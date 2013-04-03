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9 апреля 2013, 16:51
По площади этот релиз не очень большой - 91000 квадратных километров, затронуло обновление территорию Российской Федерации: Европейскую часть страны и Урал.
Всего новый снимок появился на территориях 20 субъектов федерации - от Брянской и Смоленской областей на западе до Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа на востоке.
Особенность этого релиза в том, что основные его территории - сельская местность. Городов в релизе всего 9 (5 новых и 4 обновлённых). Также впервые новый снимок получили 14 поселков городского типа и райцентров. Отметим, что Краснозаводск, Малоархангельск и Михайлов стали последними городами, которые получили подробный снимок в Московской, Орловской и Рязанской областях, соответственно, в этих регионах теперь снимок есть у всех городов. Всего же без подробного снимка в России после этого релиза осталось 33 города.
Если говорить про сельскую местность, то наибольшие по площади обновления снимка - в Пермском крае, Коми, Кировской и Свердловской областях.
В частности, после этого релиза, процент территорий с подробным снимком в Пермской край превысил 41%, а в Свердловской области приблизился к 38%.
А лидером по этому показателю среди субъектов РФ является Калининградская область, где снимок есть у 95% территории. Всего же в 16 субъектах федерации (даже в 18, если считать Москву и Санкт-Петербург) этот показатель превышает 50%
Приглашаем народных картографов к рисованию на новых территориях, все они обозначены на карте релиза.
9 апреля 2013, 20:02
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