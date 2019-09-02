Продолжаем добавлять в Метрику возможности для медиаиздателей! В прошлом году мы запустили отчёты для партнёров РСЯ, а с сегодняшнего дня аналогичные отчёты могут подключить и все клиенты ADFOX. В отчётах можно анализировать статистику по размещениям из кабинета ADFOX в привязке к поведению посетителей сайта — и находить подсказки, как увеличить доход площадки.