июнь 2019
Продолжаем добавлять в Метрику возможности для медиаиздателей! В прошлом году мы запустили отчёты для партнёров РСЯ, а с сегодняшнего дня аналогичные отчёты могут подключить и все клиенты ADFOX. В отчётах можно анализировать статистику по размещениям из кабинета ADFOX в привязке к поведению посетителей сайта — и находить подсказки, как увеличить доход площадки.
Новые агентства-партнёры в России и Казахстане
10 июня, 15:15
Сертифицированных по Метрике агентств стало больше. Теперь в списке есть агентство Orange Point, второй официальный партнёр Метрики в Казахстане, и российcкое агентство One Touch.
Минск, мы едем в гости! Школа Метрики 11 июля
26 июня, 15:49
11 июля в Минске пройдёт офлайновая Школа Метрики. Команда Метрики, коллеги из DataLens и наши проверенные эксперты по обучению расскажут, как использовать аналитику с максимальной пользой для бизнеса.