Мы прекращаем поддержку устаревшего способа передачи ecommerce-данных, в котором использовался предопределённый набор параметров визитов. Если вы используете этот способ и хотите, чтобы статистика продолжила поступать в отчёты, вам нужно до 27 марта обновить код для передачи ecommerce-данных.