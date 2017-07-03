Нам присылают много идей по улучшению Метрики. Чтобы собрать вместе все полезные задумки и систематизировать пожелания, мы запустили специальный портал: на нём удобно делиться своими предложениями или голосовать за понравившиеся идеи.
Метрика регистрирует 78,3% трафика в доменной зоне.ru, а в мире это вторая по популярности система веб-аналитики.* В этом огромном массиве данных есть много полезной информации о трендах на интернет-рынке, и мы решили сделать эту статистику публичной: сегодня мы запустили Яндекс.Радар — инструмент для мониторинга популярности поисковых систем и браузеров, который работает на обобщённых данных Метрики.
К Метрике подключились пять новых колл-трекеров: Alloka, Callibri, CoMagic, Mango Office и Quon. Теперь их клиенты смогут отправлять информацию о звонках в отчёты Метрики — и анализировать поведение покупателей на сайте в связке с их действиями в офлайне.