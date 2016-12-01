Как быть, если продуманный до мелочей сайт не приносит заказов? Основатель Диван.ру Антон Макаров поделился своей историей.
2-3 декабря в Яндексе прошёл хакатон по обработке данных из Метрики в Power BI. Шестнадцать часов непрерывной работы выдержали 50 из 75 участников, при этом за ночь было создано целых 16 BI-систем, 30 новых метрик и 15 методов анализа данных: отличный результат!
Если вы хотели бы поработать с API Метрики, чтобы создавать собственные решения на базе сырых логов или просто автоматически вытягивать нужные данные, вам могут пригодиться подробные отчёты победителей хакатона по Метрике и Power BI.
Вебвизор стал частью Метрики пять лет назад. С тех пор веб сильно изменился: появились новые технологии создания сайтов, а мобильные телефоны стали обеспечивать значительную долю трафика и конверсий. С этими изменениями нужно считаться — поэтому мы работаем над Вебвизором 2.0, который будет гораздо точнее фиксировать все подробности визитов. И скоро предложим всем желающим попробовать новый Вебвизор в бета-версии.