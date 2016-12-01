Вебвизор стал частью Метрики пять лет назад. С тех пор веб сильно изменился: появились новые технологии создания сайтов, а мобильные телефоны стали обеспечивать значительную долю трафика и конверсий. С этими изменениями нужно считаться — поэтому мы работаем над Вебвизором 2.0, который будет гораздо точнее фиксировать все подробности визитов. И скоро предложим всем желающим попробовать новый Вебвизор в бета-версии.