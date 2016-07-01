Клуб Народной карты

июль 2016
Совред в Ереване и Тблилиси завершен
Татьяна
1 июля 2016, 18:13

Сегодня мы завершаем продлившееся чуть более двух недель совместное редактирование в Ереване и Тбилиси. 

Мы благодарим пользователей Народной карты за участие в этом большом деле. Еще два города на Яндекс.Картах стали лучше благодаря совместным стараниям.

Хороший пример — теперь в центре Еревана есть пешеходная дорожная сеть. В будущем она попадет в Яндекс.Карты и станет доступна для построения пеших маршрутов всем пользователям карт. Это отличный показатель того, как вклад народных картографов помогает людям и работает им на благо. 
За отрисовку пешеходных дорожек и будущее их появление на Яндекс.Картах благодарим пользователя ДимОлегыч.

Также у нас для вас большая новость — благодаря всеобщим усилиям сегодня в Ереване был запущен сервис Яндекс.Такси. Ура!

Места и адреса в приложении, которые вы ищите и выбираете как пункт назначения, берутся из Яндекс.Карт, куда до этого попадают как раз благодаря пользователям, внесшим эту информацию на Народной карте.

И отныне жители и гости прекрасной столицы Армении могут этим приложением пользоваться – выбирать место и ехать, куда захочется.

Конечно окончание совреда не означает окончание рисования в этих городах. 
Если вы живете, бывали там, вам нравятся эти города — поделитесь своими знаниями, и вы сами и другие люди смогут в дальнейшем ими пользоваться.

Всем еще раз говорим спасибо за участие. Карта мира снова стала чуточку лучше:)

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5 комментариев
совместные редактирования
Итоги прогулки с Блокнотом картографа
yndx-totoschka
1 июля 2016, 21:55

Недавно мы вам рассказывали о том, как прошла первая прогулка с Блокнотом картографа, прошедшая в субботу 18 июня в районе Сокольники.

Подробнее о том, как проходила встреча, можно прочитать здесь.

Ну а сейчас мы расскажем вам о её практических результатах.

Целью и как итогом прогулки было нарисовать на Народной карте объекты, которые без знания местности распознать по одному лишь спутниковому снимку сложно. И сейчас мы можем увидеть, что же из этого получилось.

Например, так выглядел один из участков до прогулки и так он выглядит сейчас:

Как мы видим, на карте появились пешеходные дороги, заборы, организации, подъезды, которых не было ранее и прочее, чего невозможно увидеть на снимке.

По вышеуказанному участку гуляли двое пользователей – Te*mik и paulbn. 

На другом участке появились новые места (организации), например, Отдел социальной защиты, который является важной государственной организацией и ориентиром на местности и которого ранее на картах не было. По этому участку гуляли Александр и Лена.

Еще на одном из участков участке появились заборы, детские площадки, а также внутриквартальные проезды, пешеходные дороги и газоны. Здесь гуляли и рисовали объекты наши коллеги Саша и Андрей.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что подобные прогулки продуктивны и полезны для полноты карт.

Напоминаем, что прогулки еще будут организованы, поэтому следите за новостями, берите с собой друзей, семью, животных и вперед гулять!

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9 комментариев
news,Блокнот картографа,встреча
Жилые комплексы. Маркетинговые и исторические названия
Александр
3 июля 2016, 20:44

Почему модераторы меняю статус кварталов на именованные территории, если обозначаются к примеру т.н. рабочие поселки и кварталы, построенные в 1930е. Например "Поселок 1905 года" на Шмитовском пр. в Москве. При этом, маркетинговые названия новых ЖК, например ЖК "Дубровская слобода" получают статус квартал. Хотя маркетинговые названия зачастую имеют столь же редкое употребление, как и названия жилых комплексов 1930х.

В принципе ничего страшного, только именованная территория не отображается на ЯК, в отличие от квартала, название корого видно при любом зуме.

Предлагаю уравнять в правах названия исторических жилых комплексов и новостроек.

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6 комментариев
административное деление
Как узнать адреса домов на кадастровой карте Украины?
Наше старе село
3 июля 2016, 20:44

https://e.land.gov.ua/back/cadaster/get/data/cad_num

Выполните там вход через Приватбанк или какой-то другой банк.
Деньги не будет сдирать, а просто это самая правдивая авторизация.
Когда авторизовались, нажмите в разделе "информация про права" на ссылку "поиск информации", и вводите нужный кадастровый номер. А дальше наслаждайтесь результатами.

http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta

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15 комментариев
Маршруты ОТ со звездами
memento [ 🚶 🚲 🚗 ]
3 июля 2016, 20:49

Тут натолкнулся на то, что Робот автоматом создал маршруты вида 289к* в дополнение к 289к из-за того, что на конечных остановках номер маршрута указывался со звездой. Я подавал пару заявок на удаление таких, их удаляли. Но возник вопрос. Не теряется ли при этом информация? Ведь у маршрута не указано, какая остановка начальная, какая конечная, в какой последовательности идут остановки и для какого направления (прямого или обратного), используется та или иная остановка. Вот пример конечной остановки с такими маршрутами.

В связи с чем пара вопросов.

1) Если эти звездные маршруты ни для чего не нужны, могут ли программисты Яндекса их подчистить программно, а не руками? Тут простой алгоритм, если есть маршрут без звезды и есть со звездой, у звездного две (или одна) остановки, от какой-либо остановок обычного до любой из остановок звездного меньше определенного расстояния (например, такого же, которое было при создании маршрутов из обособленных остановок), то отвязать остановку от звездного и привязать к обычному, звездный маршрут удалить.

2) Планируется ли более подробный сбор информации о маршрутах ОТ и в каком виде? То, что собирается сейчас, явно недостаточно для построения адекватных маршрутов.

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3 комментария
транспорт,остановки
ЛЭП
Артемий Данилин
3 июля 2016, 21:03

Почему на карте я досихпор не могу отмечать ЛЭП?

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17 комментариев
запрещённые объекты
Недопонимание в разметке европейских маршрутов
Diletant
4 июля 2016, 12:36

Друзья, хотел бы разобрать пункт 3.3.1.1 правил рисования, а желательно - вообще пообщаться с тем, кто его придумал.

Меня вот такой момент интересует. Европейский маршрут - это трансгосударственный маршрут, который в принципе дорогой не является. Он проходит по дорогам, которые имеют идентификационные номера в своих государствах и, получается, что включает в себя множество именованых, нумерованных и прочих дорог и улиц. Насколько я вижу, при нажатии на название маршрута, например Е95, должен отображаться весь маршрут. Зачем же тогда пункт правил требует разрезать участки и присваивать им государственную принадлежность? На мой взгляд это некорректно по крайней мере по двум причинам:

  1. Европейский маршрут не принадлежит какой либо отдельно взятой стране - это межгосударственный транспортный коридор;
  2. При разрезании и присваинии атрибута местоположения теряется целостность трассировки, ее становится очень сложно проследить.

Хотелось бы услышать разъяснение. Насколько я понимаю, яндекс не считает зазорным нарезать из литой трассы кучу-кучу отрезков, но зато у каждого в атрибутах будет государство расположения, которое не несет никакой смысловой нагрузки с точки зрения описания маршрута.

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6 комментариев
дороги,правила
Технологические пешеходные дорожки
Удалённый пользователь
4 июля 2016, 12:40

В Москве особенно часто встречаются технологические проходы и дорожки (для ремонтных работ, для дорожных служб). Они являются изолированными и для пешеходной навигации пользы никакой не несут. Большая их часть была нанесена до того, как была массово внедрена пешеходная навигация. Сейчас же они чаще примыкают к дорогам со снятым атребутом пешехода.
Что с ними делать? Оставлять на карте как некий ориентир, или удалить, что б не вводили в заблуждение?
Пример 1.

Пример 2.

Пример 3.

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7 комментариев
маршрутизация,пешеходные дороги
Непассажирские станции ДЖД
Baxyz®
4 июля 2016, 12:50

Выписка из правил п. 12.2.2.2:

Непассажирская станция. К объектам этого типа относят:

  • *часть текста вырезана*
  • Все прочие железнодорожные станции (не относящиеся к типу «Пассажирская станция»), включая станции и остановочные пункты детских железных дорог (вне зависимости от наличия или отсутствия пассажирского движения, а также его регулярности).

Очень хотелось бы узнать, почему станции и платформы действующих ДЖД должны быть помечены как непассажирские наравне с заброшенными и закрытыми? С чем связано такое решение? Что мешает мне, например, каждый раз в выходные купить билет до своей дачи, например, на станции Юность и доехать до Школьной в качестве пассажира на Малой Московской ДЖД?

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5 комментариев
железные дороги,правила
Тот самый and07
Татьяна
4 июля 2016, 18:58

Сегодня мы бы хотели рассказать вам о лидере топа, человеке, которого вы знаете и как и мы не раз удивлялись его активности в рисовании, пользователе and07.

And07 вот уже на протяжении многих месяцев уверенно дежится этой позиции топа. Общее количество его правок на сегодняшний день поражает – уже 400 454 правки! И это число продолжает расти, создавая тем самым новые пороги круглых цифр правок для других пользователей.

В октябре прошлого года мы писали поздравительный пост с первыми 100.000 правок на новой Народной карте. And07 (на тот момент пользователь редактировал под ником an-vad) был первым среди всех, кто достиг этой шестизначной цифры. Тогда достижение им этогочисла подстегнуло многих пользователей, и те, чьё количеств правок было близко к 100.000, начали активно двигаться к этой цифре, каждый хотел стать следующим, кто ее достигнет, а возможно даже перегнать and07 и подняться на первое место топа.

Но and07 не уступал его никому, и вот почти за 9 месяцев его непрекращающгося рисования на карте, на его счету прибавилось еще 300.000 правок! Несложными вычислениями можно понять, что это в среднем более 30.000 правок в месяц или более 1000 правок в день.

And07 сразу же завоевал популярность среди пользователей Народной карты, и даже среди команды Народной карты – такая активность нас тоже очень поразила. 

Среди пользователей даже родились пару шуточек, добрых конечно же – когда в топе за неделю And07 не было на первых местах, это стразу заметили:

Объекты, которые создает And07 – это в основном здания и адресные точки. Это самая многочисленные категории объектов на карте. Также с появлением категорий заборов и подъездов такими темпами в Омской области будут размечены и они.

Как вы могли заметить, в постах про обновление Яндекс.Карт мы с периодичностью пишем, что Омская область стала лидером по количеству новых домов или адресов и публикуем картинки, показывающие это:

Например, новые адресные точки в Омской области в одном из обновления Яндекс.Карт

Большое количество населенных пунктов – посёлков, деревень и сёл Омской области – тепреь имеют свою карту с домами, дорогами и даже адресами. Среди них, например, село Кип.

Село Петрово

Село Становка

И это еще не всё. Практически каждый населенный пункт вдоль какой-нибудь региональной дороги, например этой, отрисован нашим пользователем. Согласитесь, Омская область может похвастаться такой подробной картой мелких населенных пунктов.

Это очень здорово, что у нас есть такие трудолюбивые пользователи, которые вносят свой вклад в карту своей родины.

Пользователя and07 мы хотим в свою очередь поздравить с достижением новой круглой цифры правок – 400.000! Это действительно впечатляет! Желаем ему дальнейших успехов, приятного рисования и новых достижений.

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21 комментарий
news,топ пользователей
Вторая прогулка с Блокнотом картографа
yndx-totoschka
4 июля 2016, 19:25

Всем привет!

В эту субботу 9 июля мы устраиваем вторую прогулку с Блокнотом картографа

Погода в этот день обещает быть солнечной и не дождливой, а значит приятной для прогулки. 

Позже мы презентуем район, по которому будем гулять, и расскажем, где и во сколько встречаемся.

Ну а пока напоминаем, что в программе – гулять, хорошо проводить время, наслаждаться погодой и параллельно рисовать Яндекс.Карты с помощью Блокнота картографа. Ничего, кроме желания, часа времени и планшета/смартфона с интернетом – не нужно.

Желающих погулять приглашаем отметиться в комментариях

Напоминаем также, что с собой можно брать друзей, родственников, детей, собак и всех всех всех:)

До встречи!

P.S. О том, как прошла предыдущая прогулка, можно прочитать здесь.

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7 комментариев
news,встреча,Блокнот картографа
Неточности в сокращении названий гидрографии
sc1a
5 июля 2016, 17:13

На данный момент в правилах указан такой перечень сокращений в названиях "для подписи на карте":

  • озеро - оз.
  • водохранилище - вдхр.
  • болото - бол.

Следовательно, получается, что все остальные объекты гидрографии (пруды, реки, каналы и многие другие) не должны иметь сокращенных имен для подписи на карте. Для многих из них имена сами сокращаются автоматически.

Но автоматическое сокращение названий работает и для вышеуказанных объектов из списка (из правил). Если у озера или водохранилища нет названия "для подписи", то на карте их названия сами обрежутся до оз. и вдхр. соответственно. Названия болот автоматически не сокращаются. Здесь предложение 1 - добавить автосокращение названий для болот.

И появляется вопрос - если сокращения создаются автоматически, зачем нужно это правило, т.е. зачем для каждого объекта вписывать сокращенные названия?

Если убрать это правило, то названия "для подписей" исчезнут практически у всей гидрографии, останутся лишь единицы, где официальное название значительно отличается от показываемого на карте. При этом картина на картах останется той же.

Автосокращение работает для русских и украинских названий. Для белорусского языка автосокращение названий озер и водохранилищ не работает, имена нужно добавлять самостоятельно, сокращать "возеро" до "воз." и "вадасховішча" до "вдсв", "балота" до "бал.". Тоже самое и для линейной гидрографии, "рака" не сокращается до "р.", в отличии от русских и украинских названий. Предложение 2 - добавить автоматические сокращения для белорусского языка.

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3 комментария
гидрография
Пешеходный маршрут не прокладывается по пешеходным дорогам
Alexxegorov
5 июля 2016, 17:19

В Казани по улице Васильченко пешеходный маршрут почему-то прокладывается по дороге, а не по отрисованным тротуарам. При этом пешая доступность у автомобильной дороги снята.
Можете посмотреть, в чем проблема?

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2 комментария
маршрутизация,пешеходные дороги
Предложение по трамвайным путям
Василий Александров
5 июля 2016, 17:20

Согласно 14.1.1.2

Дополнительные или не публичные участки трамвайных линий (например, служебные соединительные ветви, депо и подъездные пути к ним) — не рисуются.

Администрацией это аргументируется тем, что трамвайные пути означают, что там ходит трамвай, как общественный транспорт, сам себя однажды на этом поймал. Но, трамвайные пути - значимый ориентир, и их отсутствие, там где они реально есть может ввести в заблуждение, а может кому-то подвеску жалко.

Предложения:

  1. Ввести новый тип трамвайных путей - недействующие, для отрисовки участков трамвайных путей, проходящих по публичной территории и вне депо.
  2. Простой метод (без ввода нового класса) - удалять участки трамвайных путей, проходящи между перекрёстков (если обособленная линия сбоку от дороги, то вне перекрёстков парарельно идущей дороги), но сохранять её на прекрёстках.
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4 комментария
трамвайные пути
Вторая прогулка с Блокнотом картографа. Район и место встречи
yndx-totoschka
5 июля 2016, 17:44

Вчера мы анонсировали вторую прогулку с Блокнотом картографа, которая пройдет в эту субботу 9 июля в Москве.

Район, по которому мы будем гулять — окрестности между метро Таганская и Площадь Ильича. На карте мы примерно обозначили границы района.

А специально для вас мы сделали такую картинку-приглашение, чтобы вы могли поделиться ей с друзьями:)

Ждем всех желающих:)

P.S. Телефон для связи в субботу +7 (964) 788-56-11, Таня (totoschka)

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9 комментариев
news,встреча,Блокнот картографа
Спутниковый релиз
yndx-totoschka
6 июля 2016, 05:13

На Яндекс.Картах обновление спутникового покрытия.

На этот раз релиз достался среднеазиатским странам — Казахстану, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану, а также Киргизии, Грузии, Азербайджану и Южной Осетии. Площадь редиза составила 30 тысяч км2.

Казахстан получил новые снимки в столице Астана, в областных центрах Шымкент, Тараз, Павлодар, Уральск, Костанай, Арытау, ПетропавловскАктау, а также в других населенных пунктах страны.

Узбекистан получил обновление в областных центрах Наманган, Самарканд, Андижан, НукусБухара и других городах.

В Таджикистане обновился снимок столицы Душанбе и города Вахдат.

В Грузии новые снимки появились в центре края Имеретия городе Кутаиси, а также в городе Цхалтубо.

Азербайджан получил обновленные снимки в городах Мингечаур, Ширван, Евлах и Аджигабул.

Киргизия получила новые снимки в столице Бишкек, областном центре городе Ош и в городе Кант.

Первые подробные снимки в этом релизе получили город Кёнеургенч в Туркменистане, город Яккабаг в Узбекистане, райцентр Знаур в Южной Осетии, а также райцентры Курчум, Теренколь, посёлки Молодёжный и Шидерты в Казахстане.

Подробную карту релиза можно посмотреть здесь.

Традиционно просим не рисовать в местах, где после обновления подробного снимка образовались смещения. Если такие вам встретились — пишите нам. Мы устраним их в ближайшее время.

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7 комментариев
news,спутники
Помощь редактору карты
Артем
6 июля 2016, 12:45

Всем привет!

Есть возможность открывать Публичную кадастровую карту Росреестра с координатами из НЯК в один клик. Как это сделать:

1. Создаём в браузере новую закладку и вставляем в поле с ссылкой этот код:

javascript: 
var ThisA = location.href; 
var string = ThisA; 
var res2 = string.match(/\d{2,3}\.\d\d\d\d\d\d/); 
var res = string.match(/\d{2,3}.\d+(?=\&)/); 
var lat; 
if (res>89.5) res = 89.5; 
if (res<-89.5) res = -89.5; 
var rLat; 
var rLong; 
var pi = Math.PI; 
rLat = res2*(pi/180); 
rLong = res*(pi/180); 
var a; 
var x; 
var y; 
a=6378137.0; 
x=a*rLat; 
y=a*Math.log(Math.tan(Math.PI/4+rLong/2)); 
window.open("http://pkk5.rosreestr.ru/#x="+x+"&y="+y+"&z=17");

2. Выносим эту закладку в панель на видное место (опционально)

3. Заходим на НЯК, кликаем на нашу закладку

4. Открывается ПКК в том же месте!

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34 комментария
автоматизация
Как вручную добавить в редактор НЯК свой GPS-трек
Удалённый пользователь
6 июля 2016, 12:50

Блокнот картографа – прекрасное веб-приложение, которое помогает собирать информацию для уточнения карты. Но пользоваться им лично мне не очень удобно, а особенно – записывать треки.

Я нашел способ добавить в редактор НЯК GPS-треки в формате .gpx, записанные с любого устройства – смартфона, навигатора и т. д. Как это сделать?

Часть 1. Конвертируем GPX в GeoJSON

Открываем в браузере https://mapbox.github.io/togeojson/, выбираем во всплывающем списке GPX

Открываем наш трек .gpx текстовым редактором (напр. Блокнотом), копируем все содержимое файла и вставляем в левую область веб-страницы. Данные автоматически сконвертируются.

Теперь с правой области надо аккуратно выделить все координаты вместе со скобками и для удобства сохранить в новом файле.


Часть 2. Обманываем редактор НЯК

Как известно, данные собраны в Блокноте Картографа хранятся на Яндекс Диске.


Чтобы добавить один или несколько GPS-треков надо, соответственно, сначала записать то же самое количество треков с помощью Блокнота Картографа. Подключаем интернет и GPS на смартфоне, заходим в блокнот, по очереди записываем, например, 2 трека и отправляем их в Яндекс.Диск.


Тогда заходим на диск, в папку с сегодняшней датой и загружаем файл index.json на компьютер. Открываем его с помощью текстового редактора и видим такое:

{"paths":{"261b2410-35e3-4460-91f1-d028502693a7":[[31.9114517,50.4122083],[31.91138,50.4121233]],"261b2410-35e3-4460-91f2-d028502693a7":[[31.9114517,50.4122083],[31.91138,50.4121233]],"261b2410-35e3-4460-91f3-d028502693a7":[[31.9114517,50.4122083],[31.91138,50.4121233]]},"points":{}}

Расшифровывается так:

{"пути":{"номер трека":[[точка],[точка],[точка],[точка],[точка]],"номер трека":[[точка],[точка],[точка],[точка],[точка]],"261b2410-35e3-4460-91f7-d028502693a7":[[31.9114517,50.4122083],[31.91138,50.4121233]]},"метки":{}}

Для каждого трека координаты в файле надо заменить координатами, которые мы раньше сконвертировали и сохранили.
После этого надо сохранить файл index.json и загрузить его вместо старого в ту же папку на Яндекс.Диск. Если все сделано правильно, то трек должен появиться в редакторе НЯК.

А команду разработчиков хочу поблагодарить за удобный и крутой редактор. Надеюсь что в будущих версиях и Блокнота и редактора Народной карты появится возможность удобно добавлять свои GPS-треки через пользовательский интерфейс :)

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13 комментариев
Блокнот картографа
Точечная гидрография в зданиях
Олег Чечулин
6 июля 2016, 13:01

Не могу привязать колонку к зданию водонапорной башни, в котором она находится: https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1717641960?z=21&ll=103.634061%2C52.739263&l=nk%23sat

Это так и должно быть? Кстати, встречал достаточно много родников, над которыми построены здания (для защиты их от атмосферных осадков).

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7 комментариев
гидрография,здания
Камеры контроля полосы и скорости
Vierolesse
6 июля 2016, 13:13

Всем привет :)

Тут недавно появился спорный вопрос - как правильно обозначать камеры "Кордон-М".
Как написано на сайте изготовителя, комплекс позволяет фиксировать как скорость, так и полосу.
Будет ли правильным подобное размещение на карте, и как оно будет жить в навигаторе?)

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4 комментария