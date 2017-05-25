май 2017
Новые интеграции с колл-трекерами
25 мая 2017, 15:43
Ещё два колл-трекера наладили передачу данных о звонках в Метрику — белорусский call-tracking.by и российский Calltouch. Эта опция бесплатна, а настройка не потребует много времени. Если вы пользуетесь одним из этих сервисов, все подробности о настройке вы можете уточнить у вашего колл-трекера.
С экрана на экран: отчёт по кросс-девайсным конверсиям
30 мая 2017, 11:02
Сегодня мы запустили бета-версию отчёта «Кросс-девайс» — он позволит отслеживать конверсии клиентов, которые заходили на сайт с нескольких устройств. Например, впервые перешли к вам с мобильного, а позже вернулись с десктопа и оформили заказ. Так что вы сможете точнее оценивать вклад разных типов устройств в конверсию и более эффективно распределять бюджет на каждый маркетинговый канал.