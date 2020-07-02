июль 2020
Вебинар о новинках в контентной аналитике: больше идей для повышения отдачи от вашего медиа
2 июля 2020, 14:50
7 июля менеджер продукта Яндекс.Метрика Ксения Аникеева расскажет о том, как решать основные редакционные задачи с помощью отчетов по контенту — а также подробно разберёт новые возможности контентной аналитики в Яндекс.Метрике.
Как сервисы Яндекса приводят клиентов: статистика в Справочнике и Метрике
22 июля 2020, 16:31
Теперь в профиле вашей организации в Яндекс.Справочнике вы можете отслеживать, как пользователи взаимодействуют с вашим бизнесом в самых разных сервисах Яндекса — кликают на «Позвонить», строят маршрут до вашего офиса, сохраняют себе ваш контент. А поможет в этом специальный счётчик Метрики, который создаётся автоматически для каждой организации в Справочнике.