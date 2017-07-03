Блог Яндекс.Метрики

июль 2017
Развиваем Метрику вместе
3 июля 2017, 15:12

Нам присылают много идей по улучшению Метрики. Чтобы собрать вместе все полезные задумки и систематизировать пожелания, мы запустили специальный портал: на нём удобно делиться своими предложениями или голосовать за понравившиеся идеи.

Яндекс.Радар: вид на интернет из Метрики
25 июля 2017, 13:39

Метрика регистрирует 78,3% трафика в доменной зоне.ru, а в мире это вторая по популярности система веб-аналитики.* В этом огромном массиве данных есть много полезной информации о трендах на интернет-рынке, и мы решили сделать эту статистику публичной: сегодня мы запустили Яндекс.Радар — инструмент для мониторинга популярности поисковых систем и браузеров, который работает на обобщённых данных Метрики.

Ещё пять колл-трекеров наладили передачу звонков в Метрику
27 июля 2017, 16:36

К Метрике подключились пять новых колл-трекеров: Alloka, Callibri, CoMagic, Mango Office и Quon. Теперь их клиенты смогут отправлять информацию о звонках в отчёты Метрики — и анализировать  поведение покупателей на сайте в связке с их действиями в офлайне. 