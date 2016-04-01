Итак, ввиду того, что по итогам анонимного опроса вы решили дать жизнь Третьему совреду анонсирую его:
Второй совред был в разы меньше Первого, но тем не менее отрисовано было не всё. Это совместное редактирование будет хоть и не маленьким, но территории мы сделаем более удобными в плане отрисовки.
В этом совреде я приглашаю всех в Задонский район Липецкой области.
Плюсы этого совреда:
- Достаточно данных в картографических сервисах адресов
- Небольшие участки на карте совреда
- Разнообразные типы объектов, необходимых в улучшении.
Как обычно Гранпри взяли здания и адреса, ниже растительность, на третьем месте расположился дорожный граф...
В этом совместном редактировании мы будем править в сельской местности. И поэтому, к сожалению, правок, касающихся дорог 10-го класса, почти не будет =(
Карт будет несколько. Мы составим карту совреда для каждого населённого пункта, участвующего в совместом редактировании - это будет сделано, прежде всего, для удобства и наглядности =)
Правила немного меняются:
- Выбираем номер территории и оставляем в комментарии к посту об открытии совреда
- Одну и ту же территорию в одном и том же слое несколько картографов править не будут.
- Итоги будут подведены через 14 дней после старта
- Активные пользователи Народной карты будут отмечены в итоговом посте
- Картографы, рисовавшие аккуратно и по правилам будут выдвигаться Экспертами Народной карты в тех слоях, в которых они себя проявят.
Ну а пока, по традиции...
Желаю приятного редактирования!