Итак, ввиду того, что по итогам анонимного опроса вы решили дать жизнь Третьему совреду анонсирую его:

Второй совред был в разы меньше Первого, но тем не менее отрисовано было не всё. Это совместное редактирование будет хоть и не маленьким, но территории мы сделаем более удобными в плане отрисовки.

В этом совреде я приглашаю всех в Задонский район Липецкой области.

Плюсы этого совреда:

Достаточно данных в картографических сервисах адресов

Небольшие участки на карте совреда

Разнообразные типы объектов, необходимых в улучшении.

Как обычно Гранпри взяли здания и адреса, ниже растительность, на третьем месте расположился дорожный граф...

В этом совместном редактировании мы будем править в сельской местности. И поэтому, к сожалению, правок, касающихся дорог 10-го класса, почти не будет =(

Карт будет несколько. Мы составим карту совреда для каждого населённого пункта, участвующего в совместом редактировании - это будет сделано, прежде всего, для удобства и наглядности =)

Правила немного меняются:

Выбираем номер территории и оставляем в комментарии к посту об открытии совреда Одну и ту же территорию в одном и том же слое несколько картографов править не будут. Итоги будут подведены через 14 дней после старта Активные пользователи Народной карты будут отмечены в итоговом посте Картографы, рисовавшие аккуратно и по правилам будут выдвигаться Экспертами Народной карты в тех слоях, в которых они себя проявят.

Ну а пока, по традиции...

Желаю приятного редактирования!