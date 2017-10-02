27-28 октября в московском офисе Яндекса пройдёт Construction & Recommendation Hackathon, рассчитанный на опытных аналитиков с навыками программирования.
Коллеги из USABILITYLAB поделились ценным опытом — как использовать Метрику для юзабилити-теста мобильного приложения.
В Метрике можно анализировать самые разные офлайновые данные: сведения из CRM, информацию о звонках и об офлайновых конверсиях. А сейчас мы работаем над принципиально новым типом офлайновых метрик — они будут связаны с посещаемостью точек продаж. Сегодня расскажем о первом показателе нового типа: он поможет оценить влияние рекламы в интернете на офлайн-визиты. Несколько партнёров уже тестируют его в закрытой бете, и к эксперименту можно присоединиться!
15-16 ноября в Москве пройдёт конференция iMetrics — одно из ключевых событий в сфере цифровой аналитики. Если вы интересуетесь последними трендами веб- и мобильной аналитики, жаждете кейсов и общения с коллегами из отрасли, посещение этого мероприятия — одно из обязательных дел года.