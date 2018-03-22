Блог Яндекс.Метрики

Блог Яндекс.Метрики

Новое в Вебвизоре: «звёздочки» вместо содержимого конфиденциальных полей

Вебвизор фиксирует действия посетителей во всех подробностях, чтобы владельцам сайтов было проще находить недочёты в дизайне и делать свой ресурс более удобным и полезным. Однако это не должно нарушать конфиденциальность посетителей сайта — поэтому мы решили скорректировать логику работы Вебвизора: скоро данные в полях, которые могут содержать имя, фамилию, телефон, e-mail или платёжную информацию, будут автоматически заменяться на «звёздочки».

Обновлено: изменение вступило в силу.

Ниже мы постарались ответить на возможные вопросы об этом изменении — если вы хотите задать свой, просто оставьте комментарий или напишите в наш чат в Телеграме. Обязательно поможем во всём разобраться!

Зачем заменять данные на «звёздочки», если я как владелец сайта и так получу эту информацию, когда посетитель отправит заказ?

Это изменение как раз призвано защитить интересы тех посетителей, которые так и не отправили заказ — а значит, не соглашались на передачу своих данных владельцу сайта.

Как вы будете определять «конфиденциальность» содержимого полей?

Система будет ориентироваться только на название поля и на формат данных. А что именно посетители вводят в поля форм, Метрика анализировать не будет.

Это будет работать для обеих версий Вебвизора?

Да.

Что будет со старыми записями?

На них новая логика работы с конфиденциальными полями никак не повлияет.

А если некоторые поля на моём сайте будут ошибочно распознаваться как конфиденциальные?

В этом случае просто отметьте такие поля css-классом ym-record-keys. Не злоупотребляйте этой возможностью: получая доступ к конфиденциальным данным посетителей, которые не давали согласия на их передачу — например, заполнили форму, но так и не нажали на кнопку подтверждения («Отправить данные», «Сформировать заказ» и пр.) — вы можете нарушать закон.

Как это будет работать с переключателем «Записывать все поля»?

По умолчанию новый переключатель находится в положении «Включено» — Вебвизор будет записывать все поля, кроме тех, которые отмечены типом password. При этом содержимое полей, которые могут содержать конфиденциальные данные, будет автоматически заменяться на «звездочки». Если переключатель стоит в положении «выключено», то фиксироваться будет контент только тех полей, которые отмечены css-классом ym-record-keys.

Когда содержимое конфиденциальных полей начнёт заменяться на «звёздочки»?

Изменение вступит в силу в ближайшие недели

Обновлено: изменение вступило в силу.

219 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
bardukov.ds
22 марта 2018, 15:38
"В этом случае просто отметьте такие поля css-классом ym-record-keys."


Вот я ещё этой хернёй не занимался
order@up-skill.media
22 марта 2018, 17:22
bardukov.ds,
во во
По сайту
22 марта 2018, 20:10
Категорически против всяких звездочек
kravru
4 апреля 2018, 23:20
bardukov.ds,
Для тех кто не считает, что его сайт это херня, объясняю как это сделать.
В полях где в вебвизоре показываются звездочки вместо:
<INPUT TYPE=... NAME=... ...>
делаем
<INPUT TYPE=... NAME=... class="ym-record-keys" ...>
Если хозяин магазина не может это сделать сам (что логично), то он просит разработчика и он за "5 копеек" это делает.
teleginm
22 марта 2018, 15:45
Вы за нас будете решать, какие законы нам не нарушать ? Вы нас за детей считаете ?
Арина
22 марта 2018, 20:32
teleginm,
они за себя решают, какие статьи закона им не нарушать, распространяя информацию.
nikiforov4leksei
23 марта 2018, 06:06
Арина,
+
nikiforov4leksei
23 марта 2018, 06:06
teleginm,
Вам предоставили бесплатный инструмент, за который Вы естественно ничего не платите. Пользуясь Вебвизором, Вы соглашаетесь с правилами его использования. Какие могут быть предъявы? Благодарите разработчиков вообще за его существование! Вам никто и ничем не обязан! Платите за разработку и создание своего инструмента учета статистики, тогда будете использовать его так, как захочется Вам. А на данный момент, все Ваши и многих здесь высказывающихся бури эмоций - реально ни о чем. Учитесь себя контролировать! Тем более, что Вы парень. Стоит ли говорить об обостренной эмоциональности у мужика? Еще раз повторюсь, Вам никто и ничем не обязан!
eternaldoubler
23 марта 2018, 06:43
nikiforov4leksei,
Удивляюсь, как много недовольства присутствует в комментариях. Вы один из немногих, кто рассуждает здесь здраво. Полностью поддерживаю! Разработчик системы вправе изменять правила так, как считает нужным. К тому же, у разработчика есть свои мотивы поступать так или иначе в связи с действующим законодательством.
igant
23 марта 2018, 14:40
nikiforov4leksei,
А кто же оплачивает разработку, если не рекламодатели? Стоит ли говорить об "обостренной эмоциональности", если вам приходится объяснять элементарное?
dubrovinvictor
25 марта 2018, 09:28
eternaldoubler,
полностью согласен
killcomp1
28 марта 2018, 14:46
nikiforov4leksei,
"бесплатный инструмент" может это яндекс должен быть благодарен тысячам разработчиков, благодаря им он вообще существует.
sypkoav
30 марта 2018, 17:26
killcomp1,
А ЗП они не получают от Яндекса?
killcomp1
31 марта 2018, 18:32
sypkoav,
Я не про разрабов яндекса, а про разработчиков сайтов
di-projectt
4 апреля 2018, 12:41
eternaldoubler,
Ущемление прав пользователей статистики - странно быть за это благодарным...
nevis.doors2015
8 апреля 2018, 05:38
nikiforov4leksei,
Приветствую вас! Но вы мне кажется человек который носит очки не буду говорить какие но вы не правы!!! на самом деле извините что не начинаю с первой большой буквы так как ваше мнение не о чем как вы говорите понимаете о чем я? либо вы лид который проплаченный гггг либо вы на самом деле х или м вот и все!
dssdirect
23 марта 2018, 11:14
teleginm,
не нервничай )))
eurostogbo
22 марта 2018, 15:58
Я 5-6 заказов выловил просматривая вебвизор и копируя информацию заполняемую в поля, потому что видите ли юзер почему то не нажал кнопку "отправить" как мне теперь добирать заказы?
Leskei
22 марта 2018, 16:25
eurostogbo,
Поддерживаю!
CandyKinder.ru
22 марта 2018, 16:28
Leskei,
+1!
Павел
22 марта 2018, 16:33
CandyKinder.ru,
Поддерживаю 
slatkey
22 марта 2018, 16:50
Павел,
Аналогичная ситуация.
cachebank
23 марта 2018, 18:26
Leskei,
+
kan014
5 августа 2018, 01:37
Leskei,
+1 
azazann
22 марта 2018, 20:21
Присоединяюсь. Если на сайте заглючила отправка форм, то хотя бы так можно быстро выловить заказы.
Обновлено 22 марта 2018, 17:22
vlad.nepo
22 марта 2018, 18:12
eurostogbo,
Присоединяюсь
fitolekar.ru
22 марта 2018, 20:45
eurostogbo,
Присоединяюсь полностью. Хороший был инструмент, жалко что все опять испортили...
ADLAB
22 марта 2018, 22:30
eurostogbo,
 ПОДДЕРЖИВАЮ!!! Я только и пользуюсь вебвизором, чтобы не упустить заказы, которые клиенты по ошибке забыли нажать Отправить или капчу не смогли разгадать!!
не делайте этого!!!!!!!11
tmb-pg
4 апреля 2018, 23:10
ADLAB,
У меня тоже  полным полно таких случаев. 
bmxLD666
22 марта 2018, 22:57
eurostogbo,
+100500 это очень информативно. Можно сразу перезвонить клиенту и уточнить, что на сайте не так и подправить сразу же.

info@sytyj-papa.ru
23 марта 2018, 03:50
eurostogbo,
Такая же ситуация. Клиент корзину собрал, посмотрел проверил и ушел с сайта. А заказа нет в системе. перезваниваю, что не устроило? Отвечает: а я заказала, жду! Я: "так надо нажать ОФОРМИТЬ"
trustttt
23 марта 2018, 08:06
info@sytyj-papa.ru,
В этом случае, есть метод:
При вводе клиентом данных в поле input или textarea, после потери фокуса на этом поле, просто сохранять к себе в специальную табличку. Лайвхак для разрабов.
info@sytyj-papa.ru
23 марта 2018, 08:17
trustttt,
Не было печали. Я сайт получил от разработчиков. И сам им занимаюсь - и реклама, и мониторинг интерфейса. Грузить тем, что Вы предлагаете... да нафиг нужно, если не ломать то, что сейчас есть.
kravru
4 апреля 2018, 22:55
trustttt,
Отличная идея. Спасибо! 
Ни у кого готовый код не завалялся? ;)
Можно выложить его прямо здесь (или ссылку на него).
kan014
5 августа 2018, 01:40
trustttt,
тоже об этом думал. и реализую в ближайшее время у себя
chizhek666
23 марта 2018, 07:56
eurostogbo,
Абсолютно такая же фигня! В основном только для этого Вебвизор и использую
alfabghost
23 марта 2018, 14:55
eurostogbo,
1000%%  все так!!!
predomoscow
26 марта 2018, 17:10
eurostogbo,
а я связался с парой клиентов, потому, что они не корректно поля телефона заполняют, у меня +7 проставляется, а они все равно с 8 начинают, в итоге прозвонил клиента и исполнил заказ
melannstudio-seo
27 марта 2018, 00:03
eurostogbo,
Также поддержу! Вебвизор недавно использовали, чтобы сравнить оплаченные заявки и неоплаченные по емайлам, а тут решили заменить данные на звездочки! Пользователи автоматически соглашаются с пользовательским соглашением на обработку персональных данных посещая наши ресурсы и более того, вебвизор доступен только в рамках администрации этих ресурсов, с чего бы эти данные звездочками делать? Тем более, когда на сайте все соглашения ясно прописаны! 


Может вы еще санкции начнете накладывать на сайты в ПС за то, что используют сторонние сервисы аналитики, которые не ставят звездочки вместо данных, как вам идея на будущее, а?


Занялись бы лучше делом, посмотрите насколько вы отстали от гугл аналитики!
Обновлено 27 марта 2018, 00:06
N2061555
27 марта 2018, 14:14
eurostogbo,
Согласен! Причем, клиенты в ответ удивляются, что им так долго не перезванивают. Оказывается, они просто криво нажали кнопку ОТПРАВИТЬ или их что-то отвлекло отправить данные. Не встречались еще те, кто был против, что им перезвонили!
xlinx
27 марта 2018, 17:26
eurostogbo,
 Поддерживаю! Также часто вытаскиваю заказы через вебвизор. Я тоже против звездочек
hellsteper
30 марта 2018, 13:12
eurostogbo,
заплатите программисту, с вашего сайта вы всегда сможете выловить даже не до конца заполненную форму, если это ваш хлеб - не экономьте на таких решениях
eurostogbo
12 июля 2018, 11:41
hellsteper,
ок
nikel.arthur
6 апреля 2018, 13:00
eurostogbo,
Та же самая картина! Благодаря вебвизору увидел несколько заявок, о которых оповещения не приходили. Человек пытался в 3 разных формы оставить свои контакты, но везде указывал некорректный имейл, и из-за этого кнопка "Оставить заявку" не срабатывала. 
aleks.fargus
22 марта 2018, 16:04
очередная ересь...
ничего, что можно настроить, чтобы содержимое полей автоматом отправлялось на сервер до нажатия кнопки "отправить"?! 
такое ощущение, что в яндексе люди занимаются исключительно ерундой и соревнуются, кто придумает новую, еще более бессмысленную и не нужную ахинею.
а вот действительно полезные вещи вводить уже который год не хотят. жесть!
melannstudio-seo
27 марта 2018, 00:07
aleks.fargus,
+
kuhnivins
4 апреля 2018, 12:04
aleks.fargus,
 согласен.
и разрабам по фигу абсолютно на то количество возмущения, которое здесь присутствует...
Андрей
22 марта 2018, 16:16
Главное пароли, вводимые пользователем скрыть, а остальное - дело сайта. Пусть предупреждают, что любые данные могут быть просмотрены.


А ты вы только Метрику огородили от нарушений, а кто знает, какие еще системы отслеживания на сайте есть.
melannstudio-seo
27 марта 2018, 00:07
Андрей,
+
elama-16205586
22 марта 2018, 16:30
А если юзер ошибается при заполнении полей? Телефон, например. Ну бестолковый он в этом плане, не понимает, что нужно без 8 вводить, что тогда? А кнопочку-то он нажал, согласился, но номер не так ввел. Вебвизор выручал.
melannstudio-seo
27 марта 2018, 00:08
elama-16205586,
+
alexey-zabolotnov
11 октября, 13:07
elama-16205586,
Так закажите программисту, чтобы он настроил автоматическое исправление номера телефона в нужно формате :)
CandyKinder.ru
22 марта 2018, 16:32
Скрывайте пароли, но если вы будете скрывать телефон или мейл, то никакого смысла пользоваться вебвизором не будет!
Пример из недавнего. Битрикс обновил модуль Корзина. Клиент в корзине нажимает кнопку Отправить и ничего не происходит! А я по целям в метрике могу выловить такого клиента и сам позвонить ему, тем самым сделав хорошо и себе, и клиенту!


Вы придумали абсолютную глупость! Просто facepalm
nevis.doors2015
22 марта 2018, 19:06
CandyKinder.ru,
 Я тоже поддерживаю!  Скорее яндекс не полезную вещь хочет внедрить в вебвизор. 
info@sytyj-papa.ru
23 марта 2018, 08:18
CandyKinder.ru,
Согласен. Если Яндекс сделает задуманное, то смысл в Вебвизоре???
anton.rybalov
22 марта 2018, 16:33
"В этом случае просто отметьте такие поля css-классом ym-record-keys."


создание дополнительных проблем владельцам сайтов, больше ведь нам нечем заняться, как гоняться за изменениями яндекса
Обновлено 22 марта 2018, 16:34
Павел
22 марта 2018, 16:36
100% ерундистика, не нужны нам звёзды ваши, оставьте в покое уже как есть и так нормально. Лучше бы новые сервисы придумывали и открывали!
xlinx
27 марта 2018, 17:29
Павел,
и лучше ТИЦ обновили бы!
test-iagg
3 апреля 2018, 00:11
xlinx,
вот тут плюсану. реально ТИЦ это боль

kamchatka
22 марта 2018, 17:14
Забавный поворот. Нарушает закон о хранении и обработке персональных данных тот, кто хранит и обрабатывает персональные данные граждан без их согласия. То есть, это в первую очередь сам Яндекс.
NightAnGel11
22 марта 2018, 17:19
kamchatka,
полностью согласна
bmxLD666
22 марта 2018, 22:59
kamchatka,
 абсолютно так и есть!
Alex V.
23 марта 2018, 10:15
kamchatka,
Так зачем обрабатывать. Пусть просто хранят для нас) 
gotovyj-proekt-doma
27 марта 2018, 10:25
kamchatka,
 Конечно. Согласен.
 ip убрали - теперь скликивают рекламу друг друга. Но яндекс при своём!
"звёздочки" - вместо дополнительных клиентов "звёздочки", а яндекс остаётся при своём! 
Яндекс всю информацию собирает - владелец сайта и все в этом плане такие же жертвы для яндекса, а яндекс при своём опять!
Мне постоянно кто-то с одного ай пи  делает "отказы", Кто-то копирует тексты или часть текстов,  а я даже повлиять на это не могу.  Это как кто-то к примеру украл у меня деньги, а один кто-то  знает, но не говорит... "ну типа я тут сам разберусь с ним, ты не волнуйся, работай дальше, ты уж мне доверяй!..." Где справедливость? Где шаги по решению этих вопросов? 
vanya-goncherenko
27 марта 2018, 10:58
gotovyj-proekt-doma,
Вы не можете повлиять потому что не хотите не на что влиять, что бы влиять на что то надо что то знать а что бы что то знать надо учится и тогда сможете влиять, яндекс он тоже в проссесе обучения находится постоянном это просто надо понимать , хотите влиять и управлять завтрашним днём? Учитесь !
gotovyj-proekt-doma
28 марта 2018, 13:56
vanya-goncherenko,
 я архитектор... мне нужно стать программистом? что бы ip адреса выцеплять у посетителей когда это уже было ранее сделано? Давайте мы будем всему учиться в жизни. Вы будите архитектуре учиться, будите автомобильным мастером, захотите полететь на отдых - изучите вопросы аэродинамики, разложение векторов сил, вычислите тягу двигателей.. и так по жизни буритесь в глубь каждого  вопроса на каждом шагу, думайте над сокращением диафрагмы своей при каждом вдохе и выдохе...  учитесь всему
vanya-goncherenko
29 марта 2018, 19:22
gotovyj-proekt-doma,
Так вы все верно говорите, вы архитектор и должны заниматься своим делом. Я с вами согласен.  Яндекс он занимается своим полем и ведёт свои разработки, все верно. если мне нужен будет проект от архитектора я заплачу деньги и вы мне все сделаете логично?Соответственно если вы не хотите погружаться в  дела программистов и аналитиков и маркетологов, то вы платите. все просто.Если вы не хотите покупать услуги в инети, то можете оставить свою работу и пойти учится на программиста и тогда будет бесплатно и сможете влиять на разное, если я захочу стать архитектором я буду влиять на разное в вашем поле.Это же выбор каждого человека личный.
gotovyj-proekt-doma
31 марта 2018, 10:56
vanya-goncherenko,
 давайте сложим стоимость всех "полей" и получим такую стоимость за которую вы точно проект не закажете либо архитектор должен под плинтусом ползать. Есть технологии уже существующие и зачем заново велосипед изобретать ?  было определение ip и его убрали и я должен  теперь научиться его определять или платить..Какое здесь развитие? Развиваться нужно, а не придумывать препятствия за преодоление которых я должен либо  платить, либо учиться их  огородами обходить.
vanya-goncherenko
31 марта 2018, 14:16
gotovyj-proekt-doma,
так технологии то существуют не в компании архитектора логично?  а чужой частной компании  в данном случаи частная компания яндекс  ведёт свои разработки для себя и своей прибыли. Архитектору это мешает развиваться я как понял? то есть частная компания мешает развиваться другой частной компании? так это нормально так как конкуренция она есть и там и тут. Яндекс конкурирует с соц сетями и разными поисковиками вы конкурируете с архитекторами. все нормально. Яндекс убирает разные инструменты не для того что бы вам настроение испортить а просто защищает свою прибыль, На счёт развития это вы верно какое тут развитие если архитектор  не хочет развивать свою компанию и вкладывать в своё развитие монеты.  Мне думается  тут надо смотреть на развитие своей компании частной а не на яндекс. если у вас  есть диплом архитектора и вы хорошо разбираетесь в своём дели. уверен звездочки  который убрал яндекс вам не как не повредят.
hata.smirnova
13 апреля 2018, 07:08
vanya-goncherenko,
 кто бы говорил про учение)) иди учи русский язык, учитель))
vanya-goncherenko
13 апреля 2018, 13:50
hata.smirnova,
так учу, каждый день учу, вместе с вами :))
hata.smirnova
13 апреля 2018, 14:13
vanya-goncherenko,
))
predomoscow
24 апреля 2018, 09:55
gotovyj-proekt-doma,
в точку. Если человек умеет все - он не умеет ничего... для этого есть специалисты, которые дя этого и нужны, что бы облегчать друг другу жизнь делая правильные продукты
Кредитный брокер-НН
22 марта 2018, 17:14
я вот не очень понял, мне в моих заявках на сайте, нужно будет что-то исправлять что-ли? 
яндекс может вам все таки уже оставаться просто русской поисковой системой??? Вы надоели до чертиков своими выдумками... 
Может, раз уж вы все это вот придумываете, тогда и будете нам всем это настраивать??? 
Что в рекламе понаделали черти что, теперь в метрику напихают не понятно чего... 
Ребята, ну если вам скучно, нарисуйте друг другу звездочки на лбу или на другом причинном месте!? 
info@sytyj-papa.ru
23 марта 2018, 03:54
Кредитный брокер-НН,
Это точно. В Директе бардак вводят, теперь в Метрике...
vanya-goncherenko
22 марта 2018, 17:15
"отмечены css-классом ym-record-keys." вот этот момент было бы не плохо детально разложить для владельцев сайтов.
Кредитный брокер-НН
23 марта 2018, 18:49
vanya-goncherenko,
вот вот... а то отметьте что-то там-то.... а как это сделать и где, нет не какой информации
NightAnGel11
22 марта 2018, 17:17
Вот это бред... я так не один заказ себе вернула, потому что покупатель не дожал кнопку "оформить", или инет подвис...да блин! множество причин.. И почему яндекс за нас должен решать что нам нарушать, а что нет.?. по моему владельцы сайтов сами в праве выбирать "нарушать им закон" или нет. полный бред вообще.. яндекс с каждым днем становится все хуже  хуже (((я расстроена
hak-4ak
22 марта 2018, 17:44
У меня несколько сайтов на одном сервере. Один из сайтов заглючил - начал распространять спам, из-за этого хостинг заблокировал со всех моих сайтов отправку писем. Спустя месяц я обнаружил эту не исправность, очень огорчился о потерянных клиентах, но потом вспомнил, что подключал себе вебвизор (не пользовался им долго). В результате я нашёл потерявшихся заказчиков, чему был рад и реально ощутил моментальную пользу от вебвизора. Поэтому я не хочу, чтобы эта функция за работала. 
KianoTunes
22 марта 2018, 17:58
Прощайте клиенты, которые по разным причинам(плохой интернет, ошибки на стороне хостинг-провайдера и т.д. и т.п.)  не смогли отправить свой заказ или заявку.


В Яндексе могли бы и учесть все эти форс-мажорные обстоятельство и научить свой Вебвизор различать, когда была отправлена заявка корректно, а когда нет, только в таком случае ваши звёздочки можно вводить, а не как вы сейчас сделали. Очень не профессиональное решение со стороны сервиса аналитики.
info@vpohode.ru
24 апреля 2018, 10:00
KianoTunes,
 нет, просто яндекс против криворуких юзеров. Если они не могут правильно телефон вбить - то пусть страдают.  или это может дискриминация, у меня других предположений нет...
zavod-balkonov
1 ноября 2018, 17:21
KianoTunes,
согласен

izvsupp
22 марта 2018, 18:02
лучше бы индексацию и ранжирование по видео и фото починили, там полный хаос и толком ничего не работает, вместо этого они занимаются какой-то ерундой со звездочками
Обновлено 22 марта 2018, 18:03
Alex V.
23 марта 2018, 10:12
izvsupp,
Они это не починят, потому как не умеют. Они криворукие
izvsupp
23 марта 2018, 11:30
Alex V.,
за что они только деньги получают? или там одни родственники и кумовья работают?
Alexandr-Ukraine
22 марта 2018, 18:18
Согласен со многими предыдущими публикациями. 
Яндексоиды - Вам ребята точно что-ли нечем заняться?
У Вас в предложениях столько всяких интересных идей написано, а вы их никак не реализовываете! 
Интересно, но пока ни одного положительного отзыва об этой идее нет.
 
nevis.doors2015
22 марта 2018, 19:15
Уважаемые сотрудники яндекса! Мне тоже как то не понятно почему вы решили заменить на звездочки? Так правильно люди в комментариях пишут что посетители сайтов не могут порой отправить заказ в владельцу сайта информацию по разным причинам. Если мы так ежегодно теряем заказы то с вашей функцией по замене на звезда мы еще больше будем терять заказы а если новый сайт то он скорее вовсе не будет получать заказы. Я тоже поддерживаю всех кто написал комментарии по этому поводу. Пожалуйста отправьте мне лично информацию на почту по этому поводу! Спасибо.
Kotiara9
22 марта 2018, 19:36
Вы реальные паразиты! Ничего хорошего не способны сделать, а то что было сделано до вас самозабвенно гробите. Такое ощущение что у вас там в руководстве сидят обычные тупоголовые чинуши а-ля правительство РФ!
kislorod54
22 марта 2018, 20:37
Считаю, что Метрику и Вебвизор могут просматривать не только владельцы сайтов, но и приглашенные sео-специалисты, рекламные агентства и т.д, и в таком случае, если с ними не заключен договор о сохранении коммерческой тайны и конфиденциальной информации пользователей, вся эта личная информация легко может стать публичной.  Но об этом тут комментаторы, видимо, не задумываются, им лишь бы свои брошенные корзины собрать. Может, будет доступна функция частично открывать звездочки, если точно владелец сайта.  Думаю о себе как о покупателе интернет-магазинов, и не хочу, чтобы мои данные просматривались кем угодно из вебвизора. 
vanya-goncherenko
23 марта 2018, 00:08
kislorod54,
У вас логическое мышление. но вы забываете что ваши данные могут быть проданы после того как  вы нажали кнопку " отправить" и тем самым они так же публичны.  многие компании так делают . логики в инети нет и не когда не будет. потому что в инети не кто не за что не отвечает. 
Обновлено 23 марта 2018, 00:13
Кредитный брокер-НН
23 марта 2018, 11:12
vanya-goncherenko,
вы что думаете, что владельцы лидогенераторов, перестанут продавать данные с заявок? Нет! как продавали, так и будут продавать. 
И покупают эти данные все кому не лезь. Все! Так это и будет! 
Так что, все это чушь полная. Яндекс напоминает правительство Медведева. Сначала ерунды напридумывают, напишут под это все законов, а после сидят и думают, как исправить! 
Яндексу даже вот это не нужно вводить. Просто договора, по которым они не несут ответственность! 
А теперь веселая новость: скоро все столбы, стены, мусорные баки страны будут увешаны рекламой. И владельцы газет получать прибыли будут больше. 
Вот вам и век технологий.... ;) скоро все будут свои сайты сворачивать и переходить к старым способам рекламы. 

info@sytyj-papa.ru
23 марта 2018, 08:24
kislorod54,
Вы не владелец интернет-магазина, поэтому так говорите. Как покупатель Вы просто не сталкивались с проблемами, когда ХОЧЕШЬ купить, отправить заявку, а что-то не выходит (по Вашему недоразумению или интернет тупит). А таких случаев много.
И за какие личные данные Вы беспокоитесь? Номер телефона или электронную почту? Их сливают, в первую очередь, сотовые компании и провайдеры. Точно уж интернет-магазину этим заниматься нет нужды. Паспорт и прописку у Вас никто не просит, если Вы не билеты покупаете...
Кредитный брокер-НН
23 марта 2018, 11:15
info@sytyj-papa.ru,
согласен! 
Регистрируешь юридическое лицо в налоговой, не где еще номер телефона не успел разместить, а тебе уже звонят все банки и предлагают открыть у них расчетный счет. То есть, говоря русским языком твои данные сливает налоговая инспекция! ;) 

Alex V.
23 марта 2018, 10:10
kislorod54,
Так не показывай свое исподнее. У меня для этих целей есть левый майл и телефон. Безопасность в сети дело рук самих утопающих. А таким, как вы нужно носить паранджу.
evavladimirskaya
27 марта 2018, 14:53
kislorod54,
полностью согласна. И то, что сами владельцы сайтов могут слить данные не должно успокаивать яндекс, и дать забить на законы. Яндекс обнаружил брешь в конфиденциальности и исправил её. А то, что у вас формы кривые и кнопка не нажимается - эти притензии не к яндексу, а к разработчикам вашего сайта.
Чтобы обнаружить такое, нужно тестировать инструменты, а не ждать, пока клиент их опробует на себе. Вы забываете, в чем суть метрики. Это аналитика, а не способ достать данные отказников. Мне бы очень не понравилось, если бы мне позвонили с сайта, которым я решила таки не пользоваться.
kuklarebornvinil
22 марта 2018, 20:46
На все 100 % согласна с предыдущими комментариями. У меня на днях была ситуация: клиент ввёл в поле неправильный номер телефона (хотя форму отправил). Вебвизор реально помог установить правильный номер телефона и не потерять клиента. А вы хотите всё испортить. Зачем? Ладно я понимаю банковские данные защищать (номер карты, пароль), чтобы злоумышленники не смогли ими воспользоваться. Но какой вред может нанести клиенту владелец сайта зная например его имя и номер телефона? Никакого. Все отзывы подтверждают вам обратное. Одумайтесь и пересмотрите данное решение, пока не поздно. В современном мире появляется много интересных и полезных программ и приложений, и если вы будете не улучшать, а ухудшать свои программы, сервисы и приложения , то рискуете в скором времени оказаться без клиентов. Я серьёзно. Если сегодня, вы считаете себя чуть ли не монополистом в своей сфере, то в скором времени всё может измениться. Не ставьте палки в колёса нам и себе! 
fedotkin01
22 марта 2018, 20:48
Че вы разнылись? Допишете во все инпуты class="ym-record-keys" и все будет как раньше.
info@sytyj-papa.ru
23 марта 2018, 08:26
fedotkin01,
делать нам нечего, как опять подтягивать разработчиков, платить деньги и что-то дописывать... зачем ломать то, что хорошо работает?
vanya-goncherenko
26 марта 2018, 10:47
info@sytyj-papa.ru,
все течет все меняется,  фейсбук тоже думал что все работает хорошо в итоги из за утечки данных потерял 60 милиардов доллоров. читайте новости. Яндекс это понимает и не хочет потерять капитализацию на рынке.
Кредитный брокер-НН
23 марта 2018, 11:18
fedotkin01,
ну может быть тогда мне вот сами настроите это все - бесплатно!?
у меня нет в штате разработчиков. А теперь нужно будет нанимать его, чтобы внести очередную бредятину придуманную яндексом на своих сайтах. 
Я лично, понятия не имею как вот это делается. Да и как бы нет времени, во всем вот этом разбираться!
vanya-goncherenko
28 марта 2018, 08:42
Кредитный брокер-НН,
так если у вас нет времени развивать свой бизнес и идти в ногу со временем. то зачем вам  вообще бизнес в инети. разработчика надо нанять наёмного который будет допиливать ваш сайт по жизни. Вообще меня удивляет  то что люди создают сайт и думают что это какой то " подарочек"  вот его дали и он должен постоянно работать и приносить прибыль . сайт это не подарочек это " маркетинговый процесс" если вы не понимаете что сайт это " процесс" и он должен постоянно дорабатываться  с разных сторон. то  это оч плохо для вас.
Обновлено 28 марта 2018, 08:42
pi-samolet
22 марта 2018, 20:51
Клиент часто неправильно заполняет поле телефон, не спасет даже inputmask. В результате пропадает последняя цифра номера. Вебвизор спасал. Теперь нужно будет обзванивать все 10 номеров, чтобы найти клиента. 
Stolbik-X
22 марта 2018, 21:35
Ребята, хватит хейтить!
Вам вполне оставили место для маневров.
Но вы же должны понимать, что Яндекс - крупная компания, у которой не должно быть проблем с законом.
Законы-то пишут не они, но исполнять обязаны.
Вы поступаете так же глупо, как недовольный пользователь, которому "теперь зачем-то надо ставить галочку" о принятии политики на сайте.
vanya-goncherenko
23 марта 2018, 00:27
Stolbik-X,
это они не хейтят это просто лень матушка мучает обычный люд. временный эффект.
info@sytyj-papa.ru
23 марта 2018, 08:30
Stolbik-X,
У тебя есть интернет-магазин, что тебе по-барабану? У меня есть, и мне не всё равно эти ухудшения, которые просто убивают смысл самого инструмента Вебвизор.
Какой закон кто нарушает? Кто-то просит настоящее имя вводить, прописку, незашифрованные данные пароля и банковских карт?
Речь идет о том, что не видно будет телефон и почту. Которые просто необходимы, чтобы вернуть клиентов, которые "тупанули" раз десять подряд и ушли с сайта, не читая пояснения к вводу, не понимая, что в них проблема...
Арина
23 марта 2018, 11:02
info@sytyj-papa.ru,
как клиент я не хочу, чтобы меня возвращали. Просто бесит до колик, когда пристают с этой корзиной. Как с цепи сорвались. Хоть не прикасайся вовсе к этой вашей корзине! А телефон — персональная информация. Вот так зайдешь купить что-то, передумаешь, а потом начинается осада и телефон — хоть меняй, кто только не звонит. 
Вебвизор не нравится теперь? Не пользуйтесь! Сделайте свои инструменты. Не умеете и платить не хотите тем, кто умеет? Ну так это не проблема Яндекса. Смысл инструмента Вебвизор вовсе не в подглядывании персональных данных. Это инструмент аналитики, а не замочная скважина. 
Прям не комментарии, а дропшиперы атакуе...
ОнлайнТрейд
23 марта 2018, 12:18
Арина,
какого черта ты тогда заходишь в инет магаз и кладешь товар в корзину, если не хочешь оформить покупку? ты злостный спамер?
Арина
23 марта 2018, 12:50
ОнлайнТрейд,
да,люблю позлить дропшиперов :D
andrey.chashevoy
26 марта 2018, 09:04
info@sytyj-papa.ru,
проблема как раз таки у Вашего интерфейса, если пользователь с 10-го раза не понимает как ему оформить заказ. И проблема это исключительна Ваша, так как покупатель может купить в другом месте, а клиентов теряете Вы, только потому что не решаете проблемы сайта
kravru
4 апреля 2018, 23:03
Арина,
+100500

zaoksid
23 марта 2018, 00:37
Все правильно Яндекс делает. Недалекие встраивают вебвизор где надо и где не надо (были кейсы, когда вебвизор был во внутренних частях личных кабинетов банков и т.п.) а у пользователей потом данные уплывают тем, кто имеет доступ к статистике. На это решение стоит взглянуть не только со стороны сайтоделов, но и думать о другой стороне баррикад.
В описании сказано, что закрываться будут поля с типом password, так чего панику подняли? Ну если будут ложные срабатывания - поставить ym-record-keys не проблема.


И вообще, смотря здесь в комментах на такое кол-во случаев обработки "забытой корзины" на основе вебвизора - мой вам совет, поставьте js-логгер на нужные поля. Сможете удобно и оперативно работать с данными.
info@sytyj-papa.ru
23 марта 2018, 08:32
zaoksid,
Смотрю, Вы прям программист. А я просто владелец сайта. У меня все работает. И Вебвизор нужен как есть сейчас. А что-то "просто дописать" - это мне надо опять к разработчикам обращаться. Я же не предлагаю Вам "возьмите и просто переберите двигатель в авто".
info@sytyj-papa.ru
23 марта 2018, 03:48
Плохая новость. Я несколько раз "спасал" заказы, потому что мог посмотреть телефон и адрес почты в Вебвизоре. Клиент, бывало, ошибается с заполнением форм (невнимательно читает правила регистрации) и, психанув, уходит, не завершив регистрацию или заказ.
Я перезваниваю и помогаю ему. так, с начала года (январь-февраль) я "вытащил" 4 клиентов.

Еще один минус: когда я вижу, что человек 2-3 и даже до 10 раз пытается заполнить форму, я могу ВИДЕТЬ, где он делает неверные действия (логин пишет русскими буквами упорно или в логин вставляет недопустимые знаки, или адрес почты пишет без @, без слова ru или "точку" забывает).

Подумайте!!! Это серьезно подорвет возможность мониторить качество сайта и искать проблемы в поведении клиентов. пароль, например, и так я звездочками вижу (это заслуга разработчиков сайта). Но все остальное НУЖНО видеть.
andrey.chashevoy
26 марта 2018, 09:37
info@sytyj-papa.ru,
Зачем Вам искать неверные действия, если Вы все равно не хотите обращаться к разработчикам для доработки.


Ну а в целом Вам просто впарили какую-то дичь в плане юзабилити, и это исключительно Ваша проблема, а не Яндекса. Ни количество не ввести для одной позиции, ни форму как Вы говорите по человечески не заполнишь
bronewell
23 марта 2018, 06:23
Помешались с этой "конфиденциальностью". В любой госконторе или банке при каждом пуке копии паспорта себе оставляют. Вот тебе и "сохранность персональных данных"
aderoff
23 марта 2018, 09:23
Я понимаю так, если человек вводит данные и по какой то причине не нажал на кнопку для отправки  своих данных, то это означает, что он просто не принял решения, а зачем мне клиент который не принял решения (консультация, заказ) по моему продукту, то зачем он мне нужен?
Alex V.
23 марта 2018, 10:02
Ценность вебвизора постепенно стремится к нулю.
vanya-goncherenko
26 марта 2018, 17:44
Alex V.,
В гугле нет вебвизора и люди живут и радуются во всех странах западного мира и так тоже бывает, я не думаю что изменение со звёздочками как то сильно повлияет на бизнес в целом это предрасутки не более 
Alex V.
26 марта 2018, 22:48
vanya-goncherenko,
Вы за пользователей не думайте. И не равняйтесь на отстой.
vanya-goncherenko
1 апреля 2018, 10:46
Alex V.,
Если я не буду думать о пользователях то у компании не будет прибыли . а если не прислушаться к  поисковым системам то не к чему хорошему это не приведёт. Но я с вами согласен это выбор каждого человека в отдельности.
Обновлено 1 апреля 2018, 10:46
Alex V.
1 апреля 2018, 13:34
vanya-goncherenko,
По вашей логике ветер дует, потому что деревья качаются. Пользователи, которые платят яндексу - это вебмастера, а не юзеры поисковых систем и сайтов. Тут дело конкретно в законотворцах. Которые дуют на воду. У них много свободного времени и мало ума, чтобы разобраться с технологиями.
Dmitriatika
23 марта 2018, 10:15
Прям трагедию сделали с нововведениями. Думаю несложно проставить класс ym-record-keys и жить спокойно дальше. Для разработчика - не лишне подстраховаться, что подсматривать поля, это чисто Ваш выбор, а для админа ничего не меняет, ну пару минут прописать класс. А вообще, что за проблема поставить код наблюдателя за формой, по событию пусть в лог файл кидает и сообщает о новом вводе, да хоть на почту. Намного эффективней, чем лазить по видео выпасать, что там вводилось.
pointcad
23 марта 2018, 10:33
С точки зрения соблюдения закона - нововведение абсолютно верно, почитайте 152 закон. Однако реализация не идеальна, как мне кажется.
Привязка должна быть в первую очередь к галочке "согласен на обработку персональных данных". Если пользователь отметил свое согласие, то с этого момента в вебвизоре мы имеем право видеть эти данные, а не с момента нажатия на кнопку "оформить заказ"
Также, посмотрите, как реализовано согласие на обработку персональных данных например на сайте Росбанка. Справа просто поп-ап, где говорится, что продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку. В таком случае ни о каких звездочках и речи быть не может! Метрика должна "видеть" такие вещи и уже исходя из этого показывать данные или нет.
Обновлено 23 марта 2018, 10:34
Кредитный брокер-НН
23 марта 2018, 11:00
Раздражает другое. Яндекс сам нарушает законодательство своими требованиями. 
Вот пример: моя компания не подлежит лицензированию или какой-либо сертификации. При этом, чтобы мне разместить рекламу в директе, он ис меня требуют лицензии банков, мои какие-то документы подтверждающие деятельность. Но нет не каких документов у кредитных брокеров! 
То есть запрашивают то, чего нет в природе. Это что адекватная политика компании что ли???:)
При этом, уверены что они правы. так же и тут! Яндекс это что? Правильно, поисковая система. Они ведь себя так называют!? Тогда какого простите черта, они начинают заниматься ерундой в плане данных в своих приложениях? Какого черта, она просят что-то от нас менять? пусть у себя делают и нам просто дают договор, в котором указано, что да мы согласны с этим и все. Те кто подписал договор как юр.лицо и отправил им, без каких-либо проблем дальше пользуется сервисом. А то, что они сейчас делают, простите идиотство! 
Не все имеют в штате личного программиста. То есть, нужно будет нести траты на то ,чтобы его нанять. Но простите, почему должны платить за это мы, если придумали они??? Придумали, оплачивайте тогда все это! 
Я в гугле запустил компанию, потому что блин, там не нужно документов, там никто не выносит мозг своими требованиями, которых даже в законодательстве не существует. 

igant
23 марта 2018, 14:18
Некоторые посетители, заполнив все поля формы, не в состоянии правильно ввести капчу. Совершают ошибку при вводе капчи, и нажимают "Отправить заказ". Естественно, получают уведомление об ошибке. Снова вводят капчу, и снова с ошибкой. И так несколько раз, пока не надоест. В итоге некоторым так и не удается отправить заказ, и мы их потом выуживаем через Вебвизор. Я предлагаю разработчикам подумать над тем, чтобы функция замены звездочками отменялась как только посетитель нажал на кнопку подтверждения (согласился предоставить свои данные).

andrey.chashevoy
26 марта 2018, 09:43
igant,
просто уберите капчу, зачем она в оформлении заказа, не усложняйте жизнь людям
Обновлено 26 марта 2018, 09:44
igant
26 марта 2018, 10:40
andrey.chashevoy,
Затем, что без нее валится спам. Почему вам надо объяснять такие простые вещи?
vanya-goncherenko
26 марта 2018, 10:49
igant,
 надо глубже смотреть . если вам валится спам то значит с сайтом что то не то, капча  она отрубает и заявки и спам.Я бы со смарта например не стал бы заполнять заявку  где капча. в итоги вы в минусе. 
k.100lbov
26 марта 2018, 10:54
igant,
вам шашечки или ехать? Если нужно больше заказов, придётся мириться со спамом
andrey.chashevoy
26 марта 2018, 11:09
igant,
я к тому, что есть же другие способы защиты от спам-ботов
igant
26 марта 2018, 11:55
vanya-goncherenko,
Если вам шлют спам, то вы сами виноваты - это какая-то альтернативная реальность. Попробуйте ознакомить с ней общественность.
vanya-goncherenko
26 марта 2018, 13:22
igant,
мне ? мне не шлют,  я как понял это у вас беда печаль с капчей:)
kravru
4 апреля 2018, 23:11
vanya-goncherenko,
Гуглевская Капча это обычно галочка Я не робот. Ее сложно нажать на смартфоне?
Расскажите хотя бы в общих чертам как сделать форму без капчи так, чтобы через нее не слали спам??
a.shuklaev3
23 марта 2018, 14:50
Может быть причина не в этом? Например, ваш директолог, который имеет доступ к вебвизору вылавливает все заявки и продаёт по 400 рублей прямым конкурентам. С внедрением звёздочек это становится невозможным.
alfabghost
23 марта 2018, 15:01
Да, как быть теперь с проверкой корректности заполнения полей пользователем???? Если пользователь "тупит" и не может корректно ввести номер телефона или почту, форма не позволяет отправить такие данные, то как теперь можно будет определить возникшую проблему?
vanya-goncherenko
26 марта 2018, 04:52
alfabghost,
Форму надо менять просто переодически
veriginai
23 марта 2018, 20:46
Здравствуйте, мне очень многое нравится в Яндексе, гораздо меньше Google - отдача от него меньше, а хлопот при адаптации сайта к их требованиям больше. Но теперь головную боль создаёте мне как владельцу интернет- магазина вы - команда Яндекса. 9 из 10 посетителей магазина делают ошибку сами, либо происходит технический сбой  (вариантов просто непредсказуемых - десятки, можно сочинять анекдоты) и считают, что заказ прошёл. Благодарны, когда мы перезваниваем им обнаружив заказ в вебвизоре, либо они сами перезванивают и удивляются, почему магазин по их заказу не перезвонил. В среднем 1 из 10 действительно передумал, но имел серьёзные намерения т.к. ввёл реальный телефон, mail - но политика конфиденциальности, возможность прочитать которую у него была при оформлении заказа в корзине, - не нарушалась, его данные никому переданы не были.  Аккаунт Яндекса с вебвизором защищён не хуже сайта.  Да прописать "поля css-классом ym-record-keys"- понятия не имею как это сделать. Головная боль от этих тех. доработок - не везёт мне что ли на технарей! Три месяца назад выставил на фриланс 5 доработок по сайту - 1 сделали, две сам допилил пока объяснял тех. задание, а две так и не могут доделать, в том числе глюк при оформлении корзины - случающийся раз на 10-15 заказов. Сделайте подробные инструкции что ли для разных движков и магазинов - где прописывать эти "поля css-классом ym-record-keys" . 
kravru
4 апреля 2018, 23:14
veriginai,
Выше же написали, у каждого поля input нужно добавить  class='ym-record-keys'
Еще подробнее - было:
<INPUT TYPE=... NAME=...  ...>
делаем
<INPUT TYPE=... NAME=...  class="ym-record-keys" ...>
avral.remont
24 марта 2018, 22:56
У меня строительный сайт и бывает так, что человек заполнил форму заявки и нажал кнопку отправить, но заявка почему то не доходит до ящика или попадает в спам( но из спама еще можно достать). Или заказчик банально устает бодаться с капчей.  И когда это заполнение видишь в вебвизоре и связываешься с заказчиком, который подтверждает свой заказ, то я получаю прибыль, всем становится хорошо.
А если будут звездочки, то упадут доходы.
kravru
4 апреля 2018, 23:14
avral.remont,
Выше же написали, у каждого поля input нужно добавить class='ym-record-keys'
Еще подробнее - было:
<INPUT TYPE=... NAME=... ...>
делаем
<INPUT TYPE=... NAME=... class="ym-record-keys" ...>
Ann
25 марта 2018, 00:29
Я считаю правильное решение приняла компания Яндекс. Взять например компанию рос-м. На странице оплаты (moscow.rt.ru/payment)  у них ввод номера карты и плюс еще ввод 3 символов с обратной стороны карты для оплаты и не только на этом сайте. Прикол в том, что код данной страницы содержит метрику со включенным вэбвизором.  Скрин https://cloud.mail.ru/public/62A9/uRi5ofRMG Закрадывается вопрос, зачем им вэбвизор на этой странице. Полностью поддерживаю данное нововведение.
Обновлено 24 марта 2018, 23:40
S33003400
26 марта 2018, 17:33
Согласен, с банковскими картами в целом всё странно в части безопасности.
Что касается rt - вы оплачивали что-нибудь картой в обычном магазине? Продавец (сотрудник магазина) берёт её в руки и видит и с передней части, где номер и с задней, где CVC2 и всё это ещё вдобавок на видео записывается. Т.е. с точки зрения банка нормальным считается передавать эти данные продавцу. Защищать вы должны только пинкоды и коды из СМС
hnsk
28 марта 2018, 16:22
Ann,
учите мат. часть https://prnt.sc/ixjryy
S33003400
30 марта 2018, 21:10
hnsk,
И? Я тоже первым делом полез смотреть, не включена ли просто страница банка ифреймом. Оказалось - нет, форма с полями с данными карт подтягивается с поддомена rt.ru - paycard.rt.ru, т.е. полностью контролируется Ростелекомом, со счётчиками или без, все данные карты получат они
good-music.fo.ru
25 марта 2018, 06:57
А если на сайте будет прописано, что мол пользуясь сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциа́льности и все ваши действия мы записываем и т.д и т.п ... Вообщем не интернет, а госдума)))
gersh-ilya
25 марта 2018, 23:06
Опять звездочки. Уберите все: браузер, регион, хост )) 
Будем гадать кто заходил - интересно же. 
andrey.chashevoy
25 марта 2018, 23:53
Нужно разрабатывать такие сайты, чтобы они работали как полагается при любых обстоятельствах, а не сидеть и отлавливать заказы в веб-визоре и теперь стонать по этому поводу. То капчу не распознали, то кнопка "заглючила",  Вы вообще о чем товарищи??? Если проблема в том что у Вас не могут часто оформить заказ из-за каких-то причин, то их надо решать, а не сидеть в веб-визоре.



По Вашему если я сидел выбрал телевизор и положил в корзину товар, начал оформлять, а потом передумал по разным причинам, я хочу чтобы Вы мне звонили? Вы бы тогда сразу присылали заказы под дверь уже, че уж там.
Обновлено 25 марта 2018, 23:54
igant
26 марта 2018, 10:46
andrey.chashevoy,
Надеюсь, на своей работе вы выпускаете нечто такое, что работает "как полагается при любых обстоятельствах".
Обновлено 26 марта 2018, 10:47
andrey.chashevoy
26 марта 2018, 11:11
igant,
не идеальны далеко, но стараемся все продумывать
igant
26 марта 2018, 12:03
andrey.chashevoy,
А почему же вы читаете нотации о том, что сами не в состоянии сделать? Скромнее надо быть. Самокритичнее.
andrey.chashevoy
26 марта 2018, 12:50
igant,
у меня нет такой привычки говорить, то чего не знаю или не в состоянии сделать. Я просто пытаюсь донести людям, что то, что они считают "нечто" не всегда этим является, а тем более что при нормальном подходе это прописные истины
vanya-goncherenko
26 марта 2018, 05:06
Тут надо  с другого угла смотреть, допустим у меня есть сайт я решил переделать дизайн или формы  улучшить , будет ли яндекс мне мешать? Нет! Яндекс улучшает " свои интерфейсы" это его личное право , можем ли мы говорить против этого частного выбора каждого человека и бизнеса в отдельности? Я думаю что нет, идея со звездочками оч хорошая , которая несёт в себе безопасность в рунете . Если я не давал разрешения не кому вскрывать свои данные и манипулировать ими в своих целях  то не кто не имеет права их знать. Это чисто криминал как кража паспорта , удивляюсь что яндекс раньше позволял  такие вопиющие акты вандализма .
Обновлено 26 марта 2018, 05:06
info@vpohode.ru
26 марта 2018, 17:18
vanya-goncherenko,
 зачем тогда вообще вводить данные и не соглашаться с обработкой данных??? чушь, глупость и тупость, как ни опиши. Давайте закон Яровой дополним, и реально начнем все посылки вскрывать, проходить согласования в органах и еще много чего, и все для того, что бы продвть какую нибудь тряпку. Не нужно свои данные выкладывать и все тут
hnsk
28 марта 2018, 16:19
vanya-goncherenko,
хватит спамить на блоге яндекса. фанатик яши иди в школу.
vanya-goncherenko
29 марта 2018, 19:55
hnsk,
я не спамлю. я помогаю вам психологически пережить этот сюжет с данными. а то вы все на пустом месте паникуете не с чего,  жалко вас просто как людей.:)
kravru
4 апреля 2018, 23:17
vanya-goncherenko,
+++
denisov.bugulma
26 марта 2018, 15:08
Спасибо за информацию
S33003400
26 марта 2018, 17:19
1. Чтобы не нарушать закон, достаточно получить от посетителя ПЕРЕД заполнением согласие на обработку данных. Например, на странице приёма заказа сделать сразу галочку "Согласия...", а поля блокировать или затенить.
2. Если сайт до отправки заказа проверяет телефон или e-mail на наличие в базе "на лету" через AJAX, то это уже обработка данных и на это нужно было получить согласие. Даже если не на лету, а через обычный POST, но сайт выдал, что пользователь с таким e-mail уже зарегистрирован и пользователь ушел недооформив заказ, уже была обработка
3. По закону нужно писать подробно как обрабатываются данные и куда передаются. Т.е. на сайте должно быть написано в т.ч. что пользовательские данные уходят в Яндекс.Метрику или Google.Analytics. Значит опять же до того, как пользователь что-то вобъёт, он уже должен согласиться на обработку своих данных при посредничестве сайта этими компаниями (Гугл и Яндекс). Т.е. опять же нужно сначала галочку, потом разрешать что-то заполнять.
Выход только один - скрипт метрики не должен ОТПРАВЛЯТЬ В ЯНДЕКС эти данные. А не звёздочки какие-то показывать. Если Яндекс получил эти данные это уже обработка и уже нарушение закона, покажет он звёздочки владельцу сайта или нет.
melannstudio-seo
27 марта 2018, 00:11
"Это будет работать для обеих версий Вебвизора?
Да."


Зачем тогда нас спрашивать, когда вы уже все решили?! Все сайты закон обязывает указать политику обработки персональных данных, что и было сделано на сайтах, где люди следят за законами! Смысл с этого нововведения? Оно только навредит и вам и нам.
vanya-goncherenko
27 марта 2018, 04:24
melannstudio-seo,
вас лично не кто не спрашивает . до вас просто донесли информацию о новых правилах показа информации через вебвизор.
melannstudio-seo
27 марта 2018, 08:33
vanya-goncherenko,
а я про "лично" и не спрашивал, умник. 
gotovyj-proekt-doma
27 марта 2018, 10:07
 можно сделать так, что бы ввод данных осуществлялся посетителем после того как даст согласие ...
S33003400
30 марта 2018, 21:10
gotovyj-proekt-doma,
+1
info@vpohode.ru
27 марта 2018, 17:08
яндекс, как частная контора может, впринципе, делать что угодно, но заставлять исполнять закон других лиц - это немного не правильная трактовка. Давайте тогда обяжем производителей топоров следить за своими продуктами, а если кто то кого то убъет топором, то вообще топоры запретим. Или поступим так, производитель топоров имеет право контролировать то, что вы делаете топором, и если ему это не понравится, то он лишит вас права пользования топором. до абсурда можно довести все,что угодно. По умолчанию считается, что яндекс законопослушный, а владельцы интернет магазинов нет. Как то не справедливо. Я ниразу не согласованную рассылку не делал, просто так не звонил и не беспокоил людей. Банк Тинькофф звонил наверняка каждому из нас и предлагал свои карты, откуда у него данные?  почему его не плющит наше доблестное право, почему мои права никто не защищает?. А палки в колеса обычным пользователям вставляют. не хорошо все это, меру тоже нужно знать. А если про безопасность говорить, тогда давайте всех нафиг чипируем. 
vanya-goncherenko
28 марта 2018, 06:58
info@vpohode.ru,
Вас в первую очередь чипируем и поставим на контроль все ваши сайты . Вам кажется что ваши права ущемлены яндексом и Тиньковым? Они нарушили ваше права? Вопрос почему вы не защищаете свои права в суде? У Вас не хватает образования что бы обратится в суд или вы не верите в правосудие и справедливость в нашей стране?
Обновлено 28 марта 2018, 06:59
info@vpohode.ru
28 марта 2018, 10:24
vanya-goncherenko,
 ну ну,  так пусть тогда и другие обращаются в суд, которые считают, что сайты неправомерно используют личные данные, или вы сами себе противоречите? 
тогда давайте еще заставим владельцев сайтов уничтожать те личные данные, которые на момент покупки предоставляли покупатели. Они же все передумали предоставлять данные для обработки? а как вы считаете?
vanya-goncherenko
29 марта 2018, 05:37
info@vpohode.ru,
так те другие которые считают "что сайты неправомерно используют личные данные" и подают в суд на сайты которые нарушают закон о персональных данных https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/03/28/755145-polzovateli-podali-isk
Яндекс хочет вас защитить  от подобных последствий, так сказать протягивает вам руку помощи. а вы говорите нет не надо мы хотим   заплатить штрафы не детские за нарушение закона.:) 
 

direct140417
28 марта 2018, 04:02
Один хрен сделают так как решили
rightmiha3
28 марта 2018, 10:29
Пользователь мне шлет заказ из корзины, мне может и в почте его адрес и фио запикивать будут? )
hnsk
28 марта 2018, 11:48
Яндекс, вы паразиты, которые ничего не способны сами сделать, а только копировать и покупать.



Вот представьте любой сайт или лендинг, у большинства из них интеграций целая море. Например roistat, который вешает на форму свои api. или всплывающие окна от amocrm, которые постоянно глючат, не отправляют данные, не оплаченный тариф, все клиенты теряются, потому что данные не дошли, такие данные можно сопоставить с вебвизором, что мы не однократно делали и вытаскивали потерянных клиентов.

А вы предлагаете бизнесу терять клиентов, с того же самого контекста в определенных случаях лить в пустую. У**ды.
ruslan.filonow
28 марта 2018, 18:54
Я полностью поддерживаю политику Яндекса в отношении персональных данных пользователей, которые не отправили заявки и не дали свое согласие. Что касается потерянных заявок, разработчики будут более внимательно и ответственно подходить к выбору и настройкам используемых сервисов и технологий. Для аналитики вполне достаточно обезличенных данных.
timofeevitch.sania
31 марта 2018, 04:45
Прочитал более 140 постов и заплакал....
Конечно же печаль, однако придётся смериться с этим фактом, так как Яндекс не привык отступать. Будем впиливать ym-record-keys.


Смешно читать посты некоторых индивидуумов о том, что надо шлифовать корзину, чтобы покупатель с первого раза и без проблем тыкнул кнопку «Оформить заказ». Не ходи к гадалке, это пишут не владельцы интернет-магазинов, а Блогер-флудеры или кровопийцы из разряда варезников, дорвеистов и адалтников.


У меня 6 интернет-магазинов, все на разных cms, естественно корзины разные, по разному оформленные. Этот факт от «лопухов», «розяв» и откровенных «даунов» не спасает. Хочу заметить, на всех сайтах одинаковый процент покупателей которые не правильно вписали телефон или е-майл или попросту забыли нажать кнопку «Разместить заказ». Часто видел в Вебвизоре, как клиент делает несколько попыток оформления заказа, кружит, кружит, в итоге замирает в корзине минут на 5-10 и запись обрывается. Потом, часа через 2-3 или на другой день звонок и взволнованный голос клиента - где мой заказ, почему до сих пор не доставили, вы что продали мою вещичку. Или так: - знать бы, что вы такие «тормоза», заказал(а) бы в другом магазине.
Жаль, жаль....


P.S.
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
gotovyj-proekt-doma
31 марта 2018, 11:10
А давайте ещё вместо контактов посетителю сайта звёздочки покажем?!:) Вообще всех победим!) 
Veigas
1 апреля 2018, 09:41
Я ****любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не ******;
** пусть она вас больше не тревожит;
Я ******* печалить вас *****
viktorspr
3 апреля 2018, 08:05
Предлагаю во все CMS'ки внедрить эту фичу по умолчанию :) Очень удобная тема, допустим как одно из полей заполнено, оно сразу бы записывалось в sql базу. А в админке создать "незавершенные заказы" и там бы уже  ̶о̶ф̶и̶с̶н̶ы̶й̶ ̶п̶л̶а̶н̶к̶т̶о̶н̶  менеджер расширял продажную воронку. :) Ща конечно понабегут недопрограммеры и скажут "заплати", а я там у кого-нить уведу и тебя вставлю этот код. Заплачу если посчитаю нужным, но не недопрогерам а нормальным спецам, коих еще поискать надо.
Обновлено 3 апреля 2018, 08:06
yurataitl
3 апреля 2018, 15:27
Херня 
у меня трабл с формами

и не всегда отправляет
вебвизор помогал


petros-robert
4 апреля 2018, 11:58
Для нас это поле необходимо .
kuhnivins
4 апреля 2018, 12:27
Защитники этого "замечательного" нововведения, хватит выгораживать разрабов криворуких, которые реально делают только хуже!
Они до сих пор не могут в директе настроить точное совпадение достижения целей и этих же целей в метрике. Всегда есть расхождение. В течении многих ЛЕТ это наблюдается. И ничего не происходит. До ходит до смешного - в метрике источники заявки - Реклама и например, 12 обращений, а директ считает только 8. ХотяВСЕ заявки чисто с Директа,проверенно неоднократно.
Сначала они убрали функцию посмотреть все нажатия клавиш, где можно было быстро найти телефон или лишние нажатия клавиш при вводе в формы, теперь убирают совсем эти данные.
Да, можно, платить разрабам, вот только это ЛИШНИЙ гемор от яндекса.
Телодвижения необходимые для преодоления гемороя никак не улучшат бизнес, а просто не дадут сделать хуже, надеюсь разницу улавливаете?
Отвратительное нововведение, ужасное.
vanya-goncherenko
4 апреля 2018, 14:07
kuhnivins,
хуже делают тока тем кто не хочет развивать свой бизнес и идти в ногу со временем.  Яндекс делает все верно . он идёт в будущие а вы остаётесь в прошлом.  это ваш личный выбор.Если какие то звездочки способны поколебать ваш бизнес то у вас  плохой бизнес и его надо перестраивать   так как работа ваша не эффективна,  не надо валить с больной головы на здоровую. Я читаю комментарии в этой ветки люди не могут даже форму себе нормальное сделать при том что видят в вебвизоре что она работает не корректно.  То есть смотреть за не корректной работой это нормально а сделать сайт лучше это взападло. удивительно.
kuhnivins
4 апреля 2018, 13:27
vanya-goncherenko,
Ванюш, ты почему не в школе-то?
Все твои аргументы я выше читал, твоя точка зрения понятна.
Никаких шагов в ногу яндекс не делает. Никаких новых требований вчера не появилось к обработке данных, чтоб сегодня вводить этот бред.
Бизнес свой я прекрасно знаю как развивать и без сопливых.
Если б ты был внимательный и читал бы, что пишут пользователи, а не шаблонно отвечал всем и кадому, то увидел бы, я отметил, что все так называемое "развитие" - это написание лишних строчек кода, чтоб не было просто хуже,чем раньше.
Развитие же предполагает улучшение. Так что ты понятия не подменяй в попытках оправдать эту полную глупость от Яндекса, это выглядит смешно, а с учетом количества написанных тобой выше оправдашек уже даже странно.
Насчет звездочек и поколебать бизнес -каждая проданная у нас кухня = больше 100 тысяч прибыли. То есть каждая потерянная заявка из-за небрежно заполненного номера телефона - минус потенциальная сотка.
Это мало? Хватит шаблонить - не все торгуют тряпками и зарабатывает на этом по 500 руб.
kuhnivins
4 апреля 2018, 13:31
vanya-goncherenko,
Сайт у меня работает целиком и полностью корректно.
Все формы оттестированы давно. Но разговор про неправильно введеные пользователем телефоны, когда люди ставят лишнюю цифру и она не помещается в форме. из визора ее можно было вытащить.
Так что на отмазку про то, что мы не следим за сайтом это не прокатит.
Речь про ошибки пользователей и цена таких ошибок мной написана выше.
vanya-goncherenko
4 апреля 2018, 14:58
kuhnivins,
Я в школе как раз сижу и из школы пишу,  приятно что взрослые дяди обратили на меня маленького внимания .Куда мне с моими то микро знаниями до вас мега мозгов которые зарабатывают с кухни целых 100к. Это наверно круто кухни продавать и сидеть у вебвизора и ждать ветра в поле.Я ставлю ваши знания в бизнесе под сомнения, оч сомнительно что ваш сайт работает корректно.  Все формы вы оттестировали давно? так времена меняется миграция пользователей и их интересов происходит постоянно. то что было давно то уже не считается.Сайт это не подарок я вот ещё раз повторюсь. сайт это инструмент а с инструментом надо работать. если вы это не понимаете то это печально возможно вам стоит самому иногда снимать свою "корону" и садится за парту. Звездочки были убраны так как это нарушает политику  обработки данных. я надеюсь  правовые вопросы ваша компания соблюдает? если да. то почему яндекс не должен их соблюдать. 
vins81
4 апреля 2018, 14:46
vanya-goncherenko,
Ванюш, сынок, я уже понял, что ты здесь с целью поговорить, а не с целью добиться от яндекса нормальных объяснений и конкретного диалога с пользователями. Потому, как вместо возражений адекватных ты налил три ведра воды  в свое сообщение,  полностью повторил суть прежнего и ничего нового не привнес.
Ну, кроме голословного заявления, что "звездочки были убраны, так как ЭТО нарушает..." Вообще-то звездочки будут установлены, так как без них там ЯКОБЫ что-то нарушается. Хотя по факту это высосанный из пальца бред. И ранее в каметах яндексу уже поясняли, что сам факт получения любых данных пользователя Яндексом  уже является нарушением. Поэтому это борьба с ветряными мельницами, с несуществующие проблемой.
И да, в конце, повторяться я в отличии тебе не люблю, но доходит до тебя туго - никто в визоре не сидит, если ты еще не понял - приходит в црм некорректный телефон или мейл, пытаемся связаться - становится очевидно, что ошибка в написании, идем В ЭТОМ СЛУЧАЕ в визор и смотрим, что на самом деле пользователь вводил. Все.  Теперь такая заявка будет полностью потерянной. И если ты, малолетний д..чок этого не понимаешь, а пытаешься оправдать сейчас действия разрабов и спорить с другими пользователями просто от избытка времени и желания поп..еть, то увы, у меня его (времени) на такой бред нет - я все, что хотел,сказал.
Адьос.
kuhnivins
4 апреля 2018, 14:51
vanya-goncherenko,
особенно повеселила фраза про связь работающих и давно оттестированных (на работоспособность, а не на маркетинговую привлекательность)  форм и миграций аудитории, их интересов...Сынок, научись внимательно читать то, что тебе люди пишут, а не бросаться опровергать любое слово.
Все, теперь точно все. 
vanya-goncherenko
4 апреля 2018, 16:16
kuhnivins,
Я не опровергаю , я помогаю вам дедушка выйти из заблуждений своих " проф диформация" это оч частый случай когда люди в своих бедах винят всех, но проблем не видят своих . Удачи вам и процветания в ваших делах , пусть ваш дом будет всегда полная чаша!
vanya-goncherenko
4 апреля 2018, 16:25
vins81,
А повторять вам надо. это хорошо что яндекс не бросает вас а помогает вам   в разных ваших бедах. просто для кого то достаточно одного раза что бы изменить маршрут а для кого то надо повторять как говорится " повторение мать учения" :)
NNPRbusiness
4 апреля 2018, 18:04
Очень хреного придумали, человек заполняет форму на сайте, приходят данные с задержкой через хрен его знает какое время и ты звонишь клиенту когда ему уже не надо, байда полнейшая
vanya-goncherenko
4 апреля 2018, 23:30
NNPRbusiness,
Вам надо обратится к хостер и узнать почему у вас задержка , возможно почтовый клиент работает не корректно 
ТОЧКАБЕЗОПАСНОСТИ.РФ
5 апреля 2018, 01:42
УЖАС!!!!! Удар "под дых" магазинам. Далеко не все пользователи интернета в состоянии самостоятельно оформить заказ. Неоднократно "вылавливал" контакты клиента, так и не осилившего заполнение всех полей заказа. Помогал ему в подборе оборудования и оформлении заказа. НИ ОДНОГО НЕДОВОЛЬНОГО НЕ БЫЛО!!!!!! Никто не выражал недовольства и не спрашивал откуда у вас мой номер.
Клиент его собственноручно набрал на моем сайте. 
В политике конфиденциальности у меня прописано, что оформление заказа на сайте является согласием с политикой конфиденциальности, пользовательским соглашением и т.п.
Обратите внимание: Оформление! не Подтверждение! 
Нажимая на кнопку "Оформить заказ" в корзине клиент принял правила и согласился с ними.
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ ЗВЕЗДОЧЕК!!!!


P.S. Для владельцев интернет-магазинов существует огромное количество платных сервисов "ловцов заказов", которые отлавливают контакты, клиентов начавших оформление заказа, но не завершивших его. Я замечательно справлялся с этим функционалом самостоятельно и бесплатно.
Яндекс насильственно заставляет меня использовать платные сервисы. Я с этим не согласен.

ITBRUKLIN
5 апреля 2018, 19:00
Бывает пользователи не могут нажать кнопку отправить, а бывает форма глюканет, и вебвизор помогал выхватить заказ.  А теперь дичь. 
Замечаю часто что в фору пишут телефон с ошибкой, и если форма с проверкой то отправить   не получится, а так по вебвизору увидел и все ок. 
  Сделали только хуже.... 
Обновлено 5 апреля 2018, 19:01
LUOR
5 апреля 2018, 19:28
Для всех, кто пользуется плагином Contact Form 7 для Wordpress:
нужно прописать class:ym-record-keys в режиме редактирования шаблона формы для нужного поля.
Например, вместо [email* your-email ], как было раньше,
должно стать [email* your-email  class:ym-record-keys]


nevis.doors2015
8 апреля 2018, 05:44
Ребят, реально,  кто возражает против того что метрика установила новое правило на счет звездочек) и напишите мне пожалуйста может мы как то донесем до г разработчиков что может они не правы и пусть нам объяснят по этому поводу что они думают. Я так понимаю что многие не довольны тем что установили много звездаечек))) напишите мне пожалуйста nevis.doors2015@yandex.ru Буду благодарен. Спасибо.
taxphone-app
8 апреля 2018, 11:56
Эти данные очень полезны если пользователь ввел тел или почту, но по какой то причине не отправил (или не смог), далее перезваниваешь и он покупает, так что эта функция была очень полезной. А банковские реквизиты можно и скрыть.
Защита+
9 апреля 2018, 14:03
Кроме того, что это "нововведение" не дает возможности выловить не до конца заполненные заказы, так еще и "Советник" помогает уводить с сайта или запутывать в выборе клиентов. Хороший, однако, ход!
kirdyase
12 апреля 2018, 11:23
очень печально стало не удоно. Спасибо что наго-вняли очень признателен низко кланяюсь и разбиваю Лоб....Жирный минус.
kirdyase
12 апреля 2018, 11:25
kirdyase,

ах  да ещё забыл сказать подкиньте мне контрацептивов и сигарет, так как после  Хорошего незащищённого секса, я люблю покурить.
Владислав
13 апреля 2018, 10:27
идиотизм какой-то придумали. почти каждый день приходят заявки с неправильными номерами телефона (обычно пишут лишние 8, пишут не глядя, форма с проверкой и т.д.), часто вебвизор помогал поймать правильный номер. а сейчас как???
vanya-goncherenko
13 апреля 2018, 14:49
Владислав,
сейчас оч просто надо еще раз вам прочитать пост яндекса сверху внимательно и сделать так как там написано.
bgm.fashion
14 апреля 2018, 18:47
Имхо отличное нововведение. Не хочешь терять данные инпутов -- сохраняй сам. А теперь представьте, раньше отдали вы "продвигаторам" сайт (и метрику вместе с ним), а они ваши заказы тырят через вебвизор. А?
enotik.me
15 апреля 2018, 21:45
Да ладно вам, не паникуйте, разнылись. Кому надо собрать эти данные — соберут сами, отправляя автоматом периодически данные при заполнении форм. Видимо были случаи плохого использования персональных данных, наверняка не единичные, не с потолка же решение пришло. Конечно, можно было об этом более подробно упомянуть в анонсе.
elama-16031115
16 апреля 2018, 12:01
Простите, но у меня есть некоторые клиенты, которые в форму +7(ххх)-ххх-хх-хх умудряются запихать номер телефона с восьмеркой, даже не посмотрев. И вылавливать их приходилось через вебвизор. С ними можно было работать, а теперь от них получаешь только "Я им оставила номер телефона, а они даже не посчитали нужным мне позвонить"
Alex V.
18 апреля 2018, 14:16
Спасибо яндексу наоборот. Теперь я вынуждено заплатил денег производителю скрипта моего магазина и получаю эти данные. Почему вынужденно, потому что сломалась корзина.. Странно. Так и производитель скрипта сказал. 
Вымораживание денег и порча всего с чего можно заработать - это национальная идея этой страны.
k.100lbov
8 июня 2018, 13:53
Alex V.,
так веди бизнес в другой
Alex V.
12 июня 2018, 11:35
k.100lbov,
Ещё к нац. идее можно отнести желание давать глупые и вредные советы. Распирает некоторых.
k.100lbov
12 июня 2018, 11:49
Alex V.,
нет у нас нац. идеи. В этом и беда
Evgenyi Nikolaevich
23 апреля 2018, 15:42
У меня с 18 апреля Вебвизор перестал работать ((((
vanya-goncherenko
23 апреля 2018, 16:03
Evgenyi Nikolaevich,
так надо код поменять на сайте наверно.
Evgenyi Nikolaevich
24 апреля 2018, 08:29
vanya-goncherenko,

Поменял, не помогает. Именно на одном сайте всё пропало. Остальные вроде работют
plintus.101
24 апреля 2018, 11:40
не совсем понял, а когда поменяли период выборки до недели????? что за бред, теперь за бОльший период нельзя оценить данные??????
vivarent.cz
24 апреля 2018, 14:29
plintus.101,
у нас за 2 недели есть данные
Наталья
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 16:07
plintus.101,
В Вебвизоре по-прежнему можно посмотреть записи за последние две недели. Если в интерфейсе не получается выбрать двухнедельный срок, напишите, пожалуйста, в службу поддержки — посмотрим, в чём там дело. Лучше сразу приложить к письму скриншоты.
house.discount
27 июня 2018, 14:05
discount-house.ru   у нас пояивился в вэбвизоре какой то флажок сверху красный, что это?
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса27 июня 2018, 15:53
house.discount,
скорее всего, вы добавили отчет в Избранное
house.discount
27 июня 2018, 16:30
Яндекс Василиса,
https://clip2net.com/s/3V6yr0s что то сомневаюсь, почти все сегодня появились с флажком
kan014
5 августа 2018, 01:38
у меня на сайте почему то не всегда форма заявки работает правильно. пользователи нажимают кнопку отправить, а данные на почту не приходят. только просматривая вебвизор я раньше видел какие данные пользователь вводил. теперь эти заказы я никак не вычислю!!! яндексу стоит тогда допилить вебвизор, и скрывать звёздочками поля только в том случае, если пользователь реально не нажимал кнопку. а если нажал, то всё показывать
interclr
16 октября 2018, 10:49
а почему содержимое корзины не видно?
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса18 октября 2018, 14:15
interclr,
в Вебвизоре 2.0 должно быть видно. Удостоверьтесь, что вы переключились на новую версию и обновили код  счетчика на сайте.
zavod-balkonov
1 ноября 2018, 17:16
Какой смысл звездочек? посетители когда отправляют заявку - итак передают свои данные "телефон" "имя" и тд..  и владелец сайта все эти данные итак получает с письмом заявки.
От кого тогда вы их скрываете?

Но когда приходят, например, заявки из других городов - поэтому возникает необходимость отследить конкретную заявку в вебвизоре и понять из какой она рекламной кампании


Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса2 ноября 2018, 01:39
zavod-balkonov,
если посетитель сам отправляет данные владельцу сайта - он соглашается на передачу своих данных. Изменение в Вебвизоре призвано защитить интересы тех посетителей, которые так и не отправили своих контактных данных.
Кроме Вебвизора в Метрике есть другие отчеты, которые могут помочь "отследить конкретную заявку в вебвизоре и понять из какой она рекламной кампании".
Например, отчет по источникам трафика или отчет по посетителям