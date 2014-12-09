По ссылке https://beta.metrika.yandex.ru/ всем желающим теперь доступна бета-версия новой Яндекс.Метрики — с отчетами, которые меняются по вашей команде, возможностью сегментировать данные и полным редизайном интерфейса.
Ключевое отличие Метрики 2.0 — новый принцип работы с данными о посетителях сайта.
Яндекс.Метрика всегда позволяла работать с двумя уровнями детализации данных:
· во-первых, смотреть на общую статистику по сайту,
· во-вторых, анализировать его работу на уровне отдельных визитов (с помощью Вебвизора, Аналитики форм, карты кликов и ссылок).
Работать с сегментами аудитории и сопоставлять отдельные интересные вам параметры можно в конструкторе отчётов. Сейчас мы решили вывести сегментацию на первый план и сделать работу с ней удобнее. Ведь именно этот уровень детализации лучше всего решает задачи маркетолога и аналитика. Он позволяет обобщать данные о визитах нужных вам групп посетителей сайта и при этом отбросить все лишнее.
Встраивая в Метрику этот уровень работы с данными, мы глобально изменили сервис и подчинили его одной простой цели — представлять статистику таким образом, чтобы вы получали не просто информацию о сайте, а ответы на тот или иной ваш вопрос.
- В отчёте по источникам трафика добавлен второй уровень, более точно показывающий источник перехода - для переходов с сайта это конкретный сайт, для переходов по рекламе - рекламная система и т.д. Теперь во многих случаях не потребуется открывать специализированные отчёты по конкретным источникам перехода - почти всю необходимую информацию можно получить прямо из сводного отчёта по источникам трафика.
Нам очень часто задают вопрос: "Что такое "внутренние переходы", что означает увеличение их количества и как с ними бороться"? Попробуем раз и навсегда разобраться.
Формальное определение
Формально у визита проставляется источник трафика "Внутренние переходы" тогда, когда визит начинается с перехода со страницы, домен которой прописан в настройках счётчика в качестве адреса сайта или в качестве одного из зеркал. Например, в настройках счётчика указан адрес сайта http://mysite.example/, а визит начинается со страницы http://mysite.example/page1.html и при этом переход на неё был осуществлён не с какого-то внешнего источника, а со страницы того же сайта - например, http://mysite.example/contacts.html (т.е. именно страница contacts.html была указана в качестве реферера при обращении к page1.html).
Разумеется, возникает вопрос, как такое может быть? Если переход был с http://mysite.example/contacts.html - значит именно с contacts.html начался визит, а не с page1.html. Тем не менее, это возможно.
Откуда берутся внутренние переходы?
Есть две основные причины, порождающие ситуацию, описанную выше:
Посетитель пришёл на страницу (contacts.html из примера выше) и затем не совершал на сайте никаких действий в течение времени, превышающего тайм-аут визита, заданный в настройках счётчика (по умолчанию это 30 минут). Тогда следующий его переход на сайте (на страницу page1.html) будет новым визитом, но при этом источником трафика будет тот же сайт - т.е. внутренний переход.
Посетитель пришёл из внешнего источника на страницу сайта, на которой не было счётчика (ту же contacts.html) и с неё сразу (в рамках того же визита) перешёл на страницу сайта со счётчиком (page1.html). Всё те же два условия выполнены: визит начался с page1.html (т.к. о просмотре contacts.html Метрика ничего не знала из-за отсутствия на этой странице счётчика), но страница, с которой был переход (contacts.html) принадлежит тому же сайту, что указан в настройках счётчика - http://mysite.example/.
- Добавили отчёт "Мониторинг" - "Результаты проверки". Напомним, что вы можете включить оперативное уведомление по почте или SMS-сообщениями в случае недоступности сайта (это можно сделать в настройках счётчика в разделе "Уведомлять меня о проблемах в работе сайта"). А в отчёте "Результаты проверки" отображается вся история доступности вашего сайта и технические подробности о возникавших проблемах.
Мы продолжаем совершенствовать Метрику 2.0 и добавляем в нее новые возможности. Самое интересное в последнем релизе:
Метки для счётчиков
Некоторые наши пользователи работают с десятками и даже сотнями счётчиков. Воспринимать такое количество в виде длинного плоского списка неудобно. Поэтому мы добавили возможность структурирования списка счётчиков, с помощью назначения меток.
Что такое метки?
Метки, они же тэги - это способ обозначить принадлежность счетчика определенной группе. Пользоваться метками надо примерно так же, как тэгами и хэштегами в блогах и сообщениях: любой счетчик может быть помечен произвольным количеством меток.
Метки создает пользователь, кроме этого существует четыре системные метки:
- "Избранное" - счётчики, добавленные пользователем в избранное
- "Удалённые" - счётчики, которые были удалены (в Метрике можно восстановить любой удаленный счетчик)
- "РСЯ" - счётчики, входящие в блоки РСЯ, установленные на сайте
- "Гостевые" - счётчики, на которые пользователю выдан гостевой доступ.
Все системные метки, кроме "Избранного", назначаются счётчикам автоматически.
Назначение меток счётчику
На странице списка счётчиков есть колонка "Метки", в которой видны уже назначенные счетчику метки:
Чтобы добавить или убрать метки, надо воспользоваться кнопкой , и проставить галочки во всплывшем окне:
Фильтрация по меткам
На странице списка счётчиков можно отображать только счётчики, соответствующие метке. Для этого или кликните на одну из вынесенных над списком счётчиков меток (это метки с "быстрым доступом") или выберите метку из списка "Все метки".
Вебвизор стал частью новой Метрики
Как и раньше, вы можете настраивать вид таблицы записей и быстро фильтровать визиты:
А при работе с записями посещений доступны все возможности сегментации.
Новая модель атрибуции трафика
В Метрике появилась новая модель атрибуции — по последнему значимому источнику. Для этой модели незначимыми считаются прямые заходы на сайт, внутренние переходы и переходы с локально сохранённых файлов. В качестве источника трафика для этих переходов Метрика использует источник значимого предыдущего визита.