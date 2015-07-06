Метрика предоставляет много цифр по всевозможным аспектам работы вашего сайта и все эти цифры точны с точки зрения методики их расчёта. Но с точки зрения человека это не всегда так: например, если на сайт заходил всего один посетитель и смотрел её 20 минут, формально верно, что среднее время посещения сайта — 20 минут. Но с точки зрения здравого смысла это не так: делать какие-то выводы о сайте на основании этого визита, очевидно, нельзя.