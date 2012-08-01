Перед тем, как перейти к самим словам, хочу сначала разяснить что такое LIVE и тем более aLIVE. Первое — страница во ВКонтакте, где несколько энтузаистов оперативно сообщают о нововведениях в этой соцсети и делают это достаточно неплохо (моё субъективное мнение;). aLIVE — это их подкасты (то бишь обсуждают ВК, отвечают на вопросы пользователей, записывают всё и потом выкладывают в сеть).

Вот ссылка на подкаст: http://vk.com/wall-32295218_42300. Самое интересное (для пользователей НК) начинается с 32:45.