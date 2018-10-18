Чтобы Вебвизор 2.0 ещё точнее отражал взаимодействие посетителей с сайтом, мы добавили в него новые функции. Сами записи стали более детальными, а в плеере появились новые удобные элементы, которые помогут быстрее находить интересные события в визите. Обо всех нововведениях — по порядку.