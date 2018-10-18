октябрь 2018
Развиваем Вебвизор 2.0: более подробные записи и улучшенный плеер
18 октября 2018, 12:22
Чтобы Вебвизор 2.0 ещё точнее отражал взаимодействие посетителей с сайтом, мы добавили в него новые функции. Сами записи стали более детальными, а в плеере появились новые удобные элементы, которые помогут быстрее находить интересные события в визите. Обо всех нововведениях — по порядку.
Ноябрь, Москва, аналитика: ближайшие события с участием Метрики
19 октября 2018, 11:21
Этой осенью в Москве пройдут сразу две конференции, на которых выступят спикеры от Метрики — iMetrics и МатеМаркетинг. Приходите послушать доклады и пообщаться с командой у наших стендов!