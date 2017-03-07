Полезное обновление для тех, кто ведёт кампании в Директе: теперь попасть в отчёт Метрики «Директ – Сводка» можно прямо из интерфейса рекламной системы. Ссылки на Метрику появились в параметрах кампании, статистике и Мастере отчётов.
Теперь в Метрике можно создавать сегменты по шагам составной цели. Это позволит изучать визиты, в которых посетители прошли путь до конверсии не полностью — например, добавили товар в корзину, указали условия доставки, но так и не добрались до страницы заказа.
С помощью данных Метрики можно не только анализировать поведение посетителей сайта постфактум, но и предсказывать их действия. Вместе с онлайн-магазином «220 Вольт» мы разработали модель, которая рассчитывает вероятность конверсии для каждого посетителя. Мы подробно расскажем, как создать такую модель, на двух ближайших конференциях по цифровой аналитике в Москве и Киеве.