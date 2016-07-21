По умолчанию Метрика собирает множество данных о посетителях сайта — их пол, интересы, историю визитов и другие сведения. А у вас как у владельца бизнеса есть масса другой полезной информации о клиентах: наличие карты лояльности, марка автомобиля или срок действия полиса. Если эти знания совместить с данными, которые уже есть в отчётах, можно выделять самые разные группы посетителей для анализа и прицельной рекламы.