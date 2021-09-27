август 2021
Яндекс.Метрика обновит систему определения роботов
2 августа, 11:14
Показатель роботности — это важный инструмент, который помогает увидеть реальные данные о качестве трафика из каждого источника, а также оценить общую посещаемость сайта реальными людьми. Мы готовим масштабное обновление системы определения роботов, чтобы наши пользователи могли принимать решения на основе максимально точных данных.
Дайджест новостей Метрики за июль
6 августа, 16:22
Наступил новый месяц, а значит, время традиционного дайджеста новостей Метрики. Рассказываем о новых видах автоматических целей, возможности отслеживать качественные звонки и других обновлениях июля.
Метрика подтвердила сертификат ISO 27001
20 августа, 11:47
Яндекс.Метрика успешно прошла ежегодный аудит ISO 27001, который подтвердил ее полное соответствие международным стандартам информационной безопасности.