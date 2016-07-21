Недавно Яндекс открыл в общий доступ аналитическую СУБД ClickHouse, на которой работает в том числе и Яндекс.Метрика. Новость вызвала волну обсуждений и вопросов. На многие из них в подкасте Software Development Podcast отвечает Виктор Тарнавский, руководитель Яндекс.Метрики.
По умолчанию Метрика собирает множество данных о посетителях сайта — их пол, интересы, историю визитов и другие сведения. А у вас как у владельца бизнеса есть масса другой полезной информации о клиентах: наличие карты лояльности, марка автомобиля или срок действия полиса. Если эти знания совместить с данными, которые уже есть в отчётах, можно выделять самые разные группы посетителей для анализа и прицельной рекламы.
Каждый день в нашу службу поддержки поступают вопросы о регистрации счетчика, настройке целей и формировании отчетов. Мы решили запустить серию вебинаров по Яндекс.Метрике. Весь август мы будем рассказывать о начале работы с Метрикой, основных настройках и возможностях.