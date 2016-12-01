Всем привет! Опять прошёл месяц
и даже больше, и опять новый выпуск! :)
Что такое Фичреквесты?
Сам термин "Фичреквест" (от англ. feature - функция, особенность; request - запрос, предложение) появился относительно недавно, но уже становится общеопотребильным и всеми узнаваемым.
- Трактовку другим терминам, используемым на сервисе, можно посмотреть в Глоссарии Народной карты.
В нашем Клубе, Фичреквесты - это раздел Предложений по улучшению, в котором собирается фидбек относительно функционала Народной карты. В комментариях к теме Фичреквесты вы можете оставить своё предложение улучшения качества сервиса, например, новые инструменты, категории объектов, раскраски в различных слоях, атрибуты; предложения по улучшению функционала Блокнота картографа и так далее.
Для чего это нужно?
Команда сервиса ценит мнение своих пользователей и старается учитывать его. Поэтому очень важно знать - что нужно картографам? Для и этого была создана тема Фичреквесты.
Как это работает?
Любой пользователь может написать своё предложение, на которое позже ответят сотрудники Яндекса или другие пользователи, которые могут помочь.
Все предложения, оставленные в этой теме, нуждаются в тчательной обдумке, поэтому зачастую на предложение отвечают словами:
"Спасибо, подумаем над предложением"
Когда пользователи предлагают разработать уже реализованные инструменты, в ответе содержится совет, как воспользоваться запрашиваемой функцией.
Не редки случаи, когда предложение написано недостаточно понятно. В таких случаях запрашиваются уточнения, после которых можно дать ответ по существу.
Хочу сразу отметить, что если про какой-то запрос команда понимает, что не планирует реализовывать его (в обозримой перспективе, во всяком случае), обычно так и пишет. Сроки реализации опций, взятых в работу, за редкими исключениями не разглашаются. Это подход не только Народной карты, но и Яндекса в целом.
Как правильнее составить фичреквест?
Если Вы хотите, чтобы Ваше предложение было понятным и доступным, можно следовать инструкции ниже:
- Постарайтесь максимально подробно описать своё предложение.
- Намного лучше, если Вы напишете как именно на Ваш взгляд это могло бы выглядеть, а не просто "не нравится, переделайте!"
- Можно привести примеры реализации (возможно, из других сервисов)
- И не стоит поднимать восстание, если на предложение нет ответа. Такое иногда бывает, нужно просто подождать :)
И в заключение хочу сказать - не бойтесь писать свои предложения! Народная карта - это тот сервис, где мнение пользователей ценится и учитывается! Рисуйте, обсуждайте, пишите, и тогда жизнь сервиса станет ярче и богаче!
Желаю реализации всех фичреквестов :)
P.S. В посте содержатся материалы из Клуба Народной карты.