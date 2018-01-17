январь 2018
Новые агентства-партнёры Метрики
17 января 2018, 17:32
Начинаем год с хороших новостей: у Метрики появилось сразу три новых сертифицированных партнёра в России. Это агентства ArrowMedia, Koкoc и Adventum.
Меньше рутины: отчёты по расписанию
25 января 2018, 17:37
В Метрике появилась ещё одна функция для удобной работы с отчётами, которые нужны регулярно. Теперь их можно не только сохранять и добавлять в избранное, но и создавать по расписанию. Такие заранее подготовленные отчёты будут построены с точностью 100%, то есть без семплирования — и при этом они мгновенно откроются в интерфейсе.