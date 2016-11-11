ноябрь 2016
Яндекс.Метрика на iMetrics-2016: большой мастер-класс по серьёзной работе с данными
11 ноября 2016, 12:20
Для конференции iMetrics, которая пройдёт в Москве 17–18 ноября, мы подготовили сразу два доклада о новинках в Метрике и полезный мастер-класс от экспертов по работе с данными.
Logs API: выгружайте сырые данные из Метрики
18 ноября 2016, 12:36
Теперь вы можете забирать из Метрики сырые данные за любой период — и распоряжаться ими по своему усмотрению: решать сложные аналитические задачи или импортировать в другие системы аналитики. Выгрузку сырых данных обеспечивает новый программный интерфейс — Logs API.
Продвинутые аналитические решения своими руками: хакатон по Яндекс.Метрике и Power BI
25 ноября 2016, 15:48
2-3 декабря в московском офисе Яндекса пройдёт совместный хакатон Метрики, Microsoft и образовательного проекта Максима Уварова NeedForData. Будем подробно говорить о серьёзной работе с данными, обмениваться опытом — и, конечно, много кодить.