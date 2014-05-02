Клуб Народной карты

май 2014
Незаконное общежитие
rēshz
2 мая 2014, 16:39
Уважаемые Модераторы!
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5 комментариев
Время работы...
radist.maximov
5 мая 2014, 12:21
Граждане, товарищи. Возник вопрос об унификации контактной информации в части «Время работы». Не очень уверен, что нужно выносить на публику здесь, но... У всех все по-разному... слишком по-разному... Как сделать лучше (и одинаково)?
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21 комментарий
Вопросы по фото
GT
5 мая 2014, 12:48
1. В 12.4. написано "Для объектов-организаций с открытым доступом (кафе, музеи, театры и т.п.) допустимо добавление фотографий внутреннего интерьера. Фотографии внутренних помещений офисов, промышленных зданий, жилых зданий и т.п. добавлять недопустимо". Являются ли такими объектами, например, гостиницы (фото кроватей в номерах), автосервисы (фото помещений с видами ремонтируемых авто), школы танцев (люди тренируются танцевать в помещении), церкви (внутреннее убранство) и т.п.? Еще пример: магазин дверей. На фотографиях - двери. С одной стороны это интерьер магазина, а с другой - ассортимент. Как быть?
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7 комментариев
Подскажите как поступить с наименованием больниц?
Удалённый пользователь
5 мая 2014, 12:51
Вот скажем Городская клиническая больница №1 им Н.И. Пирогова имеет официальное сокращенное наименование КГБ №1 им. Н.И. Пирогова. Но я не могу это зафиксировать на карте так как модератор "режет" название до ГКБ №1..... У Бакулевского центра убирают "им.Бакулева", а у НИИ скорой помощи имени Склифосовского уберут Склифосовского из названия? 
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8 комментариев
Двусторонний пешеходный переход
lightstring
5 мая 2014, 12:57
«Власти Москвы планируют изменить разметку на 44 городских перекрестках и опробовать новый тип пешеходного перехода — двусторонний.
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8 комментариев
Сокращенные названия населенных пунктов
NKoT
5 мая 2014, 16:49
Есть посёлок. Его полное назание - посёлок Медико-Инструментального Завода, часто указывается просто МИЗ. В народе, в документах, в газетах и другом используется как полное название, так и сокращенное. Вопрос - как именовать такой посёлок? 
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5 комментариев
Какая категория объекта?
Segoro
5 мая 2014, 17:09
Объект - База курсинга (полевые испытания норных собак с приманкой, имитирующие преследование и поимку зверя (заяц, лиса) в поле). Какая категория данного объекта?
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15 комментариев
Критерии для изготовления печатной карты
Татьяна
6 мая 2014, 18:04
Перед созданием печатной Народной карты, команда сервиса внимательно просматривает населенный пункт, смотрит, чтобы карты была полной, все объекты были отрисованы правильно и аккуратно.
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6 комментариев
Печатные карты
Татьяна
6 мая 2014, 18:05
Сегодня мы вновь пополнили наш список печатных карт
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11 комментариев
news
"Кладбище" в названии
Baxyz®
12 мая 2014, 14:07
Очень долгое время правил подобные объекты, писав в названии как, например, Петровское кладбище, но как-то  раз начал замечать, что некоторые люди пишут названии просто Петровское, и те люди оказываются правы. Иногда порою не поймёшь, что имеется ввиду, пока не наведёшь курсор на значок иль не переделаешь вид из гибрида в схему (а иногда есть и сложные случаи, например, кладбище Лужки, которые без "кладбище" в названии не поймёшь даще интуитивно, что это такое). Посему предлагаю приравнять кладбище к топонимам, а точнее узаконить те неправильности для более лучшего чтения и отображения на карте, то есть было так:
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5 комментариев
Именование музеев
kikigo
12 мая 2014, 14:08
У меня возникли разногласия с некоторыми пользователями и модераторами Народной карты в плане именования музеев. п.3.2.4 Правил выглядит так:
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6 комментариев
Сервисная станция (авто) - как правильно называть?
Олег s.
12 мая 2014, 14:13
К объекту http://n.maps.yandex.ru/?oid=25985107. Вноситель активно настаивает на своём названии "Автосервис на ДОСААФ". Не устраивая войну правок я подключил со стороны уважаемых экспертов, общество "Тайная орфографическая полиция" http://vk.com/orthopolice к процессу и они убрали из первоначального варианта  "Автомойка на ДОСААФ" часть речи "на". Однако поиски наиболее удачного названия продолжаются, так как имеются вновьоткрывшиеся обстоятельства. К объекту добавлена фотография и на ней мы видим нечто совершенно другое. На табличке указано "СЕРВИСНАЯ СТАНЦИЯ" без всяких ДОСААФ-ов.
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5 комментариев
Назначение проспекта
srk11
12 мая 2014, 15:20
Здравствуйте. Имеется вопрос про категорию "Дорога". В городе Мезень Архангельской области имеются 5 проспектов:
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6 комментариев
Вольеры в зоопарках
GT
13 мая 2014, 12:13
http://n.maps.yandex.ru/?oid=656798
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5 комментариев
Спутниковый релиз
Татьяна
14 мая 2014, 11:45
Сегодня мы обновили спутниковое покрытие на Яндекс.Картах. Этот релиз получился заокеанским, причем все новые снимки - на территории Соединенных Штатов Америки.
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6 комментариев
спутники,news
Технические работы
Lobov Sergey
14 мая 2014, 15:15
Сегодня вечером, в интервале с 19-00 до 21-00 (по московскому времени) сервис может находиться в режиме "только для чтения" по причине проводимых технических работ.
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6 комментариев
news
Измерения на карте
vadim.medyanowsky
15 мая 2014, 11:01
Как узнать площадь объекта? Длину можно измерять, а вот площадь - нет. Нужно ввести измерение площади
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7 комментариев
Как обозначить шлакбаум на карте
teshca
15 мая 2014, 12:18
Не нашел как можно на карте обознаить шлакбаум или постоянное перекрытие дороги.
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21 комментарий
Печатные карты
Татьяна
15 мая 2014, 17:46
Традиционное пополнение нашего списка печатных карт на этой неделе необычно тем, что оно очень локально. Все населенные пункты в печатных картах расположены недалеко друг от друга и находятся в Володарском районе Нижегородской области.
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4 комментария
news
Охапка вопросов
NKoT
16 мая 2014, 17:19
Накопилось много маленьких, но важных вопросов, поэтому я собрал их все в месте, если вы не против.
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14 комментариев
правила