G T

1. В 12.4. написано "Для объектов-организаций с открытым доступом (кафе, музеи, театры и т.п.) допустимо добавление фотографий внутреннего интерьера. Фотографии внутренних помещений офисов, промышленных зданий, жилых зданий и т.п. добавлять недопустимо". Являются ли такими объектами, например, гостиницы (фото кроватей в номерах), автосервисы (фото помещений с видами ремонтируемых авто), школы танцев (люди тренируются танцевать в помещении), церкви (внутреннее убранство) и т.п.? Еще пример: магазин дверей. На фотографиях - двери. С одной стороны это интерьер магазина, а с другой - ассортимент. Как быть?