июль 2015
Типы целей
6 июля 2015, 16:35
Цели в Метрике могут использоваться для решения двух задач - расчёт конверсии и ретагретинг рекламных объявлений в Яндекс.Директе. И если для первой задачи - расчёта конверсии по определённым действиям на сайте (просмотр страницы, нажатие на кнопку) - обычно не требуется много целей, то для ретаргетинга это не так: чем точнее вы хотите нацеливать вашу рекламу, тем больше целей для ретаргетинга потребуется создать.
Наглядная демонстрация возможностей новой Метрики
7 июля 2015, 16:08
Перенос счётчиков на другой логин
14 июля 2015, 13:34
В Метрике есть несколько способов предоставить кому-либо доступ к своему счётчику. Можно открыть публичный доступ к статистике своего сайта, предоставить доступ к конкретному счётчику или назначить другого человека своим представителем — он будет иметь доступ ко всем вашим счётчикам.
Достоверность данных: о точных, но бесполезных цифрах. И о полезных.
16 июля 2015, 16:57
Метрика предоставляет много цифр по всевозможным аспектам работы вашего сайта и все эти цифры точны с точки зрения методики их расчёта. Но с точки зрения человека это не всегда так: например, если на сайт заходил всего один посетитель и смотрел её 20 минут, формально верно, что среднее время посещения сайта — 20 минут. Но с точки зрения здравого смысла это не так: делать какие-то выводы о сайте на основании этого визита, очевидно, нельзя.