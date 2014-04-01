В соседнем посте мы благодарили пользователей за их вклад в создание Народной карты, в крупных городах и мелких деревнях, в сельской местности. Однако активность народных картографов часто не ограничивается рисованием и редактированием на сервисе.

За примерами далеко ходить не нужно - многие активные пользователи в своих регионах (а иногда и за их пределами) не только рисуют сами, но тратят много времени и сил на работу с другими пользователями, особенно с новичками, помогают им советами, в итоге на сервисе становится меньше ошибок и больше активных пользователей. Чаще такие пользователи имеют статус народного модератора, но иногда не имея формально модераторских прав, они по факту выполняют соответствующие функции, "следят за порядком" в регионах.

Многие пользователи не ограничиваются "диванным картографированием", а занимаются им и непосредственно на местности (ведь иногда просто неоткуда взять данные, а личного знания не хватает).

Недавно мы встречались с рядом таких активных пользователей у нас в офисе, в этот раз мы сумели расширить географию пользователей по сравнению с двумя предыдущими встречами (вышли за пределы Москвы и области, Нижнего Новгорода и Костромы). Встреча изначально позиционировалась как "рабочая" и на ней, в частности, наши гости рассказывали о своем опыте в создании и использовании Народной карты, о взаимодействии с другими пользователями сервиса. По техническим причинам позвать всех желающих к нам офис мы не могли, но поделиться увиденным и услышанным со всеми пользователями Народной карты считаем важным и нужным. Перед тем, как опубликовать ссылки на видео со встречи, поделимся фотографиями:

Общее фото, на нем, к сожалению, не все участники (запланированный график мы не выдержали, засиделись до не самого раннего вечера и часть участников совместного фотографирования в конце встречи попросту не дождалась):

"Рабочая" часть встречи:

И менее рабочая часть - экскурсия по офису:

Больше фотографий можно посмотреть здесь. Автор всех фото - totoschka

А ниже - ссылки на видеозаписи со встречи:

Народная карта — события за год. Представление участников встречи — akolomenskaya и Павел Гущин.



Использование Народной карты при создании ГИС Информационного центра Республики Марий Эл — Алексей Крылов



Исследование в школах Нижнего Новгорода на тему :Отношение преподавательского состава школ к проведению совместных мероприятий с Яндексом в рамках сервиса Народная карта — Владислав Назаров



Использование GPS-треков для картографирования в Народной карте. Картографирование частного сектора — Алексей Егоров

Опыт полевого картографирования внутридворовых проездов в г.Волгодонске — Сергей Комаев

Картографирование Курской области на Народной карте — Максим Славков



Картографирование зарубежных стран в Народной карте. Картографирование курортных городов — Глазов Иван



Совместное редактирование частного сектора в Нижнем Новгороде — Дмитрий Толпыгин



Кстати, наверняка у многих из вас есть свои примеры вашего собственного интересного опыта работы с Народной картой или использования Народной карты (хороший пример последнего есть в первом видео, 22 минута 40 секунд и далее). Будем рады, если вы нам про них напишете или расскажете (можно писать и в клубе, и мне напрямую - контакты).

А встречи, как онлайн, так и оффлайн, мы планируем делать и дальше, постараемся не раз в год, а чаще:) День Рождения Народной карты повод хороший (в данном случае рассказать о встрече), но не единственный.