Где послушать про Метрику и AppMetrica в ноябре

В этом ноябре у Метрики — насыщенная программа на МатеМаркетинге и сразу две конференции в офисе Яндекса. А команда AppMetrica будет рассказывать о мобильной аналитике и отвечать на ваши вопросы в самых разных городах — от Минска до Ульяновска.

События Метрики

Конференция Яндекс.Маркета, 12 ноября. Руководитель продвижения Яндекс.Метрики Александра Кулачикова расскажет о новой модели атрибуции, основанной на машинном обучении. Новая модель позволит находить вклад в конверсию тех каналов, которые не видны в трёх классических моделях по первому, последнему и последнему значимому источнику. Получить доступ к работе с новой моделью атрибуции можно по запросу — запись будет открыта на конференции.

Вебмастерская, 22 ноября. На девятой Вебмастерской Александра Кулачикова расскажет о возможностях Метрики, появившихся в этом году. А ещё — представит новый аналитический сервис от Яндекса, который позволит оценивать влияние медийной рекламы на продажи.

Метрика и AppMetrica на МатеМаркетинге

14 и 15 ноября в Москве пройдёт МатеМаркетинг, одна из самых крупных аналитических конференций. У аналитических сервисов Яндекса — большие планы:

— Стенд аналитических продуктов Яндекса. Если у вас есть вопросы о работе с веб- и мобильной аналитикой, это отличная возможность задать их нашей команде.

— UX-воркшоп. Специалисты Метрики и Яндекс.Взгляда расскажут, как бесплатно и эффективно улучшать функциональность сайта. Мы не просто поделимся пошаговой инструкцией, но и разберём, как её воплощать, на примере нескольких реальных сайтов.

— Доклады. Руководитель продвижения Метрики Александра Кулачикова и аналитик-разработчик Метрики Сергей Жданов расскажут, как мы создавали модель атрибуции, основанную на машинном обучении, какие задачи она позволит решать, и как начать с ней работу. А менеджер продукта AppMetrica Владислав Прищепов поделится советами, как создать собственную систему мобильной аналитики — для тех случаев, когда это действительно нужно.

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События AppMetrica

MAD — 9 ноября, Ульяновск. Приходите послушать Александра Сибрикова, специалиста по работе с партнёрами AppMetrica. Он подробно разберёт типичные ошибки при настройке мобильной аналитики, которые принципиально искажают картину и не позволяют принимать правильные бизнес-решения.

DevFest — 15–16 ноября, Нижний Новгород. Если вы разрабатываете мобильное приложение, обязательно загляните на воркшоп по устранению крэшей 15-го ноября в 12:30. Менеджер проектов AppMetrica Дмитрий Грицан подробно разберёт типы Android-крэшей, расскажет, как настроить отслеживание крэшей в AppMetrica, и покажет, как с помощью новых отчётов быстро находить причины проблем и улучшать ваше приложение.

А в субботу на конференции будет работать стенд AppMetrica, где можно будет обсудить любые вопросы по работе с мобильной аналитикой.

DevGamm — 21–22 ноября, Минск. На этой конференции команда AppMetrica будет доступна на стенде, посвящённом монетизации мобильных приложений с помощью Рекламной Сети Яндекса — Ads SDK. Будем рады ответить на любые вопросы о том, как увеличить доход от приложения, размещая в нём релкаму.

Mobius, 7–8 декабря, Москва. На стенде AppMetrica можно будет попробовать пройти настоящий лабиринт — а заодно узнать, как отлавливать крэши и улучшать приложение с помощью новых отчётов.

До встречи в офлайне!