Друзья!

Пришло время рассказать о следующем отделе, который принимает важное участие в жизни и развитии Народной карты.

С незапамятных времен люди осуществляли учет многих сопутствующих их жизнедеятельности явлений и пытались их предугадать. Еще в III — II тысячелетии до н.э. шумеры пользовались табличками со статистическими данными.

Для фермеров, например, всегда было важно предугадать, когда наступит сезон дождей и не будет ли засухи. После сбора урожая было важно рассчитать, сколько зерна оставить для посева в следующем году, сколько оставить на еду, сколько можно продать, а сколько запасти на «черный день». А потом еще предсказать, сколько зерна вырастет в следующем году, сколько погибнет в результате плохой погоды, сколько будет испорчено вредителями и сколько в итоге останется.

Чтобы успешно собирать урожай нужно было на протяжение многих лет обладать достаточно точной информацией и вести наблюдения за многими факторами и явлениями — вести статистику или аналитику.

В Древнем Риме, под словом статистика понимали описание экономического и политического состояния государства или его части. Даже само слово «статистика» происходит от латинского status — состояние дел.



На сегодняшний день статистика проникла уже во все сферы нашей жизни, и без нее уже никуда. Народная карта тут не исключение.

Всегда важно помнить

Так что же кроется за загадочным названием «Статистика» или «Аналитика Народной карты»? На самом деле очень много полезной информации о сервисе, которую невозможно получить иным путем. А если и возможно, то на это все еще могут уйти годы.

Первое, чем занимается отдел аналитики Народной карты — это сбор всем хорошо известной статистики правок по месяцам или совместных редактирований. Количество правок по дням, процентное соотношение изменений в слоях, народные картографы, которые рисовали больше всех и многое другое. Все это собирается именно тут. Сбор такой информации уже хорошо налажен и на его выгрузку обычно уходит достаточно мало времени.

Шесть из сорока географических кружек

Не маловажной частью работы отдела является сбор и аналитика данных по работе всех функциональностей Народной карты. К примеру, совсем недавно у всех посетителей НЯК появилась возможность разбирать сообщения об ошибках от пользователей Яндекс.Карт. Тут очень важно понимать, с какой средней скоростью пользователи успевают разбирать отзывы. С одной стороны, важно не заставить разбирающего заскучать, а с другой не сделать так, чтобы он в ужасе увидел, как каждую секунду приезжают целые КАМАЗы с новыми заданиями. Все должно быть в меру. Здесь же находят отзывы, которые были созданы давно, но по тем или иным причинам не были разобраны сразу. Отсутствие народных картографов в регионе — не повод оставаться отзыву неразобранным. В дело сразу же вступают картографы Яндекса. В общем, совершается еще множество действий для того, чтобы сообщения об ошибках разбирались быстро и с максимальным комфортом для всех пользователей — рассчитывается среднее время жизни карточки, срок ее разбора, количество правок, затраченное на один отзыв от пользователя, наиболее популярные типы сообщений об ошибках и так далее.

Не меньше времени уделяется и новичкам. За ними так же бдит пристальный глаз отдела аналитики. Например, собирается информация о том, какая правка у среднестатистического новичка была первой. Это помогает нам понять первичные потребности будущего народного картографа. Так же отслеживаются правки в которых допускается поначалу больше всего ошибок — это говорит о том, что инструмент нужно дорабатывать и делать более простым и понятным.

Объемный пазл. Кто-нибудь узнает город?

Наблюдения проводятся не только за новичками, но и за нашим так называемым «ядром сообщества» т.е. опытными народными картографами. Мы не только прислушиваемся к их мнению в Клубе, но и внимательно наблюдаем за тем, как они рисуют, какими инструментами пользуются чаще, а какими реже. На что у народных картографов уходит времени больше, а на что меньше. Все это помогает нам понять, какие планы на развитие строить в дальнейшем, какие инструменты вводить сейчас, а какие отложить на потом.

Нам кажется, что важно будет подметить, что иногда в статистические данные попадают не только пользователи Народной карты, но и ее сотрудники. Многие из которых достаточно много времени проводят за редактированием карты. Поэтому случается так, что не редко в списках самых активных пользователей оказываются и сами сотрудники Яндекса :-)

На этом у нас все. На самом деле, мы хотели рассказать больше, но после того, как эту новость прочитало начальство, пришлось удалить несколько пунктов. Говорят, что разглашаем NDA.

Делитесь своими впечатлениями в комментариях, а также не забывайте задавать интересующие вас вопросы.

Команда Народной карты