В Метрике появилась ещё одна функция для удобной работы с отчётами, которые нужны регулярно. Теперь их можно не только сохранять и добавлять в избранное, но и создавать по расписанию. Такие заранее подготовленные отчёты будут построены с точностью 100%, то есть без семплирования — и при этом они мгновенно откроются в интерфейсе.