Клуб Народной карты

апрель 2016
Совместные редактирования
Ярослав (bforest)
1 апреля 2016, 08:02

Итак, ввиду того, что по итогам анонимного опроса вы решили дать жизнь Третьему совреду анонсирую его:

Второй совред был в разы меньше Первого, но тем не менее отрисовано было не всё. Это совместное редактирование будет хоть и не маленьким, но территории мы сделаем более удобными в плане отрисовки.

В этом совреде я приглашаю всех в Задонский район Липецкой области.
Плюсы этого совреда:

  • Достаточно данных в картографических сервисах адресов
  • Небольшие участки на карте совреда
  • Разнообразные типы объектов, необходимых в улучшении.
    Как обычно Гранпри взяли здания и адреса, ниже растительность, на третьем месте расположился дорожный граф...

В этом совместном редактировании мы будем править в сельской местности. И поэтому, к сожалению, правок, касающихся дорог 10-го класса, почти не будет =(
Карт будет несколько. Мы составим карту совреда для каждого населённого пункта, участвующего в совместом редактировании - это будет сделано, прежде всего, для удобства и наглядности =)

Правила немного меняются:

  1. Выбираем номер территории и оставляем в комментарии к посту об открытии совреда
  2. Одну и ту же территорию в одном и том же слое несколько картографов править не будут.
  3. Итоги будут подведены через 14 дней после старта
  4. Активные пользователи Народной карты будут отмечены в итоговом посте
  5. Картографы, рисовавшие аккуратно и по правилам будут выдвигаться Экспертами Народной карты в тех слоях, в которых они себя проявят.

Ну а пока, по традиции...

Желаю приятного редактирования!

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34 комментария
совместные редактирования
Совместные редактирования
Ярослав (bforest)
4 апреля 2016, 10:57

Сегодня мы запускаем
ТРЕТИЙ СОВРЕД!!!!

Как я уже анонсировал, совместное редактирование проводится на территории Задонского района Липецкой области.

Лидерами объектов, нуждающихся в улучшении, стали здания и адреса. Ниже расположилась растительность. Третью строчку занимает дорожный граф.

В этом совреде пешеходных дорог не будет. Постараюсь, если сохранится актуальность, посвятить Четвёртый совред этим дорогам. Скорее всего он будт проводиться в Грязях - районном центре Грязинского района Липецкой области.

К своему стыду, я ни разу не написал о смысле совредов... Исправлю это недоразумение =)

Прежде всего, главная цель совместного редактирование - быстрая актуализация и отрисовка данных на Народной карте в местах, где это необходимо. Также, совред - отличная площадка для развития своих навыков при работе с теми, или иными категориями объектов. Ещё, совместное редактирование - это классный способ найти занятие, если Вы уже всё отрисовали в своём городе/посёлке/селе! С Третьего совреда появляется возможность стать Экспертом Народной карты

В этот совред вошли: 
село Болховское, деревня Локтево, село Паниковец, село Каменка, деревня Знаменка, село Яблоново, село Алисово, деревня Колодезная, деревня Миролюбовка, село Хмелинец, деревня Павловка, деревня Нечаево, деревня Первое Колесово.

КАРТЫ СОВРЕДА ПО НАСЕЛЁННЫМ ПУНКТАМ

Болховское

Паниковец и Локтево

Каменка

Яблоново, Алисово и Знаменка 
Знаменка является одним участком.

Колодезная

Миролюбовка является одним участком. 
В карте смысла нету, дам просто ссылку =)

Хмелинец 

Павловка, Нечаево и Первое Колесово также не нуждаются в карте =)
Оставляйте в комментариях только названия таких НП, если хотите там править.

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26 комментариев
совместные редактирования
Ещё опрос про совреды
Котик
4 апреля 2016, 12:29

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16 комментариев
Проезд по закрытым территориям
Удалённый пользователь
4 апреля 2016, 13:41

Разъясните, пожалуйста, позицию по тому как следует всё-таки атрибутировать проезды по закрытым территориям. Как правило, это самые распространённые территории - учебные заведения (детские сады, школы, ВУЗы), пром. зоны и территории всяких гос. учреждений.

Я предпочитаю оставлять данные проезды доступными для всех типов транспорта, но добавлять относительно недавно введённый запрет типа "въезд по пропускам", если по факту туда допускается въезд на а/м. Однако вижу, что многие, в т.ч. модераторы Яндекс практикуют использование проездов 8 класса с убранными атрибутами для автомобильного транспорта. В чём причина, поясните? Ведь реально кому-то может потребоваться доехать и по закрытой территории в т.ч. Ладно, если это используется для школы из одного строения, но этот подход применяется и на территориях пром. зон с большой застройкой. Почему тогда такого типа атрибутирование до сих пор считается допустимым?

Второй пример - это использование дорожек 10 класса (это в основном уже для уч. заведений встречается).

Можно как-то более чётко регламентировать правила для атрибутов на закрытых территориях, а-то сейчас даже модераторы кто в лес, кто по дрова.

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21 комментарий
Изолированные дороги 1 категории
Gesperiec
4 апреля 2016, 14:01

В правилах написано:

При выборе класса дороги должна сохраняться связность дорожной сети: дороги любого класса должны вместе с дорогами более высоких классов образовывать единую (связную) сеть. См. п. 3.1.1.1.

В частности, в соответствии с этим пунктом не следует понижать класс дороги при прохождении ее через населённые пункты (в отсутствие объездной дороги).

Кроме того, дорога определенного класса не может быть связана с остальной дорожной сетью дорогами только более низкого класса. Такая связь должна обеспечиваться дорогами либо того же, либо более высокого класса. Исключения допускаются только для мест, физически отрезанных от основной дорожной сети..."

Но на деле я часто замечаю изолированные участки 1 категории, физически совершенно никак не изолированных друг от друга и в пределах одной страны, вот примеры https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/4922970?z=15&ll=43.702124%2C56.275649&l=nk%23sat , https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1488774973?z=15&ll=38.027324%2C53.810299&l=nk%23sat , https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/4122035?z=15&ll=39.989638%2C50.788012&l=nk%23sat . Собственно вопрос, исправлять это надо?

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2 комментария
Нужно больше территорий!
Alexxegorov
4 апреля 2016, 14:03

Всем привет!
На народной карте почти каждой категории зданий соответствует своя категория территорий. Образование - образование, религия - религия и т. д. Даже бизнес и услуги можно с натяжкой очертить территорией "офисы" (хотя логичнее, чтобы была своя отдельная категория территорий для бизнеса и услуг).
А вот для жилых зданий территорий вообще ничего подходящего нет. Хотя все чаще и чаще жильцы огораживают дворы, а новые жилые комплексы огораживают с самого начала.
Предлагаю ввести территорию для огороженных жилых дворов и территорий жилых комплексов.

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18 комментариев
территории
Как поменять привязку участка русла реки к другой реке?
Noita
4 апреля 2016, 14:03

Допустим есть участки реки с привязками к рекам

УР1 --> Р1
УР2 --> Р2

Мне нужно, чтобы оба участка были привязаны к реке Р1. При попытке удалить связь с Р2 возникает ошибка "Объект связан с другими объектами. Удалите связи". Какой объект? Какие связи удалить? На мой взгляд она ничего не говорит о ситуации и вводит в заблуждение. Хорошо бы её поменять.

Получается, что река не может существовать без привязки к участкам реки. Т.е. сначала её нужно удалить, иначе отвязать от неё все участки реки не получится.

Но удалить реку может только модератор. Получается, что самостоятельно участники не могут удалить привязку к реке, если к ней привязан только один участок?

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12 комментариев
Контур в контуре в контуре, или остров зелени внутри поляны/вырубки
Noita
4 апреля 2016, 14:04

Допустим у нас есть зелёный массив (он может быть даже назван как-то). У него есть внутренний контур - вырубка, поляна. Но внутри него есть остров зелени (не отдельные деревья, а именно большой участок).

Как правильнее поступить?

1) рисуем внутренний контур внутри внутреннего контура (движок нам это позволит сделать, но, например, превью в режиме "Схема" сходит с ума и не показывает в таком случае весь лесной массив)

2) рисуем новый объект растительности внутри внутреннего контура (но тогда новый объект не получит связи, например, с названием основного объекта)

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19 комментариев
растительность
Встреча народных картографов в Санкт-Петербурге
Lobov Sergey
5 апреля 2016, 11:49

Всем привет!

В субботу, 2 апреля, прошла первая оффлайн-встреча народных картографов и команды сервиса в этом году, она же стала первой такой встречей за пределами Москвы.

Встреча проходила в офисе Яндекса в Санкт-Петербурге, и, что отрадно, собрала активных народных картографов не только из самого Петербурга, но и из Ленинградской области, а также из соседних регионов - Новгородской области и Карелии. Москву также представляли не только члены команды сервиса, так что региональная встреча получилась вполне межрегиональной.

Вместо запланированных четырех часов встреча длилась почти пять, настолько много было вопросов - и у картографов к команде сервиса, и у команды сервиса к картографам.

Фото со встречи:

Надеемся, что все участники встречи остались довольны (фотография вполне позволяет сделать такое предположение), а те, у кого в этот раз выбраться не получилось смогут поучаствовать в будущих встречах.

А уже ближайшую субботу мы ждем активных народных картографов из центральной части страны в московском офисе Яндекса.

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43 комментария
встреча
Совместные редактирования
Ярослав (bforest)
5 апреля 2016, 12:29

Список территорий, закреплённых за картографами в Третьем совместном редактировании.
Поправки будут вноситься согласно вашим комментариям к посту совреда.

село Болховское
1. Здания, растительность, гидрография - mapper
2.
3. Здания, растительность - resh©
4.
5.

деревня Локтево
1.
2.

село Паниковец
1. Артём - все слои
2. Артём - все слои
3.
4.
5.

село Каменка
1.
2.
3.
4.
5.

село Яблоново
1.
2.
3.

село Алисово
1. Дорожный граф - V-gosti-V
2. Дорожный граф - V-gosti-V
​3.

деревня Колодезная
1.
2. Здания, растительность - shchemerovani
3. Здания, растительность - shchemerovani

село Хмелинец
1.
2. Фёдор Рогозин
3.
4.

деревня Знаменка -

деревня Миролюбовка -

деревня Павловка -

деревня Нечаево - здания, адреса - Манъ

деревня Первое Колесово - здания, адреса - Манъ

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совместные редактирования
Политические партии
Котик
7 апреля 2016, 13:22

Какой категорией отмечать офисы политических партий?

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9 комментариев
Встреча народных картографов в Москве
Lobov Sergey
7 апреля 2016, 19:40

Всем привет, и сегодня, в канун Дня рождения Народной карты, хотим напомнить всем, кто собирается участвовать в московской встрече народных картографов, что она уже послезавтра.

Ждем всех в субботу к 12-00 в офисе "Яндекса" в Москве (Льва Толстого,16). 

Закончить планируем к 16-00, но на недавней встрече в Петербурге не уложились и общались дольше запланированного.

Если вдруг кто-то только сейчас понял, что может и хочет приехать на встречу - напишите нам об этом (на ymaps@yandex.ru с пометкой «Офлайн-встреча» в теме письма).

До встречи в субботу!

Команда Народной карты.

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2 комментария
встреча
Доступность для велосипедистов
Alexey Z
8 апреля 2016, 11:57

Пожалуйста, внесите ясность, нужно ли ставить признак "доступен для велосипедистов" для пешеходных дорог. Как трактовать правила рисования?

1) п. 3.2.3.1 Для пешеходных дорог, переходов и тротуаров включается только значение «Пешеход».

2) п. 3.2.3.3.3 Значение ["велосипед"] выставляется для участков пешеходных дорог, где велосипедист имеет право ехать: на всех участках, кроме тех тротуаров вдоль проезжих частей дорог, где тротуар нарисован отдельным участком дороги). [Тут ещё и опечатка в правилах - непарная круглая скобка.]

Очевидно, эти пункты противоречат друг другу.

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9 комментариев
С Днем рождения, Народная карта!
Lobov Sergey
8 апреля 2016, 16:49

6 лет назад, 8 апреля 2010 года, запустилась Народная карта.

За это время сервис прошел большой путь, и планов на будущее у нас также много.

Мы хотим поздравить всех, кто с помощью Народной карты помогает миллионам пользователей получать более качественные ответы на свои вопросы и лучше решать свои задачи!

Число пользователей, вносивших правки на Народной карте только за последний год составило почти 90 тысяч и мы говорим спасибо каждому из них.

Год назад Народная карта объединилась с Яндекс.Картами и теперь правки пользователей попадают в геосервисы Яндекса. Мы будем улучшать механизмы модерации и публикации, чтобы это происходило ещё быстрее.

А в завершение желаем всем удачного и плодотворного рисования на сервисе в наступающем году...

...и надеемся, что это рисование будет чуть более аккуратным, чем на картинке:)

С Днём рождения!

Команда Народной карты

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47 комментариев
И снова об адекватности сотрудников Яндекса
Олег Чечулин
11 апреля 2016, 19:05

Снова накипело. Теперь уже с именами.

Сотрудник Яндекса с ником yndx-tbredina постоянно делает неадекватные правки, явно противоречащие Правилам. Из сегодняшнего:

1) Ставит пешеходную доступность на дорогах без обочин и тротуаров: https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/23391295?z=20&ll=103.634690%2C52.747381&l=nk%23sat

2) Ставит велосипедную досупность на тротуарах: https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1686080429?z=20&ll=103.634690%2C52.747381&l=nk%23sat

3) Автомобильный проезд без доступности для пешеходов переделала в полностью пешеходный (полностью инвертировав транспортную доступность): https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1562541963?z=20&ll=103.634690%2C52.747381&l=nk%23sat

Извините, но в такой атмосфере я уже не могу работать. По крайней мере, сегодня, уже точно не смогу вносить правки.

Очень прошу - примите меры. Иначе я реально не смогу больше заниматься редактированием Яндекс-карт.

Спасибо за внимание.

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13 комментариев
Ногинский трамвай
Василий Александров
11 апреля 2016, 19:05

Согласно 14.1.1.2

Дополнительные или не публичные участки трамвайных линий (например, служебные соединительные ветви, депо и подъездные пути к ним) — не рисуются.

Я удалил все пути недействующей в 2013 году трамвайной системы. Правильно-ли я понял правила и удалил эту трамвайную систему?

---

На встрече в Москве акбарс говорил, что линии без пассажирского маршрутного движения не отмечаем на НЯК.

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17 комментариев
правила
Парковки
fiend
11 апреля 2016, 19:06

Существуют парковки, на которых места продаются владельцу с правом перепродажи. Например, в жилых комплексах с подземными стоянками. Не совсем понятно, как такие парковки атрибутировать. Это должно помечаться как платная парковка или вообще как нечто другое?
И чтобы два раза не вставать - непонятно на счёт атрибута внутриквартальной парковки. Что он призван отражать, какие-то ограничения/преимущества накладывать?

Если что, правила по обоим вопросам сейчас звучат так:

------

8.2.2.1. Платная

Флажок в поле переключателя устанавливается в том случае, если парковка — платная.

8.2.2.2. Внутриквартальная

Флажок в поле переключателя устанавливается в том случае, если парковка — внутриквартальная.

------

Заранее извиняюсь, если что-то пропустил, и разъяснения уже были. Но правила, тем не менее, детализировать стоило бы.

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8 комментариев
Автобусы -- это общественный транспорт, общественный транспорт -- это только автобусы?
memento [ 🚶 🚲 🚗 ]
11 апреля 2016, 19:06

В правилах в паре мест видел доступность, упоминаемую как "для общественного транспорта" и как "Автобусы".

В связи с этим вопрос. Доступность "Автобусы" (как пишется во всплывающей подсказке), это для автобусов с точки зрения классификации по типу транспортного средства, как это принято в ПДД (масса, количество мест), или с точки зрения, является ли транспортное средство маршрутным транспортным средством (общественным транспортом)?
Вот у меня в Царицыно есть участок, с конечной остановкой автобусов (в смысле маршрутного транспортных средств) и маршруток. Так там стоит доступность "Автобусы". Если я владею автобусом (с точки зрения ПДД) и езжу по заказам или развожу работников предприятия, то получится, что я там смогу проехать? По факту это не так, т.к. висит кирпич (предположим, что там нет шлагбаума). Если Яндекс когда-нибудь сделает указание типа ТС для постройки маршрута, то на автобусе он будет гнать меня через этот проезд...

Просьба внести ясность.

К сведению, маршрутные ТС согласно ПДД могут игнорировать многие знаки, в т.ч. кирпичи, запреты/разрешения поворотов и разворотов, направления движения по полосам, а также некоторую разметку. Так что иметь атрибут для "общественного транспорта" нет никакого смысла, т.к. они и так "ездят как хотят" (в рамках маршрута) и навигаторами не пользуются, ибо маршрут для них статичен.

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9 комментариев
маршрутизация,транспорт,правила
Официальное название населенных пунктов.
МВА
11 апреля 2016, 19:16

Всем добрый день. Вновь обращаюсь с темой «официальное название населенных пунктов». На встрече с Сергеем Лобовым обсуждали эту тему. Признали что нет ни официального, ни юридического названия «коттеджный поселок», а это ни что иное как категория объекта. Но в карте кому что нравится, тот то и пишут в официальное название. Не пора ли установить правила для написания официального названия, а все остальное что подходит под эти рамки в синонимах. Ведь Вы при получении свидетельства на право пользования не встретите название коттеджный поселок с категорией квартал, а указан статус земли и категория земель участка. Ко всем с уважением модератор МВА.  Административно-территориального деление Санкт-Петербурга и всей  Ленинградской области

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2 комментария
административное деление
Московская встреча народных картографов
Lobov Sergey
11 апреля 2016, 19:29

Встреча в московском офисе прошла в субботу, надеюсь, что все участники остались довольны.

Мы были очень рады увидеть старых знакомых и познакомиться с теми, кто был у нас впервые.

Очень приятно было видеть на встрече народных картографов не только из Москвы и области, но и из Кировской, Нижегородской, Рязанской и Смоленской областей.

В завершение - общая фотография:

Остальные фото со встречи мы обработаем и также выложим, немного попозже.

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19 комментариев
встреча