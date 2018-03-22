Новое в Вебвизоре: «звёздочки» вместо содержимого конфиденциальных полей

Вебвизор фиксирует действия посетителей во всех подробностях, чтобы владельцам сайтов было проще находить недочёты в дизайне и делать свой ресурс более удобным и полезным. Однако это не должно нарушать конфиденциальность посетителей сайта — поэтому мы решили скорректировать логику работы Вебвизора: скоро данные в полях, которые могут содержать имя, фамилию, телефон, e-mail или платёжную информацию, будут автоматически заменяться на «звёздочки».



Обновлено: изменение вступило в силу.

Ниже мы постарались ответить на возможные вопросы об этом изменении — если вы хотите задать свой, просто оставьте комментарий или напишите в наш чат в Телеграме. Обязательно поможем во всём разобраться!

Зачем заменять данные на «звёздочки», если я как владелец сайта и так получу эту информацию, когда посетитель отправит заказ?

Это изменение как раз призвано защитить интересы тех посетителей, которые так и не отправили заказ — а значит, не соглашались на передачу своих данных владельцу сайта.

Как вы будете определять «конфиденциальность» содержимого полей?

Система будет ориентироваться только на название поля и на формат данных. А что именно посетители вводят в поля форм, Метрика анализировать не будет.

Это будет работать для обеих версий Вебвизора?

Да.

Что будет со старыми записями?

На них новая логика работы с конфиденциальными полями никак не повлияет.

А если некоторые поля на моём сайте будут ошибочно распознаваться как конфиденциальные?

В этом случае просто отметьте такие поля css-классом ym-record-keys. Не злоупотребляйте этой возможностью: получая доступ к конфиденциальным данным посетителей, которые не давали согласия на их передачу — например, заполнили форму, но так и не нажали на кнопку подтверждения («Отправить данные», «Сформировать заказ» и пр.) — вы можете нарушать закон.

Как это будет работать с переключателем «Записывать все поля»?

По умолчанию новый переключатель находится в положении «Включено» — Вебвизор будет записывать все поля, кроме тех, которые отмечены типом password. При этом содержимое полей, которые могут содержать конфиденциальные данные, будет автоматически заменяться на «звездочки». Если переключатель стоит в положении «выключено», то фиксироваться будет контент только тех полей, которые отмечены css-классом ym-record-keys.

Когда содержимое конфиденциальных полей начнёт заменяться на «звёздочки»?

Изменение вступит в силу в ближайшие недели



Обновлено: изменение вступило в силу.