доп. слова для НЧ, например "******** оптом в спб".
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста, как настроить отслеживание мобильного приложения с янднекс директа в Google Analytics?
Ставка за клик была 20р, тогда как минимальная цена за клик взод в гарантию была 95 р. но все же были показы и переходы я так понял чере РСЯ, и статистика была 11 показов и 1 клик в строчке "фразы" (не общая статистика компании).
Спустя пару дней я сделал ставку как положено 100р за клик, в итоге та 1000р что оставалась в течении часа изросходовалась а результат 22 показа и 1 клик так и остался.
Вопрос: когда у меня стояло 20р то ко мне не спеша заходили потанциальные клиенты за 20р, а теперь когда я поставил 100р, то ко мне зашли те же потанциальные клиенты только уже за 100р и за 1 час и не через контекстную рекламу, а через РСЯ (т.к. кликов не увеличилось в отдельной статистике с фразой)
Дело в том что я поднял ставку что бы мою рекламу показывали в директе, а в итоге в мою группу заходили так же только уже не за 20 а за 100р.
Непоняточки какие то. Как обьясните пожалуйста?
при загрузке выдает ошибку: неправильный формат ссылки
менял по-разному не получается загрузить.. что делать?
Пост по следам небольшого уточнения в интерфейсе. Все основные блоки настроек, которые касаются показов на тематических площадках, теперь озаглавлены словом «сети». С пояснением, что речь идет не только о Рекламной сети Яндекса, но также о сайтах-участниках внешних сетей, которые прошли модерацию Яндекса.
Таким образом, управление местами показа в интерфейсе можно разделить на «настройки на поисковых площадках» и «настройки в сетях».
Не все рекламодатели обращают внимание, что сеть уже не одна, вот мы и переименовали несколько пунктов в настройках.
Откуда сети?
Наверняка многие из вас читали, что этой весной к Яндекс.Директу присоединились внешние SSP (Sell Side platforms) — технологические платформы, которые умеют продавать мобильный трафик в RTB-аукционе.
С тех пор настройки показов на тематических площадках стали касаться не только сайтов-участников Рекламной сети Яндекса, но и площадок-участников этих SSP. При показах во внешних сетях используются те же настройки, которые заданы для тематических площадок. Если вы получаете трафик из Рекламной сети Яндекса, к нему могут прибавляться показы и клики из партнерских SSP.
Каждая площадка, до того, как на нее попадет реклама, проходит ручную проверку на модерации (как и сайты-участники Рекламной сети). Так же, как и в РСЯ, для внешних сетей работает проверка видимости рекламы и защита от склика.
Все ли получают трафик из SSP?
Нет, это совсем не обязательно. Как и на обычных тематических площадках, объявления отбираются для показов автоматически, с учетом ваших настроек и ставок, конкуренции, а также аудитории и настроек на стороне партнера.
Иными словами, ваша реклама показывается на внешних площадках только при сочетании нескольких факторов:
- пользователь, судя по интересам и поведению в интернете, является представителем вашей целевой аудитории;
- ваша ставка преодолела порог входа на площадке;
- в аукционе за показ вы победили конкурирующих с вами рекламодателей.
Наши SSP-партнеры в первую очередь торгуют мобильным трафиком, так что шансы получить показы во внешней сети выше у мобильных объявлений. Но и для них бывает вполне достаточно трафика на мобильных площадках РСЯ.
Можно ли отключать показы в SSP?
Да. При желании вы всегда сможете добавить в список запрещенных те внешние сети, в которых не хотите показывать свои объявления. Так же, как это можно сделать с отдельными площадками Рекламной сети.
В целом не нужно опасаться этого источника трафика — он может приводить дополнительных клиентов и при этом лишен возможности зря потратить бюджет.
В Директ встроена механика, благодаря которой объявления не попадают на невыгодные для вас площадки. Система автоматически следит за стоимостью и качеством конверсий и кликов и использует защиту от перетрат — регулирует ставки в аукционе таким образом, чтобы добиться оптимальной цены конверсии.
В рамках отдельных кампаний система вообще может остановить показы во внешних сетях и продолжить закупать трафик только из РСЯ, если в данный момент эта стратегия выигрышнее для вашей рекламы.
Заметил, что по непонятным причинам упала продуктивность объявлений (700+ ключей, 1 ключ = 1 объявление, манипуляций с текстом и заголовком не производил). Сейчас максимальный показатель продуктивности объявлений равняется 5.1, раньше был 9+. Связывал это с добавлением уточнений и дополнительных ссылок.
Однако, у абсолютно идентичных объявлений (через xls сделал копию объявления, созданного 9 месяцев назад, и загрузил в директ в исходную кампанию) разная продуктивность: 4,1 у старого и 9,0 у нового. С другими объявлениями такая же ситуация (2,1 против 7,0 и 3,6 против 8,2 и т.д.).
С чем это может быть связано?
Добрый день,
Цена вхождения в Спец, зависит от релевантности ключевых слов и объявления.
Если ситуация, что в одной группе объявлений у нас 3 объявления (на проверку заинтересованности), и одно из них полностью релевантное (полное вхождение ключей), а два других нет.
Тогда какие цены предложит Яндекс?
Добрый день! В заголовке рекламе другой магазин использует домен нашего сайта т.е. прямым текстом www наш сайт ru.
Что в таком случае можно сделать?
Каким образом и на что влияет оставление в кампаниях объявлений, по которым 0 показов? Пусть висят. Вдруг однажды кому-нибудь покажутся. Или они "нулевые" объявления, по которым нет показов на что-то влияют?
Коллеги, доброго времени!
Только начинаю заниматься настройкой директа.
Скажите, пожалуйста, как сформировать UTM-метки для домена РФ.
Будет ли все корректно работать?
Добрый день,
есть ключевые слова:
... цена под ключ
нужно ли делать .... цена +под ключ
или сделать дубли, и в одном случаи оставить без плюса, а в другом уточнить с плюсом, или это не имеет смысла?