Показатель роботности — это важный инструмент, который помогает увидеть реальные данные о качестве трафика из каждого источника, а также оценить общую посещаемость сайта реальными людьми. Мы готовим масштабное обновление системы определения роботов, чтобы наши пользователи могли принимать решения на основе максимально точных данных.