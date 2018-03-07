7 апреля в московском офисе Яндекса состоится первая в России антиконференция MeasureCamp — неформальная встреча специалистов по цифровой аналитике и маркетингу, которая регулярно проходит в Европе, Гонконге и Австралии.
5 апреля в Москве пройдёт Go Analytics, крупная конференция для профессиональных веб-аналитиков. В секции про передовые аналитические решения — предиктивные модели и машинное обучение — мы постарались собрать доклады, сфокусированные на практике. Проведёт секцию Александра Кулачикова, руководитель продвижения Яндекс.Метрики.
Вебвизор фиксирует действия посетителей во всех подробностях, чтобы владельцам сайтов было проще находить недочёты в дизайне и делать свой ресурс более удобным и полезным. Однако это не должно нарушать конфиденциальность посетителей сайта — поэтому мы решили скорректировать логику работы Вебвизора.
Небольшое приятное обновление: мы доработали интерфейс создания и редактирования счётчика. Процесс создания счётчика теперь разбит на два понятных шага, а настройки стали компактнее и нагляднее.