Вебвизор фиксирует действия посетителей во всех подробностях, чтобы владельцам сайтов было проще находить недочёты в дизайне и делать свой ресурс более удобным и полезным. Однако это не должно нарушать конфиденциальность посетителей сайта — поэтому мы решили скорректировать логику работы Вебвизора.