С помощью данных Метрики можно не только анализировать поведение посетителей сайта постфактум, но и предсказывать их действия. Вместе с онлайн-магазином «220 Вольт» мы разработали модель, которая рассчитывает вероятность конверсии для каждого посетителя. Мы подробно расскажем, как создать такую модель, на двух ближайших конференциях по цифровой аналитике в Москве и Киеве.