Добрый день.

Давно мучает вопрос - навигация на основе НЯК.

Год назад, когда проект НЯК начинался, когда мы с энтузиазмом рисовали наши города - прокладка маршрутов у Янедекса была только по Москве. Прошел год - пользователи нарисовали тысячи дорог, о которых ЯК и не знали, но навигация так и осталась только в Москве.

Раньше я думал, что "да, это очень сложно сделать нормальную навигацию, на это одного года мало, надо 2 или 3 года на это, нужны профессиональные картографы".....

p.s. ждать пару лет, пока собственные картографы Яндекса нарисуют везде карты и сделают граф движения - слишком долго.