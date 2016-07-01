Пост по следам небольшого уточнения в интерфейсе. Все основные блоки настроек, которые касаются показов на тематических площадках, теперь озаглавлены словом «сети». С пояснением, что речь идет не только о Рекламной сети Яндекса, но также о сайтах-участниках внешних сетей, которые прошли модерацию Яндекса.

Таким образом, управление местами показа в интерфейсе можно разделить на «настройки на поисковых площадках» и «настройки в сетях».

Не все рекламодатели обращают внимание, что сеть уже не одна, вот мы и переименовали несколько пунктов в настройках.

Откуда сети?

Наверняка многие из вас читали, что этой весной к Яндекс.Директу присоединились внешние SSP (Sell Side platforms) — технологические платформы, которые умеют продавать мобильный трафик в RTB-аукционе.

С тех пор настройки показов на тематических площадках стали касаться не только сайтов-участников Рекламной сети Яндекса, но и площадок-участников этих SSP. При показах во внешних сетях используются те же настройки, которые заданы для тематических площадок. Если вы получаете трафик из Рекламной сети Яндекса, к нему могут прибавляться показы и клики из партнерских SSP.

Каждая площадка, до того, как на нее попадет реклама, проходит ручную проверку на модерации (как и сайты-участники Рекламной сети). Так же, как и в РСЯ, для внешних сетей работает проверка видимости рекламы и защита от склика.

Все ли получают трафик из SSP?

Нет, это совсем не обязательно. Как и на обычных тематических площадках, объявления отбираются для показов автоматически, с учетом ваших настроек и ставок, конкуренции, а также аудитории и настроек на стороне партнера.

Иными словами, ваша реклама показывается на внешних площадках только при сочетании нескольких факторов:

пользователь, судя по интересам и поведению в интернете, является представителем вашей целевой аудитории;

ваша ставка преодолела порог входа на площадке;

в аукционе за показ вы победили конкурирующих с вами рекламодателей.

Наши SSP-партнеры в первую очередь торгуют мобильным трафиком, так что шансы получить показы во внешней сети выше у мобильных объявлений. Но и для них бывает вполне достаточно трафика на мобильных площадках РСЯ.

Можно ли отключать показы в SSP?

Да. При желании вы всегда сможете добавить в список запрещенных те внешние сети, в которых не хотите показывать свои объявления. Так же, как это можно сделать с отдельными площадками Рекламной сети.

В целом не нужно опасаться этого источника трафика — он может приводить дополнительных клиентов и при этом лишен возможности зря потратить бюджет.

В Директ встроена механика, благодаря которой объявления не попадают на невыгодные для вас площадки. Система автоматически следит за стоимостью и качеством конверсий и кликов и использует защиту от перетрат — регулирует ставки в аукционе таким образом, чтобы добиться оптимальной цены конверсии.

В рамках отдельных кампаний система вообще может остановить показы во внешних сетях и продолжить закупать трафик только из РСЯ, если в данный момент эта стратегия выигрышнее для вашей рекламы.