Клуб Народной карты

апрель 2013
Спутниковый релиз
Анна К.
3 апреля 2013, 13:15
Рады сообщить, что на Яндекс.Картах обновилось спутниковое покрытие.
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34 комментария
Вновь возрождаемый клуб
VVM
4 апреля 2013, 12:30
Уважаемые пользователи Народной Карты! Мы, модераторы создаваемого клуба, приглашаем всех, кому интересны и небезразличны наши регионы: Ярославская и Костромская области, присоединяться к нам. Сейчас мы проводим реорганизацию клуба и очень хотим знать мнение состоящих и будущих членов клуба о том, что вы ожидаете от клуба, ваши пожелания и, конечно, ваши замечания. С уважением, модераторы клуба!
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7 комментариев
Народная карта. Юбилейная встреча.
Lobov Sergey
4 апреля 2013, 17:12
Хотим напомнить, что уже совсем скоро, в ближайший понедельник, 8-го апреля, Народной карте исполняется три года, а у нас состоятся юбилейная встреча и вебинар, посвященные этой дате.
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2 комментария
Названия остановок
TimeKing
8 апреля 2013, 11:53
Недавно обнаружил, что у нас недостаточно правил для указания названий остановок. По наитию остановки называются названием с остановочной таблички. Но этот факт иногда неточно выражает название. Чаще всего неточности встречаются на перекрёстках и остановках "с исторей", остановок, которые однажды переименновывали. Сейчас только о первых.
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17 комментариев
остановки,правила,транспорт
Кемпинг
Baxyz®
8 апреля 2013, 11:53
Вопрос для карты довольно простой - что считать кемпингом? К примеру, столик с лавочками, вкопанный в середине поля, может считаться кемпингом, или же тоже самое, но во дворе одного из многоквартирных домов в городе?
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1 комментарий
Трансляция юбилейной встречи
Lobov Sergey
8 апреля 2013, 17:40
Будет вестись здесь.
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21 комментарий
Рельеф или растительность
Александр
8 апреля 2013, 18:39
Какой категорией рисовать яр? Я думаю, что рельефом. Яндекс.Народная карта
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2 комментария
Новый спутниковый релиз
Lobov Sergey
9 апреля 2013, 16:51
Только что на Яндекс.Картах произошло очередное обновление спутникового покрытия, уже второе в этом месяце.
По площади этот релиз не очень большой - 91000 квадратных километров, затронуло обновление территорию Российской Федерации: Европейскую часть страны и Урал.
Всего новый снимок появился на территориях 20 субъектов федерации - от Брянской и Смоленской областей на западе до Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа на востоке.
Особенность этого релиза в том, что основные его территории - сельская местность. Городов в релизе всего 9 (5 новых и 4 обновлённых). Также впервые новый снимок получили 14 поселков городского типа и райцентров. Отметим, что Краснозаводск, Малоархангельск и Михайлов стали последними городами, которые получили подробный снимок в Московской, Орловской и Рязанской областях, соответственно, в этих регионах теперь снимок есть у всех городов. Всего же без подробного снимка в России после этого релиза осталось 33 города.
Если говорить про сельскую местность, то наибольшие по площади обновления снимка - в Пермском крае, Коми, Кировской и Свердловской областях.
В частности, после этого релиза, процент территорий с подробным снимком в Пермской край превысил 41%, а в Свердловской области приблизился к 38%.
А лидером по этому показателю среди субъектов РФ является Калининградская область, где снимок есть у 95% территории. Всего же в 16 субъектах федерации (даже в 18, если считать Москву и Санкт-Петербург) этот показатель превышает 50%

Приглашаем народных картографов к рисованию на новых территориях, все они обозначены на карте релиза.
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25 комментариев
спутники
День рождения НЯК. Фотки.
Влад Назаров
9 апреля 2013, 19:44
Снятое мною видео, к сожалению, не может быть выложено из-за качества.
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18 комментариев
Карты городов для печати
Lobov Sergey
9 апреля 2013, 20:02
Вчера мы выложили для скачивания первую партию Народных карт, которые можно скачать и распечатать для личного пользования. Теперь можно повесить на стену карту собственноручно отрисованного города, к примеру.
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524 комментария
Необычный тип улицы
Alexxegorov
10 апреля 2013, 13:52
Есть такая улица в Казани - Зилентьева гора. До сего дня я считал, что она улица, пока в КЛАДРе не обнаружил, что территория. Мозгом и правилами понимаю, что нужно теперь писать "территория Зилантьева Гора", но рука не поднимается. В конце-концов, какая это территория, если это дорога! Понятно, что в КЛАДРе подразумевается территория монастыря на Зилантовой горе. Поэтому встал вопрос, что делать с улицей:
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17 комментариев
старая Народная карта
Объясните человеку, для чего категория "церковь/собор"
Михаил
11 апреля 2013, 15:08
Для меня ответ совершенно очевиден - для всех христианских церквей.
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17 комментариев
модерация
Заголовок не указан
Noita
11 апреля 2013, 15:16
Допустимо ли безымянной улице давать название микрорайона?
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10 комментариев
Специализированные категории
GT
11 апреля 2013, 18:36
Я как-то понимал тему насчет гостини для поломников. Хочу расширить и уточнить.
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26 комментариев
3 года НЯК - материалы со встречи
Михаил
11 апреля 2013, 21:36
Привет!
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13 комментариев
встреча
К вопросу о именовании станций
ДимОлегыч
17 апреля 2013, 10:59
Как известно, принципы, описанные в пп. 4.2.2.-4.2.6., применяются также при именовании других топонимов (пункт 4.2 Правил). Железнодорожные станции, вокзалы, аэропорты, автовокзалы и автостанции приравниваются к топонимам (3.2.6).
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8 комментариев
Обозначение станций
VVM
17 апреля 2013, 18:00
Уважаемые участники клуба, хотелось бы узнать ваше мнение: надо ли железнодорожные станции отрисовывать контуром? Например как здесь или здесь . Мое мнение, что не надо, ведь станция это не только путевое развитие у вокзала, но это еще и комплекс различных терминалов, сортировочных горок и складов, вспомогательных производств, административных зданий, и территорий, часто разнесенных друг от друга на значительное расстояние. То есть станция это зона не имеющая единой и четкой границы, поэтому попытка ее обозначить в виде одного контура не дает представления о ее фактической границе, а лишь вводит людей в заблуждение.
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44 комментария
железные дороги
Новый спутниковый релиз
Анна К.
22 апреля 2013, 12:31
Продолжая "традицию" нескольких последних недель, на этой мы тоже обновляем спутниковое покрытие на Яндекс.Картах.
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16 комментариев
Мост как отдельный объект
Алкес
22 апреля 2013, 12:54
Мосты уже обсуждали http://clubs.ya.ru/narod-karta/replies.xml?item_no=33105 например, однако дальше обещаний подумать дело пока не движется. Я мосты рисую так  http://n.maps.yandex.ru/?oid=1985857, вроде-бы никому не мешает и повышает информативность, однако модераторы удаляют - http://n.maps.yandex.ru/?oid=29622315, вопрос - почему? Второй вопрос как скоро всётаки ожидается Мост как отдельный объект?
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11 комментариев
Чередование е-ё
WilliamTokarev
22 апреля 2013, 12:55
Уважаемый alan345k.lopotuha привит название улицы (Псельская на Псёльская) (http://n.maps.yandex.ru/?oid=2250277) и ещё упрекает в незнании правил: «Заметил, что во многом вы живёте здесь по своим правилам. Не вижу необходимости спорить, рано или поздно придётся приводить всё в соответствие с правилами русского языка и с правилами вообще». Да, я не спорю — несоответствия с правилами есть, и мы по возможности, приводим в соответствие. Но название улицы верное, всё же — Псельская.
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17 комментариев