Уважаемые коллеги директологи!
Я уверен, что почти каждый сталкивался с проблемой выгорания аудитории РСЯ. И хотел узнать какие методы Вы используете против выгорания аудитории. Как правильно обновлять компании, вот что я на своем опыте заметил.
Я перезаливал компании для обновления аудитории. НЕ МЕНЯЛ картинки, тексты в объявлениях. Повторял это два раза. Вот что вышло. 1-2-3 скрин (старое объявление, 2 новая заливка, 3 - вторая заливка). При этом компании не работали одновременно, я их отключал, чтобы они не конкурировали между собой. Что происходило, в первый день был скачок показов, потом потихоньку сплав, но они никогда не обгоняли старые компании. Каждая новая заливка, уступала прежним компаниям в показах. В чем причина? Кто как справляется с этой проблемой?