Встречайте официальные интеграции Яндекс.Метрики для быстрой установки электронной коммерции

Анализируйте продажи и повышайте эффективность рекламных кампаний с помощью электронной коммерции в Метрике.
Каждому владельцу интернет-магазина важно отслеживать не только посещаемость сайта, но и то, как пользователи взаимодействуют с товарами и что покупают. Ответить на эти вопросы помогает Яндекс.Метрика и опция «Электронная коммерция».
Для подключения электронной коммерции в Метрике в большинстве случаев требуется работа с кодом сайта. Иногда это вызывает затруднения у пользователей. Поэтому мы максимально упростили процесс настройки и создали решения для быстрого подключения опции на сайтах с популярными CMS (Content Management System — платформа или конструктор для управления содержимым сайта). Первые плагины — для WordPress и OpenCart. В будущем мы планируем добавить и другие подобные решения.
Как воспользоваться
Плагины «Яндекс.Метрика» для WordPress и OpenCart — это единственные на текущий момент официальные дополнения для CMS от команды Метрики. С их помощью вы сможете бесплатно настроить передачу данных электронной коммерции без работы с кодом и установить счетчик на сайт.
Чтобы подключить плагин, используйте наши инструкции:
- Как настроить электронную коммерцию на сайте на WordPress.
- Как настроить электронную коммерцию на сайта на OpenCart.
Как интернет-магазинам использовать полученные данные
Подключите плагин, чтобы использовать расширенные возможности электронной коммерции для аналитики и усиления рекламы:
- Узнайте, откуда приходят покупатели с самым высоким чеком и какой путь они проходят до покупки на сайте.
- Получите доступ к данным Яндекс.Маркет Аналитики. Смотрите, как меняются продажи в вашей отрасли в зависимости от сезона и географии.
- Следите прямо в Метрике за выручкой и средней стоимостью заказа ваших товаров на Маркете.
Используйте полученные данные для настройки рекламы в Директе, чтобы:
- Платить не за клики по объявлениям, а за продажи.
- Напоминать посетителям о просмотренных товарах и возвращать их на сайт за покупкой.
- Расширять аудиторию за счет пользователей, похожих на ваших лояльных клиентов.
- Усилить эффект от рекламных форматов, например, от смарт-баннеров.
Узнать больше об Электронной коммерции
Скоро мы дополним список интеграций Метрики для популярных CMS. Чтобы не пропустить, следите за новостями в блоге. Если при установке плагина у вас появятся вопросы, напишите в Службу поддержки — мы поможем.