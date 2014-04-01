Клуб Народной карты

апрель 2014
АЗГС - название типа объекта, не повторяющее используемую категорию
Олег s.
1 апреля 2014, 17:12
То, что в народе называют "газовая заправка", а на карте было обозначено так-же, как на вывеске, - АЗГС, без кавычек, что почему-то не понравилось модератору. http://n.maps.yandex.ru/?oid=34936744
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14 комментариев
1 апреля не останется незамеченным
Олег s.
1 апреля 2014, 17:18
Некоторые интересные объекты на карте к празднику, Дню юмора
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Как модераторы демонстративно нарушают правила и применяют силовые приемы
Олег s.
1 апреля 2014, 17:20
Объекты http://n.maps.yandex.ru/?oid=53812746 , http://n.maps.yandex.ru/?oid=53812760, http://n.maps.yandex.ru/?oid=22537917
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5 комментариев
Спутниковый релиз
Татьяна
1 апреля 2014, 18:48
На этот раз спутниковый релиз коснулся только Соединенных Штатов Америки и Канады
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10 комментариев
спутники,news
Пешеходные дороги. Как правильно рисовать?
radist.maximov
2 апреля 2014, 18:19
Вопрос возник после небольшого спора вот на этом участке http://n.maps.yandex.ru/?oid=50734309.
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24 комментария
Зеленоград
Василий Александров
3 апреля 2014, 13:59
Почему в зеленограде есть дом улица солнечная аллея 833 ? ,или что то не так. Просто 834 дома на улице это перебор? или НЯК пишет не то ...
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12 комментариев
Внутридворовый проезд и просёлочная дорога
Василий Александров
3 апреля 2014, 14:02
В деревнях как понять что чем обозначать?
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58 комментариев
Печатные карты
Татьяна
3 апреля 2014, 16:53
Традиционное пополнение нашего списка. На сегодняшний день в нем уже 119 населенных пунктов.
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4 комментария
news
Реки
Василий Александров
3 апреля 2014, 18:51
Как верно называть рукава рек, затоны и прочее.
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29 комментариев
4 года Народной карте
Lobov Sergey
8 апреля 2014, 09:34
Ровно 4 года назад, 8 апреля 2010 года Яндекс запустил новый сервис - Народную карту.
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42 комментария
news
Районы, кварталы...
BackSAP
8 апреля 2014, 09:34
Бродил по стране в поисках "где что не так лежит", а именно объектов, требующих редактирования. Встречал много случаев, когда народные картографы отмечают в городах территории районов, при этом города не имеют внутреннего деления на административные районы. Так, в Новоуральске я обсуждал с одним из местных пользователей, как лучше именовать часть города: микрорайон, квартал-нельзя, т.к. в его составе есть более мелкие микрорайоны, а район-я также был против, объясняя это тем, что Новоуральск-не Екатеринбург, деление на районы (или территориальные округа, как например в Омске) отсутствует. Пока мы оставили недетализированную категорию" административное деление".
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8 комментариев
4 года Народной карте, ч.2
Lobov Sergey
8 апреля 2014, 22:30
Итак, еще раз хочется поздравить всех с почти круглой датой и привести немного фактов и цифр.
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8 комментариев
news
Встреча с народными картографами
Lobov Sergey
8 апреля 2014, 22:31

В соседнем посте мы благодарили пользователей за их вклад в создание Народной карты, в крупных городах и мелких деревнях, в сельской местности. Однако активность народных картографов часто не ограничивается рисованием и редактированием на сервисе.

За примерами далеко ходить не нужно - многие активные пользователи в своих регионах (а иногда и за их пределами) не только рисуют сами, но тратят много времени и сил на работу с другими пользователями, особенно с новичками, помогают им советами, в итоге на сервисе становится меньше ошибок и больше активных пользователей. Чаще такие пользователи имеют статус народного модератора, но иногда не имея формально модераторских прав, они по факту выполняют соответствующие функции, "следят за порядком" в регионах.

Многие пользователи не ограничиваются "диванным картографированием", а занимаются им и непосредственно на местности (ведь иногда просто неоткуда взять данные, а личного знания не хватает).

Недавно мы встречались с рядом таких активных пользователей у нас в офисе, в этот раз мы сумели расширить географию пользователей по сравнению с двумя предыдущими встречами (вышли за пределы Москвы и области, Нижнего Новгорода и Костромы). Встреча изначально позиционировалась как "рабочая" и на ней, в частности, наши гости рассказывали о своем опыте в создании и использовании Народной карты, о взаимодействии с другими пользователями сервиса. По техническим причинам позвать всех желающих к нам офис мы не могли, но поделиться увиденным и услышанным со всеми пользователями Народной карты считаем важным и нужным. Перед тем, как опубликовать ссылки на видео со встречи, поделимся фотографиями:

Общее фото, на нем, к сожалению, не все участники (запланированный график мы не выдержали, засиделись до не самого раннего вечера и часть участников совместного фотографирования в конце встречи попросту не дождалась):

"Рабочая" часть встречи: 

 

И менее рабочая часть - экскурсия по офису:

   

Больше фотографий можно посмотреть здесь. Автор всех фото -  totoschka 

А ниже - ссылки на видеозаписи со встречи:

Народная карта — события за год. Представление участников встречи —  akolomenskaya и Павел Гущин.

 
Использование Народной карты при создании ГИС Информационного центра Республики Марий Эл — Алексей Крылов

 
Исследование в школах Нижнего Новгорода на тему :Отношение преподавательского состава школ к проведению совместных мероприятий с Яндексом в рамках сервиса Народная карта — Владислав Назаров

 
Использование GPS-треков для картографирования в Народной карте. Картографирование частного сектораАлексей Егоров 

 

Опыт полевого картографирования внутридворовых проездов в г.Волгодонске — Сергей Комаев

 

Картографирование Курской области на Народной карте — Максим Славков

 
Картографирование зарубежных стран в Народной карте. Картографирование курортных городов — Глазов Иван

 
Совместное редактирование частного сектора в Нижнем Новгороде — Дмитрий Толпыгин

 
Кстати, наверняка у многих из вас есть свои примеры вашего собственного интересного опыта работы с Народной картой или использования Народной карты (хороший пример последнего есть в первом видео, 22 минута 40 секунд и далее). Будем рады, если вы нам про них напишете или расскажете (можно писать и в клубе, и мне напрямую - контакты).

А встречи, как онлайн, так и оффлайн, мы планируем делать и дальше, постараемся не раз в год, а чаще:) День Рождения Народной карты повод хороший (в данном случае рассказать о встрече), но не единственный.

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7 комментариев
news
Можно ли рисовать на своем слое?
DJAY2004
9 апреля 2014, 16:18
Мы решили всерьез заняться картой Абхазии. Отметить все улицы, указать номера домов и прочее. Нам это нужно для службы такси. Но возникает следующая проблема... Что если какой-то негодяй начнет менять названия улиц, номера домов на свой лад... Как мы можем себя застраховать от этого? Было бы удобно, если мы могли бы рисовать его на отдельном слое и пользоваться не боясь, что кто-то внесет изменения. Хотелось бы рисовать именно в яндексе, потому что уже проделана огромная работа, и все это делать по новой не хотелось бы. На сегодняшний день народная карта яндекса самая подробная.
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8 комментариев
Категория полей фильтрации
Олег s.
10 апреля 2014, 14:44
Переписка к объекту http://n.maps.yandex.ru/?oid=49117098 "Поля фильтрации на промзону тянут, т.к. здесь добывают чистую воду и удобрения (компост, грунт для газонов), в качестве сырья используются сточные воды. Отходы, которые уже невозможно переработать, идут дальше на захоронение, чаще всего в другом месте, на спецполигоне. Т.е. категорию свалка помойка ставить резон только на полигон, если это полигон."
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5 комментариев
Новый региональный клуб.
danil.shwetzov2014
10 апреля 2014, 16:40
Открылся новый региональный клуб НЯК: Севастополя и Республики Крым. Все, кто редактирует или модерирует территорию полуострова, могут прямо сейчас вступить в клуб!
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7 комментариев
Печатные карты
Татьяна
10 апреля 2014, 19:19
Еженедельное обновление нашего списка печатных карт.
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18 комментариев
news
Региональный клуб по Чувашии
GT
11 апреля 2014, 12:42
В принципе, я тоже прорекламирую
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7 комментариев
Городской округ - город или административное деление?
radist.maximov
11 апреля 2014, 12:54
Может уже поднималась такая тема (посмотрел по поиску - не увидел), намечается ли добавление в «населённых пунктах» такого пункта как Городской округ?
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18 комментариев
Достопримечательность или Городская инфраструктура
zivan82
11 апреля 2014, 17:59
Вот, интересная ситуация получилась с данным объектом 
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12 комментариев