Блог Яндекс.Метрики

март 2018
Приглашаем на первый в России MeasureCamp: 7 апреля, офис Яндекса в Москве
7 марта 2018, 14:34

7 апреля в московском офисе Яндекса состоится первая в России антиконференция MeasureCamp — неформальная встреча специалистов по цифровой аналитике и маркетингу, которая регулярно проходит в Европе, Гонконге и Австралии. 

Рассказываем о предиктивной аналитике на Go Analytics: 5 апреля, Москва
20 марта 2018, 10:49

5 апреля в Москве пройдёт Go Analytics, крупная конференция для профессиональных веб-аналитиков. В секции про передовые аналитические решения — предиктивные модели и машинное обучение — мы постарались собрать доклады, сфокусированные на практике. Проведёт секцию Александра Кулачикова, руководитель продвижения Яндекс.Метрики. 

Новое в Вебвизоре: «звёздочки» вместо содержимого конфиденциальных полей
22 марта 2018, 15:13

Вебвизор фиксирует действия посетителей во всех подробностях, чтобы владельцам сайтов было проще находить недочёты в дизайне и делать свой ресурс более удобным и полезным. Однако это не должно нарушать конфиденциальность посетителей сайта — поэтому мы решили скорректировать логику работы Вебвизора.

Новый интерфейс создания и редактирования счётчика
23 марта 2018, 14:51

Небольшое приятное обновление: мы доработали интерфейс создания и редактирования счётчика. Процесс создания счётчика теперь разбит на два понятных шага, а настройки стали компактнее и нагляднее.