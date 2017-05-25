Сегодня мы запустили бета-версию отчёта «Кросс-девайс» — он позволит отслеживать конверсии клиентов, которые заходили на сайт с нескольких устройств. Например, впервые перешли к вам с мобильного, а позже вернулись с десктопа и оформили заказ. Так что вы сможете точнее оценивать вклад разных типов устройств в конверсию и более эффективно распределять бюджет на каждый маркетинговый канал.