Метрика и AppMetrica: события октября

В этом октябре команда Метрики и AppMetrica будет на конференциях в Москве, Петербурге и Минске. Приходите к нам на стенды и заглядывайте на доклады!

Метрика

SEMconf — 18 октября, Москва. От Яндекса выступит Ольга Смирнова: она расскажет, как измерять отдачу от медийных размещений так, чтобы по управляемости и прозрачности этот канал можно было сравнивать с перформанс-рекламой. Акцент — на подсчёте postview-конверсий, которые обычно не попадают в статистику медийных кампаний.

Код METRIKA20 даёт скидку 20% — как на очное участие, так и на трансляцию.

AppMetrica

Epic Growth Conference — 14 октября, Москва. Приходите на открытый воркшоп по unit-экономике и продуктовой аналитике, который проведёт руководитель AppMetrica Владислав Прищепов. Влад расскажет, как оцифровать воронку и как рассчитать LTV, и покажет примеры для разных бизнес-контекстов — B2B, офлайн, сайт+мобильные приложение.

Сам воркшоп бесплатный, а на конференцию нужен билет — код EGCV_AppMetrica даёт скидку 15%.

White Nights — 16–17 октября, Москва. Заглядывайте на стенд AppMetrica и Яндекс.Облака. Расскажем про стек решений от Яндекса, который поможет выстроить инфраструктуру работы с данными для игровых проектов.

Mobile Optimized — 19 октября, Минск. На стенде будем рассказывать про обновленные отчёты по крэшам, а в докладе подробно разберём аналитику крэшей на iOS.

AppsConf — 20–21 октября, Санкт-Петербург. На этой конференции у AppMetrica — интерактивный стенд, на котором можно попробовать свои силы в прохождении лабиринта! А если серьёзно, то приходите поговорить про аналитику крэшей в мобильном приложении — покажем полезные приёмы работы с новыми отчётами и ответим на ваши вопросы.

До встречи!