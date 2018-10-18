Блог Яндекс.Метрики

Блог Яндекс.Метрики

Развиваем Вебвизор 2.0: более подробные записи и улучшенный плеер

Чтобы Вебвизор 2.0 ещё точнее отражал взаимодействие посетителей с сайтом, мы добавили в него новые функции. Сами записи стали более детальными, а в плеере появились новые удобные элементы, которые помогут быстрее находить интересные события в визите. Обо всех нововведениях — по порядку.

 

Запись переключений между вкладками

Раньше запись визита разрывалась, если посетитель открывал ссылку в новой вкладке. Теперь Вебвизор 2.0 фиксирует, как посетители переключаются между вкладками, в которых они открывали ссылки на вашем сайте — как на десктопе, так и на мобильных. Открытые в разных вкладках ссылки будут показаны в верхней части плеера:
 

 

Более наглядные записи «мобильных» визитов

Теперь к записям визитов с мобильных добавляется изображение смартфона или планшета. Контуры устройств на Android и iOS отличаются, чтобы вам не нужно было лишний раз всматриваться в техническую информацию о визите.

А если во время визита посетитель вводил какой-либо текст, в записи будет показана экранная клавиатура в вертикальной или горизонтальной ориентации. Это поможет оценить, какой контент был в видимой области экрана, а какой оказался скрыт.

 

Плеер с «подсказками»

Если нужно найти причину проблемы на сайте или выявить интересную закономерность в поведении посетителей, иногда приходится отсмотреть множество записей. Чтобы упростить эту задачу, мы постарались сделать плеер более информативным:

— Больше не нужно вручную перематывать отрывки записи, во время которых посетитель бездействовал. Теперь вместо «пустого» отрывка будет показана метка «бездействие» и время, в течение которого посетитель никак не взаимодействовал с сайтом.

— Интенсивность взаимодействия с сайтом теперь отражается на более наглядном графике — теперь вы легко найдёте моменты с максимальной активностью. А специальные метки помогут сразу перемотать запись к нужному типу действия: достижению цели, вызову экранной клавиатуры, переходу по ссылке.

 

Что в планах

Мы продолжаем дорабатывать Вебвизор 2.0 перед тем, как сделать эту версию основной. Ускорять разработку нам помогают ваши отзывы — так мы быстрее находим и исправляем недочёты и находим идеи для новых полезных опций. Поделитесь вашими замечаниями в комментариях или в нашем чате в Telegram!

42 комментария
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Дмитрий
18 октября 2018, 19:09
Хорошая новость
is-audio
19 октября 2018, 13:54
Господа, как подружить сайт spa с вебвизором 
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса26 октября 2018, 17:40
is-audio,
со второй версией такие сайты дружат.
filatovakate
19 октября 2018, 10:13
Добрый день! Очень часто нужно посмотреть взаимодействие пользователей только с 1 страницей, например, с корзиной. Раньше можно было сразу открыть запись именно с этой страницей, а сейчас приходится проматывать и искать где же этот момент. Это очень неудобно и тратится много времени в пустую.
Денис
19 октября 2018, 14:14
filatovakate,
присоединяюсь. У нас постоянно такая задача. Несмотря на указатели внизу на шкале о переходах, искать нужную страницу теперь существенно дольше. Очень неудобно.
yartex8
25 октября 2018, 15:18
Денис,
Присоединчюсь. Только итак и пользовались. И по страницам в визлры было легко переключаться. Был выпадающий список в плеере.
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса26 октября 2018, 20:02
filatovakate,
спасибо за отзыв! Мы подумаем, как сделать плеер удобнее для такого варианта использования.
ushev@mail.tvil.ru
30 октября 2018, 15:15
filatovakate,
Просьба вернуть список страниц по которым переходил пользователь. В данной версии необходимо просмотреть весь сеанс чтобы увидеть определенную страницу. В плеере это листать не удобно, тем более что он периодически подвисает.
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса30 октября 2018, 17:41
ushev@mail.tvil.ru,
вам было бы удобнее переключаться между страницами в плеере или в интерфейсе отчета, где представлен список просмотренных страниц?
shergin@tados.pro
21 ноября 2018, 10:13
Яндекс Василиса,
да, было удобнее и быстрее переключаться.
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса21 ноября 2018, 15:29
shergin@tados.pro,
кнопка Play вернулась к страницам в интерфейсе отчета. Теперь она будет переносить на конкретный момент в визите, где происходит взаимодействие с этой страницей.
shergin@tados.pro
21 ноября 2018, 15:39
Яндекс Василиса,
спасибо! Релиз уже вылит? Просто у себя не вижу изменений.
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса21 ноября 2018, 19:49
shergin@tados.pro,
да, эти кнопки доступны в интерфейсе отчета Вебвизора (не путайте с плеером).
shergin@tados.pro
22 ноября 2018, 08:20
Яндекс Василиса,
понял, я думал, что в плеере вернули)
zigzagshvey
6 ноября 2018, 20:53
filatovakate,
Абсолютно согласен с пользователями, которым не понравилось это нововведение. Мне оно тоже очень не нравиться, раньше было намного удобнее пользоваться Вебвизором.
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса21 ноября 2018, 15:31
filatovakate,
вернули)
filatovakate
21 ноября 2018, 18:19
Яндекс Василиса,
Спасибо большое!
koanma
20 октября 2018, 12:39
Супер!)
vladmuz
25 октября 2018, 22:09
Теперь вебвизор у меня  не работает. До этого обновления работал, а сейчас плеер стоит в начале, и хоть что не делай, нет демонстрации записей пользователя.


Видно белый экран, с диаграммами поведения пользователя внизу, а записей действий нет.


Смотрел во всех браузерах: Яндекс, Google Chrome, Firefox, Opera. На компьютере установлена Windows XP - если эта доп. информация что-то прояснит.


Интересно, почему у меня не воспроизводятся записи?
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса26 октября 2018, 20:01
vladmuz,
пожалуйста, пришлите пример в поддержку 
Владислав
7 ноября 2018, 12:21
Яндекс Василиса,
Он уже вышел или нет? У меня все по старому отображается.
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса14 ноября 2018, 14:30
Владислав,
вышел, но пока вы не включите его в интерфейсе и не обновите код счетчика на сайте, все так и будет отображаться по старому ;)
Alex V.
13 ноября 2018, 11:06
Прикольно. Теперь периодически я вижу экраны мобильных устройств в соотношении сторон 3:1 )))
Это новая дополнительная реальность?
Вообще то, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не яндекс.
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса14 ноября 2018, 14:32
Alex V.,
если вы считаете, что это баг, пришлите пример в поддержку, пожалуйста.
prestizh.shop
1 декабря 2018, 20:41
В новом плеере стала некорректно отображаться мобильная версия сайта. сама мобильная версия реализована через <div class="show-on-mobile"> и <div class="hide-on-mobile">. Ранее все работало. прошу починить
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса8 декабря 2018, 11:47
prestizh.shop,
пожалуйста, пришлите пример в поддержку. К сожалению, сейчас трудно идентифицировать причину проблемы.
stalinteam
21 декабря 2018, 18:58
Я не нашёл подобных комментариев, но можете мне ответить, в новом вебвизоре, специально выпилена функция просмотра этапа ввода данных человека и заполнения формы, где он указывает данные о типа доставки методе платежа и.т.д. это же самый главный блок где пользователи делают кучу ошибок, и не могут подружиться с интерфейсом, можете прокомментировать. Проблема выглядит так, человек накидал товара в корзину, ввел промокод например, и ХОП # заказа такой - то кнопка перейти к оплате.
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса24 декабря 2018, 13:52
stalinteam,
возможно, вы пропустили этот анонс.
ya174slim
25 декабря 2018, 17:01
А можно как-то использовать вебвизор без кеша? Дело в том что он достаточно тухлый, даже на примере рабочего сайта, у человека с другой страны, визуально хрен с ним половины контента, уникального для страны нет, такая дичь вылезает в нетворке, которая и должна на странице грузиться, но визуально ее нет, в итоге я только поэтому примерно ВИЗУАЛИЗИРУЮ в голове, что же человек видит на самом деле... А кеш тянет >6 мес назад использованные картинки (в превью, хотя урлы у них те, ну разве что контент подменили, всякое бывает, мне к урлам всех бекграунд имг версии чтоли лепить... побойтесь бога) и т.п. ересь, добавьте при просмотре в плеер сброс кеша хотя бы принудительно...

+ как идея-вариант почему для особо лютых целей не добавить режим скриншот мейкера раз в н-сек, используя canvas2jpg - 100% передача видимого и уже дальше навешивайте ху движняк (пусть даже я готов хранить jpg на стороне своей, допишу в апи). Что за тухлое развитие.
Обновлено 25 декабря 2018, 17:05
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса27 декабря 2018, 18:18
ya174slim,
как вариант, напишите нам пример в поддержку, пожалуйста.
Taras
15 января, 20:52
Кто перешел на новый вебвизор? У кого было такое - https://ibb.co/xL9FtnN и кто знает, с чем это связано? 
vladmuz
18 января, 02:59
Taras,
у меня так. До обновления кода счетчика еще хоть можно было посмотреть на пустой экран, а в низу, где диаграмма активности, были видны пути по сайту в виде страниц переходов.


Сейчас обновил счетчик, и на экране, как у Вас - просто битый курсор + Что-то пошло не так. 
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса5 февраля, 22:57
Taras,
vladmuz, мы доработали плеер и теперь должно быть хорошо.
vladmuz
6 февраля, 22:15
Яндекс Василиса,
жаль, что здесь нельзя прикреплять картинки. Текст получается беспредметным, лишенным каких-то фактических подтверждений.


Мне нравится, что внизу под плеером Вебвизора видна диаграмма активности пользователя. Это хороший прием, который показывает активность пользователя на сайте за секунду, не включая плеер.


Также в Вебвизоре https://metrika.yandex.ru/stat/visor?period=today&id=ххххххххх , нажимая на + в начале строки записи сессии действий пользователя, можно увидеть карту переходов по страницам на сайте, также со строчками-диаграммами активности на каждой странице - это очень хорошо. Это самая полезная функция метрики, на мой взгляд, но почему-то закопанная в глубинах интерфейсов.


Но в своем древнем Windows XP я как не видел ничего с момента появления Вебвизора 2.0, так и не вижу (снова проверил плеер Вебвизора в основных браузерах: Яндекс, Хром, Опера, Мозилла). В момент открытия плеера Вебвизора включается Stop и включение кнопки Play ни к чему не приводит). Что-то усложнилось, или что-то у меня не срастается в железе или программной части с новыми технологиями Вебвизора 2.0 -  я не знаю. 


Операционную систему мне менять нужно на новую - это я знаю, но вопрос воспроизведения записанных сессий Вебвизора 2.0 на старых операционных системах, как я предполагаю, остается открытым. Хотя в целом, конечно, это не важно.
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса8 февраля, 15:20
vladmuz,
спасибо за отзыв. К сожалению, поддержать XP не получится. Его даже сам Microsoft прекратил поддерживать.
garantsmm
1 апреля, 14:24
Добрый день! Почему при просмотре веб визора не начинается воспроизведение, просто белы фон?
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса15 апреля, 19:22
garantsmm,
если все еще воспроизводится, пришлите пример в поддержку, пожалуйста https://yandex.ru/support/metrika/troubleshooting.html
co7ovant
7 апреля, 20:03
Не могу понять уже вторые сутки и найти четкого и однозначного ответа на мой вопрос(все около, да около): В новом вебвизоре 2.0 теперь видеозапись посещения(по умолчанию стоит), а не запись движения мышки??? То есть, если посетитель откроет страницу моего сайта в деревне Простаквашино, на очень медленном интернете и долго будет ждать ее загрузки,  и в итоге загрузиться всего половина картинок на странице и он уйдет с недозагруженной страницы, ТО Я в вебвизоре 2.0 увижу ТОЖЕ  НЕ_дозагруженную страницу, как ее видел посетитель моего сайта...
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса15 апреля, 19:21
co7ovant,
в итоге вы увидите тот вариант страницы, который видел пользователь.
co7ovant
17 апреля, 16:19
Яндекс Василиса,
 благодарю. А то я сначала открыл Вебвизор 2.0 в браузере Амиго -- а там вебвизор 2.0 какието "ужасы" с моего сайта показывал, все страницы "битые как попало". Но потом через несколько суток открыл Вебвизор 2.0 в ЯндексБраузере - и все нормально стало теперь ....
Glomos
14 августа, 13:52
На мою почту была подписана яндекс метрика, без моего ведома, в метрике я невижу кто то, но вижу что я моя почта к ней прикреплена. Каким образом можно выяснить кто это сделал
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса17 августа, 19:54
Glomos,
возможно, кто-то ошибся, добавив не тот адрес.
Если к вам поступают ошибочные уведомления мониторинга на почту или мобильный телефон, но у вас нет доступа к счетчику, служба поддержки может отключить эти уведомления.
Напишите через форму, пожалуйста, https://yandex.ru/support/metrica/general/monitoring.html