октябрь 2016
Запускаем сертификацию специалистов по Метрике
4 октября 2016, 13:10
Теперь официально подтвердить свои знания по Метрике могут все желающие. Тест доступен в обновлённой системе сертификации, которая сегодня заработала в режиме открытой беты.
Анализируйте AMP-сайты с помощью Метрики
31 октября 2016, 11:49
Теперь счётчик Метрики можно устанавливать на AMP-сайты. AMP (Accelerated Mobile Pages) — это особый html-формат, который позволяет значительно ускорить загрузку страниц на мобильных.