Клуб Директа

июль 2016
Ъ: Почему интерфейс директа склеивает кеи типа "Яндекс" и "ЯндексЪ", а вордстат - нет?
overdrivex
1 июля 2016, 11:03

Можно предположить, что интерфейс директа считает это разными словоформами одного слова, но тогда почему у сервиса wordstat другое "мнение"?

1 комментарий
ключевые фразы,Wordstat
Не показывает мои объявления
Владислав
1 июля 2016, 19:19

Создал новую компанию. Сделал 700 объявлений 1 ключ = 1 объявление. CTR  по нулям. Показов тоже ноль. Подскажите как сделать так, что бы были показы и клики.

Стратегия: под результатами поиска, на наивысшей доступной позиции.

5 комментариев
настройка кампании
Почему стоимость клика по отдельным областям дешевле, чем если объединить их вместе?
direct.nl2016
4 июля 2016, 11:23

Доброго!

Стоимость клика в Брянской и Орловской областях за вход в спец размещение (далее СР) по 350 руб.

Если объеденить их вместе, то стоимость клика становится 370 руб. 

Если добавить еще несколько областей, то стоимость клика за вход в СР будет 400 руб. (хотя по отдельности, стоимость не превышает 350 руб.)

Сколько я буду платить за клик, например, в Орловской области, за вход в СР если объеденить несколько областей? 350 руб. или как и показывает Яндекс 400 руб.?

Или это усредненое значение, а платить я буду столько, сколько по факту стоит клик в области?  

11 комментариев
цена клика
За какие клики у меня отнимает деньги?
Андрей Матвеев
4 июля 2016, 11:24

Такая ситуация. Подал обьявку "Ремонтные работы" фраза "Ванна под ключ". В общей статистике показывает что было кликов 16 и естественно отнимает какуе то сумму из бюджета. А в той колонке где фраза, показывает что было показов 6, и 0 кликов. Как это понимать? Почему такое не соответствие? 

И еще! Стоимость клика должна отличаться от "Москва и область" и если ставлю просто г. "Химки" ?

2 комментария
цена клика
Почему по ключевой фразе показывается другое объявление?
gomunkulus1905
4 июля 2016, 11:24

Допустим есть объявление с заголовком "Футляры для очков оптом". Заголовок полностью повторяет ключевую фразу. На поиске вводя этот запрос вижу другой заголовок объявления "Очки оптом". И так происходит со многими моими объявлениями, что бы это могло означать?

2 комментария
показы на поиске
метки
Nikolay.Zvyagin
4 июля 2016, 11:26

что такое метки и как их заполнять ?

1 комментарий
метки
О низкочастотных запросах.
lilichka.ishdawletowa
5 июля 2016, 10:53

Всем привет. Поискал инфу тут и на других форумах. Понял, что очень низкочастотные запросы не плохо, если аккаунт уже с хорошей кармой. Вопрос в потраченном времени. У меня есть около 10 тысяч ключей и там есть, как нулевые, так и горячие. Вопрос в том, что кейколлектор не правильно отображает частотность. То есть он пишет 0, я вбиваю этот запрос в вордстат и он пишет - 100. То есть явно не 0, но проверять каждый запрос в вордстате, тоже не вариант. А я смотрю на ключи и уже сам знаю, что во многих, где стоит 0, по факту будет не 0.

Отсюда вопрос, как бы узнать более точную частотность. Может надо изменить настройки кея, сейчас у меня базовая частотность и скоростной съем частотностей через Yandex.Direct. Написано, что со сбором Вордстата совпадает на 100%. 

Пока единственный вариант, который мне видится, это залить все, что есть, а через 1-2 месяца почистить все с 0 показов.

12 комментариев
Вопрос по объявлениям
dark.energ
5 июля 2016, 13:03

Читая форумы и смотря видео, я уяснил, что на одно объявление одна поисковая фраза. Но никто не рассказал зачем это. Так ли важно в 1 объявление 1 поисковую фразу? Если я на 1 объявление запихну максимум фраз, то на сколько это скажется на продуктивности, чем если бы я сделал много одинаковых объявлений у каждого из которых будет одна поисковая фраза. Может кто пробывал?

Заранее спасибо!

Удачного дня!

9 комментариев
объявления,Вопросы,ключевые фразы
Яндекс метрика - Директ расходы(расхождение в данных)
cinemus
6 июля 2016, 13:05

Добрый день знатоки. В общем столкнулся с проблемой что отчет в Яндекс Метрике(Директ Расходы) не отображает реальные данные. Приведу данные для сравнение одних и тех же компаний за выбранный период

с 30.06.2016 с рекламной кампании - test001002003 было получено 83 уникальные заявки, это по обычному отчету по UTM-меткам.

с 30.06.2016 с рекламной кампании - test001002003 было получено 59 уникальных заявки, это по отчету (Директ Расходы)

Причем отчет по Директ расходам показывает явно заниженные данные колличеству заявок.

В общем вопрос в том какой из отчетов врет и как этого избежать или исправить ? Как сделать что бы данные полноценно подтягивались в отчет Директ Расходы.

4 комментария
яндекс.метрика
Действительно ли снижается карма сайта или другие важные показатели, если в РК много нулевых ключей?
kirillvbekker
6 июля 2016, 13:07

Подскажите, правда ли у РК или сайта, или аккаунта снизится какой либо из важный показателей, если у меня будет мног оключевиком, по которым нет запросов совсем? Хочу решить стоит ли к напарсенным ключевикам добавлять доп. слова для НЧ, например "******** оптом в спб".

1 комментарий
подбор слов
Мобильное приложение (Отслеживание в GA)
K-EL-Tripinsurance
6 июля 2016, 16:39

Здравствуйте, уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста, как настроить отслеживание мобильного приложения с янднекс директа в Google Analytics?

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статистика
Все-таки за что снимают деньги?
Андрей Матвеев
7 июля 2016, 12:03

Ставка за клик была 20р, тогда как минимальная цена за клик взод в гарантию была 95 р. но все же были показы и переходы я так понял чере РСЯ, и статистика была 11 показов и 1 клик в строчке "фразы" (не общая статистика компании).

Спустя пару дней я сделал ставку как положено 100р за клик, в итоге та 1000р что оставалась в течении часа изросходовалась а результат 22 показа и 1 клик так и остался. 

Вопрос: когда у меня стояло 20р то ко мне не спеша заходили потанциальные клиенты за 20р, а теперь когда я поставил 100р, то ко мне зашли те же потанциальные клиенты только уже за 100р и за 1 час и не через контекстную рекламу, а через РСЯ (т.к. кликов не увеличилось в отдельной статистике с фразой)

Дело в том что я поднял ставку что бы мою рекламу  показывали в директе, а в итоге в мою группу заходили так же только уже не за 20 а за 100р. 

Непоняточки какие то. Как обьясните пожалуйста?

1 комментарий
цена клика
загрузка кампании
Николай Варакин
7 июля 2016, 15:42

при загрузке выдает ошибку: неправильный формат ссылки

менял по-разному не получается загрузить.. что делать?

2 комментария
директ
Почему «тематические площадки» переименовались в «сети»
adv
11 июля 2016, 16:40

Пост по следам небольшого уточнения в интерфейсе. Все основные блоки настроек, которые касаются показов на тематических площадках, теперь озаглавлены словом «сети». С пояснением, что речь идет не только о Рекламной сети Яндекса, но также о сайтах-участниках внешних сетей, которые прошли модерацию Яндекса. 

Таким образом, управление местами показа в интерфейсе можно разделить на «настройки на поисковых площадках» и «настройки в сетях». 

Не все рекламодатели обращают внимание, что сеть уже не одна, вот мы и переименовали несколько пунктов в настройках.

Откуда сети?

Наверняка многие из вас читали, что этой весной к Яндекс.Директу присоединились внешние SSP (Sell Side platforms) — технологические платформы, которые умеют продавать мобильный трафик в RTB-аукционе.

С тех пор настройки показов на тематических площадках стали касаться не только сайтов-участников Рекламной сети Яндекса, но и площадок-участников этих SSP. При показах во внешних сетях используются те же настройки, которые заданы для тематических площадок. Если вы получаете трафик из Рекламной сети Яндекса, к нему могут прибавляться показы и клики из партнерских SSP. 

Каждая площадка, до того, как на нее попадет реклама, проходит ручную проверку на модерации (как и сайты-участники Рекламной сети). Так же, как и в РСЯ, для внешних сетей работает проверка видимости рекламы и защита от склика

Все ли получают трафик из SSP?

Нет, это совсем не обязательно. Как и на обычных тематических площадках, объявления отбираются для показов автоматически, с учетом ваших настроек и ставок, конкуренции, а также аудитории и настроек на стороне партнера.

Иными словами, ваша реклама показывается на внешних площадках только при сочетании нескольких факторов:

  • пользователь, судя по интересам и поведению в интернете, является представителем вашей целевой аудитории; 
  • ваша ставка преодолела порог входа на площадке;
  • в аукционе за показ вы победили конкурирующих с вами рекламодателей.

Наши SSP-партнеры в первую очередь торгуют мобильным трафиком, так что шансы получить показы во внешней сети выше у мобильных объявлений. Но и для них бывает вполне достаточно трафика на мобильных площадках РСЯ.   

Можно ли отключать показы в SSP?

Да. При желании вы всегда сможете добавить в список запрещенных те внешние сети, в которых не хотите показывать свои объявления. Так же, как это можно сделать с отдельными площадками Рекламной сети.

В целом не нужно опасаться этого источника трафика — он может приводить дополнительных клиентов и при этом лишен возможности зря потратить бюджет. 

В Директ встроена механика, благодаря которой объявления не попадают на невыгодные для вас площадки. Система автоматически следит за стоимостью и качеством конверсий и кликов и использует защиту от перетрат — регулирует ставки в аукционе таким образом, чтобы добиться оптимальной цены конверсии. 

В рамках отдельных кампаний система вообще может остановить показы во внешних сетях и продолжить закупать трафик только из РСЯ, если в данный момент эта стратегия выигрышнее для вашей рекламы.

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тематические площадки,тематика,показы в РСЯ,внешние сети,интерфейс
Разная продуктивность у идентичных объявлений.
bzspdirect
12 июля 2016, 11:33

Заметил, что по непонятным причинам упала продуктивность объявлений (700+ ключей, 1 ключ = 1 объявление, манипуляций с текстом и заголовком не производил). Сейчас максимальный показатель продуктивности объявлений равняется 5.1, раньше был 9+. Связывал это с добавлением уточнений и дополнительных ссылок.
Однако, у абсолютно идентичных объявлений (через xls сделал копию объявления, созданного 9 месяцев назад, и загрузил в директ в исходную кампанию) разная продуктивность: 4,1 у старого и 9,0 у нового. С другими объявлениями такая же ситуация (2,1 против 7,0 и 3,6 против 8,2 и т.д.).

С чем это может быть связано?

3 комментария
продуктивность
Релевантность при нескольких объявлениях!
Юля
12 июля 2016, 11:33

Добрый день,

Цена вхождения в Спец, зависит от релевантности ключевых слов и объявления.
Если ситуация, что в одной группе объявлений у нас 3 объявления (на проверку заинтересованности), и одно из них полностью релевантное (полное вхождение ключей), а два других нет.
Тогда какие цены предложит Яндекс?

3 комментария
объявления релевантность
Другой магазин в рекламе использует домен нашего сайта
mag@tinylove.ru
12 июля 2016, 11:34

Добрый день! В заголовке рекламе другой магазин использует домен нашего сайта т.е. прямым текстом www наш сайт ru. 

Что в таком случае можно сделать?

1 комментарий
Зачем удалять объявления и фразы, у которых по 0 показов?
juristinc
13 июля 2016, 10:44

Каким образом и на что влияет оставление в кампаниях объявлений, по которым 0 показов? Пусть висят. Вдруг однажды кому-нибудь покажутся. Или они "нулевые" объявления, по которым нет показов на что-то влияют?

3 комментария
UTM-метки для домена РФ
dimitrdonskoy
13 июля 2016, 10:54

Коллеги, доброго времени!

Только начинаю заниматься настройкой директа.

Скажите, пожалуйста, как сформировать UTM-метки для домена РФ.

Будет ли все корректно работать?

2 комментария
нужны ли плюсовать под?
Юля
15 июля 2016, 16:39

Добрый день,

есть ключевые слова:

... цена под ключ

нужно ли делать .... цена +под ключ

или сделать дубли, и в одном случаи оставить без плюса,  а в другом уточнить с плюсом, или это не имеет смысла?

9 комментариев