Самые яркие воспоминания десятилетия

Всем привет!

На прошлой неделе мы попросили вас вспомнить о самых ярких событиях десятилетия, для того чтобы подвести итоги не только в количественных и качественных показателях, но и в эмоциональных. Воспоминания, которые хранятся у вас о Народной карте, — главный предмет этого поста.

Итак, история Народной карты очень богата на релизы и события. Все их можно вспомнить, наверное, только общими усилиями, поэтому мы решили подключиться к коллективному разуму. В самом начале мы хотели бы предупредить об особенности, которая была замечена в процессе анализа ваших ответов. Так получается, что последние релизы и события пока еще свежи в памяти, поэтому многие из них заняли лидирующие позиции в топе. Многие из вас присоединились к проекту не так давно, поэтому неудивительно, что самым запоминающимся событием стала Неделя домашнего редактирования или появление дат спутниковых снимков. Но были и довольно давние воспоминания — первая офлайн-встреча или новые точечные категории объектов в 2011 году — о них мы тоже расскажем :)

Самые запоминающиеся события

5-е место — Большое обновление интерфейса в 2015 году

Такое событие, как перезапуск НЯК в 2015 году у многих оставил след в памяти— это значимая перемена в жизни сервиса.



4-e место — Онлайн-трансляции

Онлайн-трансляции — это отличный повод, чтобы собраться вместе в одно время и принять участие онлайн во встречах, которые нет возможности посетить лично.



3-е место — Квесты и конкурсы

Многие вспоминали конкурс елочных игрушек, который прошел перед Новым годом, а также интересные картографические квесты. Чаще всего всего упоминался последний новогодний квест.

2-e место — Встречи народных картографов

На втором месте расположились офлайн-встречи картографов. Больше всего вспоминали встречи, посвященные дням рождения и Новому году, но были и редкие воспоминания: прогулка на теплоходе в Москве, пикник в Ромашково, офлайн-квест в Москве, прошедший прошлым летом. Вот, что сами участники опроса писали про встречи.



Когда-то меня, ещё «зелёного» НЯКографа с сотней правок на карте, пригласили на встречу порасспросить о нововведениях в интерфейсе. С того вечера мой интерес к НЯК многократно вырос, и рисование карт часто — как бальзам на душу!



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Каждая встреча не похожа на предыдущую, и все они очень замечательные и ламповые! Я надеюсь, что мы дождемся юбилейной встречи:3



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Ещё понравилась первая встреча Яндекс.Карт в Омске, это было классно, особенно вопросы, про то как отметить сугроб на парковках :)



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Встреча в 2014 году. Когда команда сама решала, кого пригласить на слет. Быть своего рода Нео — это вселяет уверенности в том, что выбрал правильное хобби. Помогай людям, делай добро, бро!

🏆 1-e место — Совреды



В топе событий оказались совреды — о них вспоминали чаще всего. Среди наиболее упоминаемых оказался совред в Якутске и Даугавпилсе. Также были упомянуты совреды к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, совреды в станице Каневской и в Грибановском районе Воронежской области.



Вспомнили и про Недели совместных редактирований: Неделю светофоров, линейных парковок, подъездов и не раз упоминали Неделю домашнего редактирования. Были упомянуты и совреды без определенного географического положения — это значит, что совместные редактирования сами по себе — яркие события.

Были и те, кто вспомнил про обучение — Школу народных картографов, тренинг для модераторов (2017) и помощь от народных модераторов и сотрудников. В категорию «Другое» попали более редкие ответы, но не менее важные с точки зрения развития сервиса: интеграция со Справочником, публикация правок по всему миру, а также факт ускорения публикации правок. Вот что написал о сокращении сроков между релизами один из участников опроса:

Самое значимое и заметное изменение для меня — это то, как ускорилось появление принятых правок на основной Яндекс.Карте. Помню, было время, когда правки с НЯК неделями не попадали на ЯК. А теперь пара дней — и всё уже перенесено. Это реально круто!

Заметным для некоторых стало появление чата и канала в Telegram, где можно обсудить рисование и узнать свежие новости. Кому-то запомнилась награда за победу в номинации или опубликованная статья о себе.



Особо трогательными показались ответы про первую правку, полученную ачивку или «письмо от Яндекса» об опубликованных правках — оказалось, что все это тоже может быть запоминающимся событием, которое сложно заметить на фоне кипящей жизни всего сервиса.



Самые полезные релизы и инструменты

Справедливости ради стоит заметить, что упоминания различных инструментов были настолько разнообразны, что мы не смогли включить их все в общий рейтинг. Для одного важным оказался инструмент по разрезанию заборов, для другого — возможность перемещать участки дорог через пересечения. Здорово, что вы помните эти детали, ведь именно из них состоит редактор и только так можно заметить, как сильно он изменился за время своего существования.

5-е место — новые типы объектов в Народной карте



В эту категорию мы отнесли все упоминания линейных парковок, заборов, входов в здания и светофоров.

4-е место — приложение Народная карта и Снимки местности

Появление приложения Народная карта, и правда, является одним из главных событий 2018 года. Если бы приложение вышло позже, то оно бы точно заняло первое место в общем рейтинге упоминаний :) Снимки местности порой незаменимы для оценки ситуации — значимость их появления также отметили многие картографы.

3-е место — Я.Чаты в НЯК

Новый формат общения произвел самое сильное впечатление за последнее время.

2-е место — Предложения из yaBoard

Показ дат спутниковых снимков и заполнение значений «по умолчанию» у участков дорог были реализованы по просьбе народных картографов, поэтому они заслужили всенародную любовь. Даже небольшие обновления могут быть очень полезными, что и подтвердил наш опрос.

🏆 1-е место — Схемы помещений

Внутренние схемы помещений также относятся к реализованным предложениям из yaBoard, но их так часто упоминали, что они заслуживают отдельной категории и первого места. Схемы помещений стали по праву одним из самых запоминающихся релизов последнего времени. Пользователи приняли самое активное участие в создании новых схем, а также повлияли на доработку инструментов редактирования и формирование правил.

В категорию Инструменты по работе с объектами Транспорта вошли упоминания как в целом появления возможности редактировать нитки транспорта, так и отдельных усовершенствований, например — нового интерфейса расписаний в нитках транспорта. Не обошлось и без воспоминаний про фичи, которые сделали рисование более удобным: инструмент создания окружностей и скругления углов, указатель на место некорректной геометрии, разрезание заборов и перетаскивание участков дорог за пересечения.



Кнопка Слои вместе с GPS-треками и раскрасками стала важным новшеством в интерфейсе редактора, без которого сложно сегодня представить рисование. Также, как и без инструментов группового редактирования и расширений, созданных народными картографами.



Самые утонченные отметили перемены в дизайне — что ж, с красивым дизайном пользоваться редактором приятнее. Также не раз был отмечен слой панорам в интерфейсе и дневной рейтинг.



Мы благодарим всех, кто принял участие в опросе, оставлял теплые пожелания, а также помог нам составить этот эмоциональный рейтинг :) Уверены, что нас ждет еще много классных релизов, ярких событий и полезных инструментов. Поехали дальше!