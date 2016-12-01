Клуб Народной карты

декабрь 2016
Редактирование карт
lynxchaus
1 декабря 2016, 18:10

Уважаемые знатоки... есть пара вопросов.

1 - Слияние кусков дороги - как? На карте есть неотмеченная улица, дорога - разбита роботом на 3 независимых куска. Как правильно в этой ситуации рисовать улицу?

2 - Внутриквартальные проезды. Есть внутриквартальный проезд, по карте - сквозной, на самом деле - он перегорожен. Как маркировать?

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8 комментариев
дороги,улицы
Дорога на крыше здания
Aleksandr E
1 декабря 2016, 18:10

Каким образом отобразить здание и дорогу идущую по его крыше?

Вот здесь пример и ссылка на панораму

На снимке видно, что пешеходная дорожка идёт по крыше части здания. И Jager Haus как раз находится внизу, под ней, а банкетный зал Юбилей наверху.

Или лучше текущего варианта нет?

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6 комментариев
Топ пользователей
МВА
1 декабря 2016, 18:12

Как в Топе пользователей быстро найти данные пользователей,  опубликовавших пост или комментарий.  По топу пользователей копаться иногда приходится очень долго, когда хочешь ответить ему не для всеобщего обозрения.

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9 комментариев
помощь,наши пользователи,фичреквесты
Держаться левее, вместо поворота налево
demstk
1 декабря 2016, 18:15

Добрый день всем. Есть ли какие-то критерии в рисовании перекрестков, чтобы заставить навигатор сообщать "держитесь левее", вместо "поверните налево".  Вот здесь , например, дорога раздваивается и навигатор сводит с толку словами поверните налево, а на лево-то и не надо, надо сначала левее, а потом прямо. Немного сгладил угол, но не уверен, что это сработает. Может есть проверенный способ, чтобы не гадать?

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14 комментариев
повороты,навигация
Ошибка "Некорректная геометрия"
Алексей К.
1 декабря 2016, 18:15

Здравствуйте!

Будет ли решена проблема с сабжевой ошибкой, возникающей при использовании опции "скруглить все углы" на лесных массивах? Не так страшно ее править, как искать, особенно когда массив огромный и сложный. Пусть там красная стрелочка скачет, как при "слишком коротком участке". Можно так сделать? 

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15 комментариев
ошибка,некорректная геометрия
Технические работы
Lobov Sergey
2 декабря 2016, 16:22

Сегодня (2 декабря) на сервисе будут проводиться технические работы редактирование на Народной карте будет временно недоступно.

Работы начнутся в 18-00 по московскому времени и не должны занять больше часа. Приносим извинения за возможные неудобства. 

Команда Народной карты

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1 комментарий
Правила рисования парковок
Alexey Z
2 декабря 2016, 17:57

Здравствуйте!

Замечание. В п. 8.2.1.1.6 написано, что парковки "...  рисуются точкой ... при въезде на парковочную территорию, если этот въезд один". Однако скриншот старый и не соответствует этому правилу.

Вопрос. Если территория парковки лежит по одну сторону от проезда, нужно ли территорией захватить сам проезд? Просто если этого не сделать, то может оказаться трудно соблюсти правило, чтобы точка-парковка находилась на въезде. Пример. А если сделать, то это не всегда будет соответствовать действительности.

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1 комментарий
парковки
Растительность внутри растительности
sc1a
2 декабря 2016, 17:58

1) Пункт правил 9.1.11 гласит:

Объекты растительности не должны иметь пересечений с другими объектами растительности, но могут иметь с ними общие границы.

Примечание. 
В то же время внутри контуров объектов растительности типов «парк, сквер», «заповедник» и «кладбище» (выделяемых по способу их использования аналогично объектам типа Территория) могут выделяться объекты растительности типов «лесной массив», «газон».

Получается что внутри парков,заповедников,кладбищ можно рисовать лес, а внутри леса рисовать те же объекты нельзя. В последнем случае, необходимо разрезать лес на два объекта - один снаружи, а другой внутри парка,заповедника,кладбища.

Но как быть с теми объектами, которые по всей своей территории покрыты деревьями? Возьмем к примеру кладбище, расположенное на территории леса.

Следуя правилам, приходиться вырезать из большого леса территорию кладбища и создавать 2 новых объекта растительности с одинаковыми границами - кладбище и второй лес. Но при таком раскладе на ЯК территория кладбища перекрывается лесом, и остается один лишь значок кладбища. 

Ситуация не единичная, и дублирование леса по правилам также справедливо и для природных урочищ. На схеме НЯК ситуация выглядит не лучшим образом, вероятно тоже самое будет и на самих ЯК.

Для верного отображения кладбища, конечно, можно пойти на уступки и удалить лесной массив с территории кладбища, но это не совсем хорошо и является правкой на ухудшение.

2) Все модераторы, с кем я общался выступают единогласно за перенос кладбищ и заповедников из растительности в территории, и многие добавляют про отображение их прозрачным контуром, как на топокартах:

По сути, границы таких объектов являются административными, а не природными, а пересечение их с растительностью сильно усложняет процесс редактирования, и отнимает кучу лишнего времени. Заповедники практически во всех случаях будут иметь пересечения с лесом. Кладбища чуть реже, но тоже довольно часто имеют такие пересечения (особо на территории РБ).

Приведу в пример Березинский биосферный заповедник. Реальная его граница пересекается с лесными участками десятки, а то сотни раз. Само по себе занятие переноса границ довольно трудоемкое, а при текущей ситуации, можно сказать что и вовсе невыполнимое. 

В конечном счете, после переноса объектов из растительности, и редактировать стало бы проще и избавило бы редакторов от многих сложностей, и появился бы стимул к добавлению заповедников на карты, без лишних обрисовок кустиков.

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19 комментариев
растительность,правила
#интересныефакты 4
Бегущий Forest
2 декабря 2016, 17:59

Всем привет! Опять прошёл месяц и даже больше, и опять новый выпуск! :)

Что такое Фичреквесты?

Сам термин "Фичреквест" (от англ. feature - функция, особенность; request - запрос, предложение) появился относительно недавно, но уже становится общеопотребильным и всеми узнаваемым. 

  • Трактовку другим терминам, используемым на сервисе, можно посмотреть в Глоссарии Народной карты.

В нашем Клубе, Фичреквесты - это раздел Предложений по улучшению, в котором собирается фидбек относительно функционала Народной карты. В комментариях к теме Фичреквесты вы можете оставить своё предложение улучшения качества сервиса, например, новые инструменты, категории объектов, раскраски в различных слоях, атрибуты; предложения по улучшению функционала Блокнота картографа и так далее.

Для чего это нужно?

Команда сервиса ценит мнение своих пользователей и старается учитывать его. Поэтому очень важно знать - что нужно картографам? Для и этого была создана тема Фичреквесты.

Как это работает?

Любой пользователь может написать своё предложение, на которое позже ответят сотрудники Яндекса или другие пользователи, которые могут помочь.

Все предложения, оставленные в этой теме, нуждаются в тчательной обдумке, поэтому зачастую на предложение отвечают словами:
"Спасибо, подумаем над предложением"

Когда пользователи предлагают разработать уже реализованные инструменты, в ответе содержится совет, как воспользоваться запрашиваемой функцией.

Не редки случаи, когда предложение написано недостаточно понятно. В таких случаях запрашиваются уточнения, после которых можно дать ответ по существу.

Хочу сразу отметить, что если про какой-то запрос команда понимает, что не планирует реализовывать его (в обозримой перспективе, во всяком случае), обычно так и пишет. Сроки реализации опций, взятых в работу, за редкими исключениями не разглашаются. Это подход не только Народной карты, но и Яндекса в целом.

Как правильнее составить фичреквест?

Если Вы хотите, чтобы Ваше предложение было понятным и доступным, можно следовать инструкции ниже:

  • Постарайтесь максимально подробно описать своё предложение.
  • Намного лучше, если Вы напишете как именно на Ваш взгляд это могло бы выглядеть, а не просто "не нравится, переделайте!"
  • Можно привести примеры реализации (возможно, из других сервисов)
  • И не стоит поднимать восстание, если на предложение нет ответа. Такое иногда бывает, нужно просто подождать :)

И в заключение хочу сказать - не бойтесь писать свои предложения! Народная карта - это тот сервис, где мнение пользователей ценится и учитывается! Рисуйте, обсуждайте, пишите, и тогда жизнь сервиса станет ярче и богаче!

Желаю реализации всех фичреквестов :)

P.S. В посте содержатся материалы из Клуба Народной карты.

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13 комментариев
#интересныефакты
Разметка организаций в залах ожидания аэропортов
Baxyz®
4 декабря 2016, 09:04

Ныне на народной карте можно видеть размеченные пользователями и некоторыми модераторами организации, находящиеся в залах ожидания. Будучи ранее модератором на старой Народной карте я такие организации нещадно удалял по одной простой причине - они не для всех, а только для тех, кто отправляется в полёт. Человек, который в дальний путь не отправляется, в эти кафе и магазины просто так свободно не зайдёт. Разве ежели только повторив сюжет фильма всех времён и народов "Паспорт". Отсюда вопрос - нужно ли их вообще размечать? Мне кажется, что и на новой Народной карте им не место.

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16 комментариев
аэропорты,организации
Заправки для электромобилей
Noooname
4 декабря 2016, 09:08

Когда я рисовал в Осло, смотрел название для улицы которую я отрисовал, и наткнулся на заправку для электромобилей

Вопрос: как обозначать эту заправку?

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10 комментариев
значки
Панорамы Еревана
yndx-totoschka
5 декабря 2016, 21:11

Пару месяцев назад по улицам столицы Армении проехало Яндекс.Такси со специальным фотооборудованием на крыше. Благодаря этому на Яндекс.Картах появились панорамы Еревана.

Площадь Республики

Теперь рисовать и актуализировать карту города станет еще удобнее. К тому же фотографии сделаны в высоком качестве, что позволяет изучить местность во всех деталях, например, прочесть название организации или уточнить адрес дома по табличке на нем.

улица Никохайоса Тиграняна

Для Армении это первые панорамы. На снимки города попали исторический центр и главные улицы Еревана, а также Эчмиадзинский монастырь и Храм Гарни — всего около 435 километров дорог и почти 35 тысяч снимков с высоким разрешением. Некоторые достопримечательности, например Каскад или пешеходную зону Гюсисаин, из машины снять не получилось, поэтому по ним фотографы прошли пешком.

Церковь св. Катохике

На одной из панорам был запечатлен многим уже известный пользователь Tigran (справа) — он много рисует и правит на территории Армении, поэтому мы решили пригласить его на съемки.

Приглашаем всех порисовать карту Еревана по новым панорамам, или просто совершить виртуальную прогулку по замечательному городу.

Команда Яндекс.Карт

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20 комментариев
панорамы, news
Отрисовка железобетонных плотин с регулированием уровня воды
Олег s.
6 декабря 2016, 10:07

Вопрос по присутствию (отсутствию) гидротехнического сооружения плотина с регулятором типа гидрозатвор при водохранилище в НЯК.

Сооружение представляет собой железобетонную плотину, часть которой оборудована устройствами регулирования уровня воды в водоёме. При избытке приточной воды происходит свободный переток и безопасный сброс.

Размеры сооружения достаточно большие. На имеющихся в НЯК подобных случаях отрисовка сделана "как бог на душу положит" или, чаще всего, не делается вообще никакой.

Вопросы:

1)      Пользователь отрисовал от берега до берега контурный объект категории «постройка, сооружение» - то есть эту самую плотину, полностью выполненную в железобетоне, с гидрозатворами. Почему модератор удалил этот объект?

2)      По линии гидрозатвора происходит скачок уровня поверхности воды водоёма на несколько метров. Почему модератор не дает разрезать водоём на две части с разными уровнями? Следует ли полагать имеющуюся ситуацию на карте с водной гладью без признаков скачка уровней правильной?

3)      Зачем модератор поставил категорию «пешеходный мост» для тропинки? Пешеходная дорога  идет по верху железобетонной плотины с гидрозатвором. Мосты, вообще-то говоря, другая тема. И плотины не для пешеходов делаются, а для специальных технических нужд. Как вариант на водохранилищах у гидрозатворов приемные сливные железобетонные короба со всей регулирующей механикой могут располагаться на относе от линии плотины и берегов. Особенно актуально, когда плотина земляная с железобетонным покрытием.

4) Зачем модератор в частной переписке рекомендует ставить на гидрозатворах значки "фонтан, водопад"? К чему здесь эти элементы развлекательного характера? 

Сканы и фотографии по теме по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/Hdh2/n4YuauTQc

Координаты конкретной точки 56.169101, 40.418221

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8 комментариев
Нормы оформления перекрестка
Габидулла Хисмат
7 декабря 2016, 15:02

Перекресток оформлен согласно правилам

Но по факту получается следующее

Такой маневр согласно разметке не допустим. Как поступать в подобных случаях?

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8 комментариев
повороты,перекресток,Яндекс.Навигатор
Совред в Украине 2: новости
Котик
7 декабря 2016, 15:03

Совред в Украине 2 длиться уже неделю.

За это время была полностью (кроме адресов) отрисована карта села Старики, также активное рисование проводилось в сёлах Осницк и Ракитное. В двух последних отрисована часть зданий и проименованы все улицы.

За границами населённых пункотов почти не рисовали, к сожалению.

Зато активное рисование было в соседнем посёлке Рокитное. Подробная карта это хорошо, но совред немного не там.

Задачи на следующую неделю: рисовать объекты всех картегорий на выделенной местности. Особое внимание следует уделить зданиям, адресам, растительности и гидрографии. А если известно, то и организациям.

Ракитновский сельский совет • Увеличить картинку

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5 комментариев
Спутниковый релиз 07.12.2016
yndx-akolomenskaya
8 декабря 2016, 13:30

Добрый день! 

Сегодня на Яндекс.Картах произошло очередное обновление спутниковых снимков. Релиз затронул несколько стран Западного полушария.

Новые снимки и обновления получили:

Мексика - столица страны Мехико.

США - города Нью-Йорк, Филадельфия, Гонолулу, Бриджпорт, Джерси-Сити, НьюаркУилмингтон, Хартфорд и их окрестности.

Бразилия - снимки получили территории Юго-Восточного и Северо-Восточного  регионов страны.

Губернаторский остров, Нью-Йорк

Манхеттен, Нью-Йорк

Карту релиза можно посмотреть здесь. 

Команда Народной карты

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14 комментариев
news,спутники
Статья про ДимОлегыча
Lobov Sergey
8 декабря 2016, 14:50

Недавно к нам обратились представители нижегородской "Комсомольской правды" с просьбой рассказать про народную картографию в регионе и поделиться контактами активных народных картографов из региона - для того, чтобы рассказать читателям про то, как дополняется Яндекс.Карта Нижнего Новгорода и окрестностей.

Мы поделились с газетой некоторыми цифрами, а также познакомили с нижегородским модератором и просто активным пользователем сервиса - Дмитрием Толпыгиным, известным многим как ДимОлегыч.

И в результате можно почитать статью-интервью с Дмитрием "Как Нижний Новгород появляется на карте". Нам кажется, что получилось интересно и познавательно, в том числе для тех, кто мог до этой статьи даже не слышать о существовании Народной карты.

Мы рады за Дмитрия как главного героя публикации, и верим, что благодаря таким статьям народных картографов "на местах" станет больше.

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21 комментарий
наши пользователи
Новое на НЯК. Инструмент для создания окружностей
yndx-akolomenskaya
8 декабря 2016, 16:39

Всем привет! :)

Рады сообщить, что сегодня на Народной карте появился инструмент для создания окружностей. Он доступен для категорий "Растительность", "Гидрография", "Дороги" и поможет рисовать еще аккуратнее :)

Приятного редактирования! 

Команда Народной карты

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42 комментария
news,интерфейс
Баг с историей обьекта
auz576
9 декабря 2016, 08:28

Доброго дня! Только что столкнулся с новым багом: невозможно открыть историю обьекта. При нажатии конпки на долю секунды появляется надпись "загрузка", а потом окошко пропадает.

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4 комментария
баги,баг
Совет по перекрёстку
Удалённый пользователь
9 декабря 2016, 15:42

Добрый день всем!
Есть вопрос по тому как отрисовать перекрёсток с одной стороны без искажения геометрии, с другой в соответствии с правилами.
Вот это место

Как это выглядит в реальности, можно посмотреть на схеме проекта.

Вопрос как обеспечить запретами проезд с Нового шоссе на примыкающие Проектируемый проезд № 5048 и Южная улица., но при этом запрет проезда с Южной на проезд №5048 и в обратном направлении?

Как выход - совместить оси дорог, и поставить запрет, но это исказит геометрию перекрёстка (см. в т.ч. треки). Может подскажет кто-то более красивый способ?

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6 комментариев
перекресток,манёвры