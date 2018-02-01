февраль 2018
На Радаре появились доли операционных систем и типов устройств
1 февраля 2018, 15:19
Яндекс.Радар пополнился тремя новыми отчётами: по десктопным и мобильным операционным системам и по разным типам устройств — смартфонам, планшетам и десктопу.
Пора обновляться: устаревший ecommerce-код скоро прекратит работу
27 февраля 2018, 15:46
Мы прекращаем поддержку устаревшего способа передачи ecommerce-данных, в котором использовался предопределённый набор параметров визитов. Если вы используете этот способ и хотите, чтобы статистика продолжила поступать в отчёты, вам нужно до 27 марта обновить код для передачи ecommerce-данных.