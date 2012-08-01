Клуб Народной карты

август 2012
Пару тёплых слов о Народной карте в aLIVE
Артем
1 августа 2012, 08:45

Перед тем, как перейти к самим словам, хочу сначала разяснить что такое LIVE и тем более aLIVE. Первое — страница во ВКонтакте, где несколько энтузаистов оперативно сообщают о нововведениях в этой соцсети и делают это достаточно неплохо (моё субъективное мнение;). aLIVE — это их подкасты (то бишь обсуждают ВК, отвечают на вопросы пользователей, записывают всё и потом выкладывают в сеть).

Вот ссылка на подкаст: http://vk.com/wall-32295218_42300. Самое интересное (для пользователей НК) начинается с 32:45. 

 

 

 

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1 комментарий
А стоит ли добавить новую категорию "диспансер"?
No Name
1 августа 2012, 08:47
Где правильно разместить сей вопрос?
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14 комментариев
Уровень пользователя
Виталий
1 августа 2012, 17:05
 Было бы очень удобно, если рядом с ником пользователя указывался его уровень. Уровень можно брать от количества созданных объектов.
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81 комментарий
Топ-лист пользователей
Удалённый пользователь
2 августа 2012, 17:41
Давать ли виртуальные медали первым трем пользователям Народной карты в топ-листе пользователей.
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9 комментариев
Как назвать???
Удалённый пользователь
2 августа 2012, 17:48
У меня в районе есть 2 здания. Первое здание уже построено и сдаётся в аренду. Второе здание достраивается и тоже сдаётся в аренду. Вопрос как назвать эти 2 здания? И если я напишу в описании телефон это будет считаться рекламой?
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2 комментария
стройплощадка
Название поселков
NKoT
3 августа 2012, 12:20
Как правильно назвать, например этот поселок?
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23 комментария
Мосты
vlad-behemoth
3 августа 2012, 12:24
Я обнаружил, что огромное количество мостов на карте нарисовано не корректно. Суть в том, что пользователь, нарисовав мост, не думая присваивает ему атрибуты "Уровень точки А" и "Уровень точки Б" - как "Мост", хотя это абсолютно неправильно, и из-за этого такие мосты висят в воздухе и не имеют точек пересечения, как следствие, по такому мосту яндекс.навигатор не прокладывает маршрут, и пишет, что проехать невозможно.
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1 комментарий
Двойная улица
NKoT
3 августа 2012, 19:14
Есть у нас 2 улицы. Улица Пушкина и Октябрьская улица. Октябрьская улица спокойно идет с востока на запад и дома с адресом идут по обеим сторонам. Но на перекрестке с улицой Пушкина на западе и 2-ой Некрасовской улицы на севере, дома с адресом Октябрьской ул. начинают идти только с южной стороны, а дома по адресу ул. Пушкина идут на севере. Как назвать участок улицы, которая, по сути, имеет двойное название?
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24 комментария
дороги
Категории магазинов
GT
4 августа 2012, 14:32
Какой категорией определять магазины по продаже окон, дверей и жалюзи? я так понимаю стройматериалы?
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15 комментариев
Контакты частных лиц
GT
5 августа 2012, 18:18
Как быть с такими объектами? http://n.maps.yandex.ru/?oid=23232736
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16 комментариев
точечные технические сооружения.
Владимир Зимин
7 августа 2012, 13:57
Нет категории для обозначения точечных технических сооружений типа мачт. Не метить же их всех "достопримечательностями" как сейчас отмечены некоторые телебашни.
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26 комментариев
Территории и здания
GT
8 августа 2012, 10:36
Стоит ли обозначать территорию при здании той же категорией? Например здание с категорией школы "школа № 2" и вокруг неё территория с категорией школы "школа № 2" - при поиске выдает 2 результата с одинаковым значком, непонятно что есть что. И раз уж есть здание школы, то ищущему вряд ли нужна информация о территории вокруг нее. Может категорию территории стоит сменить на "придомовая территория" или что-то такое?
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15 комментариев
Когда будет обновление Мобильных Яндекс.Карт?
FreezemanDix
8 августа 2012, 14:27
Последнее обновление Народной карты для Мобильных карт было 1 дек. 2011. Планируется ли новое обновление?
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7 комментариев
Закрепление категории дороги
emalevitch
8 августа 2012, 14:29
В случае, когда создаёшь много дорог (например, проезды в деревнях или садовых товариществах), для каждой дороги приходится отедльно выставлять графу "Назначение". Но в тех же СТ большинство дорог обозначаются одной категорией.
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5 комментариев
Названия остановок транспорта
Рустам Юсупов
8 августа 2012, 14:29
А почему, например, в Кызыле названия остановок подписываются сверху над значком, а, например, в Казани — не подписаны?
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7 комментариев
остановки
Памятник
Удалённый пользователь
8 августа 2012, 17:08
Нужно ли рисовать этот объект. http://n.maps.yandex.ru/?oid=17438867&ost=history:29614440
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25 комментариев
Мусорные конейнеры
GT
8 августа 2012, 18:59
удалять или оставлять?
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18 комментариев
Невозможно рисовать дороги с этим модератором.
Сергей
9 августа 2012, 12:14
Вот наткнулся на странного модератора:
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36 комментариев
Автошколы
GT
9 августа 2012, 18:20
Все же, какой категорией размечать автошколы: "училище" или недетализированной "авто"?
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27 комментариев
Статистика. Август 2012.
Lobov Sergey
10 августа 2012, 16:41

Немного статистики по отрисовке населённых пунктов.

Все цифры по состоянию на 7 августа.

 

 

 

По ссылке - файл с ТОП-100 населенных пунктов по этим критериям и по общему количеству зданий, а также с ТОП-100 населенных пунктов по динамике создания новых объектов с момента предыдущей статистики (за 2 месяца).

Обращаем внимание, что прирост в Москве вызван в значительной степени расширением границ города.

Также обращаем внимание на отрисованный за последние два месяца Уссурийск, который попал в десятку по числу зданий и отрисованных зданий (пусть даже отрисовка там частного сектора не идеальна в этом города).

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5 комментариев