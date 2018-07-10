Основа любого бизнеса — его клиенты. Чтобы с помощью Метрики можно было ещё глубже анализировать их поведение и потребности, мы запустили новый отчёт «Посетители»: в нём собраны анонимные профили всех посетителей сайта с подробной историей их визитов. Новый отчёт позволит лучше понимать, как посетители продвигаются к покупке от визита к визиту, и находить новые способы повысить доходность клиентов.