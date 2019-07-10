Приглашаем на вебинар про отчёты по контенту

Если вы хотите всего за один час изучить все возможности отчётов по контенту — и задать нам любые вопросы — записывайтесь на бесплатный вебинар 17 июля! Руководитель Метрики Ксения Аникеева расскажет, как подключить отчёты и как использовать их в работе.



Кому будет полезен вебинар

— Редакции и авторам. Если вы создаёте контент или составляете план публикаций, вебинар поможет понять, как с помощью новых отчётов находить рецепты успешных материалов.

— Трафик-менеджерам. На вебинаре мы разберём, как привлекать ещё больше целевой аудитории на сайт издания и как оптимизировать работу с разными источниками.

— Контент-маркетологам. Вы узнаете, как эффективнее развивать бренд-медиа или корпоративный блог. Мы покажем, как новые отчёты помогут находить материалы, которые растят вовлечённость аудитории.

Как принять участие

Вебинар бесплатный, нужно просто зарегистрироваться.

Ждём вас на вебинаре!