Блог Яндекс.Метрики

октябрь 2017
CoRe хакатон: работаем с Метрикой, CoMagic и Power BI
2 октября 2017, 12:51

27-28 октября в московском офисе Яндекса пройдёт Construction & Recommendation Hackathon, рассчитанный на опытных аналитиков с навыками программирования. 

Как провести first-сlick тестирование с помощью Метрики
13 октября 2017, 13:10

Коллеги из USABILITYLAB поделились ценным опытом — как использовать Метрику для юзабилити-теста мобильного приложения. 

Эксперимент с офлайновыми метриками: связываем интернет-рекламу с посещаемостью точек продаж
23 октября 2017, 12:00

В Метрике можно анализировать самые разные офлайновые данные: сведения из CRM, информацию о звонках и об офлайновых конверсиях. А сейчас мы работаем над принципиально новым типом офлайновых метрик — они будут связаны с посещаемостью точек продаж. Сегодня расскажем о первом показателе нового типа: он поможет оценить влияние рекламы в интернете на офлайн-визиты. Несколько партнёров уже тестируют его в закрытой бете, и к эксперименту можно присоединиться!

Новинки и кейсы Яндекс.Метрики на конференции iMetrics: Москва, 15-16 ноября
27 октября 2017, 16:38

15-16 ноября в Москве пройдёт конференция iMetrics — одно из ключевых событий в сфере цифровой аналитики. Если вы интересуетесь последними трендами веб- и мобильной аналитики, жаждете кейсов и общения с коллегами из отрасли, посещение этого мероприятия  — одно из обязательных дел года.