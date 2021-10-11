Встречайте официальные интеграции Яндекс.Метрики для быстрой установки электронной коммерции

Анализируйте продажи и повышайте эффективность рекламных кампаний с помощью электронной коммерции в Метрике.

Каждому владельцу интернет-магазина важно отслеживать не только посещаемость сайта, но и то, как пользователи взаимодействуют с товарами и что покупают. Ответить на эти вопросы помогает Яндекс.Метрика и опция «Электронная коммерция».

Для подключения электронной коммерции в Метрике в большинстве случаев требуется работа с кодом сайта. Иногда это вызывает затруднения у пользователей. Поэтому мы максимально упростили процесс настройки и создали решения для быстрого подключения опции на сайтах с популярными CMS (Content Management System — платформа или конструктор для управления содержимым сайта). Первые плагины — для WordPress и OpenCart. В будущем мы планируем добавить и другие подобные решения.

Как воспользоваться

Плагины «Яндекс.Метрика» для WordPress и OpenCart — это единственные на текущий момент официальные дополнения для CMS от команды Метрики. С их помощью вы сможете бесплатно настроить передачу данных электронной коммерции без работы с кодом и установить счетчик на сайт.

Чтобы подключить плагин, используйте наши инструкции:

Как интернет-магазинам использовать полученные данные

Подключите плагин, чтобы использовать расширенные возможности электронной коммерции для аналитики и усиления рекламы:

Узнайте, откуда приходят покупатели с самым высоким чеком и какой путь они проходят до покупки на сайте.

Получите доступ к данным Яндекс.Маркет Аналитики. Смотрите, как меняются продажи в вашей отрасли в зависимости от сезона и географии.

Следите прямо в Метрике за выручкой и средней стоимостью заказа ваших товаров на Маркете.

Используйте полученные данные для настройки рекламы в Директе, чтобы:

Платить не за клики по объявлениям, а за продажи.

Напоминать посетителям о просмотренных товарах и возвращать их на сайт за покупкой.

Расширять аудиторию за счет пользователей, похожих на ваших лояльных клиентов.

Усилить эффект от рекламных форматов, например, от смарт-баннеров.

Узнать больше об Электронной коммерции

Скоро мы дополним список интеграций Метрики для популярных CMS. Чтобы не пропустить, следите за новостями в блоге. Если при установке плагина у вас появятся вопросы, напишите в Службу поддержки — мы поможем.