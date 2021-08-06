Блог Яндекс.Метрики

Блог Яндекс.Метрики

Дайджест новостей Метрики за июль

Наступил новый месяц, а значит, время традиционного дайджеста новостей Метрики. Вот что интересного произошло в июле. 

Новые типы автоцелей 

Совсем недавно мы анонсировали «бескодовые» цели на переходы в социальные сети и возвращение из платёжной системы. А уже сейчас для отслеживания этих событий можно и вовсе ничего не делать. Если на счётчике включены автоцели, сервис самостоятельно распознает важные действия и запишет их в статистику. Подробнее о работе автоцелей читайте в статье

Цели на качественные звонки 

В Метрике появилась возможность выделять важные для бизнеса звонки среди всех входящих. Если вы настроили передачу данных о звонках в Метрику, на счётчике автоматически появятся цели для качественных обращений. При необходимости вы можете задавать свои критерии качества. Используйте новые цели в рекламе, чтобы возвращать пользователей, которые проявляли к вам интерес, и нацеливать кампании только на качественные звонки. 
 

Больше готовых интеграций для сквозной аналитики 

Мы поддержали официальную интеграцию «Мегаплана». Чтобы получить отчёты сквозной аналитики, пользователи этой CRM-системы могут настроить передачу данных о продажах в Метрику по упрощённой схеме. Сквозная аналитика позволяет понять, какой доход приносит каждая рекламная система и как эффективно распределить бюджет на основе данных об окупаемости. 

Подсказки по отчётам 

Прямо на странице отчёта вы можете открыть окно с соответствующим разделом Справки. Не покидая Метрику, вы узнаете, какие задачи помогают решать те или иные данные. Для этого нажмите ссылку «Как использовать» рядом с названием отчёта. 

Сегментация в отчётах мобильного интерфейса 

В мобильной Метрике появляется всё больше возможностей, которые раньше были доступны только на десктопе. Теперь можно не только использовать готовые сегменты, но и формировать собственные. Отбирайте данные в отчётах по нужным вам параметрам — например, источнику визита или полу и возрасту посетителей. 

Доклад о настройке сквозной аналитики на базе Метрики 

Продакт-менеджер Яндекс.Метрики Евгений Никитин на конференции Big Analytics 2021 рассказал о передаче данных из CRM и рекламных систем в Метрику. Посмотрите запись выступления, чтобы узнать, как настроить бесплатную сквозную аналитику для вашего бизнеса и использовать данные о реальных продажах в рекламе. А все, кто участвовал в конференции, могут посетить Big Analytics Conference Day 2 с тем же билетом. 

10 комментариев
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shaporira
14 августа, 00:00
Спасибо за информацию!
Николай Киреев
14 августа, 09:17
I love You!
Евгений Дубровин
15 августа, 08:09
ЯндексМетрика - лучший инструмент из аналогов, вне всяких сомнений.
вот только Вебвизор сломался, не удается записать визит на все визиты пишет.
с чем может быть связано? javascript на сайте может влиять?
Дмитрий Громов
17 августа, 18:30
Евгений Дубровин,
здравствуйте! Напишите нам, пожалуйста, через ФОС: https://yandex.ru/support/metrica/troubleshooting.html Все проверим и поможем. 
Светлана ф.
15 августа, 13:23
Яндекс вообще молодец. Учитывает всех ботов в сети. Вот Гугл их видит и не учитывает. А Яндекс гостеприимный, всех пускает.
Дмитрий Громов
17 августа, 18:38
Светлана ф.,
здравствуйте! В настройках счетчика вы можете выбрать режим фильтрации роботов, который подойдет именно вам. О Фильтрации роботов мы рассказываем в нашей Справке: https://yandex.ru/support/metrica/general/filters.html#robots. Посмотрите, пожалуйста.
picakarina
15 августа, 15:10
У меня метрика не работает вообще...Обращалась в тех.поддержку два раза - ответа нет.
Дмитрий Громов
17 августа, 18:33
picakarina,
здравствуйте! Уточните, пожалуйста, номер вашего обращения в поддержку. 
info@plastelo.ru
24 августа, 14:03
что за ресурс h.yandex-team.ru ?
Дмитрий Громов
16 сентября, 11:36
info@plastelo.ru,
здравствуйте! Визиты с реферером h.yandex-team.ru - это переходы из внутренней сети Яндекса. К таким переходам могут относиться переходы сотрудников и роботов модерации Директа, Маркета, РСЯ и т.д. Указанные визиты не влияют на корректность работы счетчика и сайта, а также не влияют на ранжирование сайта в поисковых системах, пожалуйста, не беспокойтесь.