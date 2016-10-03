Добрый день.

Есть две группы объявлений. Ссылка на сайт в первой группе вида 1.site.ua. Ссылка во второй группе - 2.site.ua. Ключевая фраза идентична.

При условии, что ставки по ключевой фразе хватает для входа в блок спецразмещения как для первой, так и для второй группы, могут ли быть показаны объявления одновременно?

Ну, то есть, поддомены считаются разными сайтами или нет?