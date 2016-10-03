Клуб Директа

октябрь 2016
Как будут показываться объявления?
webium-ru-igor
3 октября 2016, 11:20

Добрый день.

Есть две группы объявлений. Ссылка на сайт в первой группе вида 1.site.ua. Ссылка во второй группе - 2.site.ua. Ключевая фраза идентична.

При условии, что ставки по ключевой фразе хватает для входа в блок спецразмещения как для первой, так и для второй группы, могут ли быть показаны объявления одновременно?

Ну, то есть, поддомены считаются разными сайтами или нет?

1 комментарий
модерация
Размещение на 3 позиции в спецразмещение
vbobr1985
3 октября 2016, 11:22

Добрый день!

1. Выбираю стратегию вход в спецразмещения ставлю максимальную ставку 50руб.

цена 1-го спецразмещения
цена 2-го спецразмещения
вход в спецразмещение
цена 1-го места
вход в гарантию
37.40
33.40
32.90
32.80
32.70
32.70
18.00
11.30
8.90
8.90
на поиске
11.30

Директ автоматически назначает максимальную ставку 32.20, попаду ли я в спецразмещение?

2. Через час ставки изменились к примеру

цена 1-го спецразмещения
цена 2-го спецразмещения
вход в спецразмещение
цена 1-го места
вход в гарантию
44.40
40.40
39.90
39.80
39.70
39.70
35.00
35.30
15.90
8.90
на поиске
35.30

Директ автоматически повысет максимальную ставку (то есть с 32.20 до 39 или выше, чтоб войти на 3 место спецразмещения)

6 комментариев
спецразмещение
Как правильно настроить ретаргетинг
antonmaltsev777
3 октября 2016, 11:22

Как правильно задать цель для ретаргетинга, чтобы было следующее: необходимо, чтобы товар, который посмотрел посетитель в дальнейшем приследовал его в РСЯ именно картинкой данного товара. 

Заранее благодарю!

4 комментария
ретаргетинг,РСЯ
Как узнать в каких регионах рекламируется конкурент?
xqwertyxqwerty
3 октября 2016, 17:17

Подскажите пожалуйста как можно узнать рекламируется ли сайт конкурента в директе только в Екатеринбурге или в других регионах тоже?

1 комментарий
конкуренты,геотаргетинг
Проблема с Коммандером
ilia.logachev1
4 октября 2016, 17:05

Доброго времени суток, коллеги.

Следующая проблема: после обновления коммандера не могу редактировать название групп объявлений и единый набор минус слов (для групп объявлений). Пишет ошибку: "Группа должна содержать хотя бы одно объявление". Объявления в группе есть, может кто с талкивался с такой проблемой?

1 комментарий
Директ.Коммандер
Подстановка цены в описание объявления из прайса
vbobr1985
4 октября 2016, 17:08

Добрый день!

Необходимо, чтоб в описание подставлялась цена товара (интернет магазин).

Предоставляем фид, в котором цены и он их автоматически подгружает.

Подскажите как это можно реализовать?

2 комментария
Автоматическое отключение объявлений при отстутствии товара на складе
vbobr1985
4 октября 2016, 17:08

Каждое объявление в Директе соответствует определенному товару в магазине и как только количество у товара меняется на 0, нужно отключить объявление в Директе. Так же, если товар которого нет в наличии появится в магазине, объявление в Директе включается. Как это можно реализовать?

5 комментариев
Как выключить показы на ПК???
ox.ts2017
5 октября 2016, 14:04

Здравствуйте. Занимаюсь аналитикой рекламных кампаний, и по статистике (период 2 месяца) вижу, что конверсия с показов на мобильных устройствах в 3 раза больше, чем конверсия при показах на ПК. Соответственно на ПК лью в минус!!! (корректировка ставок не применялась). Рекламные кампании только на РСЯ.

Закономерный Вопрос:

Каким образом, в общей кампании, которая показывает объявления на всех устройствах, отключить показы на ПК???

В параметрах кампаний есть раздел "корректировка ставок", но там нет подраздела "ставки на пк", есть только подраздел "мобильные", где можно понизить / повысить ставку при показах на мобильных устройствах. Что делать при показах на ПК? Напрашивается в разделе "корректировка ставок" создание подраздела "ставки на пк" для отключения показов на десктопах. Такого нет. Как решать проблему???

9 комментариев
РСЯ,управление ставками
отчет по UTM
vbobr1985
5 октября 2016, 14:05

Добрый день!

Есть UTM метка

Тип блока, если показ произошел на странице с результатами поиска Яндекса

сайт?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=active&utm_term={keyword}&utm_position_type={position_type}&utm_position={position}&utm_matchtype={addphrases}&utm_placement={source}&utm_network={source_type}

Реламу еще не запустили, пытаюсь заходить на прямую, в статистике не отображается, подскажите это ошибка или так и должно быть?

3 комментария
UTM,utm-метка
Вопрос по директу.
sergey-bogatkin-velvet
5 октября 2016, 14:12

Есть агентский аккаунт с клиентами. Появился клиент со своим аккаунтом в ЯД ( у него есть запущенная РК ), и клиент заинтересован о перенесении своего аккаунта в мой агентский аккаунт со всеми данными и бюджетом. Возможно ли такое сделать вообще? 

1 комментарий
агентский аккаунт,Вопросы
Подскажите! Тонкости работы в РСЯ
astaraso
5 октября 2016, 14:12

Добрый день!

Настраивая рекламу РСЯ столкнулся с сложностями.

У меня вопрос к знающим:

1. В настройках кампании "пол и возраст, моб устройства" корректирвка ставок. Можно ли отключать не целевые аудитории на РСЯ? - Общался с человеком, сказали это только для поиска. Но, в мной пройденном курсе по РСЯ, совсем наоборот. Как на самом деле?

2. Минус слова. Нужно ли их использовать в РСЯ? Например я продаю мужские часы, "женские" стоит ли добовлять, либо это ничего хорошего не даст? (как мне обьяснили, если это слово встретися на рекламной странице то показа не будет. Тоже, под сомнением)

Буду благодарен за дельные советы!

2 комментария
РСЯ,минус-слова,корректировки ставок
Ценообразование
artstudiodesign
5 октября 2016, 14:13

Добрый день.

Есть компания в директе на поиске,работает уже 8 месяцев. Стратегия - в блоке спецразмещение и гарантия по мин. цене. Клики по самым рабочим ключам всегда были 25-35 руб.,CTR компании 14-20. Но за сентябрь цена клика выросла до 70-100 руб. при тех же показателях.

Почему так может происходить?

1 комментарий
спецразмещение,высокая цена клика
Проблема с https и кириллицей
sergey.kutsenok
5 октября 2016, 16:16

Сайт на https://

В объявлении указан протокол https:// и ссылка вида www.site.ru?a=значение

При переходе с объявления открывается http://www.site.ru?a=значение и редиректит на https://www.site.ru?a=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Прямой заход на https://www.site.ru?a=значение работает корректно.

Как исключить этот редирект?

Нет комментариев
редирект
Идеальный рецепт против выгорания в РСЯ
m.misvar
6 октября 2016, 13:46

Уважаемые коллеги директологи! 

Я уверен, что почти каждый сталкивался с проблемой выгорания аудитории РСЯ. И хотел узнать какие методы Вы используете против выгорания аудитории. Как правильно обновлять компании, вот что я на своем опыте заметил.

Я перезаливал компании для обновления аудитории. НЕ МЕНЯЛ  картинки, тексты в объявлениях. Повторял это два раза. Вот что вышло. 1-2-3 скрин (старое объявление, 2 новая заливка, 3 - вторая заливка). При этом компании не работали одновременно, я их отключал, чтобы они не конкурировали между собой. Что происходило, в первый день был скачок показов, потом потихоньку сплав, но они никогда не обгоняли старые компании. Каждая новая заливка, уступала прежним компаниям в показах. В чем причина? Кто как справляется с этой проблемой?

6 комментариев
РСЯ,Упали сильно показы на РСЯ,трафик с РСЯ,показы в РСЯ
Две компании на одном аккаунте.
artstudiodesign
7 октября 2016, 14:59

Добрый день,

Две компании из одной ниши с пересекающимися ключами,но на разных доменах. Обе компании ведутся на одном аккаунте. Как к этому отнесется Яндекс? И какие могут быть последствия?

2 комментария
География работы динамических объявлений
ruhunnefesi
10 октября 2016, 12:05

Добрый день всем!

Есть ли ограничения по географии использования динамических объявлений? 

2 комментария
динамические объявления
Вопрос про "Расширенный ГЕО таргетинг"
krestikiopt
10 октября 2016, 12:05

Добрый день!

В справке Яндекс Директа написано, что " Регион в тексте ключевой фразы не совпадает с выбранным регионом показов, поэтому при включенном расширенном географическом таргетинге по этой фразе не будет показов на поиске"

Если я рекламирую зарубежные образовательные программы, например "обучение в Лондоне", я правильно понимаю, что при ГЕО показа Москва и включенном РГТ, показов по этой фразе не будет?

2 комментария
геотаргетинг
Почему идут показы по России, когда настроен показ на Москву и МО?
ordanax
10 октября 2016, 13:57

Добрый день,

Вопрос, почему идут показы по России, когда настроен показ на Москву и МО?

http://pix.toile-libre.org/upload/original/1476091440.png

2 комментария
регион показа
Не работаю дополнительные параметры ссылки
ut555
10 октября 2016, 17:33

Есть необходимость вставки дополнительных параметров ссылки, т.е. будет одно объявление с шаблоном и много ключевых слов, поэтому появилась необходимость для использования {param1} для добавления дополнительного "хвоста" url и {param2} для вставки динамической utm метки. Но по какой то причине эти параметры не срабатывают (добавлял через excel) и получается ссылка типа site.ru/catalog/%7Bparam1%7D/ вместо подстановки параметра часть ссылки со значением {param1} превращается в %7Bparam1%7D , сайт естественно выдает 404.

Подскажите почему такое происходит?

3 комментария
Чем отличается Авторасширение от Доп релевантных фраз
krestikiopt
11 октября 2016, 12:20

Читаю справку:

Авторасширение фраз — инструмент, который автоматически добавляет новые ключевые фразы в дополнение к тем, которые задал рекламодатель. Авторасширение пополняет кампанию новыми ключевыми фразами и, таким образом, позволяет увеличивать целевую аудиторию и тратить меньше времени на подбор фраз.

Показы по дополнительным релевантным фразам — инструмент, который автоматически добавляет новые ключевые фразы в дополнение к тем, которые задал рекламодатель. С помощью такого подбора могут быть добавлены фразы, привлекательные для пользователя, о которых вы даже не подозревали.

Это какие-то две "конкурирующе" технологии? Те если я отключаю только одну из них то все равно будут добавленые новые ключевые фразы но уже другой?

4 комментария
авторасширение