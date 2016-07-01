Сегодня мы завершаем продлившееся чуть более двух недель совместное редактирование в Ереване и Тбилиси.

Мы благодарим пользователей Народной карты за участие в этом большом деле. Еще два города на Яндекс.Картах стали лучше благодаря совместным стараниям.

Хороший пример — теперь в центре Еревана есть пешеходная дорожная сеть. В будущем она попадет в Яндекс.Карты и станет доступна для построения пеших маршрутов всем пользователям карт. Это отличный показатель того, как вклад народных картографов помогает людям и работает им на благо.

За отрисовку пешеходных дорожек и будущее их появление на Яндекс.Картах благодарим пользователя ДимОлегыч.

Также у нас для вас большая новость — благодаря всеобщим усилиям сегодня в Ереване был запущен сервис Яндекс.Такси. Ура!

Места и адреса в приложении, которые вы ищите и выбираете как пункт назначения, берутся из Яндекс.Карт, куда до этого попадают как раз благодаря пользователям, внесшим эту информацию на Народной карте.

И отныне жители и гости прекрасной столицы Армении могут этим приложением пользоваться – выбирать место и ехать, куда захочется.

Конечно окончание совреда не означает окончание рисования в этих городах.

Если вы живете, бывали там, вам нравятся эти города — поделитесь своими знаниями, и вы сами и другие люди смогут в дальнейшем ими пользоваться.

Всем еще раз говорим спасибо за участие. Карта мира снова стала чуточку лучше:)