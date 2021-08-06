Дайджест новостей Метрики за июль

Наступил новый месяц, а значит, время традиционного дайджеста новостей Метрики. Вот что интересного произошло в июле.



Новые типы автоцелей

Совсем недавно мы анонсировали «бескодовые» цели на переходы в социальные сети и возвращение из платёжной системы. А уже сейчас для отслеживания этих событий можно и вовсе ничего не делать. Если на счётчике включены автоцели, сервис самостоятельно распознает важные действия и запишет их в статистику. Подробнее о работе автоцелей читайте в статье.

Цели на качественные звонки



В Метрике появилась возможность выделять важные для бизнеса звонки среди всех входящих. Если вы настроили передачу данных о звонках в Метрику, на счётчике автоматически появятся цели для качественных обращений. При необходимости вы можете задавать свои критерии качества. Используйте новые цели в рекламе, чтобы возвращать пользователей, которые проявляли к вам интерес, и нацеливать кампании только на качественные звонки.



Больше готовых интеграций для сквозной аналитики

Мы поддержали официальную интеграцию «Мегаплана». Чтобы получить отчёты сквозной аналитики, пользователи этой CRM-системы могут настроить передачу данных о продажах в Метрику по упрощённой схеме. Сквозная аналитика позволяет понять, какой доход приносит каждая рекламная система и как эффективно распределить бюджет на основе данных об окупаемости.

Подсказки по отчётам



Прямо на странице отчёта вы можете открыть окно с соответствующим разделом Справки. Не покидая Метрику, вы узнаете, какие задачи помогают решать те или иные данные. Для этого нажмите ссылку «Как использовать» рядом с названием отчёта.

Сегментация в отчётах мобильного интерфейса

В мобильной Метрике появляется всё больше возможностей, которые раньше были доступны только на десктопе. Теперь можно не только использовать готовые сегменты, но и формировать собственные. Отбирайте данные в отчётах по нужным вам параметрам — например, источнику визита или полу и возрасту посетителей.

Доклад о настройке сквозной аналитики на базе Метрики

Продакт-менеджер Яндекс.Метрики Евгений Никитин на конференции Big Analytics 2021 рассказал о передаче данных из CRM и рекламных систем в Метрику. Посмотрите запись выступления, чтобы узнать, как настроить бесплатную сквозную аналитику для вашего бизнеса и использовать данные о реальных продажах в рекламе. А все, кто участвовал в конференции, могут посетить Big Analytics Conference Day 2 с тем же билетом.