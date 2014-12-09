Блог Яндекс.Метрики

декабрь 2014
Новый API новой Яндекс.Метрики
9 декабря 2014, 17:17
Яндекс.Метрика полностью перестроила свой API. Новый API является не набором готовых отчётов, но универсальным конструктором. В прошлом API можно было увидеть либо распределение визитов по городам, либо по возрасту посетителей, но никак нельзя было увидеть распределение возрастов в каждом городе отдельно. Теперь вы можете указать все интересующие вас измерения (dimensions) и в ответе увидеть взаимосвязь между разными факторами. Подробности о dimensions и о том, как с ними можно работать, требуют отдельного рассказа. И мы обязательно поделимся им здесь.
Метрика 2.0: открытая бета
9 декабря 2014, 17:33

 

По ссылке https://beta.metrika.yandex.ru/ всем желающим теперь доступна бета-версия новой Яндекс.Метрики — с отчетами, которые меняются по вашей команде, возможностью сегментировать данные и полным редизайном интерфейса.


Ключевое отличие Метрики 2.0 — новый принцип работы с данными о посетителях сайта.

Яндекс.Метрика всегда позволяла работать с двумя уровнями детализации данных:

·      во-первых, смотреть на общую статистику по сайту,

·      во-вторых, анализировать его работу на уровне отдельных визитов (с помощью Вебвизора, Аналитики форм, карты кликов и ссылок).

Работать с сегментами аудитории и сопоставлять отдельные интересные вам параметры можно в конструкторе отчётов. Сейчас мы решили вывести сегментацию на первый план и сделать работу с ней удобнее. Ведь именно этот уровень детализации лучше всего решает задачи маркетолога и аналитика. Он позволяет обобщать данные о визитах нужных вам групп посетителей сайта и при этом отбросить все лишнее.

Встраивая в Метрику этот уровень работы с данными, мы глобально изменили сервис и подчинили его одной простой цели — представлять статистику таким образом, чтобы вы получали не просто информацию о сайте, а ответы на тот или иной ваш вопрос.


 

 

 

Новое в Метрике 2.0
9 декабря 2014, 17:37
  • В отчёте по источникам трафика добавлен второй уровень, более точно показывающий источник перехода - для переходов с сайта это конкретный сайт, для переходов по рекламе - рекламная система и т.д. Теперь во многих случаях не потребуется открывать специализированные отчёты по конкретным источникам перехода - почти всю необходимую информацию можно получить прямо из сводного отчёта по источникам трафика.
Новый принцип подсчета визитов из Директа в Яндекс.Метрике
9 декабря 2014, 17:37
В Яндекс.Метрике (как в старой, так и в новой) изменились принципы подсчета визитов из Яндекс.Директа. Ниже — подробности об этих изменениях, которые помогут не запутаться в статистике.
Про внутренние переходы и возможности Метрики 2.0
9 декабря 2014, 17:38

Нам очень часто задают вопрос: "Что такое "внутренние переходы", что означает увеличение их количества и как с ними бороться"? Попробуем раз и навсегда разобраться.

 

1-crop.png

 

Формальное определение

Формально у визита проставляется источник трафика "Внутренние переходы" тогда, когда визит начинается с перехода со страницы, домен которой прописан в настройках счётчика в качестве адреса сайта или в качестве одного из зеркал. Например, в настройках счётчика указан адрес сайта http://mysite.example/, а визит начинается со страницы http://mysite.example/page1.html и при этом переход на неё был осуществлён не с какого-то внешнего источника, а со страницы того же сайта - например, http://mysite.example/contacts.html (т.е. именно страница contacts.html была указана в качестве реферера при обращении к page1.html).

Разумеется, возникает вопрос, как такое может быть? Если переход был с http://mysite.example/contacts.html - значит именно с contacts.html начался визит, а не с page1.html. Тем не менее, это возможно.

 

Откуда берутся внутренние переходы?

Есть две основные причины, порождающие ситуацию, описанную выше:

Посетитель пришёл на страницу (contacts.html из примера выше) и затем не совершал на сайте никаких действий в течение времени, превышающего тайм-аут визита, заданный в настройках счётчика (по умолчанию это 30 минут). Тогда следующий его переход на сайте (на страницу page1.html) будет новым визитом, но при этом источником трафика будет тот же сайт - т.е. внутренний переход.

Посетитель пришёл из внешнего источника на страницу сайта, на которой не было счётчика (ту же contacts.html) и с неё сразу (в рамках того же визита) перешёл на страницу сайта со счётчиком (page1.html). Всё те же два условия выполнены: визит начался с page1.html (т.к. о просмотре contacts.html Метрика ничего не знала из-за отсутствия на этой странице счётчика), но страница, с которой был переход (contacts.html) принадлежит тому же сайту, что указан в настройках счётчика - http://mysite.example/.

  

 

Новое в Метрике 2.0
9 декабря 2014, 17:38
  • Добавили отчёт "Мониторинг" - "Результаты проверки". Напомним, что вы можете включить оперативное уведомление по почте или SMS-сообщениями в случае недоступности сайта (это можно сделать в настройках счётчика в разделе "Уведомлять меня о проблемах в работе сайта"). А в отчёте "Результаты проверки" отображается вся история доступности вашего сайта и технические подробности о возникавших проблемах.
Новое в Метрике 2.0
9 декабря 2014, 17:38
Мы продолжаем работать над тем, чтобы в Метрике 2.0 были все возможности старой Метрики, и даже больше.
Новое в Метрике 2.0
9 декабря 2014, 17:40
В новой Метрике появились все тепловые карты (кликов, ссылок, скроллинга) и аналитика форм!
Новое в Метрике 2.0
9 декабря 2014, 17:40

Мы продолжаем совершенствовать Метрику 2.0 и добавляем в нее новые возможности. Самое интересное в последнем релизе:

Метки для счётчиков

Некоторые наши пользователи работают с десятками и даже сотнями счётчиков. Воспринимать такое количество в виде длинного плоского списка неудобно. Поэтому мы добавили возможность структурирования списка счётчиков, с помощью назначения меток.

Что такое метки?

Метки, они же тэги - это способ обозначить принадлежность счетчика определенной группе. Пользоваться метками надо примерно так же, как тэгами и хэштегами в блогах и сообщениях: любой счетчик может быть помечен произвольным количеством меток.

Метки создает пользователь, кроме этого существует четыре системные метки:

  • "Избранное" - счётчики, добавленные пользователем в избранное
  • "Удалённые" - счётчики, которые были удалены (в Метрике можно восстановить любой удаленный счетчик)
  • "РСЯ" - счётчики, входящие в блоки РСЯ, установленные на сайте
  • "Гостевые" - счётчики, на которые пользователю выдан гостевой доступ.

Все системные метки, кроме "Избранного", назначаются счётчикам автоматически.

Назначение меток счётчику

На странице списка счётчиков есть колонка "Метки", в которой видны уже назначенные счетчику метки:

mark-0 3.png

Чтобы добавить или убрать метки, надо воспользоваться кнопкой mark-3.png, и проставить галочки во всплывшем окне:

 

Фильтрация по меткам

На странице списка счётчиков можно отображать только счётчики, соответствующие метке. Для этого или кликните на одну из вынесенных над списком счётчиков меток (это метки с "быстрым доступом") или выберите метку из списка "Все метки".

 

 

Метрика 2.0: Вебвизор, новая модель атрибуции трафика и варианты масштабирования
16 декабря 2014, 20:51

 

Вебвизор стал частью новой Метрики

Как и раньше, вы можете настраивать вид таблицы записей и быстро фильтровать визиты:

1 - WebVisor.png

А при работе с записями посещений доступны все возможности сегментации.



Новая модель атрибуции трафика

В Метрике появилась новая модель атрибуции — по последнему значимому источнику. Для этой модели незначимыми считаются прямые заходы на сайт, внутренние переходы и переходы с локально сохранённых файлов. В качестве источника трафика для этих переходов Метрика использует источник значимого предыдущего визита.

2 - Attribution.png