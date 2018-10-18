Развиваем Вебвизор 2.0: более подробные записи и улучшенный плеер

Чтобы Вебвизор 2.0 ещё точнее отражал взаимодействие посетителей с сайтом, мы добавили в него новые функции. Сами записи стали более детальными, а в плеере появились новые удобные элементы, которые помогут быстрее находить интересные события в визите. Обо всех нововведениях — по порядку.

Запись переключений между вкладками

Раньше запись визита разрывалась, если посетитель открывал ссылку в новой вкладке. Теперь Вебвизор 2.0 фиксирует, как посетители переключаются между вкладками, в которых они открывали ссылки на вашем сайте — как на десктопе, так и на мобильных. Открытые в разных вкладках ссылки будут показаны в верхней части плеера:



Более наглядные записи «мобильных» визитов

Теперь к записям визитов с мобильных добавляется изображение смартфона или планшета. Контуры устройств на Android и iOS отличаются, чтобы вам не нужно было лишний раз всматриваться в техническую информацию о визите.

А если во время визита посетитель вводил какой-либо текст, в записи будет показана экранная клавиатура в вертикальной или горизонтальной ориентации. Это поможет оценить, какой контент был в видимой области экрана, а какой оказался скрыт.

Плеер с «подсказками»

Если нужно найти причину проблемы на сайте или выявить интересную закономерность в поведении посетителей, иногда приходится отсмотреть множество записей. Чтобы упростить эту задачу, мы постарались сделать плеер более информативным:

— Больше не нужно вручную перематывать отрывки записи, во время которых посетитель бездействовал. Теперь вместо «пустого» отрывка будет показана метка «бездействие» и время, в течение которого посетитель никак не взаимодействовал с сайтом.

— Интенсивность взаимодействия с сайтом теперь отражается на более наглядном графике — теперь вы легко найдёте моменты с максимальной активностью. А специальные метки помогут сразу перемотать запись к нужному типу действия: достижению цели, вызову экранной клавиатуры, переходу по ссылке.

Что в планах

Мы продолжаем дорабатывать Вебвизор 2.0 перед тем, как сделать эту версию основной. Ускорять разработку нам помогают ваши отзывы — так мы быстрее находим и исправляем недочёты и находим идеи для новых полезных опций. Поделитесь вашими замечаниями в комментариях или в нашем чате в Telegram!