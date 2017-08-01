Совместное редактирование пройдёт 8-9 августа. Как и в прошлый раз, начало и окончание будет днём (время московское), эта практика оказалась удачной.
А ещё до конца этой недели у вас есть время, чтобы предложить свои варианты города для рисования. Сразу скажем, что все населённые пункты, предложенные в качестве кандидатов к предыдущему совреду мы также будем рассматривать, если они соответствуют критериям отбора.
Критерии: слабая отрисовка населённого пункта (прежде всего зданий и адресов), наличие подробного спутникового снимка, население от 5 до 25 тысяч жителей.
Ждём ваши предложения в письмах на ymaps@yandex.ru с темой "Блиц-совред" и до встрече на третьем блиц-совреде через неделю!
Порой бывает так, что необходимо изменить класс дороги. Причины этого разные, например, сделан ремонт второстепенной дороги, увеличено число ее полос, изменилось ее значение в регионе, или, неопытный пользователь Я-карт, используя только 7-й класс (по умолчанию), нарисовал целый город.
И когда участков такой дороги около сотни, а может быть и более, то перевести её (дорогу) с 7-го на другой класс занятие малоприятное, трудоёмкое, времязатратное.
Возможно ли выполнять групповое изменение классности всех участков одной дороги одновременно, пометив их (участки) предварительно?
В работе над Правилами, при их изначальном написании и внесении изменений мы всегда старались придерживаться принципа универсальности - описывать нормы и стандарты так, чтобы их можно было применять везде (с одной стороны) и чтобы они охватывали весь набор объектов и возможных ситуаций, минимизируя количество исключений любого рода.
Но не секрет, что Правила были в основном ориентированы на реалии стран бывшего СССР: именно там делался основной объем правок и именно эти страны публиковались в Яндекс.Карты из Народной карты.
За последние полгода ситуация сильно изменилась - сейчас по данным из Народной карты публикуются карты более чем ста стран и территорий. Учет нормами Правил не только общих принципов, но и региональных особенностей становится особенно важным.
Мы разделили Правила картирования на два больших раздела - глобальные и региональные правила. В глобальных остались универсальные принципы, которых мы придерживаемся при рисовании в любой точке мира. В региональные - переместились те нормы, которые описывают специфичные реалии отдельных территорий (их много в слоях административного деления, например) или же особенности отдельных языков (особенности употребления заглавных и прописных букв, типовые сокращения, порядок слов в названиях).
Сейчас в разделе региональных правил основноая часть - нормы для стран бывшего СССР. Важно отметить, что это те нормы, которые в Правилах уже были ранее, принципиально нового содержания в разделе 4.1 нет. Также мы сделали первый "подход к снаряду" в написании региональных норм для двух стран дальнего зарубежья - Франции и Польши.
Региональные правила будут дополняться разделами и для других стран, и тут мы будем рады участию и помощи народных картографов, хорошо знающих реалии той или иной страны. Так в работе над польским разделом принял активное участие berserker ®, за что ему большое спасибо от команд Народной карты и Яндекс.Карт.
Будем рады конструктивной обратной связи и вашим предложениям о дальнейшей работе над Правилами (в основном речь, конечно, про раздел региональных Правил).
А старая (неразделённая) версия Правил также доступна - по ссылке.
У многих объектов история содержит несколько десятков правок, значимая часть из которых - косвенные, то есть редактировался не непосредственно текущий объект, а какой-то из связанных с ним, например, геометрически. Такая ситуация весьма распространена в слое дорог, а также в объектах со сложной геометрией (больших лесах, водоемах, административных единицах).
В истории любого объекта появилась возможность оставить только те правки, которые делались непосредственно с данным объектом. В ряде случаев это позволяет более удобно работать с историей правок.
Для скрытия всех косвенных правок нужно выставить соответствующий флажок:
Пришло время рассказать о следующем отделе, который принимает важное участие в жизни и развитии Народной карты.
С незапамятных времен люди осуществляли учет многих сопутствующих их жизнедеятельности явлений и пытались их предугадать. Еще в III — II тысячелетии до н.э. шумеры пользовались табличками со статистическими данными.
Для фермеров, например, всегда было важно предугадать, когда наступит сезон дождей и не будет ли засухи. После сбора урожая было важно рассчитать, сколько зерна оставить для посева в следующем году, сколько оставить на еду, сколько можно продать, а сколько запасти на «черный день». А потом еще предсказать, сколько зерна вырастет в следующем году, сколько погибнет в результате плохой погоды, сколько будет испорчено вредителями и сколько в итоге останется. Чтобы успешно собирать урожай нужно было на протяжение многих лет обладать достаточно точной информацией и вести наблюдения за многими факторами и явлениями — вести статистику или аналитику.
В Древнем Риме, под словом статистика понимали описание экономического и политического состояния государства или его части. Даже само слово «статистика» происходит от латинского status — состояние дел.
На сегодняшний день статистика проникла уже во все сферы нашей жизни, и без нее уже никуда. Народная карта тут не исключение.
Так что же кроется за загадочным названием «Статистика» или «Аналитика Народной карты»? На самом деле очень много полезной информации о сервисе, которую невозможно получить иным путем. А если и возможно, то на это все еще могут уйти годы.
Первое, чем занимается отдел аналитики Народной карты — это сбор всем хорошо известной статистики правок по месяцам или совместных редактирований. Количество правок по дням, процентное соотношение изменений в слоях, народные картографы, которые рисовали больше всех и многое другое. Все это собирается именно тут. Сбор такой информации уже хорошо налажен и на его выгрузку обычно уходит достаточно мало времени.
Не маловажной частью работы отдела является сбор и аналитика данных по работе всех функциональностей Народной карты. К примеру, совсем недавно у всех посетителей НЯК появилась возможность разбирать сообщения об ошибках от пользователей Яндекс.Карт. Тут очень важно понимать, с какой средней скоростью пользователи успевают разбирать отзывы. С одной стороны, важно не заставить разбирающего заскучать, а с другой не сделать так, чтобы он в ужасе увидел, как каждую секунду приезжают целые КАМАЗы с новыми заданиями. Все должно быть в меру. Здесь же находят отзывы, которые были созданы давно, но по тем или иным причинам не были разобраны сразу. Отсутствие народных картографов в регионе — не повод оставаться отзыву неразобранным. В дело сразу же вступают картографы Яндекса. В общем, совершается еще множество действий для того, чтобы сообщения об ошибках разбирались быстро и с максимальным комфортом для всех пользователей — рассчитывается среднее время жизни карточки, срок ее разбора, количество правок, затраченное на один отзыв от пользователя, наиболее популярные типы сообщений об ошибках и так далее.
Не меньше времени уделяется и новичкам. За ними так же бдит пристальный глаз отдела аналитики. Например, собирается информация о том, какая правка у среднестатистического новичка была первой. Это помогает нам понять первичные потребности будущего народного картографа. Так же отслеживаются правки в которых допускается поначалу больше всего ошибок — это говорит о том, что инструмент нужно дорабатывать и делать более простым и понятным.
Наблюдения проводятся не только за новичками, но и за нашим так называемым «ядром сообщества» т.е. опытными народными картографами. Мы не только прислушиваемся к их мнению в Клубе, но и внимательно наблюдаем за тем, как они рисуют, какими инструментами пользуются чаще, а какими реже. На что у народных картографов уходит времени больше, а на что меньше. Все это помогает нам понять, какие планы на развитие строить в дальнейшем, какие инструменты вводить сейчас, а какие отложить на потом.
Нам кажется, что важно будет подметить, что иногда в статистические данные попадают не только пользователи Народной карты, но и ее сотрудники. Многие из которых достаточно много времени проводят за редактированием карты. Поэтому случается так, что не редко в списках самых активных пользователей оказываются и сами сотрудники Яндекса :-)
На этом у нас все. На самом деле, мы хотели рассказать больше, но после того, как эту новость прочитало начальство, пришлось удалить несколько пунктов. Говорят, что разглашаем NDA.
Делитесь своими впечатлениями в комментариях, а также не забывайте задавать интересующие вас вопросы.
Недавно у народных картографов появилась возможность исправлять ошибки, на которые указывают обычные пользователи. И вот какая у меня статистика накопилась:
Подавляющее большинство ошибок (примерно 80%) - " На карте отсутствует подъезд номер N", причём в половине случаев подъезды присутствуют, т.е. тревога ложная. Видимо, это из-за того, что подъезды отображаются только на максимальном масштабе.
Возможно интерфейс добавления этой ошибки стоит доработать, чтобы, во-первых, предложить убедиться пользователю, что подъезда действительно нет, и во-вторых, предложить ему самостоятельно нанести подъезды этого дома (не только один свой). С краткими инструкциями: что точка ставится на контур здания, в названии - только цифра, что не обозначается подъезд (дорога) к частному дому.
Это уменьшит вал "ошибок" от пользователей и, возможно, приведёт новых картографов.
Всю неделю перед встречей я мониторил прогноз погоды и каждый день он менялся. К счастью, затяжного ливня на всё воскресенье никто не обещал, поэтому я решил провести встречу при любой погоде. Забегая вперёд скажу что это было правильно.
По состоянию на вечер субботы гарантированно подтвердили своё участие только Yet another Forrestи kote. Больших надежд что придут и другие люди не было, несмотря на то, что ещё несколько человек (в том числе и из области) выражали интерес.
День прогулки начался неплохо, но часов в 10 утра разразилась гроза с градом. К счастью быстро закончилась и вновь выглянуло солнце. После я встретил Yet another Forrestс автовокзала и мы с ним отправились на точку сбора.
Через некоторое время к нам присоединился kote из Котовска, а чуть позже позвонил некий "Санчес" (которого никто не узнал), сказал что тоже будет но задержится. После появления "Санчеса" выяснилось что это tambov.karin, попутавший свои ники с новой и старой Народной карты.
Так как все виделись в первый раз, не удержались от обсуждения "наболевших" моментов при рисовании. Минут 20 просто стояли и разговаривали на разные темы. После этого выбрали участки, разделились по парам и отправились гулять.
Мы с Yet another Forrestвзяли оранжевый участок, kote и tambov.karin - зелёный. Условились встретиться через 1.5 часа. Подробно описывать прогулку по кварталу смысла нет, всё как и на всех других встречах - два списка и методичный обход территории. Здесь поделюсь собственным замечанием: при планировании зон прогулки у меня были опасения (из-за отсутствия опыта), что некоторые из них получились великоваты для одночасовой прогулки, но менять их размер не стал ради эксперимента.
В итоге получилось, что даже за 1,5 часа вместо стандартного для таких встреч одного часа каждая пара смогла осилить лишь половину своей зоны. Так что или зоны великоваты, или много чего было не отмечено. По мне так и то, и другое вместе.
Через 1,5 часа мы снова встретились на точке сбора и отправились в ближайший макдак обсудить итоги прогулки и прочие околокартографические темы, после чего все разъехались по домам с новыми приятными впечатлениями и багажом неотрисованных пометок.
Спустя несколько дней, после того как правки были внесены, стали видны результаты натурной работы (кликабельно). Карта стала чуточку полнее, а значит и полезнее.
От своего лица хочу поблагодарить всех кто нашёл время придти на прогулку и особенно Yet another Forrest, не поленившегося приехать из самого Липецка)
Засим откланиваюсь.
Всем подробных карт и новых прогулок, хороших и разных!
Вот и пришел последний летний месяц в этом году, а у нас пришло очередное обновление спутниковой подложки. В этот раз мы решили не выпускать отдельно снимки высокого или среднего разрешения, а сделать все сразу. На наших картах появились и те, и другие. Поэтому будем писать по порядку.
В рамках программы обновления спутникового покрытия на всех геосервисах появилась свежая порция снимков среднего разрешения в следующих странах и регионах:
Уже писал об этом в жалобах на объект в Картах, но повторю здесь.
Эта дорога обозначена как "Европейский маршрут Е119", но по факту это грунтовка от Лимана до Кочубея, труднопроходимая в сырую погоду. Здесь почти никто не ездит, все едут через п.Комсомольский, там быстрее, хоть и немного дальше, потому что там везде хороший асфальт. Жаль людей, которых навигатор заводит на разбитую грунтовку Е119.
Там строится параллельно нормальная асфальтированная дорога, но когда она будет построена, одному Богу и Росавтодору известно.
Просьба установить на нынешней грунтовке Е119 служебные атрибуты скорости в отсутствии данных о пробках такие, чтобы предотвратить транзитную маршрутизацию здесь.
У меня тут возник такой вопрос — заранее извиняюсь, если здесь это уже обсуждали — как поступать с адресами в эстонских деревнях, где нет названий улиц и номеров домов (в редких случаях улицы всё же имеют названия, но системы нумерации всё равно нет и в адресе они вообще не фигурируют).
В таких населённых пунктах официальный почтовый и кадастровый адрес состоит из одного слова — «имени» дома и участка.
У частных жилых домовладений это обычно выглядит как-то так:
Eesti Vabariik, Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla, Muuluka, 93001;
Eesti Vabariik, Võru maakond, Misso vald, Kurõ küla, Mihko, 65014.
У других построек бывает и одно слово, и два, чаще всего просто описание их функции:
Eesti Vabariik, Tartu maakond, Piirissaare vald, Tooni küla, Klubi, 62603 — дом культуры;
Eesti Vabariik, Tartu maakond, Piirissaare vald, Tooni küla, Piirissaare piiripost, 62603 — пограничный пост острова Пийриссаар.
А вопрос — как поступать с такими адресами на НЯК? Допустимо ли в массовом порядке давать адресным точкам полноценные текстовые имена? Если да, то стоит ли следовать общей традиции, давая им основное имя кириллицей, если учесть что уж их-то вряд ли так пишут хоть когда-нибудь?
Все мы рисуем в Народной карте, чтобы в конечном итоге лучше и точнее работал поиск по запросам, связанным с географией, а также геосервисы Яндекса: Транспорт, Такси, Навигатор...
Для понимания того, насколько качественно геосервисы решают задачи пользователей уже сейчас, мы регулярно проводим различные исследования, в том числе и "натурные". К примеру, берём смартфон с приложением, и пробуем добраться из точки А в точку Б, проверяем качество маршрута и качество прогноза времени.
В ближайшие недели коллеги из Яндекс.Навигатора планируют провести подобные тестовые заезды в нескольких крупных городах России - и для них нам нужны штурманы. Если вы живёте в Казани, Екатеринбурге, Краснодаре или Ростове-на-Дону и хотите поучаствовать в заездах (и помочь Навигатору стать ещё лучше) - напишите нам об этом.
Что нужно для участия?
Достаточно заряженного смартфона с последней версией Навигатора. Нужно будет строить маршруты и заполнять путевой лист. Самому управлять автомобилем не потребуется (за рулём будет профессиональный водитель).
Когда будут заезды?
Все заезды проводятся по четвергам, ориентировочное время - с 17-30 до 20-00 (по местному времени). А даты такие:
24 августа – Казань
31 августа – Екатеринбург
7 сентября – Краснодар
14 сентября – Ростов-на-Дону
Желающих просим отмечаться в комментариях или письмом на почту ymaps@yandex.ru с темой "Навигатор. Тестовые заезды"
Вот и пролетел еще один месяц лета на Народной карте, и пришел август. В прошлом месяце все мы очень хорошо порисовали. В частности, всеобщее участие в блиц-совреде сделало свое дело, и вывело Краснодарский край в лидирующие позиции прошлого месяца сразу в трех категориях.
Узнать о том, какие еще регионы оказались лидерами по количеству правок можно в нашей, традиционно подготовленной инфографике.