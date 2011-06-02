Клуб Народной карты

июнь 2011
Навигация и прокладка маршрутов в НЯК
dovos
2 июня 2011, 13:11

Добрый день.

 

Давно мучает вопрос - навигация на основе НЯК.

Год назад, когда проект НЯК начинался, когда мы с энтузиазмом рисовали наши города - прокладка маршрутов у Янедекса была только по Москве. Прошел год - пользователи нарисовали тысячи дорог, о которых ЯК и не знали, но навигация так и осталась только в Москве.

Раньше я думал, что "да, это очень сложно сделать нормальную навигацию, на это одного года мало, надо 2 или 3 года на это, нужны профессиональные картографы".....

 

 p.s. ждать пару лет, пока собственные картографы Яндекса нарисуют везде карты и сделают граф движения - слишком долго.

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13 комментариев
Коттеджные поселки и садовые участки
Lobov Sergey
2 июня 2011, 19:16
В данном посте мы разъясняем ситуацию с садовыми участками, дачными и коттеджными поселками, которая сложилась в результате разнесенных по времени изменениях в списке категорий.
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21 комментарий
Дамп Народной Яндекс.Карты
EtanHunt
3 июня 2011, 12:32
Добрый день! Искал в интернете но не нашёл дампа народной карты, пожалуйста если есть такой дамп то дайте ссылку на скачку для Iphone.
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5 комментариев
Заброшенные и полуразрушенные объекты.
aralov
3 июня 2011, 12:35
Помимо привычных нам жилых, строящихся, снесённых и пр. местами встречаются и заброшенные объекты. Например вот:
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18 комментариев
Существуют ли общедоступные официальные карты городов и регионов?
Эдуард
3 июня 2011, 12:54
Существуют ведь официальные генпланы в городах, в которых помимо стратегии развития, отображено и современное (на момент принятия документа) состояние города. Являются ли эти карты общедоступными с возможностью бесплатно воспроизводить, копировать и т.д.?
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5 комментариев
дайте ссылку на идеально
Boris
6 июня 2011, 13:09
оформленный микрорайон или город или улицу.
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10 комментариев
Международная система маршрутов.
berserker ®
6 июня 2011, 13:11
Итак, возник вопрос правильности созданных/отредактированных лично мною объектов. В таком виде (http://n.maps.yandex.ru/?oid=1591313) я представил себе полное название участка автодороги - "Минское шоссе (М1 "Беларусь"; Е30; АН6)". У нескольких пользователей возник вопрос, насколько уместно и необходимо такое длинное название на НЯК.
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46 комментариев
Где грань между автобусом и маршруткой?
aralov
6 июня 2011, 13:33
Тут вот сейчас стал заполянть атрибуты для очередной остановки и завис над вопросом. А где собственно грань между автобусом и маршруткой с точки зрения ЯНК? Признак "ГАЗель и им подобные - маршрутки, всё что сильно больше ГАЗели - автобус" не подходит. Ибо существуют и микроавтобусы, работающие со всеми льготами, проездными и пр., равно как и есть большие автобусы, работающие без льгот. Более того, знаю несколько городов (в частности, Воронеж и Сухум), в которых даже троллейбусы де-факто являются большими рогатыми маршрутками.
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44 комментария
транспорт,остановки
Номера автомобильных трасс.
Удалённый пользователь
6 июня 2011, 13:33
В последнее время один участник (и о ужас, модератор!) нашего проекта по неизвестной причине решил удалить номера (!!!) автомагистралей с Народной карты. Причина этому неизвестна, но оно сделало карту менее удобной для автомобилистов.
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12 комментариев
Что делать с магазинами, которые находятся внутри жилых домов?
filipp.39
6 июня 2011, 19:46
Как только размещаю контур магазина внутри контура жилых домов — поступает автожалоба. Что делать с такими магазинами:
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9 комментариев
«Мелочь» на карте
Андрей Б.
7 июня 2011, 13:14
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7 комментариев
Пересечение площадных водных объектов
biodocs
7 июня 2011, 18:09
У нас с модератором возникла дискуссия: как нужно рисовать пересечение двух площадных водных объектов, например, залив и озеро, или широкая река, впадающая в озеро. Модератор считает, что необходимо добиваться того, чтобы лежащие рядом водные объекты не пересекались. Пример вот:
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4 комментария
Новые спутниковые снимки
Lobov Sergey
7 июня 2011, 18:34
На этот раз обновление достаточно небольшое, затрагивающее территории Албании, Болгарии, Кипра, Румынии, Словакии, Словении, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Хорватии, Черногории.
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14 комментариев
народная карта для пользователей "чисто посмотреть"
chimich
8 июня 2011, 18:00
Посмотрел на народную карту глазами обычного пользователя, открывшего ее для того, чтобы просто посмотреть на свой родной город/страну. И увидел я, что народная карта до сих пор - сервис для со-создателей карты, но не для обычных людей, открывших яндекс, чтобы что-то посмотреть и поискать. Даже в пользовательском соглашении народной карты под пользователями понимаются те, кто добавляет информацию на карту. Интересно, собирается ли Народная карта поворачиваться лицом к таким "обычным" посетителям? Сейчас акцент сильно смещен на создание карты, а не на пользование ей.
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15 комментариев
багрепорт
Сдвинулись объекты
bitdog
9 июня 2011, 18:18
Заметил после обновлении спутников сдвинулись объекты. Ранее было все выставлено по фундаменту, а теперь еле с крышей сходиться. Может это в Люблино? или по всей Москве
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3 комментария
категории объектов
Удалённый пользователь
10 июня 2011, 15:59
какую категорию назначать магазинам, торгующим радиодеталями?
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4 комментария
Есть идея насчёт районов модерации.
NKoT
14 июня 2011, 09:29
Можно взять обычную контурную карту (просто белая карта с границами) и заполнить разным цветом те районы, которые ведутся под контролем модераторов. Если владения модераторов пересекаются или один находится в другом, то можно отметить полосками разного цвета. И можно сделать отдельно карты больших областей (Московская и Ленинградская.).
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9 комментариев
модерация
"Дорожная революция" в Магнитогорске
Дмитрий
14 июня 2011, 09:30
В настоящее время происходит кардинальное перестроение нескольких перекрестков в городе.Например круговое движение на пересечение пр. Ленина и ул.Завенягина через несколько дней перестанет существовать,поностью перестраивается перекресток ул.Гагарина и пр.Ленина...Грубо говоря вскоре понадобится обновление снимков....
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2 комментария
Как правильно отмечать на НЯК Минское шоссе?
NKoT
14 июня 2011, 11:24
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4 комментария
правила,дороги
Категории
barsukkin
14 июня 2011, 15:31
К какой категории отнести станцию биологической очистки? http://n.maps.yandex.ru/-/CBQSY0pg 
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5 комментариев
гидрография