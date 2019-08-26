Встречи в сентябре: Метрика едет в Новосибирск и Петербург

3 сентября в Новосибирске пройдет Большая конференция Яндекса, в составе которой мы проведём Школу Метрики. А 7 сентября в Петербурге состоится очередная антиконференция MeasureCamp: на ней можно будет пообщаться с командой Метрики. Рассказываем подробнее про оба мероприятия.

Школа Метрики на Большой конференции Яндекса: 3 сентября, Новосибирск

Если вы — новичок, это отличная возможность всего за четыре часа разобраться с основными возможностями Метрики. Расскажем, как ставить правильные KPI при работе с веб-аналитикой, как изучать онлайн-аудиторию, анализировать отдачу от маркетинга и улучшать дизайн и юзабилити сайта.

Занятия ведут руководитель маркетинга аналитических продуктов Яндекса Александра Кулачикова и руководитель Netoria Digital Agency Андрей Безруков, партнёр Яндекса по обучению. Участие бесплатное, нужно просто зарегистрироваться. А если не сможете присутствовать лично, записывайтесь на трансляцию.

MeasureCamp: 7 сентября, Санкт-Петербург

MeasureCamp — это неформальные встречи аналитиков, которые проходят в разных городах мира. Это антиконференция: заранее составленной программы докладов нет, микрофон может взять любой из участников. Главная особенность мероприятия — обмен реальным опытом и активное общение вне залов с докладами.

MeasureCamp помогает аналитическому сообществу развиваться, поэтому мы регулярно спонсируем эти мероприятия — в том числе поддержим и встречу в Санкт-Петербурге. На ней будет команда Метрики: приходите, с удовольствием ответим на вопросы про Метрику и поговорим про аналитику! Мероприятие бесплатное, но необходима регистрация.

До встречи!