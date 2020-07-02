Теперь в профиле вашей организации в Яндекс.Справочнике вы можете отслеживать, как пользователи взаимодействуют с вашим бизнесом в самых разных сервисах Яндекса — кликают на «Позвонить», строят маршрут до вашего офиса, сохраняют себе ваш контент. А поможет в этом специальный счётчик Метрики, который создаётся автоматически для каждой организации в Справочнике.