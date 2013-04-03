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Уважаемые пользователи Народной Карты! Мы, модераторы создаваемого клуба, приглашаем всех, кому интересны и небезразличны наши регионы: Ярославская и Костромская области, присоединяться к нам. Сейчас мы проводим реорганизацию клуба и очень хотим знать мнение состоящих и будущих членов клуба о том, что вы ожидаете от клуба, ваши пожелания и, конечно, ваши замечания. С уважением, модераторы клуба!